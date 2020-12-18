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Яценюк закликав країни G7 підтримати модернізацію системи охорони здоров'я України: "Один з найкращих прикладів співпраці з ЄС і вільним світом". ВIДЕО

Якщо країни "Великої сімки" – Німеччина, Велика Британія, Канада - будуть лідерами у процесі покращення й модернізації української системи охорони здоров’я, це стане одним з найкращих прикладів нашої співпраці з ЄС та вільним світом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 18 грудня.

Яценюк підкреслив, що попри надзвичайно складний рік для двосторонніх відносин України з цими країнами цей час був успішним. Він нагадав, що Німеччина як член ЄС підтримує Україну фінансовою допомогою та в сприянні реформам, нещодавно Канадою була ратифікована угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів, а український парламент щойно ратифікував угоду про стратегічне партнерство з Великою Британією.

З іншого боку, зазначив голова КБФ, перед світом справді величезний виклик - COVID-19: "Але уявіть, світові вдалося лише за рік виготовити вакцину проти ковід. Колись це зайняло б десятиріччя. А зараз - знадобилося лише 12 місяців, аби врятувати світ".

"Попри те, що це дуже складний рік, ми маємо взяти з цього уроки", - наголосив Яценюк.

Яценюк звернувся до представників країн "Великої сімки": "На мою думку, одна з ключових реформ в Україні, яка має бути підтримана "Великою сімкою", - це система охорони здоров’я. Нам потрібно покращити й модернізувати українську систему охорони здоров’я. Люди мають відчути, що вони можуть отримати медичну допомогу, отримати найкраще лікування, аби їх життя були врятовані. Якщо країни "Великої сімки" - Німеччина, Британія, Канада - будуть лідерами цього процесу, на мою думку, це стане одним з найкращих прикладів нашої співпраці з ЄС та вільним світом. Це реальні результати, які ми можемо отримати".

"Рік складний. Але усі виклики дають нам шанс. Шанс стати сильнішими. І нам потрібно діяти - щоб врятувати наші народи і зробити наші країни сильнішими й кращими", - додав Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

Автор: 

G-7 G7 (1035) Яценюк Арсеній (2571)


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Топ коментарі
+11
О, Кулявлоба опять вылез. Кулявлоба, у тебя же было достаточно времени на модернизации и рехвормы когда ты был у власти. Почему них. не было сделано?
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18.12.2020 13:18
+7
Український крадій мільярдер закликав Захід дати більше грошей на українську медицину, щоб тут можна було їх вкрасти.
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18.12.2020 13:23
+5
Хотілося б іще почути заяви Гройсмана...
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18.12.2020 13:18
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О, Кулявлоба опять вылез. Кулявлоба, у тебя же было достаточно времени на модернизации и рехвормы когда ты был у власти. Почему них. не было сделано?
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18.12.2020 13:18 Відповісти
Український крадій мільярдер закликав Захід дати більше грошей на українську медицину, щоб тут можна було їх вкрасти.
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18.12.2020 13:23 Відповісти
Кулявлоба конечно поц еще тот,но сравнивать то время и сейчас!?какие реформы?затыкание дырок в бюджете после ограбления Яныком страны вот и все реформы.
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18.12.2020 19:29 Відповісти
Хотілося б іще почути заяви Гройсмана...
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18.12.2020 13:18 Відповісти
ты на лисапете ездишь, хренью не размахиваешь? - тебя не слышат.
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18.12.2020 13:19 Відповісти
А Супрунша чия була??
Може її взад, вухастику??
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18.12.2020 13:20 Відповісти
Хай зелена Степашка лишається ,це авторитетний фахівець!!)))
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18.12.2020 13:22 Відповісти
Мне так нравится как наши беглые политики из-за какого то своего офшорного схрона призывают иностранцев навести порядок в Украине. А оно им надо? Ето типо как бы мне сейчас кто то призывал в Венесуеле пойти наводить порядок и накормить бедняков которые себе выбирают всю жизнь диктатора президентом. Догадайтесь куда я их пошлю
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18.12.2020 13:21 Відповісти
хто біглий?
73/43%зебіл-провокатор https://censor.net/ru/user/461407, Яценюк ніде нікуди з України не тікав! Більше того, в понеділок він був під ДБР на мітингу в підтримку Тетяни Чорновол!
Млять, як ви всі брехливі зебіли, дістали...
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18.12.2020 13:37 Відповісти
Кулявлоба со своим образом и бородкой больше смахивает на какого то моджахеда из Игила, чем на славянина. Теперь понятно почему Украине не дают оружие
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18.12.2020 13:24 Відповісти
пущай волосы уже на голове или на лобке привывает!
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18.12.2020 14:06 Відповісти
вот помелькает яйценюк на новостных каналах и сразу безопасность станет железобетонной ... или не станет . главное чтобы помнили сеню
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18.12.2020 13:24 Відповісти
Кроль,це тьху,от Шмигаль,Степашка -це фахівці і патріоти України !!)))
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18.12.2020 13:27 Відповісти
ьілки не з-за зеклована, шмигаля, степанова; тим більше, всі нормальні і навіть м'які реформи в медицині авторства Гройсмана+Супрун вони згорнули і похерили
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18.12.2020 13:33 Відповісти
Ну хоть кто то по умному денег просит не то что Зеля
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18.12.2020 13:39 Відповісти
А Захід ..як кріль , бігом побіг прислухатись до Яйценюка .
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18.12.2020 13:42 Відповісти
ще один дуже вчоний )))
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18.12.2020 14:10 Відповісти
Дай денег, денег дай
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18.12.2020 14:10 Відповісти
Терміново модернізувати на італійський зразок, а то в Україні смертність відстає щось від ковіду сильно, не виконує МОЗ очікувань
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18.12.2020 14:47 Відповісти
 
 