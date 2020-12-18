Яценюк закликав країни G7 підтримати модернізацію системи охорони здоров'я України: "Один з найкращих прикладів співпраці з ЄС і вільним світом". ВIДЕО

Якщо країни "Великої сімки" – Німеччина, Велика Британія, Канада - будуть лідерами у процесі покращення й модернізації української системи охорони здоров’я, це стане одним з найкращих прикладів нашої співпраці з ЄС та вільним світом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 18 грудня.

Яценюк підкреслив, що попри надзвичайно складний рік для двосторонніх відносин України з цими країнами цей час був успішним. Він нагадав, що Німеччина як член ЄС підтримує Україну фінансовою допомогою та в сприянні реформам, нещодавно Канадою була ратифікована угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів, а український парламент щойно ратифікував угоду про стратегічне партнерство з Великою Британією.

З іншого боку, зазначив голова КБФ, перед світом справді величезний виклик - COVID-19: "Але уявіть, світові вдалося лише за рік виготовити вакцину проти ковід. Колись це зайняло б десятиріччя. А зараз - знадобилося лише 12 місяців, аби врятувати світ".

"Попри те, що це дуже складний рік, ми маємо взяти з цього уроки", - наголосив Яценюк.

Яценюк звернувся до представників країн "Великої сімки": "На мою думку, одна з ключових реформ в Україні, яка має бути підтримана "Великою сімкою", - це система охорони здоров’я. Нам потрібно покращити й модернізувати українську систему охорони здоров’я. Люди мають відчути, що вони можуть отримати медичну допомогу, отримати найкраще лікування, аби їх життя були врятовані. Якщо країни "Великої сімки" - Німеччина, Британія, Канада - будуть лідерами цього процесу, на мою думку, це стане одним з найкращих прикладів нашої співпраці з ЄС та вільним світом. Це реальні результати, які ми можемо отримати".

"Рік складний. Але усі виклики дають нам шанс. Шанс стати сильнішими. І нам потрібно діяти - щоб врятувати наші народи і зробити наші країни сильнішими й кращими", - додав Яценюк.

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