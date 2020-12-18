Проєкт "Без Цензури": Росія забирає Донбас? Як Путін поставив крапку на "мирному плані" Зеленського. ВІДЕО
Як там на Росії? На щастя, ми майже не помітили пресконференції Володимира Путіна. Але з його уст летіли дуже важливі слова про Донбас, які вкотре поховали сподівання Володимира Зеленського на "мир".
Богдан Буткевич безжально сміється з радянських партійних зборів, тобто з пресконференції Путіна, і розкладає меседжі, які там прозвучали.
Як Путін збирається ще більше "допомагати" Донбасу? Про що мовчить московський упир? Чого хочуть у Кремлі від Зеленського?
Знову пояснюємо, чому Росія ніколи і ні за що не піде на поступки в Україні. І ставимо риторичне питання - коли це нарешті зрозуміють у Зеленського? Чи зрозуміють? Як ви думаєте?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу Цензор.НЕТ, у нас нічого особистого - тільки факти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим більш,що воно потрібно раші,тільки поки живе в Украіні! На расєє своіх вистачає,кращіх за нього. Недарма його колись з Москви підсрачником виперли!
"Сиди НА Украине,и вякай оттуда! За это платим!"
Наш новообраний зелений голова ОТГ наказав колективам БК змінити репертуар і прибрати ;хохляцьке виття;. Сказав що то не працівник культури, хто не зможе повторити репертуар того ж Лєпса, чи начитати ;Басту;.Уявляю як баби виходять на сцену і затягують ;Ґолубі лєтят над нашєй зоной; і дику ржу.
Чоколядна продажна мерзота, яка скине штани за ломану гривню, чи рубель, чи за надкушену конфету...
И есть ли такое,куда оно еще не заглянуло,в процессе поиска?
Геральдасту остаеться только принимать во все,и совсех сторон,на зависть актрисам фильмов для взрослых.
Зе далеко не дурачок. Він ГРАЄ роль дурачка, щоб ми так подумали, пропихаючи чомусь російські інтереси.
Можливо завербований раніше?