Проєкт "Без Цензури": Росія забирає Донбас? Як Путін поставив крапку на "мирному плані" Зеленського. ВІДЕО

Як там на Росії? На щастя, ми майже не помітили пресконференції Володимира Путіна. Але з його уст летіли дуже важливі слова про Донбас, які вкотре поховали сподівання Володимира Зеленського на "мир".

Богдан Буткевич безжально сміється з радянських партійних зборів, тобто з пресконференції Путіна, і розкладає меседжі, які там прозвучали.

Як Путін збирається ще більше "допомагати" Донбасу? Про що мовчить московський упир? Чого хочуть у Кремлі від Зеленського?

Знову пояснюємо, чому Росія ніколи і ні за що не піде на поступки в Україні. І ставимо риторичне питання - коли це нарешті зрозуміють у Зеленського? Чи зрозуміють? Як ви думаєте?

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