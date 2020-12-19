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Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбуваються навчання спецпризначенців прикордонної комендатури швидкого реагування у межах програми JMTG-U.

Від початку листопада поточного року спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування (ПКШР) тренувалися в межах JMTG-U (Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Вчора, як наголошується, було підбито підсумки батальйонних тактичних навчань, на яких іноземні колеги вказали на високий рівень підготовки українських прикордонників і злагодженість дій підрозділів Держприкордонслужби.

Під час навчань офіцери ПКШР відпрацьовували питання управління підрозділом і вогнем під час прикриття державного кордону та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами за стандартами НАТО з позначенням дій підрозділів на місцевості.

Бійці прикордонного спецзагону "Шквал" здійснювали прикриття державного кордону в районі виконання завдання. Прикордонники відпрацювали пошук, блокування і знищення диверсійно-розвідувальних груп, проведення стабілізаційних дій. Зокрема, дії під час відходу прикордонного підрозділу в запасний район після вторгнення через державний кордон переважаючих сил противника.

У повідомленні також наголошується, що навчання прикордонників у межах програми JMTG-U відбуваються спільно з 58-ю окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського Збройних сил України і завершаться наприкінці грудня бригадними тактичними навчаннями.

Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО 01
Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО 02
Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО 03
Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО 04

Дивіться також: Десантно-штурмові війська навчалися на півдні України утримувати противника, що висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) НАТО (6463) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+4
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4903
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19.12.2020 13:46
+1
Якщо не встануть люди за Тетяну Чорновіл, то вже не буде майданів...
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19.12.2020 13:43
+1
кацапи всир*ються від цього фото
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19.12.2020 14:25
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діло нужне..але якщо кацап попре, то танки будуть на Дарниці у Києві через дві години..
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19.12.2020 13:40 Відповісти
двигаются как беременные тараканы
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19.12.2020 14:23 Відповісти
та хрен там
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19.12.2020 14:25 Відповісти
"...то танки будуть на Дарниці у Києві через дві години..",

то якщо вони через Рекявік поїдуть,
а навпростець, городами та левадами за 10 хвилин домчать



баклан.....
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19.12.2020 18:13 Відповісти
а шо веселого у тому, що нам вже декілька років парять про надміцну армію..? тільки немає авіації..і флоту..а без авіації у ******** війні можна бути лише міцним партизанським загоном..
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21.12.2020 19:48 Відповісти
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:40 Відповісти
Якщо не встануть люди за Тетяну Чорновіл, то вже не буде майданів...
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19.12.2020 13:43 Відповісти
согласен идиот- идиотские это более менее а вот идиот понимающий что он идиот и играющий идиота это таки самое западло...
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19.12.2020 13:45 Відповісти
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4903
показати весь коментар
19.12.2020 13:46 Відповісти
Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 6355
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19.12.2020 14:19 Відповісти
кацапи всир*ються від цього фото
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19.12.2020 14:25 Відповісти
так, симпатичний значок
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19.12.2020 14:26 Відповісти
ну це ж просто такий піксель, так?
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19.12.2020 14:35 Відповісти
В Германии тоже всырались от таких фото !
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19.12.2020 14:51 Відповісти
Вот они приоритеты руководства ДПСУ - западное направление усиливаем, а восточное - пихуй!(с) и вновь созданный ПКШР "Харьков" по-прежнему в жопе
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19.12.2020 14:41 Відповісти
А беспилотники где?
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19.12.2020 14:45 Відповісти
Це ті файні хлопці, що в 2014 році захистили український Крим від російської окупації?
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19.12.2020 17:27 Відповісти
Те были не файни, а местные, сменили нашивки и перешли в армию РФ.
Были бы галычаны, Крым остался украинским
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19.12.2020 21:32 Відповісти
 
 