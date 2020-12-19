Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбуваються навчання спецпризначенців прикордонної комендатури швидкого реагування у межах програми JMTG-U.
Від початку листопада поточного року спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування (ПКШР) тренувалися в межах JMTG-U (Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держприкордонслужби.
Вчора, як наголошується, було підбито підсумки батальйонних тактичних навчань, на яких іноземні колеги вказали на високий рівень підготовки українських прикордонників і злагодженість дій підрозділів Держприкордонслужби.
Під час навчань офіцери ПКШР відпрацьовували питання управління підрозділом і вогнем під час прикриття державного кордону та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами за стандартами НАТО з позначенням дій підрозділів на місцевості.
Бійці прикордонного спецзагону "Шквал" здійснювали прикриття державного кордону в районі виконання завдання. Прикордонники відпрацювали пошук, блокування і знищення диверсійно-розвідувальних груп, проведення стабілізаційних дій. Зокрема, дії під час відходу прикордонного підрозділу в запасний район після вторгнення через державний кордон переважаючих сил противника.
У повідомленні також наголошується, що навчання прикордонників у межах програми JMTG-U відбуваються спільно з 58-ю окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського Збройних сил України і завершаться наприкінці грудня бригадними тактичними навчаннями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то якщо вони через Рекявік поїдуть,
а навпростець, городами та левадами за 10 хвилин домчать
баклан.....
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
Были бы галычаны, Крым остался украинским