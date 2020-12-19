Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбуваються навчання спецпризначенців прикордонної комендатури швидкого реагування у межах програми JMTG-U.

Від початку листопада поточного року спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування (ПКШР) тренувалися в межах JMTG-U (Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Вчора, як наголошується, було підбито підсумки батальйонних тактичних навчань, на яких іноземні колеги вказали на високий рівень підготовки українських прикордонників і злагодженість дій підрозділів Держприкордонслужби.

Під час навчань офіцери ПКШР відпрацьовували питання управління підрозділом і вогнем під час прикриття державного кордону та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами за стандартами НАТО з позначенням дій підрозділів на місцевості.

Бійці прикордонного спецзагону "Шквал" здійснювали прикриття державного кордону в районі виконання завдання. Прикордонники відпрацювали пошук, блокування і знищення диверсійно-розвідувальних груп, проведення стабілізаційних дій. Зокрема, дії під час відходу прикордонного підрозділу в запасний район після вторгнення через державний кордон переважаючих сил противника.

У повідомленні також наголошується, що навчання прикордонників у межах програми JMTG-U відбуваються спільно з 58-ю окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського Збройних сил України і завершаться наприкінці грудня бригадними тактичними навчаннями.









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