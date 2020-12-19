Адвокат Романчук про відмову судді задовольнити позов Шустера до Коломойського про захист честі: Такі рішення шкодять Україні. ВIДЕО

Шевченківський райсуд Києва 14 грудня відмовив телеведучому Савіку Шустеру в позовних вимогах проти Ігоря Коломойського щодо захисту честі, гідності та спростування недостовірної інформації.

Про це медійник повідомив в ефірі свого шоу, інформує Цензор.НЕТ.

У 2015 році програма "Шустер Live" виходила на телеканалі "1 + 1", акціонером якої є Коломойський. Програма транслювалася 4 і 11 березня, а 18-го числа її несподівано зняли з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції. Наступного тижня їм повідомили, що програма не може виходити ні на яких каналах, а "1 + 1" трансляцію припиняє. "Шустер Live" виходила в інтернеті і віддавала сигнал "1 + 1". У травні 2019 року в своєму інтерв'ю УП Коломойський заявив, що Шустер брав гроші за участь в програмі, тому їй відмовлено в ефірі. Однак обидва мери, на яких посилається олігарх - тернопільський Сергій Надал і чернігівський Олександр Соколов, - спростували цю інформацію.

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Керуючий партнер юридичної компанії EUCON Ярослав Романчук в ефірі повідомив, що дуже чекає повного рішення суду, щоб зрозуміти, чим керувався суддя. За його словами, адвокати Коломойського не надали жодних аргументів.

Романчук підкреслив, що рішення буде оскаржуватися в апеляційній і касаційній інстанції, а якщо треба - і в ЄСПЛ.

"На сьогодні інформація - тригер у всьому в світі, а репутація є основним активом. І на сьогоднішній день ось ця репутація цим рішенням суду підриває інвестиційну привабливість в Україні. Якщо в Україні є проблема захистити свою честь і гідність, є проблема захистити свої права , то для чого інвестувати. Я всюди за кордоном намагаюся формувати позитивний імідж України, але такі рішення, вони не просто дивують, а деморалізують, вони приносять шкоду Україні", - заявив адвокат.