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Адвокат Романчук про відмову судді задовольнити позов Шустера до Коломойського про захист честі: Такі рішення шкодять Україні. ВIДЕО

Шевченківський райсуд Києва 14 грудня відмовив телеведучому Савіку Шустеру в позовних вимогах проти Ігоря Коломойського щодо захисту честі, гідності та спростування недостовірної інформації.

Про це медійник повідомив в ефірі свого шоу, інформує Цензор.НЕТ.

У 2015 році програма "Шустер Live" виходила на телеканалі "1 + 1", акціонером якої є Коломойський. Програма транслювалася 4 і 11 березня, а 18-го числа її несподівано зняли з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції. Наступного тижня їм повідомили, що програма не може виходити ні на яких каналах, а "1 + 1" трансляцію припиняє. "Шустер Live" виходила в інтернеті і віддавала сигнал "1 + 1". У травні 2019 року в своєму інтерв'ю УП Коломойський заявив, що Шустер брав гроші за участь в програмі, тому їй відмовлено в ефірі. Однак обидва мери, на яких посилається олігарх - тернопільський Сергій Надал і чернігівський Олександр Соколов, - спростували цю інформацію.

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Керуючий партнер юридичної компанії EUCON Ярослав Романчук в ефірі повідомив, що дуже чекає повного рішення суду, щоб зрозуміти, чим керувався суддя. За його словами, адвокати Коломойського не надали жодних аргументів.

Романчук підкреслив, що рішення буде оскаржуватися в апеляційній і касаційній інстанції, а якщо треба - і в ЄСПЛ.

"На сьогодні інформація - тригер у всьому в світі, а репутація є основним активом. І на сьогоднішній день ось ця репутація цим рішенням суду підриває інвестиційну привабливість в Україні. Якщо в Україні є проблема захистити свою честь і гідність, є проблема захистити свої права , то для чого інвестувати. Я всюди за кордоном намагаюся формувати позитивний імідж України, але такі рішення, вони не просто дивують, а деморалізують, вони приносять шкоду Україні", - заявив адвокат.

Коломойський Ігор (3122) суд (11684) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+14
"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Что Шустеру, гражданину Италии,еврею, что Коломойскому, гражданину Израиля, еврею, Украина сама по себе не интересна. Им интересны деньги, зарабатываемые в Украине.Показ дележа этих денег вот это интересно, это ринг: Коломойский против Ахметова! / В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.
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19.12.2020 20:19
+10
Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 1721
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19.12.2020 20:15
+9
Романчук подчеркнул, что решение будет оспариваться в апелляционной и кассационной инстанции, а если надо - и в ЕСПЧ.Источник: https://censor.net/ru/v3237970

Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 5902
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19.12.2020 20:12
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Правильно, неправомочные решения можно и нужно оспаривать. Если бы это стало нормальной практикой для всех, то многие бы сначала думали, взвешивали ,а потом говорили.
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19.12.2020 20:05 Відповісти
Если бы журнашлюги несли ответственность за недостоверную информацию, они бы тысячу раз проверяли перед тем как печатать и стали журналистами.
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19.12.2020 20:13 Відповісти
Танюха, me luvs ya to insanity it makes me nuts... в детстве истории про Алонсо Кихано приводили меня в восторг. Вот он восседает на Росинанте и мчит херячить ветряные мельницы... такой идеалист...
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19.12.2020 20:14 Відповісти
О корабельная сосна вылезла. Так я не понял ты что идешь против линии ПАРТИИ?!
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19.12.2020 20:18 Відповісти
Треба, негайно, сотворити закон, щоб сосни не сміли себе називати корабєльнимі
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19.12.2020 21:32 Відповісти
Спочатку треба створити судову систему .
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19.12.2020 20:06 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser Здрасте... Приехали...
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19.12.2020 20:19 Відповісти
Да бене пох ...
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19.12.2020 20:10 Відповісти
похххх, шоб подлиньшее...
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19.12.2020 20:15 Відповісти
Калло Мойский.
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19.12.2020 20:37 Відповісти
когд аж маланец беня отправится вслед за гепой ?
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19.12.2020 20:11 Відповісти
Все там будем.
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19.12.2020 20:16 Відповісти
это точно только вопрос кто первый )))
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19.12.2020 20:18 Відповісти
доказано практически.....гепу бабло не спасло ))
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19.12.2020 20:19 Відповісти
Шустер з ними одноплемінник...
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19.12.2020 20:17 Відповісти
Романчук подчеркнул, что решение будет оспариваться в апелляционной и кассационной инстанции, а если надо - и в ЕСПЧ.Источник: https://censor.net/ru/v3237970

Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 5902
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19.12.2020 20:12 Відповісти
Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 1721
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19.12.2020 20:15 Відповісти
После того, как Шустер "лёг" под Ахметова, его передачи стали неинтересными.
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19.12.2020 20:15 Відповісти
Так Шустер как актриса из немецких фильмов для взрослых кто платит деньги под того и ложится!
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19.12.2020 20:19 Відповісти
При енакиевском хряке Шустрый просто озолотился, рыги не вылезали из его студии.
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19.12.2020 21:10 Відповісти
"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Что Шустеру, гражданину Италии,еврею, что Коломойскому, гражданину Израиля, еврею, Украина сама по себе не интересна. Им интересны деньги, зарабатываемые в Украине.Показ дележа этих денег вот это интересно, это ринг: Коломойский против Ахметова! / В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.
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19.12.2020 20:19 Відповісти
я е понял. а что телепопрошайка славик шустрый деньги каломойше так и не вернул?
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19.12.2020 20:29 Відповісти
та що ви так галасуєте? мудрі юдеї щось не поділили між собою, а галасу вже на весь Всесвіт
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19.12.2020 20:31 Відповісти
не иудеи а щирые украинские реформаторы с мыролюбными замашками.
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19.12.2020 20:32 Відповісти
Ну, і де там Порошенко, який ніби вигнав шустрого з України?
А скільки було воні....
брехло!
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19.12.2020 20:38 Відповісти
а при чем здесь вообще т.н. порошенка?
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19.12.2020 20:42 Відповісти
тільки не кажи, що ти новенький неграмотний; бо одразу тебе, бота тутешнього, видно.
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20.12.2020 00:48 Відповісти
Одне брехливе чмо вирішило судитися з таким самим як він за те чого обидва персонажі позбавлені на генетичному рівні. Мабуть щось у лісі здохло...
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19.12.2020 20:48 Відповісти
каломыйский а ты можешь расказать сколько на обустройство выбороы и на партию слуг у тебя брал зеленский? вот это было бы интересно! а то все какое то мелочнвки и дрязги разбираете.... это и есть ваша еврейская солидарность?
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19.12.2020 21:01 Відповісти
или выступи и скажи - зеленая команда не брала ни копейки. тоже интересно будет.... а то какие то загадочные молчания
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19.12.2020 21:04 Відповісти
І набіжало ботів злодія Коломойського, і засмітили рядок коментарів - розповідаючи який Шустер поганий а про Коломойського і суди ні слова.
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19.12.2020 21:52 Відповісти
Никак не пойму - почему женскую честь и мужское достоинство поместили между ног?(с)
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19.12.2020 21:55 Відповісти
наличие чести у сявика вопрос спорный. А для Игорь Валерича вообще оскорбление)
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19.12.2020 22:18 Відповісти
Б/я суд 1 інст. - лайно.
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19.12.2020 22:52 Відповісти
Деньги верни.
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19.12.2020 23:12 Відповісти
У Шустера не хватит денег судиться с Беней в Украине!
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20.12.2020 12:57 Відповісти
 
 