Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Софійській площі в суботу, 19 грудня, вогні на головній ялинці країни запалили на пів години пізніше заявленого часу.
Як передає телеканал "Київ", на урочистому відкритті зібралося багато людей, інформує Цензор.НЕТ. Також з вітальним словом виступив мер міста Віталій Кличко.
Нагадаємо, в 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду і концерту, з дотриманням карантинних обмежень.
Перед відкриттям загорілася одна з гірлянд. Вогонь загасив обслуговуючий персонал, постраждалих немає.
Топ коментарі
+26 marusia klimova
показати весь коментар19.12.2020 22:23
+18 oleg1966
показати весь коментар19.12.2020 21:41
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.12.2020 22:26
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https://censor.net/ru/news/3237961/germaniya_dopolnitelno_zakupit_30_mln_doz_vaktsiny_ot_covid19_kompanii_pfizer
і дистанція між ними по півтора метри...)))
Вова почувствовал под ногами всю бездонность своего днища.....
радость кругом ***********....
https://youtu.be/rNYldKxglu4
https://www.youtube.com/watch?v=O39vQhwY8wo&feature=emb_logo&ab_channel=USEmbassyKyiv
..
Щось не пригадую таких подарунків місту від "патріота" каломойсього ))
а літом фонтанчики і завжди чисто прибрано, зелено... і гарно пахне ))))
- Да нє вапрос...
https://youtu.be/16gfBcCEjdM
Милий серцю Київ.
Захотілося глінтвейну.
So this is Christmas - John Lennon
Пипец какой !
P.S. В Харькове где-то в сентябре один мэр тоже усторил праздник для горожан . Выборы ж были на носу ... Даже Полякову пригласили попеть !
Славо Богу с Поляковой всё ОК , а вот тому мэру сейчас уже явно не до выборов ...
Жалко только , что не одному ему , кто на том празднике подхватил увы и ах -- не трипак и даже не жудкий герпес ..
Все в правильно одетых масках. Ближе 3-х метров друг к другу не подходили...
Иначе - это акция по заражению украинцев смертельным вирусом.