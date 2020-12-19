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Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Софійській площі в суботу, 19 грудня, вогні на головній ялинці країни запалили на пів години пізніше заявленого часу.

Як передає телеканал "Київ", на урочистому відкритті зібралося багато людей, інформує Цензор.НЕТ. Також з вітальним словом виступив мер міста Віталій Кличко.

Також дивіться: Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа. ВIДЕО

Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 01
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 02
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 03
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 04

Також дивіться: Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді. ВІДЕО+ФОТО

Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 05
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 06
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 07
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 08

Також читайте: Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА

Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 09
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 10
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 11
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві 12

Нагадаємо, в 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду і концерту, з дотриманням карантинних обмежень.

Перед відкриттям загорілася одна з гірлянд. Вогонь загасив обслуговуючий персонал, постраждалих немає.

Київ (19490) ялинка (115)


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Топ коментарі
+26
Ну, в Харькове хоть есть что праздновать.
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19.12.2020 22:23
+18
Открытие главной елки Украины на Софийской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 4214
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19.12.2020 21:41
+18
Днепр...не центральная йолка ))) а просто красивая.. на Екатеринославском бульваре...
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 9472

..
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19.12.2020 22:26
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Я б там тоже позажигал бы -- с превеликим Кайфом!
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19.12.2020 21:40 Відповісти
ой и ВАТАЛЬКО-ДЫБИЛЬКО там!
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19.12.2020 22:44 Відповісти
приезжайте
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19.12.2020 22:46 Відповісти
Эс ист йетц ляйдэр ферботэн ... Але ж дякую! -- при першій же навазі ...*)
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19.12.2020 23:07 Відповісти
може,... нагоді?
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19.12.2020 23:14 Відповісти
...і при нагоді теж... *)
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19.12.2020 23:28 Відповісти
Що там в Вас з карантином,чому визивали.Обіцяли написати якщо не секрет.
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19.12.2020 23:19 Відповісти
Та уже ж отчитался -- о тут:

https://censor.net/ru/news/3237961/germaniya_dopolnitelno_zakupit_30_mln_doz_vaktsiny_ot_covid19_kompanii_pfizer
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19.12.2020 23:30 Відповісти
а какие карантинные мероприятия тут соблюли ? ))))
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19.12.2020 21:40 Відповісти
Як це "які"? Он на фото добре видно поведінку в громадських місцях:

Открытие главной елки Украины на Софийской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 377
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19.12.2020 21:45 Відповісти
У тьоті в білій шапці маска відсутня.
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19.12.2020 21:47 Відповісти
Дійсно з дотриманням масочного режима проблема !! Всіх штрафувати ,17 тис.грн х на х.з. скількі = навіть страшно подумати скількі !!)))
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19.12.2020 21:56 Відповісти
так...
і дистанція між ними по півтора метри...)))
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19.12.2020 21:56 Відповісти
Всі в намор......тю,в масках !!))))
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19.12.2020 21:57 Відповісти
Одне втішає ,що йолка не згоріла !!)))
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19.12.2020 21:59 Відповісти
але намагалася ))))
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19.12.2020 22:05 Відповісти
раз-два-трі...!!! Йолку палі !!!
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19.12.2020 22:16 Відповісти
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 44
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20.12.2020 00:42 Відповісти
з локдауном від лох-дауна ?
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20.12.2020 08:51 Відповісти
лох нє даун, лох ватяник
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20.12.2020 13:07 Відповісти
одно ж другому не мешает ))))
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20.12.2020 13:11 Відповісти
...і йолка в крємлє под пєтухамі

Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 6782
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20.12.2020 20:21 Відповісти
Всі були під "шафе"
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20.12.2020 09:33 Відповісти
Открытие главной елки Украины на Софийской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 4214
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19.12.2020 21:41 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1908646-zelenskiy-v-intervyu-the-new-york-times-do-svogo-prezidentstva-bayden-tak-bi-moviti-mav-gliboki-vidnosini-z-********** Зеленський в інтерв'ю The New York Times: до свого президентства Байден, так би мовити, мав глибокі відносини з Україною

Вова почувствовал под ногами всю бездонность своего днища.....
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20.12.2020 00:14 Відповісти
Красиво! Дай Бог уйдет Бедосик в историю в этом году , как та шляпа его поминальная на этой елочке (т н НАФИГ!!
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19.12.2020 21:41 Відповісти
А хто буде ковзанки під охвісом відкриват? 😲. Таку"достйну" роботу не кожен президент зробить. Більшість просто повстидається. 😊
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19.12.2020 22:21 Відповісти
А така "шляпа" на ялинці цілком цивільна.Открытие главной елки Украины на Софийской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 2699
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19.12.2020 21:41 Відповісти
шляпу криворогую заминылы...
радость кругом ***********....
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19.12.2020 21:42 Відповісти
по фоткам мендель с офисом вкупе ходили стороной....
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19.12.2020 21:51 Відповісти
Бо вони аюперепрацюіали на відкритті ковзанки напередодні. Тої, шо Бєдосік собі в досягнення за рік записав під бурні овації зебілів.
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19.12.2020 22:24 Відповісти
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - LAST CHRISTMAS?

https://youtu.be/rNYldKxglu4

Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 1292
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19.12.2020 21:55 Відповісти
Стадо безмозглое. И все без масок. А через неделю будут визжать что фошизды не вводите локдаун
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19.12.2020 21:58 Відповісти
У плебса в головах вже давно повний локдаун !!)))
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19.12.2020 22:01 Відповісти
Я надеюсь в жизни ты такой же храбрец бессмертный и не побежишь в первых рядах в больницу расталкивая локтями себе подобных с криками тебя вылечить и дать бесплатную прививку. Ато я уже многих таких как ты знаю, которые свою храбрость в штаны спустили как только им припекло и сейчас ниже травы
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19.12.2020 22:25 Відповісти
Всяк на свой аршин меряет !!)))
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19.12.2020 22:30 Відповісти
Давайте еще массовую оргию проведите в знак протеста против СПИДа и презервативов
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19.12.2020 22:00 Відповісти
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20.12.2020 01:58 Відповісти
U.S. Embassy Kyiv, Ukraine.

https://www.youtube.com/watch?v=O39vQhwY8wo&feature=emb_logo&ab_channel=USEmbassyKyiv

Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 6132
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19.12.2020 22:07 Відповісти
В Харькове тоже огни зажгли...
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 5482
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19.12.2020 22:08 Відповісти
Ну, в Харькове хоть есть что праздновать.
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19.12.2020 22:23 Відповісти
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19.12.2020 22:28 Відповісти
А некоторых вообще, провожают в последний путь аплодисментами!
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19.12.2020 22:32 Відповісти
Гэпа был-таки агтистом?!) Ну тоді такі-да! Апплоз, апплоз найвеличнішому з напьордоздочнеків харківського кагалу!) Зеля, пам'ятай! З тобою буде ще гірше! Хоча ти про це вже нє узнаєш. А лєнкє-сєпарше вєсьолого вдовства!)
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19.12.2020 23:23 Відповісти
Что заслуживает Гепа, который правил Харьковом 16 лет, пускай оценивают харьковчане... а в остальном я почти согласен!
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19.12.2020 23:53 Відповісти
скорее режиссер, Немерович-Данченко=)
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20.12.2020 23:27 Відповісти
Какое событие, раньше такого не было.
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19.12.2020 22:12 Відповісти
В Україні тре казати:- А при Порошенко такого небило !!!)))
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19.12.2020 22:33 Відповісти
Зато корыто було.
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20.12.2020 21:40 Відповісти
Кошти виділили великі, гроші роздерибанили, зліпили з гівна та палок.ІМХО.
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19.12.2020 22:15 Відповісти
Днепр...не центральная йолка ))) а просто красивая.. на Екатеринославском бульваре...
Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 9472

..
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19.12.2020 22:26 Відповісти
там завжди красиво!! )) Все ж таки Єрмолаєв красиву вулицю зробив за свої гроші).
Щось не пригадую таких подарунків місту від "патріота" каломойсього ))
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19.12.2020 22:47 Відповісти
там ще красиво ілюмінацією підсвічений вугол будинку, який на Шевченко виходить, в ньому ще автостоянка. Бачили?
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19.12.2020 22:49 Відповісти
так... там дійсно гарно (і новий пешохідний провулок з Атлантом) тільки лайфсел шось тупить...гальмує всі роботи по наведенню краси...
а літом фонтанчики і завжди чисто прибрано, зелено... і гарно пахне ))))
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19.12.2020 23:18 Відповісти
Обычная ёлка. Эконом-вариант. А вот всё то, что вокруг неё- да, ничего так.
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20.12.2020 01:54 Відповісти
Очень красиво. Бульвар красивый.
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20.12.2020 07:28 Відповісти
Не пойняв - це зрада чи ні?
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19.12.2020 22:28 Відповісти
У Європі локдауни і коменд. години, а в Україні центр столиці забитий на відкритті ялинки. ))) Який там ковід. Цю державу не змінити. Нікому і ніколи.
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19.12.2020 22:30 Відповісти
Завтра вся ето гопкомпания во главе с Клячком побежит стучать пустыми каструлями под Европейское посольство с требованием дать нам денег на борьбу с Ковидом и бесплатную вакцину.
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19.12.2020 22:34 Відповісти
В Україні набагато ефективніше лікують від ковіду, тут уроди посеред ночі викидують хворих з лікарні - рятуйся сам як можеш. Порівняти статистику смертності можна.
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19.12.2020 23:30 Відповісти
Настоящий локдаун был только в Китае...
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19.12.2020 22:36 Відповісти
Я більше скажу. В Китаї вже на масові заходи пускають. На стадіони. Але де дисципліна і де Україна? Вже не кажучи про державну владу.
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19.12.2020 22:40 Відповісти
красиво !!!! ))))
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19.12.2020 22:44 Відповісти
- Йолачка зажгісь!
- Да нє вапрос...
https://youtu.be/16gfBcCEjdM
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19.12.2020 22:53 Відповісти
подумаешь гирлянда загорелась ... такое бывает везде
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20.12.2020 13:37 Відповісти
потом эта биомасса рванет по всем курортам мира (( для полного удовлетворения вируса
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19.12.2020 22:53 Відповісти
Я і маску носив і дистанція,руки по 100 раз на день дезенфікував,а толку - все рівно дістало.
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19.12.2020 23:33 Відповісти
а я посидел за столом неудачно ))
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19.12.2020 23:48 Відповісти
В ОЗК не пробовал?
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20.12.2020 06:05 Відповісти
Ну не совсем. Сколько смогли.
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19.12.2020 23:28 Відповісти
Это слет номинантов на премию Дарвина в стране победившего идиотизма?
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19.12.2020 23:38 Відповісти
А нелох, что боится отойти от дверей своего офиса дальше чем на десять метров? Таким козликом выпрыгивал на детской площадке, ведь дети не прибьют, а могут только обписать.
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20.12.2020 00:58 Відповісти
Не вистачало ще і там, мало б що трапилося бо перед цим скаути огонь подарували.
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20.12.2020 08:16 Відповісти
Я в шоке от того, сколько у нас в стране баранов.... Ну и стоило это "ёлкозажжение" того, чтобы переться в такую толпу, где нет ни дистанции, ни масок? И о чем думали те, кто всё это организовывал? Педалику не ёлки "зажигать" надо, а новые фонарные столбы- вместо тех, что чудом не поубивали людей на Шулявском мосту! Нет слов....
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20.12.2020 01:50 Відповісти
Дуже гарно.
Милий серцю Київ.

Захотілося глінтвейну.
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20.12.2020 06:17 Відповісти
Він дуже гарно смакує і гріє на зимовій рибалці. ! риба навіть іде на запах.
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20.12.2020 08:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QHLd7HQfZfA&ab_channel=StavrosSklavos

So this is Christmas - John Lennon
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20.12.2020 06:22 Відповісти
Палатка над главной ёлкой страны напоминает купол Шапиро. Это так было задумано? Тонко!
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20.12.2020 09:08 Відповісти
Народу столько , что с великой вероятностью потом это мероприятие назовут "коронойолкой" .
Пипец какой !

P.S. В Харькове где-то в сентябре один мэр тоже усторил праздник для горожан . Выборы ж были на носу ... Даже Полякову пригласили попеть !
Славо Богу с Поляковой всё ОК , а вот тому мэру сейчас уже явно не до выборов ...
Жалко только , что не одному ему , кто на том празднике подхватил увы и ах -- не трипак и даже не жудкий герпес ..
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20.12.2020 10:54 Відповісти
Кроме Кернеса от вируса скончались еще два мэра небольших городов...
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20.12.2020 11:38 Відповісти
Пейте бухайте и ковид привитсйте... Ъ
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20.12.2020 16:52 Відповісти
а від шапки таки не відмовились
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20.12.2020 17:05 Відповісти
Тішить що на сцені Миколай, а не совковий дедушка мороз
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20.12.2020 18:15 Відповісти
Красота!
Все в правильно одетых масках. Ближе 3-х метров друг к другу не подходили...
Иначе - это акция по заражению украинцев смертельным вирусом.
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21.12.2020 09:24 Відповісти
 
 