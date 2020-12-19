Відкриття головної ялинки України на Софійській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Софійській площі в суботу, 19 грудня, вогні на головній ялинці країни запалили на пів години пізніше заявленого часу.

Як передає телеканал "Київ", на урочистому відкритті зібралося багато людей, інформує Цензор.НЕТ. Також з вітальним словом виступив мер міста Віталій Кличко.

Також дивіться: Під час відкриття головної ялинки України сталася пожежа. ВIДЕО









Також дивіться: Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді. ВІДЕО+ФОТО









Також читайте: Цього року церемонію "запалювання" головної ялинки України можна буде побачити онлайн, - КМДА









Нагадаємо, в 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду і концерту, з дотриманням карантинних обмежень.

Перед відкриттям загорілася одна з гірлянд. Вогонь загасив обслуговуючий персонал, постраждалих немає.