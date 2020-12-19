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Маск запустив 26-ту за рік багаторазову ракету і забрав більшість замовлень "Роскосмосу". ВIДЕО

SpaceX запустила секретний апарат в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США. Ракета Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник вагою майже сім тонн.

Через вісім хвилин після зльоту багаторазова ступінь ракети успішно повернулася на Землю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Вона зробила свій п'ятий за рахунком політ. В цілому для приватної космічної компанії Ілона Маска цей запуск був 26-м і останнім в поточному році. Він ознаменував новий річний рекорд SpaceX за кількістю космічних стартів.

Параметри і опис апарату NROL-108, вартість якого оцінюється в один мільярд доларів, не розкриваються. Особливість місії, досконалої в інтересах Пентагону, полягає в тому, що в ній вперше використовувався ступінь, що вже літала, статичні вогневі випробування якої перед цим польотом не проводилися.

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З 2017 року SpaceX використовує в своїх ракетах сімейства Falcon модифікації під кодовою назвою Block-5. Вони дозволяють використовувати багаторазові ступені до 10 разів без істотного міжпольотний обслуговування, а з таким - до 100 разів. Така економічна модель дозволила компанії істотно знизити вартість пусків і серйозно потіснити конкурентів, включаючи Роскосмос, на ринку космічних запусків. Не в останню чергу це вплинуло і на ціну пілотованих місій Crew Dragon, завдяки яким була припинена залежність США від російської монополії з доставки астронавтів на МКС.

В арсеналі SpaceX є супені, що  відлітали вже сім разів, а загальна кількість вильотів Falcon 9 склала понад сотню. В цьому році значна частина пусків була пов'язана з реалізацією іншого великого проєкту Ілона Маска - супутникового інтернету Starlink. Кількість виведених на орбіту апаратів, що входять в цю мережу, складає вже близько 1000. Перші тести показали високу швидкість інтернет-з'єднання - на рівні 140 мегабіт в секунду. Це вдвічі перевищує середньостатистичну світову величину. Маск планує використати частину комерційного прибутку від Starlink для фінансування проєкту, пов'язаного з марсіанської місією: спеціально для її здійснення будується і активно тестується корабель Starship.

космос (861) Пентагон (1428) супутник (295) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+33
Ракета Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник Пентагону - Цензор.НЕТ 2653
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19.12.2020 22:28
+22
Намалюють черговi мультики
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19.12.2020 22:07
+17
Він виклав всі 8 кілобайт, що було у нього записано в методичці.
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19.12.2020 22:29
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Пусть скульптора якутского на МКС отправят, он быстро все трещины дерьмом замажет
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19.12.2020 22:44 Відповісти
Розкозмоз апасля этага прозта абязан атветить этим Саксам и заброзить в космасферу свой первай мнагоразавый батут ,,Рагоза намбар вон,, !!!
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19.12.2020 22:22 Відповісти
они пока свой модуль сломали
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19.12.2020 22:28 Відповісти
фули там разведывать, амерам и так известно в каком бункере фуйло засело и конференции ведёт, скорее всего спутник уже не разведывательный, а ударный...
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19.12.2020 22:28 Відповісти
Там, в этом Космическом Центре Кеннеди, есть один, типа, автомат 50хх. годов -- на фоне прочих всех фантастик -- такой здоровенный ящик с ручкой в полметра -- её крутить надо с приличным усилием... -- кидаешь в щёлку какую-то самую мелкую мэрыканську монетку -- 1 дайм, чы шо? -- вращаешь двумя руками тот шкворень -- и тебе выпадает раскатанный в фольгу блинчик с надписью "Ты это сделал!" ...или шо-то в этом роде... -- я его потерял там же -- И стоит очередина! *)
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19.12.2020 22:29 Відповісти
мордва сама себя запускает и здесь самолайкает:
OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»4352
https://telecom.cnews.ru/ Телеком https://telecom.cnews.ru/corp Инфраструктура https://internet.cnews.ru/ Интернет https://internet.cnews.ru/online Интернет-доступ https://zoom.cnews.ru/ Техника
05.10.2020, Пн, 11:58, Мск , Текст: Владимир БахурБританский оператор глобальной спутниковой связи OneWeb объявил о выходе из совместного предприятия с российской спутниковой системой «Гонец». Отныне российская сторона является 100% владельцем СП «Уанвеб». Выход OneWeb из проекта не отразится на российском запуске 36 спутников OneWeb с космодрома Восточный в декабре 2020.Спутниковый интернет без сателлитов
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19.12.2020 23:33 Відповісти
"OneWeb" спасли от банкротства индийцы и британское правительство, вложив каждая по 500 лямов. К русне собственно OneWeb отношения не имеет, она даже частоты своих спутников не смогла утвердить с Росссвязьнадзором (или как там их). То что там создавалось какое-то СП на 5 копеек - их кучи создаются и исчезают. "Гонец" кацапы запускают отдельно, "OneWeb" - отдельно. Даже сами запуски законтрактованы не напрямую с Роскосмосом, а через Arianespace.
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19.12.2020 23:49 Відповісти
Хорошо, значит они выполняют максимум контракт, который получили вследствие совмесного СП. В чем гордость руцкая-то? Ты точно Шевченко?
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21.12.2020 17:54 Відповісти
Ну вот - русафобия вышла на новый виток.
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19.12.2020 23:13 Відповісти
как после этого ***** блеять о вяличии? опять рогозин в запой уйдет.
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19.12.2020 23:26 Відповісти
О... А вы не хотели со мной спорить. Как и говорил - в течение часа новости про парашку превратились в крестики. Это Цензор, дружище, тут про русню либо плохо либо ничего
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20.12.2020 00:14 Відповісти
Кацапы вчера вывели на орбиту 36 спутников OneWeb.
Спутники OneWeb разработаны компанией Airbus, с Рашей подписано рамочное соглашение на вівод 600 спутников. На сегодняшний день, уже выведено 110 штук, за 4 запуска.
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20.12.2020 00:45 Відповісти
И.Маск - гений.
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20.12.2020 01:06 Відповісти
И.Маск - гений.
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20.12.2020 01:06 Відповісти
Будет гением если прилетит на Марс, а пока он делает то же что и все остальные.
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20.12.2020 02:56 Відповісти
Только гораздо дешевле чем все остальные...
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20.12.2020 10:11 Відповісти
Ну конечно. Ракеты всю жизнь сами садились...
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20.12.2020 15:40 Відповісти
"В космосе летит ракета
Запустил ее Илон
Все хлебальники раскрыли
А я свиздил миллион!
Рогозин."
Не мое,но запомнилось
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20.12.2020 09:58 Відповісти
Фошисти, адназначна!
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20.12.2020 10:03 Відповісти
Интересно, после таких новостей Злобный Карлик Рогозину сразу "Новичком" лоб намажет или пока ограничится хонингованием выхлопухи?
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20.12.2020 15:56 Відповісти
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