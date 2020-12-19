Маск запустив 26-ту за рік багаторазову ракету і забрав більшість замовлень "Роскосмосу". ВIДЕО

SpaceX запустила секретний апарат в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США. Ракета Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник вагою майже сім тонн.

Через вісім хвилин після зльоту багаторазова ступінь ракети успішно повернулася на Землю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Вона зробила свій п'ятий за рахунком політ. В цілому для приватної космічної компанії Ілона Маска цей запуск був 26-м і останнім в поточному році. Він ознаменував новий річний рекорд SpaceX за кількістю космічних стартів.

Параметри і опис апарату NROL-108, вартість якого оцінюється в один мільярд доларів, не розкриваються. Особливість місії, досконалої в інтересах Пентагону, полягає в тому, що в ній вперше використовувався ступінь, що вже літала, статичні вогневі випробування якої перед цим польотом не проводилися.

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З 2017 року SpaceX використовує в своїх ракетах сімейства Falcon модифікації під кодовою назвою Block-5. Вони дозволяють використовувати багаторазові ступені до 10 разів без істотного міжпольотний обслуговування, а з таким - до 100 разів. Така економічна модель дозволила компанії істотно знизити вартість пусків і серйозно потіснити конкурентів, включаючи Роскосмос, на ринку космічних запусків. Не в останню чергу це вплинуло і на ціну пілотованих місій Crew Dragon, завдяки яким була припинена залежність США від російської монополії з доставки астронавтів на МКС.

В арсеналі SpaceX є супені, що відлітали вже сім разів, а загальна кількість вильотів Falcon 9 склала понад сотню. В цьому році значна частина пусків була пов'язана з реалізацією іншого великого проєкту Ілона Маска - супутникового інтернету Starlink. Кількість виведених на орбіту апаратів, що входять в цю мережу, складає вже близько 1000. Перші тести показали високу швидкість інтернет-з'єднання - на рівні 140 мегабіт в секунду. Це вдвічі перевищує середньостатистичну світову величину. Маск планує використати частину комерційного прибутку від Starlink для фінансування проєкту, пов'язаного з марсіанської місією: спеціально для її здійснення будується і активно тестується корабель Starship.