Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства". ВIДЕО

Хор Військово-повітряних сил США "Співочі сержанти" заспівав різдвяну колядку "Щедрик".

Відео виконання "Щедрика" презентувала підполковник Хрістіна Мур Уррутія, керівниця оркестру ВВС США в Європі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства США в Україні.

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Вона нагадала, що англійська назва колядки - "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів") виникла тому, що американському хоровому диригенту Петру Вільговському "Щедрик" нагадав дзвони. Почув цю пісню Вільговський в 1921 році, під час гастролей Українського національного хору в США.

"Сьогодні "Carol of the Bells"- одна з найвідоміших і улюблених різдвяних пісень у США", - говорить Уррутія. Вона підкреслила, що "Співочі сержанти" виконали "Щедрик" на знак вшанування українсько-американського партнерства.