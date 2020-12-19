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Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства". ВIДЕО

Хор Військово-повітряних сил США "Співочі сержанти" заспівав різдвяну колядку "Щедрик".

Відео виконання "Щедрика" презентувала підполковник Хрістіна Мур Уррутія, керівниця оркестру ВВС США в Європі, пише Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу Посольства США в Україні.

Також читайте: Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою. ФОТОрепортаж

Вона нагадала, що англійська назва колядки - "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів") виникла тому, що американському хоровому диригенту Петру Вільговському "Щедрик" нагадав дзвони. Почув цю пісню Вільговський в 1921 році, під час гастролей Українського національного хору в США.

"Сьогодні "Carol of the Bells"- одна з найвідоміших і улюблених різдвяних пісень у США", - говорить Уррутія. Вона підкреслила, що "Співочі сержанти" виконали "Щедрик" на знак вшанування українсько-американського партнерства.

ВПС (177) США (22861) колядки (10)


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Топ коментарі
+120
Дякуємо!!! Дуже гарно!!!
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19.12.2020 22:40
+90
Вот соющники- молодцы. А кацапы закрыли единственную украинскую библиотеку в маацкве. А потом мычат , чего дружить не хотите, мыше братья ?
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19.12.2020 22:42
+78
да, это не 95-е говно
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19.12.2020 22:47
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Дякуємо!!! Дуже гарно!!!
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19.12.2020 22:40 Відповісти
да, это не 95-е говно
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19.12.2020 22:47 Відповісти
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 6662
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19.12.2020 23:02 Відповісти
Вот соющники- молодцы. А кацапы закрыли единственную украинскую библиотеку в маацкве. А потом мычат , чего дружить не хотите, мыше братья ?
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19.12.2020 22:42 Відповісти
Thank you !!!
Merry Christmas !

«Then conquer we must when our cause it is just

And this be our motto: 'In God is our trust

Glory to Ukraine !

God Bless America !
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19.12.2020 23:16 Відповісти
I Wish I Was in Dixie
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19.12.2020 22:42 Відповісти
God Bless America and Glory to Ukraine!
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19.12.2020 22:44 Відповісти
Хор ВВС США исполнил "Щедрик" "в знак чествования украинско-американского партнерства" - Цензор.НЕТ 4158Хор ВВС США исполнил "Щедрик" "в знак чествования украинско-американского партнерства" - Цензор.НЕТ 6714
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19.12.2020 22:44 Відповісти
пінеров привели
тобто ряжених «скаутів» до ряженого президента ...
Нуашо.
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19.12.2020 22:49 Відповісти
президент не справжній
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19.12.2020 23:04 Відповісти
карлики ))))))
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19.12.2020 23:07 Відповісти
Ждем опровержения от пластунов. Будет очередной скандальчик.
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19.12.2020 23:09 Відповісти
Пластуны у нас самая старая молодежная организация (118 лет как ни как) по типу скаутов, реально интересно будет, если они опровергнут бубачкину шнягу, зашквар будет знатный))
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19.12.2020 23:30 Відповісти
Что могу сказать? В прошлом году огонь передавали около 15-20 детей возраста 10-14 лет в присутствии вожатого, а тут каких-то 6 комсомольцев-пластунов выше зеленского. Правда волосатый похож на прошлогоднего пластуна.
2015 год:
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 9805

2019 год:
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 7634

Суровый 2020 год, COVID-19
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 1015
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20.12.2020 08:45 Відповісти
Но ведь президент доволен?
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 4812
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20.12.2020 05:45 Відповісти
Ковалёв похоже фейкомётчик, потому что согласно сайта http://spok.org.ua/history.php СПОК это аббревиатура:
САМОСТІЙНІСТЬ
ПОРЯДНІСТЬ
ОПТІМІЗМ
КМІТЛИВІСТЬ
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 1939
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20.12.2020 08:50 Відповісти
Отож. Я конечно понимаю, что Зеля идиот, но когда оппонент, в порыве посильнее обосрать, выдумывает всякую чушь, то чем тогда он тогда отличается от объекта своих нападок?
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20.12.2020 10:57 Відповісти
Thank you very much our true friends! Thank you for supporting Ukraine! God bless the Unitad States of America!
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19.12.2020 22:44 Відповісти
чудово!
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19.12.2020 22:44 Відповісти
Это прекрасно!
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19.12.2020 22:45 Відповісти
Да, вот это действительно вокальное искусство!
Не то что утопший кацапский хор Александрова с их балалаечным репертуаром
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19.12.2020 22:49 Відповісти
Обращаем внимание что это не просто какие-то ряженые в форму артисты, а судя по плашкам на мундирах реальные участники боевых операций
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19.12.2020 22:52 Відповісти
Сержанты, судя по начальному автору истории в видео. У них сержанты получают только за реальные дейстия (боевые) или авторитет в подразделении, у нас за просто службу, 1 год то, 2 года выше и т.д.
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19.12.2020 23:34 Відповісти
Подивись як наша українка з Києва , з Борщаговки грає, а потім послухай як щедрика вона ж грає, там внизу я дав посилання і на Щедрика, а це персонально вам мелодія, і зверни увагу скільки переглядів https://www.youtube.com/watch?v=-NxHQR5nOko тиць
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20.12.2020 02:21 Відповісти
Борщагівська українка з Каліфорнії
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21.12.2020 13:42 Відповісти
Ну не скажи. Їх останній концерт викликав просто вир емоцій та нестримні оплески)
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19.12.2020 23:10 Відповісти
Это триста метров под водой ? ..
Репертуар песен -- скудный .., не долгий
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19.12.2020 23:29 Відповісти
Але ж цей хіт і досі очолює чарти))
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20.12.2020 07:38 Відповісти
Более мажорно и попсово исполнили, но в целом приемлемо.
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19.12.2020 22:53 Відповісти
Для а капелла очень даже хорошо, а насчёт более мажорно - https://www.youtube.com/watch?v=DpwbyFltv6g вот оно , тоже а капелла.
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19.12.2020 23:30 Відповісти
Это не акапелла и тоже очень попсово на мой вкус.
https://youtu.be/XWsgqwk0EGo?t=18 Мне больше нравится классическое исполнение без всяких трам-пам-пам.
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20.12.2020 00:04 Відповісти
Согласен, но всё же не стОит сравнивать оригинальное исполнение "Щедрика" в обработке Н. Леонтовича с каверами, одним из которых и является "Carol of the Bells".
А одним из каверов "Carol of the Bells" мне лично симпатичен https://www.youtube.com/watch?v=MHioIlbnS_A этот , чисто инструментал.
А то что Pentatonix звучит попсово - это само собой. ))
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20.12.2020 00:24 Відповісти
Да, вот это ближе к моему пониманию "Щедрика". Для меня это тревожное ожидание и подготовка к чему-то непостижимому.
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20.12.2020 00:33 Відповісти
У TSO вообще есть отличные вещи на тему Рождества. https://www.youtube.com/watch?v=GjaVhO24yeI https://www.youtube.com/watch?v=GjaVhO24yeI Christmas Canon
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20.12.2020 00:50 Відповісти
Как бы они жили без твоей оценки, ума не приложу
Можешь как альтернативу выложить свое исполнение, показать класс?
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19.12.2020 23:46 Відповісти
AMAZING ! THANKS !
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19.12.2020 22:53 Відповісти
Байден - приходь!
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19.12.2020 22:54 Відповісти
Дякую.
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19.12.2020 22:57 Відповісти
негры, поющие укр. колядку - это моща
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19.12.2020 22:57 Відповісти
А не касапсские ФАШИСТЫ на НЕМЫТОЙ
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19.12.2020 23:02 Відповісти
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 5388Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 7913
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19.12.2020 23:27 Відповісти
Що там казати-гарно
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19.12.2020 22:58 Відповісти
Чудова колядка. Прекрасне виконання!!!
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19.12.2020 23:01 Відповісти
Есть офицыальный композитор- УКРАИНЕЦ
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19.12.2020 23:03 Відповісти
Я на Ютубе в 2015 году выложил ролик, как американцы на английском поют наш Щедрик. Кстати так же шикарно и тоже а капеллу, только без табуретки. Забанили. Мои объяснения, что это украинская народная песня были восприняты чуть ли не как оскорбления американского фольклора.
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19.12.2020 23:16 Відповісти
Только одна беда. Большинство американцев считают страной происхождения Щедрика США или Канаду.
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19.12.2020 23:05 Відповісти
Какой гаденыш заспамил?
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19.12.2020 23:17 Відповісти
...а также не знают что композитора убил кацапский НКВД-шник
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19.12.2020 23:48 Відповісти
Казково!
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19.12.2020 23:05 Відповісти
Нас бачать кращими ніж тих, що обрали клоуна наркомана.
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19.12.2020 23:06 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/303143.html Вариации на тему "Щедрика"

Действительно, мегакруто, как и написал блогер.
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19.12.2020 23:12 Відповісти
Красиво !!
Я ще люблю Щедрик у виконанні Олега Скрипки, той, де мультик. Дуже красива обробка.
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19.12.2020 23:17 Відповісти
Олег Скрипка та Ле Гранд Оркестр "Щедрик" (мультфільм)

https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk

Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 9259
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19.12.2020 23:37 Відповісти
Дякую за посилання.
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19.12.2020 23:57 Відповісти
обалдел, когда увидел этот мультик/колядку.....
У меня вопрос, а на что намекал Скрипка в нем?
Что амеры украли наше рождество и вконце превратились в украинцев???
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20.12.2020 00:39 Відповісти
На те, що народні традиції святкування Різдва очищають, навіть самих цинічних ділків, та повертають чисту, щиру, дитячу радість в душі людей.
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20.12.2020 12:52 Відповісти
так, але в якості ділків взятий прототип США
я б на їх місті образився.
Дуже провокативний мульт
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20.12.2020 16:45 Відповісти
подивіться цю версію. Ця Вас не образить точно ))
https://www.youtube.com/watch?v=rVj4x53ooyo
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20.12.2020 20:26 Відповісти
дякую, мене і мультяшна не образила.
За наших партнерів переживаю
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20.12.2020 21:55 Відповісти
)). Так. Це вона ))
подивіться ще цю версію. Це щось неймовірне !!!
https://www.youtube.com/watch?v=rVj4x53ooyo
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20.12.2020 20:25 Відповісти
Як чудово...Аж не вiриться що вони не профi
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19.12.2020 23:22 Відповісти
Різні варіанти щедрівки, якщо хтось захоче, можна знайти тут https://nashe.com.ua/song/15808
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19.12.2020 23:30 Відповісти
Красиві люди з хорошими голосами.І форма гарна.
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19.12.2020 23:32 Відповісти
Дякую,дуже захопливо.
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19.12.2020 23:34 Відповісти
Он популярный за рубежом. Очень красивая, душевная мелодия.
Лучше нашего щедрика нет ! )
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19.12.2020 23:41 Відповісти
"Carol of the Bells" - одна з найголовніших різдвяних пісень в Америці і жоден, ЖОДЕН американець не знає, що музику написав українець...
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19.12.2020 23:46 Відповісти
принаймі ці з ВВС вже в курсі))
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20.12.2020 00:50 Відповісти
Вище по посиланню форумчанки https://censor.net/ru/user/249853,дуже сподобалась композиція https://www.youtube.com/watch?v=HBdiNjtB-X4 ******* - Carol of the Bells
Мені дуже подобається електронна музика.Навіть не знав,що така оригінальна існує.Вже кілька разів прослухав.
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19.12.2020 23:51 Відповісти
Стыцы -- наши Хлопцы! (почти все) -- хотите верьте, хотите нет -- привезли нас автобусом с корабля на Бродвей -- все гансюки побежали по магазинам... -- миллионеры тоже за дешевизной плачут и скачут.
А я решил покушать ту шнягу, шо каждые 10 метров, какие-то сизые мексиканцы на углях там шкварят -- вонища и дымища стоит лютая кругом!

Типа вашей шаурмы...

А на кораблике не рекомедовали немцам всякий уличный фак-фут шамать -- но я рискнул -- в жизни всегда есть место подвигу!

Ну надо ж! -- это ж Нью Йорк! ...а не Мюнхен или Нюрнберг -- где почти все дёнеры позакрывали.
Ну вот -- ...подхожу и начинаю в фотки исходного продукта пальцем тыкать и шо-то лопотать непонятное -- я ж тут никогда небыл и никого не знаю...
Тут у меня слева над ухом: Щас я всё устрою! -- по-русски... ...и далее к мангальщику -- я ничего не понял.
Глядь -- дядька, типа меня, рядом стоит -- смотрит на меня внимательно -- я на него -- шо-то давно знакомое? А? -- Ага!

Короче -- оказался это, друг моего среднего детства с улицы Затонского 18 а. шо в Киеве была!
Они съехали ещё в конце 70хх. -- ...а тут такое... встретились две невозможности... *)
Ещё короче -- меня весь автобус минут 20 искал по магазинам -- а я рядом тёрки тёр с родным Киевлянином -- Американцем! -- он там на Бродвее почти всеми тошниловками командует! Генерал! *)
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19.12.2020 23:53 Відповісти
Была! Не пугай так . Просто переименовали, и дом на месте
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20.12.2020 05:58 Відповісти
ШИКАРНО!!! БРАВО!!!
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20.12.2020 00:29 Відповісти
Це найкраща версія!

https://www.youtube.com/watch?v=kh89By_lhE0
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20.12.2020 00:31 Відповісти
Дякую 👍🏼👍🏼👍🏼Молодці 👏👏👏
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20.12.2020 00:33 Відповісти
ШИКАРНО!!! БРАВО!!! It's the case when your soul sings. Thanks a lot!
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20.12.2020 00:36 Відповісти
Я в шоці, найкраще виконує "Щедрик" українська дівчина Кароліна Проценко, вона має багато акаунтів в соцмережах і у на кожному багато мільйонів підписників, і що, тут немає ні одного ??? https://www.youtube.com/watch?v=1jyUtnvZg80&feature=emb_logo КАРОЛІНА ПРОЦЕНКО, "Щедрик" ,6,5 мільйонів переглядів

Дівчина знаменита на весь світ, вже заробляє гроші сама на музиці,а наші її не знають!
Телевізор не показав , а в інтернет ми не ходим!
Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 259
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20.12.2020 01:33 Відповісти
Те що вона виконує не має відношення до Щедрика. Композиція на вільну тему.
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20.12.2020 18:31 Відповісти
Там напис бачили - "Carol of the Bells "Щедрик" - Скрипка и Танец - Каролина Проценко" ,Ютуб дуже прискіпливо відноситься до авторських прав , виконання, і всяке таке . Також Кароліна виконує , як правили, авторські, трохи змінені версії, хоча б на пару нот, в багатьох відосиках є напис "кавер-версія", але тут немає.
Так що, стверджуєте що це вона сама тебе придумала і їй варто на цю "композицію" авторські права заявляти , чи патентувати на своє ім'я?
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20.12.2020 19:08 Відповісти
Чорти його знають що ти тут накорябав? Я говорю про те що музична композиція на відео не має відношення до Щедрика. Зрозуміло?
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21.12.2020 09:22 Відповісти
Давай так.Є музична освіта ?Як вважаєш, яка цифірка у неї в нотах записана в цьому творі зразу після ключа?
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21.12.2020 12:49 Відповісти
Розмір такта три чверті, іще раз тобі говорю - той набір музичних оборотів які вона грає, до Щедрика відношення не має.
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21.12.2020 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xB4iFysPm9Q 1 Despacito - Karolina Protsenko - Violin Cover 14 мільйонів переглядів !

https://www.youtube.com/watch?v=wqxuW7dmtn8 2 Ще Каролина Проценко -Faded - Alan Walker

Хор ВВС США виконав "Щедрик" "на знак вшанування українсько-американського партнерства" - Цензор.НЕТ 275
До, речі, росіянська пропаганд використовувала її не раз, при чому так, щоб не привернути на неї увагу , типу , "вот руская девочка сняла как страдают ...бла-бла, какой ужас "
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20.12.2020 01:47 Відповісти
Кароліна Проценко - талановите українське сонечко, яке, на жаль, світить не на українській землі. /Не по своєму бажанню, батьки так вирішили./
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20.12.2020 14:43 Відповісти
Ну по перше , складно уявити , що тут вона б досягла того, що має в США, там вона вже виступала по центральних ТВ каналах(у нас же жоден канал за неї і не заїкнувся), має свій "Сідюк", її підтримують музичні зірки США, тут би мала б обшуки і звинувачення в несплаті податків, обслуговувала б закриті корпоративи можновладців,та шукала б "кришу
" А от пропаганда наросії її використовує по-повній, для них вона "руцкогаварящая девочка" при тому, що вона українка, мама її з Західної, а сама Кароліна розміщувала на своїх концертах плакатики "Люблю Київ"
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20.12.2020 15:25 Відповісти
горькая правда - здесь скоро не останется не только талантов но и элементарных электриков и сантехников. Эта система сгнобит любого с мозгами, руками, талантом. Здесь такие не нужны. Нужно безропотное поголовье, бегущее за последние гривны оплачивать коммуналку.
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21.12.2020 03:14 Відповісти
THE BEST!!! Слава Украіні!!!
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20.12.2020 09:03 Відповісти
Щиро дякую! Таким можтуь бути тільки справжні союзники. Хтось може собі уявити "Щедрик" у виконанні російського хору Александрова? А саме ці "підводні льотчики" співали як вони перекрийть Україні газ, а весь зал цьому шалено опладував.
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20.12.2020 10:34 Відповісти
Московитские военные могут исполнить разве что песню "Вежливые люди".
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20.12.2020 12:09 Відповісти
У нас хор співає про Гонтарєву по заказу зЄ
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20.12.2020 12:07 Відповісти
God bless America!
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20.12.2020 15:58 Відповісти
Хор ВВС США виконав "Щедрик" - ВПС...
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20.12.2020 18:21 Відповісти
Не сподобалось, відвертий непотріб, я би оцінив як би виконання було в оригіналі.
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20.12.2020 18:29 Відповісти
Все це гарно , що всім сподобалось виконання та щира увага американського братського народу до України , але і американців можна привітати таким же зворушливим виконанням на Різдво , як кажуть аллаверди . Але без різних там номерів з роялем ...
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20.12.2020 21:23 Відповісти
ССССУУУПЕР!!!
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20.12.2020 22:27 Відповісти
ССССУУУПЕР!!!
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20.12.2020 22:55 Відповісти
В американців слово щедрик краще виходить ніж у кцпів.
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21.12.2020 09:01 Відповісти
Дякуємо вірні і надійні друзі!!!
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21.12.2020 10:11 Відповісти
 
 