Опубліковано новий ролик із побиттям у РУВС Мінська. МВС РБ прокоментувало: Міліціонери поводяться із затриманими не дуже добре. ВIДЕО
Ініціатива BYPOL опублікувала відео з кадрами про те, що відбувається у Фрунзенському РУВС Мінська 12 серпня.
На відео, опублікованому ініціативою BYPOL (об'єднання силовиків Білорусі), в приміщенні, схожому на спортзал, перебуває багато людей, деякі лежать на підлозі, хтось сидить навколішки або стоїть уздовж стіни із зафіксованими за спиною руками, передає Цензор.НЕТ.
Під час допиту одного з них б'ють під дих і по нирках після того, як він зволікає з відповіддю. На задньому плані також видно, як людину, яка лежить на підлозі, б'ють палицею.
Видання TUT.BY знайшло трьох хлопців, які впізнали себе на відеоматеріалах.
Один із героїв - Віталій Івін - упізнав себе на відео (час - 5 хвилин 19 секунд). Там побитий хлопець у червоній сорочці розповідає, що у нього із собою була далекоглядна труба, паспорт (що було ще, погано чути. - Ред). Він каже на відео, що його затримали біля заправки. Івін стверджує, що все, що на відео, - правда.
Журналіст TUT.BY зателефонував першому заступнику міністра внутрішніх справ Юрію Назаренку під час прямої телефонної лінії. Той заявив, що їм відомо про відео.
"Щодо цього питання, що був відеозапис, де співробітники міліції Фрунзенського РУВС поводяться із затриманими не дуже добре, проводиться перевірка. Міністром завдання поставлене. За результатами перевірки будуть зроблені певні висновки", - повідомив Юрій Назаренко.
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это слабаки
Щоб в Білорусі відбулася революція гідності, потрібно щоб деякі події співпали з певними умовами.
«Что хотите, как на Украине ?!» (с)
Хоть кто-то показал этим уродам, что может и прилететь в ответ.
Ну, и конечно, та-дам... "братья" приехали помочь "братскому" народу - кто б сомневался. Из 5-х пострадавших - трое руснявых.
и не мешай смотреть другим
каждый раз, когда наши националисты поднимали бузу - клоун тут же сдавал назад
Ну или бояры обпился и теперь живешь в параллельной реальности.
Задача для тебя очень и очень простая: не юлить, не зацикливаться на мелочных моментвх, а просто четко проангализировать "попытка Зе (например, договориться с Пу) - реакция националистов (например, "Капитуляции нет") - действия Зе (откат назад)".
Твои аргументы - не аргументы вовсе, т.к. это исключительно в твоих укуренных фантазиях аргументы. Это Арестович - рыг? Это сотрудничество с США и Турцияей - реванш?
Да ты либо наркоман, либо идиот-бот на мелком прайсе. В обоих случаях пшел вон!
2. думать, в отличии от тебя, умею
У людей є погана риса, вважати себе краще за інших.
Без видео не было бы никакого разговора.