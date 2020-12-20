Опубліковано новий ролик із побиттям у РУВС Мінська. МВС РБ прокоментувало: Міліціонери поводяться із затриманими не дуже добре. ВIДЕО

Ініціатива BYPOL опублікувала відео з кадрами про те, що відбувається у Фрунзенському РУВС Мінська 12 серпня.

На відео, опублікованому ініціативою BYPOL (об'єднання силовиків Білорусі), в приміщенні, схожому на спортзал, перебуває багато людей, деякі лежать на підлозі, хтось сидить навколішки або стоїть уздовж стіни із зафіксованими за спиною руками, передає Цензор.НЕТ.

Під час допиту одного з них б'ють під дих і по нирках після того, як він зволікає з відповіддю. На задньому плані також видно, як людину, яка лежить на підлозі, б'ють палицею.

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Видання TUT.BY знайшло трьох хлопців, які впізнали себе на відеоматеріалах.

Один із героїв - Віталій Івін - упізнав себе на відео (час - 5 хвилин 19 секунд). Там побитий хлопець у червоній сорочці розповідає, що у нього із собою була далекоглядна труба, паспорт (що було ще, погано чути. - Ред). Він каже на відео, що його затримали біля заправки. Івін стверджує, що все, що на відео, - правда.

Журналіст TUT.BY зателефонував першому заступнику міністра внутрішніх справ Юрію Назаренку під час прямої телефонної лінії. Той заявив, що їм відомо про відео.

"Щодо цього питання, що був відеозапис, де співробітники міліції Фрунзенського РУВС поводяться із затриманими не дуже добре, проводиться перевірка. Міністром завдання поставлене. За результатами перевірки будуть зроблені певні висновки", - повідомив Юрій Назаренко.

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