УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5694 відвідувача онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
19 497 98

"У мене наказ забрати трьох чоловіків", - на новорічне свято у дворі Мінська приїхали силовики, одного з жителів відвезли з маленькими доньками. ВIДЕО

Жителі двору в мікрорайоні Лебединий у Мінську вдень 19 грудня організували собі новорічне свято. Приїжджали силовики, але нікого не затримали. Вони повернулися ввечері і відвезли трьох чоловіків. Одного з них - із двома маленькими доньками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Дивіться також: Опубліковано новий ролик із побиттям у РУВС Мінська. МВС РБ прокоментувало: Міліціонери поводяться із затриманими не дуже добре. ВIДЕО

Заначається, що на вечірнє чаювання у Лебединий приїхало два мікроавтобуси силовиків. У дворі перебувало 25 мешканців із дітьми без символіки.

"Один із силовиків сказав, що у нього наказ забрати трьох чоловіків, - розповідає очевидець. - Зрештою відвезли татуся з двома маленькими дівчатками 6 і 8 років, чоловіка без дітей і ще одного тата, якого відірвали від коляски з восьмимісячним малюком. Коляска просто так і залишилася стояти на вулиці, і, судячи з усього, зателефонувати дружині не дозволили".

Затриманих доставили в Центральне РУВС.

Читайте також: 15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції

Тата і двох дівчаток випустили з РУВС через дві години. Сказали, що надішлють повістку.

Тато восьмимісячного малюка поки залишається в РУВС. Його можуть не відпустити.

Читайте також: Жителя Білорусі відправили на 1,5 року в колонію за фразу "ур...д в погонах"

Автор: 

Білорусь (7932) силовики (2514) Мінськ (828)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
В отличие от Украины, беларусы все еще живут в заповеднике социализма и верят в справедливого путина, а потому терпеть им еще долго. Бацька проводит селекцию по выведению вида "беларус покорный, окацапленный".
показати весь коментар
20.12.2020 05:33
+19
У нас это тоже будет. Потому что народ перестал скалить зубы.Зеленый гандон затьмил сознание милионам.И победил.Сейчас медленное пробуждение, но уже поздно. Всех поимели.
показати весь коментар
20.12.2020 02:02
+16
Так что там беларусы про бандеровцев на Майдане, жгущих ребят из Беркута рассказывали?
Ну а что - оторвать отца от коляски с восьмимесячным ребенком и не дать позвонить жене - это сябры потерпят, зато улицы чистые и дороги ровные.
показати весь коментар
20.12.2020 05:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро и у нас так будет. Но недолго.
Зебилы, Вы же этого хотели ?
показати весь коментар
20.12.2020 01:47 Відповісти
А когда именно "скоро"? Я это "скоро" слышу уже скоро два года. Так когда?
показати весь коментар
20.12.2020 01:51 Відповісти
це кацапський троль, не зважайте на нього
показати весь коментар
20.12.2020 01:54 Відповісти
Я розумію. А дрючком в його норі пошарудіти? Хай трохи піднапряжеться.
показати весь коментар
20.12.2020 01:57 Відповісти
уже https://censor.net/video_news/3200211/
показати весь коментар
20.12.2020 04:07 Відповісти
У тебя глюки, зебил... Мало ли, что тебе там слышится в пустой черепушке.
показати весь коментар
20.12.2020 04:16 Відповісти
Так ето как раз петеботы визжали что сначала повинуйся а потом обжалуй в суде
показати весь коментар
20.12.2020 03:34 Відповісти
Брехня!
показати весь коментар
20.12.2020 03:38 Відповісти
https://www.mediaport.ua/podchinyaysya-potom-obzhaluy-mvd-predlozhit-rade-vvesti-prezumpciyu-pravoty-policeyskogo "Сначала подчиняйся полицейскому - потом обжалуй!", - об этом сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

ну не вдасться тобі, кацариле, підмінити реальність... якби ти не пнулося
показати весь коментар
20.12.2020 09:58 Відповісти
Почему "скоро" ? Уже давно так. На по кальке - один в один, но посути. Изнасилования-избиения в полицейских участках - это "скоро" ли уже вчера ? Расправы через судейскую мафию - это "скоро" или Торнадо уже сидит без приговора третий год, рифмастер сидит без приговора год, людям открывают дела и пытаются посадить не предъфвляя доказательств - это "скоро" ? Это уже реал. А незаконный разгон мирных протеств ? А убийства на улицах ?! Токо боты могут писать , что этого всего нет.
показати весь коментар
20.12.2020 08:15 Відповісти
Это как морлоки приходили за беззащитными элоями. Других аналогий нет.
показати весь коментар
20.12.2020 01:49 Відповісти
У нас это тоже будет. Потому что народ перестал скалить зубы.Зеленый гандон затьмил сознание милионам.И победил.Сейчас медленное пробуждение, но уже поздно. Всех поимели.
показати весь коментар
20.12.2020 02:02 Відповісти
Спокійно, Михайле. Петро готує новий Майдан. Ти з нами?
показати весь коментар
20.12.2020 02:10 Відповісти
Так
показати весь коментар
20.12.2020 02:13 Відповісти
Ну тоді ок.
показати весь коментар
20.12.2020 02:15 Відповісти
Будьмо
показати весь коментар
20.12.2020 02:29 Відповісти
Міша, так він же не з "Петром"!... "З нами", у його розумінні - це значить, "з Антимайданом"!!!...
показати весь коментар
20.12.2020 06:02 Відповісти
Если поимели тебя, мудак, то это не повод считать, что поимели всех
показати весь коментар
20.12.2020 07:49 Відповісти
не будет
это просто невозможно
и потому, что народ другой, и потому что зкеля - ссыкло
поэтому иди в дупу, кацапский провокатор
показати весь коментар
20.12.2020 07:55 Відповісти
Будет брат,будет. В 2014 народ поднялся благодаря молодежи, тогда не было безвиза. Сейчас эта молодежь - локомотив, вся за границей, уставшая ждать перемен, а в Украине остались приспособленцы и терпилы. А любителей "совка" если не 73%, так близко к тому, так что о будущем и говорить страшно.
показати весь коментар
20.12.2020 09:24 Відповісти
Нет, не будет, украинцы не рабы.
показати весь коментар
20.12.2020 10:10 Відповісти
Я тебе скажу один секрет - ваши олигархи так не думают.
показати весь коментар
20.12.2020 11:23 Відповісти
Звідки у Вас такі страшні цифри? Совок нахрєн нікому не нужен, крім повних дибілів, які не мають критичного мислення. Пенсіонерів, що жили при совку теж сюди не приплітайте - хто-хто, а вони гарно знають, ЩО тоді було, скоріше у них ностальгія за молодістю, яку уже не повернеш. Зробити їх разом звичайно можна, це правда. Але з Зе вже все ясно - більшість, що голосували за нього, вже зрозуміли, що їх вчергове розвели, про що свідчать місцеві вибори. У нас в селі всі хто голосували за Зе кацапів, м'яко кажучи, недолюблюють, але так, воювати і помирати вони не хочуть і надіялись "просто пєрєстать стрєлять". А от любітєлі совка - вони ж любітелі ***** - їх пару десятків і стабільно голосують за ригів і різні їхні реінкарнації. У нас на місцевих виборах СН пролетіли якраз завдяки Дубінському, бо навіть прихильники Зе ненавидять цю підкацапську наволоч.
показати весь коментар
20.12.2020 10:16 Відповісти
у нас подібне ВЖЕ було! і тоді мєнти добряче вигрібали... так само вигрібатимуть, якщо знову відчують себе безкарними! сумніваєшся? ну нехай спробують "павтаріть"
показати весь коментар
20.12.2020 10:03 Відповісти
2014 уже показал, что у нас такое просто невозможно, не позволим.
показати весь коментар
20.12.2020 10:09 Відповісти
Так ,как скалят зубы у нас,наверное нигде в мире не скалят. Пора бы и повыбивать немного.
показати весь коментар
20.12.2020 11:27 Відповісти
Для белорусов и белоруского менталитета это наверное норма... их пакуют, лупашат, унижают... они цветочки носят... по тротуарам стадом ходят... не дай Бог по дороге пройтись, или подумать про коктейль...
показати весь коментар
20.12.2020 02:32 Відповісти
они еще и на икону нового царька коленьку молятся.
показати весь коментар
20.12.2020 02:38 Відповісти
Может вы, лукашистские или ольгиновские и молитесь, мы нет.
показати весь коментар
20.12.2020 02:48 Відповісти
Не устали терпеть такое? Доколе?
показати весь коментар
20.12.2020 02:50 Відповісти
Так народ и поднялся. Другое дело, что против лома не приёма, кроме... Идёт накопление "другого лома". Без него всех перебьют. Поэтому пока только мирно. Без оружейных ресурсов пока так.
показати весь коментар
20.12.2020 03:09 Відповісти
да где вы "поднялись"?
с шариками и цветочками прогуливаться по городу кормить голубей - вот это "поднялись"?
если ты так думаешь на самом деле - то ты вообще них...ра не знаешь и не понимаешь и быть вам в рабстве еще долго!
показати весь коментар
20.12.2020 07:57 Відповісти
Народ в колготах фоткается.
показати весь коментар
20.12.2020 09:45 Відповісти
Судя по чересчур ухоженным дворам белорусы с жиру бесятся.
показати весь коментар
20.12.2020 03:01 Відповісти
Пришли забрали холопов куда захотели и кого захотели. Ето в какой век Беларашка провалилась? 18-й?
показати весь коментар
20.12.2020 03:32 Відповісти
Виходячи з попереднього досвіду, не здивуюся, якщо лукашистські сміття зґвалтують дівчаток 6 і 8 років дубіналами, причому на очах у батька. Там дна немає.
Цікавить інше - у відповідь знову будуть квіточки та обіймашки?
показати весь коментар
20.12.2020 03:43 Відповісти
В отличие от Украины, беларусы все еще живут в заповеднике социализма и верят в справедливого путина, а потому терпеть им еще долго. Бацька проводит селекцию по выведению вида "беларус покорный, окацапленный".
показати весь коментар
20.12.2020 05:33 Відповісти
все верно
показати весь коментар
20.12.2020 07:58 Відповісти
шо сказать ... просто, братушки - терпилы , а Тихановская - цветочная садюга ...Мало того , шо ее в президенты - шило на мыло поменять.
показати весь коментар
20.12.2020 03:45 Відповісти
ЗЫ... Тихановская еще не президент, а таким садизмом от нее разит. А шо будет из нее , если дорвется до президентского кресла?...извращенка какая-то... ХМЫ...
показати весь коментар
20.12.2020 03:48 Відповісти
Тихановская президентом быть и не собирается, она представляет временное переходное правительство, которое организует первые открытые и честные выборы в Беларуси.
показати весь коментар
20.12.2020 10:13 Відповісти
Так что там беларусы про бандеровцев на Майдане, жгущих ребят из Беркута рассказывали?
Ну а что - оторвать отца от коляски с восьмимесячным ребенком и не дать позвонить жене - это сябры потерпят, зато улицы чистые и дороги ровные.
показати весь коментар
20.12.2020 05:28 Відповісти
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 5353
показати весь коментар
20.12.2020 05:38 Відповісти
Это для тех, кто до сих пор не понял, с кем мы имеем дело.
показати весь коментар
20.12.2020 05:40 Відповісти
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 6239
показати весь коментар
20.12.2020 05:42 Відповісти
Грибы поганки для диеты в кремлевской кухне?
показати весь коментар
20.12.2020 10:21 Відповісти
Поганки предназначались для лаборатории ядов, которая успешно работает ПО СЕЙ ДЕНЬ.
Лично мне интересно, как это всё выглядело? 26 кг сушёных грибов - это навскидку 260 кг сырых. потом их же сушить где-то надо
П.С.
Кстати этот забавный случай поясняет, почему московиты не открывают архивы.
показати весь коментар
20.12.2020 19:35 Відповісти
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 2858
показати весь коментар
20.12.2020 05:43 Відповісти
Я тисячу разів не антисеміт і мільйон разів не юдофоб і не звинувачуйте мене в разжигании и распространении, але: "ГлБухгалтер БАУМГАРТЕН". Я т
показати весь коментар
20.12.2020 08:45 Відповісти
Читателям подобной криптоахинеи галоперидол впору выбирать, а не супруга...
показати весь коментар
20.12.2020 10:15 Відповісти
дааа, неприятно правду читать Боруху Закельбергеру.
показати весь коментар
20.12.2020 18:09 Відповісти
По-перше там ще є прізвища Ільясов та Коврига. Чому вас так взбісив саме Баумгартен , який доречі запросто міг бути німцем - незрозуміло.
Власне в чому претензія до євреєв? в тому, що вони надавали перевагу освіті, а українці горілці?
показати весь коментар
20.12.2020 19:30 Відповісти
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 5807
показати весь коментар
20.12.2020 07:06 Відповісти
Что за бред? внизу безнадежная ситуация и пацаны против орд варваров, вверху - здоровые быки гоняющие носителей шариков.
показати весь коментар
20.12.2020 08:42 Відповісти
Юрочка, скорее всего каша в твоей голове..., пацаны, ставшие в защиту своей Родины и быки про которыз ты говоришь не есть лейтмотивом фотографий. Лейтмотив - абсолютное подобие диктаторов, как два близнеца... таракан еще и опущенный оружием в руках против своего народа..
показати весь коментар
20.12.2020 10:17 Відповісти
Все нове - "добре забуте старе...". Згадуйте, білоруси - у 1942-43-му роках таке вже було... При будь-яких заворушеннях чи убивстві представника окупаційної влади, брали "заложників"... Правда, тоді це були німці з поліцаями, що їм служили... А зараз буде "Росгвардія" і ваші міліціонери, що виконують їх вказівки... Ну, і розстріли ще попереду... Спочатку будуть убивать тихцем, у лісі, край болота(щоб ями копать не треба було)... Ну а там і до публічних розстрілів дійде... Всьому свій час...
показати весь коментар
20.12.2020 07:06 Відповісти
Спочатку будуть убивать тихцем, у лісі, край болота\\\\\\\\\\

Так писало шо мусор сказав революнам - Знаете скока вас таких мы в болотах затопили?
показати весь коментар
20.12.2020 08:43 Відповісти
Тісна співпраця з росгвардіей вже дає результати?
показати весь коментар
20.12.2020 07:26 Відповісти
терпилы!
они продолжают надеяться, что из-за таких роликов им удастся разжалобить ментов-военных и те им свободу принесут на блюдечке с голубой каемочкой?
не бывать этому!
показати весь коментар
20.12.2020 08:13 Відповісти
Не пам'ятаю що б хтось то з диктаторів сам віддавав владу, владу треба брати (!) ніхто сябрам її не подаруе, а цi хороводи можна водити ще сто рокiв
показати весь коментар
20.12.2020 08:45 Відповісти
Пиночет сам отдал. Франко сам себя ограничил, как и Назарбаев.

Но это не про Луку, 100%.
показати весь коментар
20.12.2020 10:30 Відповісти
З Піночетом не все так просто, там половина населення країни було за нього, а Франко просто древнім дідом вже був, після 80 років йому вже нах нічого не треба було і диктаторство теж
показати весь коментар
20.12.2020 11:26 Відповісти
С Пиночетом как раз все очень просто - отдал власть, хоть за него и была половина населения. А Франко отошел от полной власти еще задолго до того, как раболел Паркинсоном.
показати весь коментар
21.12.2020 11:12 Відповісти
Ну этот этап мы уже проходили. Потом этих мужчин надо будет где то складывать штабелями. Бульбофюрер, для своего народа, оказался таким же работником, как коронавирус с другой. Точь в точь. И заметьте.....почему то ...тоже одинокий политик!!??
показати весь коментар
20.12.2020 08:45 Відповісти
Зато майдана небыло!
показати весь коментар
20.12.2020 08:52 Відповісти
А что в Беларуси с легальным оружием?
Сайты белорусских оружейных магазинов есть, но согласно -их законам, ассортимент нельзя высвечиваться в сети.
Просто непонятно.
Столько поводов для мясорубки...
показати весь коментар
20.12.2020 09:13 Відповісти
Менти наче питають у білорусів: "Ви литвини, чи ні? Коли ви вже нас п**дити будете?"
показати весь коментар
20.12.2020 09:45 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1618)
показати весь коментар
20.12.2020 10:10 Відповісти
Пора! Пора! (с)
показати весь коментар
20.12.2020 10:37 Відповісти
У снимающих ТАК видео наверное вертикальные телевизоры.
показати весь коментар
20.12.2020 09:48 Відповісти
Рабы. Даже нет сочувствия.
показати весь коментар
20.12.2020 11:20 Відповісти
"Я вышел из того же дерьма , которое видел на прошлой неделе"

Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !
показати весь коментар
20.12.2020 10:21 Відповісти
Чей Крым , "революционеры" ?
показати весь коментар
20.12.2020 11:15 Відповісти
Белорусы рано включили заднюю и слились. Ходят теперь по дворам, как в Хабаровске, а толку ноль. Оказался более ссыкливый народ, чем украинцы.
показати весь коментар
20.12.2020 11:30 Відповісти
Это трындец. Их всех уничтожат по одному.
показати весь коментар
20.12.2020 13:44 Відповісти
 
 