"У мене наказ забрати трьох чоловіків", - на новорічне свято у дворі Мінська приїхали силовики, одного з жителів відвезли з маленькими доньками. ВIДЕО

Жителі двору в мікрорайоні Лебединий у Мінську вдень 19 грудня організували собі новорічне свято. Приїжджали силовики, але нікого не затримали. Вони повернулися ввечері і відвезли трьох чоловіків. Одного з них - із двома маленькими доньками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

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Заначається, що на вечірнє чаювання у Лебединий приїхало два мікроавтобуси силовиків. У дворі перебувало 25 мешканців із дітьми без символіки.

"Один із силовиків сказав, що у нього наказ забрати трьох чоловіків, - розповідає очевидець. - Зрештою відвезли татуся з двома маленькими дівчатками 6 і 8 років, чоловіка без дітей і ще одного тата, якого відірвали від коляски з восьмимісячним малюком. Коляска просто так і залишилася стояти на вулиці, і, судячи з усього, зателефонувати дружині не дозволили".

Затриманих доставили в Центральне РУВС.

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Тата і двох дівчаток випустили з РУВС через дві години. Сказали, що надішлють повістку.

Тато восьмимісячного малюка поки залишається в РУВС. Його можуть не відпустити.

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