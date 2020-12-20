"У мене наказ забрати трьох чоловіків", - на новорічне свято у дворі Мінська приїхали силовики, одного з жителів відвезли з маленькими доньками. ВIДЕО
Жителі двору в мікрорайоні Лебединий у Мінську вдень 19 грудня організували собі новорічне свято. Приїжджали силовики, але нікого не затримали. Вони повернулися ввечері і відвезли трьох чоловіків. Одного з них - із двома маленькими доньками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
Заначається, що на вечірнє чаювання у Лебединий приїхало два мікроавтобуси силовиків. У дворі перебувало 25 мешканців із дітьми без символіки.
"Один із силовиків сказав, що у нього наказ забрати трьох чоловіків, - розповідає очевидець. - Зрештою відвезли татуся з двома маленькими дівчатками 6 і 8 років, чоловіка без дітей і ще одного тата, якого відірвали від коляски з восьмимісячним малюком. Коляска просто так і залишилася стояти на вулиці, і, судячи з усього, зателефонувати дружині не дозволили".
Затриманих доставили в Центральне РУВС.
Тата і двох дівчаток випустили з РУВС через дві години. Сказали, що надішлють повістку.
Тато восьмимісячного малюка поки залишається в РУВС. Його можуть не відпустити.
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Зебилы, Вы же этого хотели ?
ну не вдасться тобі, кацариле, підмінити реальність... якби ти не пнулося
это просто невозможно
и потому, что народ другой, и потому что зкеля - ссыкло
поэтому иди в дупу, кацапский провокатор
с шариками и цветочками прогуливаться по городу кормить голубей - вот это "поднялись"?
если ты так думаешь на самом деле - то ты вообще них...ра не знаешь и не понимаешь и быть вам в рабстве еще долго!
Цікавить інше - у відповідь знову будуть квіточки та обіймашки?
Ну а что - оторвать отца от коляски с восьмимесячным ребенком и не дать позвонить жене - это сябры потерпят, зато улицы чистые и дороги ровные.
Лично мне интересно, как это всё выглядело? 26 кг сушёных грибов - это навскидку 260 кг сырых. потом их же сушить где-то надо
П.С.
Кстати этот забавный случай поясняет, почему московиты не открывают архивы.
Власне в чому претензія до євреєв? в тому, що вони надавали перевагу освіті, а українці горілці?
Так писало шо мусор сказав революнам - Знаете скока вас таких мы в болотах затопили?
они продолжают надеяться, что из-за таких роликов им удастся разжалобить ментов-военных и те им свободу принесут на блюдечке с голубой каемочкой?
не бывать этому!
Но это не про Луку, 100%.
Сайты белорусских оружейных магазинов есть, но согласно -их законам, ассортимент нельзя высвечиваться в сети.
Просто непонятно.
Столько поводов для мясорубки...
Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !