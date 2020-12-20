Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту. ВIДЕО
Зашквар на зашкварі та зашкваром поганяє. Ви прочитали короткий опис життя і роботи нового міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. Сьогодні він - у центрі уваги спецпроєкту "Без цензури".
Ми не спали кілька днів, відкопали і напитали такого, що змусить вас сміятися і жахатися одночасно!
Колишній регіонал, товариш українофоба Табачника з купою сплагіаченних наукових, так би мовити, робіт. Ректор, який купив джип за півтора мільйона нібито для потреб університету, за гроші, які мали викорастати на доплати викладачам!
Але почнемо спочатку. Хто взагалі такий цей Сергій Шкарлет і звідки він взявся? І головне: навіщо його так наполегливо тягнули в крісло міністра? Чому Офіс президента і сам Володимир Зеленський так хотіли бачити саме цю людину на чолі МОН?
Навіщо президенту таке позорище освіти та науки, світило плагіату і просто-таки гуру нахабства й академічної непорядності?
Тут вам скандали, інтриги, розслідування, стереотипи, ексклюзивні подробиці з владних кабінетів і велика синівська любов (у родині Зеленських, раптом що).
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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
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Це той, хто вибив підсрачниками россію з 2/3 захопленої нею територій Донбасу.
Це той, кого ненавидять *********, за те що він поховав *********** проект «Новороссія».
Це, СЬОМИЙ Президент України.
Лікуйхя хворе.
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-i-medvedchuk-javljajutsja-biznes-par-369719/ Коломойский и Медведчук являются бизнес-партнерами по многим направлениям
«Для зебіла - Медведчук зайшов в Раду в кінці літа 2019 року. Хто у нас тоді був президентом?»
І ти це прекрасно знаєш.
Меркель.
«Кроме того, Меркель предложила, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы (в составе Л.Кучма, Х.Тальявини, М.Зурабов) вошел Виктор Медведчук".
https://zn.ua/POLITICS/merkel-predlozhila-vvesti-medvedchuka-v-peregovory-kontaktnoy-gruppy-razgovor-s-poroshenko-ollandom-i-putinym-147828_.html
...
🤣🤣🤣
Вони і не планують щось змінювати в наявній системі тотального крадійства. В тому числі в сфері науки і освіти. При тому, що для всієї решти світу немає нічого гіршого, аніж плагіат в науці. Ти можеш чогось не знати. Чогось не розуміти. Ти можеш бути повним довбнем - трапляється. Це все можуть "не помітити" і простити. Але крадіжка чужих напрацювань - це повне табу. Це вирок негайний і остаточний, на всю решту життя. Можеш не намагатись каятись, доводити, що це випадково, що не подумав, помилився... Тебе негайно викинуть з академічних кіл і перекриють будь-яку пристойнішу кар'єру.
Скажімо чесно: в нас в сфері науки повний провал. І з фінансуванням, і зі ставленням до науки в цілому, і з тим же плагіатом. Тому наші науковці, котрі чогось варті, намагаються в найкоротші строки виїхати до інших країн.
З освітою ситуація не краща: дбайливі батьки одразу шукають репетиторів, відповідні школи - з урахуванням перспектив, що дитина вступить десь за кордоном хоча би до коледжу.
Тобто, вся галузь в цілому в повній дупі. І тут влада призначенням Шкарлета підтверджує: так, в дупі. І нас все в цьому влаштовує.
И третье: даже если на каком-то этапе ты хотел все перевернуть и сделать людей счастливыми, рано или поздно (получив всю полноту власти в нашей стране) тебе будет приятно и привычно усесться в мягкое кресло, набросить плед, выпить вискаря и сказать куда-то в полутьму:
- Шкарлет, принеси тапочки. Давай их сюда. Во-о-о-от, молодец, мой хороший...
https://antikor.com.ua/articles/426859-shkarlet_prinesi_tapochki_hurnalist_objjasnil_pochemu_zelenskij_sdelal_ministrom_odioznogo_personaha
Грубо работаете - сегодня будете сидеть без зарплаты