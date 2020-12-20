Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту. ВIДЕО

Зашквар на зашкварі та зашкваром поганяє. Ви прочитали короткий опис життя і роботи нового міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. Сьогодні він - у центрі уваги спецпроєкту "Без цензури".

Ми не спали кілька днів, відкопали і напитали такого, що змусить вас сміятися і жахатися одночасно!

Колишній регіонал, товариш українофоба Табачника з купою сплагіаченних наукових, так би мовити, робіт. Ректор, який купив джип за півтора мільйона нібито для потреб університету, за гроші, які мали викорастати на доплати викладачам!

Але почнемо спочатку. Хто взагалі такий цей Сергій Шкарлет і звідки він взявся? І головне: навіщо його так наполегливо тягнули в крісло міністра? Чому Офіс президента і сам Володимир Зеленський так хотіли бачити саме цю людину на чолі МОН?

Навіщо президенту таке позорище освіти та науки, світило плагіату і просто-таки гуру нахабства й академічної непорядності?

Тут вам скандали, інтриги, розслідування, стереотипи, ексклюзивні подробиці з владних кабінетів і велика синівська любов (у родині Зеленських, раптом що).

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Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.