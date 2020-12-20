УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9521 відвідувач онлайн
Новини Відео
18 146 52

Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту. ВIДЕО

Зашквар на зашкварі та зашкваром поганяє. Ви прочитали короткий опис життя і роботи нового міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. Сьогодні він - у центрі уваги спецпроєкту "Без цензури".

Ми не спали кілька днів, відкопали і напитали такого, що змусить вас сміятися і жахатися одночасно!

Колишній регіонал, товариш українофоба Табачника  з купою сплагіаченних наукових, так би мовити, робіт. Ректор, який купив джип за півтора мільйона нібито для потреб університету, за гроші, які мали викорастати на доплати викладачам!

Але почнемо спочатку. Хто взагалі такий цей Сергій Шкарлет і звідки він взявся? І головне: навіщо його так наполегливо тягнули в крісло міністра? Чому Офіс президента і сам Володимир Зеленський так хотіли бачити саме цю людину на чолі МОН?

Навіщо президенту таке позорище освіти та науки, світило плагіату і просто-таки гуру нахабства й академічної непорядності?

Тут вам скандали, інтриги, розслідування, стереотипи, ексклюзивні подробиці з владних кабінетів і велика синівська любов (у родині Зеленських, раптом що).

Залишайте коментарі та лайки на підтримку каналу, а ще не забудьте перевірити, чи не скинув YouTube вашу підписку і налаштування повідомлень! Так, він робить це, адже ми не подобаємося російським ботам. Тож все робимо правильно!

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу Цензор.НЕТ, у нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом із вами відвойовуємо український YouTube!

Читайте також: "Голос" і "ЄС" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення Шкарлета

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: 

Міносвіти (1413) Буткевич Богдан (438) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Хто такий Порошенко?
Це той, хто вибив підсрачниками россію з 2/3 захопленої нею територій Донбасу.
Це той, кого ненавидять *********, за те що він поховав *********** проект «Новороссія».
Це, СЬОМИЙ Президент України.
показати весь коментар
20.12.2020 10:58
+17
Як хто?? Зелена потвора ,сепарсько-колорадська гнида !!!)))
показати весь коментар
20.12.2020 10:33
+14
Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1728

...
показати весь коментар
20.12.2020 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як хто?? Зелена потвора ,сепарсько-колорадська гнида !!!)))
показати весь коментар
20.12.2020 10:33 Відповісти
А кто вообще Бубочка кто такой Порошенко Кучма Кравчук Янукович и министры и нардепы трутни крововсиси... тут внизу новость мол люди не показывают налогов и доходы так это в первую очерьдь с 1991 года с НЕЗАВИСИМОСТИ ВЛАСТИ ОТ НАРОДА И ОТ СОВЕСТИ И БОГА и есть 28 лет они не показывают свои статки и не платят налоги... ка кто так.. получается.
показати весь коментар
20.12.2020 10:38 Відповісти
Хто такий Порошенко?
Це той, хто вибив підсрачниками россію з 2/3 захопленої нею територій Донбасу.
Це той, кого ненавидять *********, за те що він поховав *********** проект «Новороссія».
Це, СЬОМИЙ Президент України.
показати весь коментар
20.12.2020 10:58 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2020 11:05 Відповісти
Це той хто завів у раду мудачука з зажопниками і привів до влади зелене болото.
показати весь коментар
20.12.2020 11:15 Відповісти
Для "особо выдающегося" -- Медведчук зашел в Раду в конце лета 2019 года. Кто у нас тогда был президентом?
показати весь коментар
20.12.2020 11:27 Відповісти
Я з песо дебілами не спілкуюсь бо не розумію мови бидлохудоби.
показати весь коментар
20.12.2020 11:49 Відповісти
Снова с полки упал и тут помню, тут не помню, тут понимаю, а тут не понимаю?
Лікуйхя хворе.
показати весь коментар
20.12.2020 11:56 Відповісти
ПТН-ПНХ
показати весь коментар
20.12.2020 11:57 Відповісти
.О, начал что-то понимать, упоротый? Лікуйся, сконаєш.
показати весь коментар
20.12.2020 12:39 Відповісти
То як з заходом мертвечука у Раду? Коли зайшов, хто завів, чий він пахан і співвласник? Підказка :
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-i-medvedchuk-javljajutsja-biznes-par-369719/ Коломойский и Медведчук являются бизнес-партнерами по многим направлениям

Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1559
показати весь коментар
20.12.2020 12:43 Відповісти
Убила клиента наповал. Его теперь снова переклинит.
показати весь коментар
20.12.2020 13:23 Відповісти
Переклад:
«Для зебіла - Медведчук зайшов в Раду в кінці літа 2019 року. Хто у нас тоді був президентом?»
показати весь коментар
20.12.2020 12:55 Відповісти
Для песвинів,-хто призначав мудачука представником у мінську ,при кому він придбав телеканали,літав до ***** при закритому небі і придбав нафтопровід покотрому веде свій бізнес досі?
показати весь коментар
20.12.2020 12:59 Відповісти
На это у поросят нет ответа. А ведь кучерявый сохранил ПР при другом названии или других названий.
показати весь коментар
20.12.2020 13:07 Відповісти
Меркель з подачі твого ***** призначила туди Медведчука.
І ти це прекрасно знаєш.
показати весь коментар
20.12.2020 18:04 Відповісти
Зебілоїде, Меркель призначила!
Меркель.

«Кроме того, Меркель предложила, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы (в составе Л.Кучма, Х.Тальявини, М.Зурабов) вошел Виктор Медведчук".

https://zn.ua/POLITICS/merkel-predlozhila-vvesti-medvedchuka-v-peregovory-kontaktnoy-gruppy-razgovor-s-poroshenko-ollandom-i-putinym-147828_.html
показати весь коментар
20.12.2020 18:01 Відповісти
Хто обирав меркель президентом України і давав їй повноваження на призначення мудачука? А літати до ***** коли було закрите небо,купляти телеканали і нафтопровід теж меркель давала дозвіл? Пащеку закрий пасріот.
показати весь коментар
20.12.2020 18:28 Відповісти
Дик, а при Зе щось змінилося? мертвечук до кума літати перестав чи може його трубопровід перекрили і канали забрали в нього? Так чим Зе тоді кращий?
показати весь коментар
20.12.2020 21:21 Відповісти
А де я казав що він кращий? Я казав що різниці ніякої,можеш спитати у ахметова ,фірташа ,мандючука ітд.
показати весь коментар
20.12.2020 21:45 Відповісти
А зеленое болото к власти привели вы родимые, своим тупым выбором весной 2019 года. Чего теперь недовольны? Уже тошнит?

Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 4942
показати весь коментар
20.12.2020 11:29 Відповісти
Вони ж в сортах гімна не розбираються, то вибрали саме гниле.
показати весь коментар
20.12.2020 18:02 Відповісти
а хто їх создав? ось создатєльніца у педкороні віджигає.Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 2930
показати весь коментар
21.12.2020 14:05 Відповісти
Блин, а я-то раньше думал, что народ Украины дал отпор мордору. А оказывается Порошенко ... так вот оно что, Михалыч ...
показати весь коментар
21.12.2020 10:33 Відповісти
А може просто-шкет!
показати весь коментар
20.12.2020 11:09 Відповісти
Шкарлет - это почти "Skarlet" - дешевый, не очень надежный электрочайник китайского производства.
показати весь коментар
20.12.2020 11:57 Відповісти
а хто їх создайот? ось такі вчилки їх сотворили! Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 6245
показати весь коментар
21.12.2020 13:39 Відповісти
педкоронована в ударі! Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 8123
показати весь коментар
21.12.2020 13:43 Відповісти
такое впечатление, что все кадровые назначения проводятся исключительно с целью полной дискредитации государства (ще не вмерла??).
показати весь коментар
20.12.2020 10:47 Відповісти
по указке Ермака и Патрушева с пыней
показати весь коментар
20.12.2020 16:50 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1728

...
показати весь коментар
20.12.2020 10:55 Відповісти
Ыыыы...
🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.12.2020 10:57 Відповісти
Кто правит бал? Господин НИКТО, который никому НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Так что вы ждете от пустого места?
показати весь коментар
20.12.2020 11:03 Відповісти
С вы заметили с этим назначением шкарлотты вышло знаковое событие: оказывается турбомонобольшинства давно нет в парламенте. Поскольку недостающих тушек сошкребали даже из жоппоблока при этом вышло едва ли 226. Так что каалиции нет в парламенте, эту свору клоуно/дрочеров/проституток нужно срочно разгонять.
показати весь коментар
20.12.2020 11:03 Відповісти
Я б даже сказал что єто оппоблок для назначения шкаралета наскреб тушек в "монобольшинсстве".
показати весь коментар
20.12.2020 11:32 Відповісти
воно виглядає так наче "вийшло" - двох уродов не було у залі, а картки по старінкє проголосували.
показати весь коментар
20.12.2020 11:58 Відповісти
Тревожно другое, кто придет ВМЕСТО зе!РО? мЕРТВЕЧУК? бОЙКО? Так это куда хуже ДУРИМАРА зе! Но главное,- лишь бы не ПОРОХ! СПАСШИЙ УКРАИНУ ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ РОSSИЕЙ В 2014 году???!!! ПРАВДА???!!!
показати весь коментар
20.12.2020 11:08 Відповісти
думаетSSSя, он прежде всего SSSпаSSSал бизнеSSS.
показати весь коментар
20.12.2020 11:32 Відповісти
Яким чином він спас бізнес? Поясни.
показати весь коментар
20.12.2020 13:09 Відповісти
Ну сейчас у него компании кто-то отжал? нет, вот и спас. а захвати Путин страну - то где был бы бизнес? или Беня в Днепре защищал страну? защищал тоже - свой феод и бизнесы, а страну - "прицепом" по понятным причинам
показати весь коментар
20.12.2020 17:54 Відповісти
Шо там удивляться, когда зекоманда пиарится везде где не попадя. Жена смотрит Холостячку по телеку и там млять квартального заднеприводного в победители вывели, противно смотреть, всю романтику убили. Короче ребъята не брезгуют ничем.
показати весь коментар
20.12.2020 11:08 Відповісти
Шкарлота керуватиме школотою?
показати весь коментар
20.12.2020 11:10 Відповісти
Призначення Шкарлета по суті є відкритим зізнанням влади: тут нічого не поміняється.

Вони і не планують щось змінювати в наявній системі тотального крадійства. В тому числі в сфері науки і освіти. При тому, що для всієї решти світу немає нічого гіршого, аніж плагіат в науці. Ти можеш чогось не знати. Чогось не розуміти. Ти можеш бути повним довбнем - трапляється. Це все можуть "не помітити" і простити. Але крадіжка чужих напрацювань - це повне табу. Це вирок негайний і остаточний, на всю решту життя. Можеш не намагатись каятись, доводити, що це випадково, що не подумав, помилився... Тебе негайно викинуть з академічних кіл і перекриють будь-яку пристойнішу кар'єру.

Скажімо чесно: в нас в сфері науки повний провал. І з фінансуванням, і зі ставленням до науки в цілому, і з тим же плагіатом. Тому наші науковці, котрі чогось варті, намагаються в найкоротші строки виїхати до інших країн.

З освітою ситуація не краща: дбайливі батьки одразу шукають репетиторів, відповідні школи - з урахуванням перспектив, що дитина вступить десь за кордоном хоча би до коледжу.

Тобто, вся галузь в цілому в повній дупі. І тут влада призначенням Шкарлета підтверджує: так, в дупі. І нас все в цьому влаштовує.
показати весь коментар
20.12.2020 11:35 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1382
показати весь коментар
20.12.2020 13:06 Відповісти
Этот шкарлет-марлет , похоже будет похуже пророссийского Д.Табачника.. Такой же ворюга идей и бюджета!!
показати весь коментар
20.12.2020 14:06 Відповісти
)))
И третье: даже если на каком-то этапе ты хотел все перевернуть и сделать людей счастливыми, рано или поздно (получив всю полноту власти в нашей стране) тебе будет приятно и привычно усесться в мягкое кресло, набросить плед, выпить вискаря и сказать куда-то в полутьму:
- Шкарлет, принеси тапочки. Давай их сюда. Во-о-о-от, молодец, мой хороший...

https://antikor.com.ua/articles/426859-shkarlet_prinesi_tapochki_hurnalist_objjasnil_pochemu_zelenskij_sdelal_ministrom_odioznogo_personaha
показати весь коментар
20.12.2020 14:55 Відповісти
Фракция "ЕС" против министра Шкарлета со ссылкой в том числе на его работу при Януковиче. Лидер этой фракции в Раде Петр Порошенко при Януковиче был министром, что воспринимается за норму. Моральная опущенность противников Шкарлета. множественно демонстрируемая в прошлом и нынешнем, позволяет думать, что он представляет угрозу корпоративно - криминальным интересам многих. Требуя отставки министра. никто официально не предлагал и не предлагает кандидатур на эту должность с публичной оценкой их деловых качеств. Большинству граждан деловые качества Шкарлета не известны, а других официальных претендентов на должность нет. Следовательно, надо руководствоваться в оценке ситуации народной мудростью -" на безрыбье и рак рыба". В надежде, что министром он будет достойным.
показати весь коментар
20.12.2020 16:55 Відповісти
В бан, казліна.
показати весь коментар
20.12.2020 17:43 Відповісти
Вы действительно думаете , что плагиат это не определяет его деловые качества ?
Грубо работаете - сегодня будете сидеть без зарплаты
показати весь коментар
20.12.2020 19:17 Відповісти
Плагіат=крадіжка... А те, що немає кращих претенднтів, ніж плагіатор, чудово показує рівень кадрів у зе-команді! У нас що справжніх поважних професорів чи вчених мало??
показати весь коментар
20.12.2020 21:48 Відповісти
Занесенный ветром в кресло президентское - это наш Скарлетт!
показати весь коментар
21.12.2020 06:41 Відповісти
 
 