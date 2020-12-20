"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одесі новорічну ялинку відкривали під блатний шансон. ВIДЕО

В Одесі новорічну ялинку вирішили запалити під супровід пісні Михайла Шуфутинського "Новий рік", в якій йдеться про святкування в тюрмі.

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.

"В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо", - лунають слова з пісні.

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