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Білорус і двоє українців незаконно збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали трьох осіб, які в радіоактивно забрудненій території збирали роги диких тварин.

Як повідомили в пресслужбі ДПСУ, правопорушників затримали 19 грудня, передає Цензор.НЕТ. Ними виявились двоє українців та один білорус незаконно проникли на відселену територію та на момент затримання встигли назбирати понад три десятки рогових утворень копитних тварин. Як з’ясувалось всі чоловіки є жителями Київщини, іноземець має право постійно проживати на території України.

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Наразі стосовно затриманих правоохоронці склали протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", рішення за якими прийматиме суд. Разом з тим, прикордонники надіслали до компетентних органів повідомлення про виявлення ознак кримінального порушення за ст.267-1 ККУ "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки". Роги оленів, цапів та лосів загальною вагою понад 50 кг вилучено.

До речі, один із правопорушників вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Так, у травні поточного року його, разом з двома іншими шукачами пригод, затримали у Чорнобильській зоні. Тоді порушники встигли назбирати понад 150 кг рогових утворень диких тварин.

Білорус і двоє українців незаконно збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні, - Держприкордонслужба 01
Фото: dpsu.gov.ua

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Білорус і двоє українців незаконно збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні, - Держприкордонслужба 02
Фото: dpsu.gov.ua
Білорус і двоє українців незаконно збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні, - Держприкордонслужба 03
Фото: dpsu.gov.ua
Білорус і двоє українців незаконно збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні, - Держприкордонслужба 04
Фото: dpsu.gov.ua

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) зона відчуження (325)


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Топ коментарі
+24
Та вищо халепа - покажіть видобуток бурштину , зрізані смереки в Карпатах,
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20.12.2020 21:01
+16
У Ленки после Богдана и Ермака, две пары рогов..
И ничего.. как-то живет..
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20.12.2020 21:09
+10
"незаконно собирали" (С) )) значит есть и законный промысел? просто вторглись в чужой ґешефт? ))
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20.12.2020 21:26
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Та вищо халепа - покажіть видобуток бурштину , зрізані смереки в Карпатах,
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20.12.2020 21:01 Відповісти
Главное пока собираешь свои не выросли.
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20.12.2020 21:01 Відповісти
После пребывания в Чернобыльской зоне, обязательно выростут.
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20.12.2020 21:07 Відповісти
Після прогулянок зоною відчуження спочатку хвіст відпаде,а тоді вже і роги виростуть.
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20.12.2020 22:01 Відповісти
У кого рога украли? Правообладатель заяву-то написал?
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20.12.2020 21:05 Відповісти
то рога 74%
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20.12.2020 21:23 Відповісти
У Ленки после Богдана и Ермака, две пары рогов..
И ничего.. как-то живет..
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20.12.2020 21:09 Відповісти
Три пары-про мендель забыл.
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20.12.2020 23:57 Відповісти
Мля, в Мене , в дворі безкоштовно,...
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20.12.2020 21:10 Відповісти
А чиї?
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20.12.2020 21:15 Відповісти
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20.12.2020 21:18 Відповісти
То у него после сезонной линьки весна - осень
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20.12.2020 21:19 Відповісти
Комплимєт...)))
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20.12.2020 21:34 Відповісти
Вашого логотипу ще не бачив..
)))
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20.12.2020 21:29 Відповісти
В мене його нема. )))
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20.12.2020 21:33 Відповісти
Сашко Крещатик...
)))
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20.12.2020 21:35 Відповісти
То не логотип- то вже бренд.)))
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20.12.2020 21:37 Відповісти
Ми були кращими русофобами, по версії парашки..
Ти на першому місці, Я на другому..))
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20.12.2020 21:48 Відповісти
Вот это злостные преступники насобирали,а так бы археологам достались...
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20.12.2020 21:11 Відповісти
Заготовка рогов и копыт временно прекращена!
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20.12.2020 21:15 Відповісти
"Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт" ?
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20.12.2020 21:17 Відповісти
"незаконно собирали" (С) )) значит есть и законный промысел? просто вторглись в чужой ґешефт? ))
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20.12.2020 21:26 Відповісти
Наверное это как сбор черники. Сезонный сбор рогов животных.
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20.12.2020 23:56 Відповісти
Поголовная мода на МРТ приносит больше облучения с последствиями для здоровья для многих , чем возможно фонящие рога для некоторых...
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20.12.2020 21:30 Відповісти
Надо было с копыт начинать---ну кто бы тронул? А там далее уже прикормив охрану и прочих ментиков и рога стоговать.
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20.12.2020 21:37 Відповісти
Своих у них маловато, один козел, другой олень и третий лось.
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20.12.2020 21:37 Відповісти
незаконо збирали роги ...
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20.12.2020 21:38 Відповісти
Опять погранци от безделья яйца лижут, и всерьез єтим хвастают. А зайдет дрг первими разбегутся.
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20.12.2020 21:40 Відповісти
Идите собирать в ОПу - там одни зе-алени !!!
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20.12.2020 21:41 Відповісти
...В субботу, 19 декабря, в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.Так, на сайтах МВД и ГПС говорится о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты.
Тогда как на сайте СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше...
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20.12.2020 21:43 Відповісти
Правду, сколько там было брикетов и кг, могут сказать только контрабандисты!
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20.12.2020 21:58 Відповісти
🤣🤔🤣🤣
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20.12.2020 21:57 Відповісти
А где закон предписывает собирать рога?
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20.12.2020 22:29 Відповісти
А шо десь написано що роги ніззя збирати, чи щоб збирати роги потрібна ліцензія? Може і на сбір грибів вже теж потрібна ліцензія? А з дому виходити ще можна без ліцензії?
Поправте заголовок "Падонкі атжалі рага у чесних граждан!"
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20.12.2020 22:41 Відповісти
Три "оленя" незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне
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20.12.2020 23:49 Відповісти
что мзду сАбакову не заплатили?
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21.12.2020 11:28 Відповісти
хочу понять где приступление??? рога лежали в природе пока б не "сгнили"... люди пособирали(как грибы или дрова) - где приступление?
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21.12.2020 13:29 Відповісти
 
 