Білорус і двоє українців незаконно збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали трьох осіб, які в радіоактивно забрудненій території збирали роги диких тварин.

Як повідомили в пресслужбі ДПСУ, правопорушників затримали 19 грудня, передає Цензор.НЕТ. Ними виявились двоє українців та один білорус незаконно проникли на відселену територію та на момент затримання встигли назбирати понад три десятки рогових утворень копитних тварин. Як з’ясувалось всі чоловіки є жителями Київщини, іноземець має право постійно проживати на території України.

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Наразі стосовно затриманих правоохоронці склали протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", рішення за якими прийматиме суд. Разом з тим, прикордонники надіслали до компетентних органів повідомлення про виявлення ознак кримінального порушення за ст.267-1 ККУ "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки". Роги оленів, цапів та лосів загальною вагою понад 50 кг вилучено.

До речі, один із правопорушників вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Так, у травні поточного року його, разом з двома іншими шукачами пригод, затримали у Чорнобильській зоні. Тоді порушники встигли назбирати понад 150 кг рогових утворень диких тварин.

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