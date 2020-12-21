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Разумков про низьку довіру до парламенту: Ми як на долоні, такої відкритості, як у Раді, немає ні в ОП, ні в Кабміні. ВIДЕО

Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, чому Раді довіряють менше, ніж Кабміну і президенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Парламенту в цьому плані найважче. Ми як на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, і того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету Міністрів. Якщо щось гарне відбувається - це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, в тому числі і скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого , - пояснив Разумков.

Водночас спікер Ради відмовився коментувати свій рейтинг, заявивши, що це буде некоректно.

Також читайте: Відповідальність нардепів за "кнопкодавство": Кравчук розповіла про складнощі доведення, Разумков пообіцяв встановити більше камер

Автор: 

ВР (14985) Кабмін (14098) Разумков Дмитро (1527) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+15
Все верно...открыто выбирают проституток...открыто дрочат...открыто заказывают отели для отпуска...открыто покупают автомобили во время заседаний...все открыто...ни от кого не прячутся...и никого не стесняются...скоты...
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21.12.2020 09:39
+12
Дійсно - повна відкритість. Татаров відкрито дає хабаря, відкрито хоче посадити Чорновол - і всім пофіг.
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21.12.2020 09:27
+6
Тупой и ещё тупее вы там,плюс несамостоятельные,много украинофобов люто ненавидящих Украину и жадные до безобразия.
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21.12.2020 09:44
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Дійсно - повна відкритість. Татаров відкрито дає хабаря, відкрито хоче посадити Чорновол - і всім пофіг.
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21.12.2020 09:27 Відповісти
И, к сожалению, дурость каждого видна.
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21.12.2020 09:38 Відповісти
Все верно...открыто выбирают проституток...открыто дрочат...открыто заказывают отели для отпуска...открыто покупают автомобили во время заседаний...все открыто...ни от кого не прячутся...и никого не стесняются...скоты...
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21.12.2020 09:39 Відповісти
Тупой и ещё тупее вы там,плюс несамостоятельные,много украинофобов люто ненавидящих Украину и жадные до безобразия.
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21.12.2020 09:44 Відповісти
Выйдите , к частным предпринимателям , открытые вы наши....
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21.12.2020 09:47 Відповісти
Ого из другий реальности
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21.12.2020 09:49 Відповісти
дибіл.хто привів цього дибіла до парламенту?
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21.12.2020 09:53 Відповісти
ви як чума під мікроскопом...
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21.12.2020 10:03 Відповісти
А поперядня Рада була за долонею? Чи готовий уже мінінаполеонмандель розігнати Раду?
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21.12.2020 10:06 Відповісти
Да... открытый заказ шалав в онлайн режиме, секс по телефону и дрочеры... По сути да... все как в ******** цирке, открыто, как на ладоне)))
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21.12.2020 10:25 Відповісти
Народ всегда неблагодарный - блин хорошего не хочет замечать. Вон Лукашенко сколько хорошего сделал. А тамошний народ тоже неблагодарный, хороводы водит вместо того чтобы батьке руку или в плечо целовать.И скажите мне, чем эта восходящая зведа эстрады ( полилики ) от батьки отличаеться. Хочеться , но очень сцыклив. С калашом без магазина побегать боиться, а власти хочет.
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21.12.2020 10:38 Відповісти
Товариш не розуміє: втратить довіру легко, завоювати важко. Людям в Україні живеться все важче і важче. Нема, не прийнято жодного закону для полегшення життя людей - тільки для погіршення.
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21.12.2020 10:38 Відповісти
Відкрию великий секрет: які б закони не приймалися все одно, щоб краще жити треба краще працювати. Якщо наведуть порядок і справедливість в судах і правоохоронній систмі вже за це треба їм памятник ставити. Тільки навряд чи наведуть
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21.12.2020 10:44 Відповісти
Як у людини міняється точка зору? як вони поливали брудом папєрєдніков: і парламент, і президента, і Каб мін з усіма премєрами. Нерозумні випадкові люди у владі
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21.12.2020 10:38 Відповісти
Вот что оно мелет?То есть низкий рейтинг доверия к зеленым идиотам не потому, что они шлюх заказывают да вибраторы с матрасами на сессиях выбирают. Не потому, что для людей они ничего полезного не сделали, обслуживая олигархов,а из-за открытости.Да видать хорошее образование дает Трусковецкий универ.Честно говоря я считал Разумкова поумнее, но видать, он от шефа не сильно ушел. ...
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21.12.2020 10:43 Відповісти
Він натякає, що в інших органах все це теж є, тільки вони це гарно приховують. І тут він має рацію
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21.12.2020 10:46 Відповісти
тільки що зрозуміли ?
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21.12.2020 14:54 Відповісти
Не будет кнопкодавов - не будет и кнопкодавства.
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21.12.2020 10:44 Відповісти
Відкритість гріха і паскудства і відвертість ідіотизму - ось що теперішній парламент...
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21.12.2020 10:51 Відповісти
Дебилоиды открыто с воплями и вприпляскусвыбрали чмо с бубенцам и кричали как они прекрасно заживут..... И все открыто.. Проигрываем войну открыто.. Делаем пакости открыто.. Людей не спасает открыто... Это не открытость.. Это гангрена и или труп который уже разошлись... Кирдык
Прав был мой покойный отец.. Пока не будет пиночета толку тут не будет
А Россия.. Вы тупые лучше бы брали с нее пример попробуйте там откосить от армии.. . И не забывайте что у них золото газ алмазы ископаемые... А вы вассалы.. И выбрали такого чмошнику.. А чем бы угодить *****.. Извольте... Отойти.. Извольте.. Маразматиков в трк извольте...
Все разобрали.. Позакрывали.. И все мало мало.. Доверия нет... Кому доверять? Соседям? Врачам? Депутата? Всем наплевать.... Даже ковид не поменял население.. Легкая форма у меня срать я хотел на всех.. И ходит эта тварь гуляет и заряжает других.. Ему хорошо.. А другим плохо...
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21.12.2020 11:25 Відповісти
Вороги України
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21.12.2020 11:50 Відповісти
ОЙ ....какое-же у него самодовольное "лицо" .... ("Эту Раиску увижу - так блевать и кидат ..." (с)
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21.12.2020 12:17 Відповісти
Від розуму у цього штимпа схожого на лялькового пупса лише кацапське прізвище.
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21.12.2020 12:18 Відповісти
И это "ладонь Кивы" липкая , волосатая, похотливая, обконченная.
И на этой ладони у вас там еще "что-то хорошее происходит" ?...
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21.12.2020 12:53 Відповісти
Цепкие лапы Родины, да письмецо *****
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21.12.2020 13:15 Відповісти
Дмитрий, ,,бардак,, в зале, во время работы приближается до уровня предыдущего, 8-го созыва! Кто хочет тем и занимается,только не работой! Посмотрите работу других парламентов и наведите порядок! потому что стыдно смотреть на работу ,,избранников,,!
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21.12.2020 13:18 Відповісти
правду сказав ...таких ...андонів ніде у Европі більше немає ... і в Азії також не кажучи за обидві Америки з Австралією ... Ви найкращі в світі ублюдки
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21.12.2020 13:54 Відповісти
Расскажите народу, "открытые" вы наши "народные" депутаты, про сумму оздоровления ежегодную и с какого такого и за что она вам кнопкодавам положена?!
https://politics.segodnya.ua/politics/nazvany-deputaty-millionery-ot-slugi-naroda-snimayushchie-zhile-za-schet-gosudarstva-1450536.html А про аренду жилья ? Вы типа все бомжары-миллионеры, получается? А ведь еще в 14 году обязали даже публиковать в Голосе Украины ежеквартально тех депутатов, что арендуют за счет государства жилье!
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21.12.2020 14:00 Відповісти
...Разумков про низьку довіру до парламенту: Ми як на долоні, такої відкритості, як у Раді, немає ні в ОП, ні в Кабміні - Цензор.НЕТ 3541...
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21.12.2020 14:49 Відповісти
Так у вас низька довіра через відкритість ???
А мені здається, через низькій рівень депутатів, які на сесії розглядають не закони , а путан.
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21.12.2020 15:58 Відповісти
Низька довіра через турборежим
через дрочилово, та сексі.
через підкорення ВР України портянкам, беням, сукисам. .
через недолугі закони, які пишуть зелені невігласи, а у ВР монобільшістю невігласів за них голосують на догоду Ж2. Короче, усі у гівні.
І ось на фоні цього умка в"їжджає у ВР весь білий і на білому коні.
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21.12.2020 17:18 Відповісти
циниками не рождаются ими становятся!
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21.12.2020 21:10 Відповісти
Жаль только, что противно смотреть....
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22.12.2020 02:41 Відповісти
как поразительно быстро эти прильнувшие к власти разумковы одевают себе на глаза шоры... наверное, пришло время принять уголовный закон в соответствии с которым если ты, чудовище, избрано или назначено на должность и не выполнил своих обещаний и обязательств - твое место не просто тюрьма - твое место вечный позор в той же тюрьме...
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22.12.2020 06:39 Відповісти
 
 