Разумков про низьку довіру до парламенту: Ми як на долоні, такої відкритості, як у Раді, немає ні в ОП, ні в Кабміні. ВIДЕО
Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, чому Раді довіряють менше, ніж Кабміну і президенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Парламенту в цьому плані найважче. Ми як на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, і того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету Міністрів. Якщо щось гарне відбувається - це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, в тому числі і скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого , - пояснив Разумков.
Водночас спікер Ради відмовився коментувати свій рейтинг, заявивши, що це буде некоректно.
Топ коментарі
+15 Привет
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Прав был мой покойный отец.. Пока не будет пиночета толку тут не будет
А Россия.. Вы тупые лучше бы брали с нее пример попробуйте там откосить от армии.. . И не забывайте что у них золото газ алмазы ископаемые... А вы вассалы.. И выбрали такого чмошнику.. А чем бы угодить *****.. Извольте... Отойти.. Извольте.. Маразматиков в трк извольте...
Все разобрали.. Позакрывали.. И все мало мало.. Доверия нет... Кому доверять? Соседям? Врачам? Депутата? Всем наплевать.... Даже ковид не поменял население.. Легкая форма у меня срать я хотел на всех.. И ходит эта тварь гуляет и заряжает других.. Ему хорошо.. А другим плохо...
И на этой ладони у вас там еще "что-то хорошее происходит" ?...
https://politics.segodnya.ua/politics/nazvany-deputaty-millionery-ot-slugi-naroda-snimayushchie-zhile-za-schet-gosudarstva-1450536.html А про аренду жилья ? Вы типа все бомжары-миллионеры, получается? А ведь еще в 14 году обязали даже публиковать в Голосе Украины ежеквартально тех депутатов, что арендуют за счет государства жилье!
А мені здається, через низькій рівень депутатів, які на сесії розглядають не закони , а путан.
через дрочилово, та сексі.
через підкорення ВР України портянкам, беням, сукисам. .
через недолугі закони, які пишуть зелені невігласи, а у ВР монобільшістю невігласів за них голосують на догоду Ж2. Короче, усі у гівні.
І ось на фоні цього умка в"їжджає у ВР весь білий і на білому коні.