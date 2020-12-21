Разумков про низьку довіру до парламенту: Ми як на долоні, такої відкритості, як у Раді, немає ні в ОП, ні в Кабміні. ВIДЕО

Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, чому Раді довіряють менше, ніж Кабміну і президенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Парламенту в цьому плані найважче. Ми як на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, і того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету Міністрів. Якщо щось гарне відбувається - це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, в тому числі і скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого , - пояснив Разумков.

Водночас спікер Ради відмовився коментувати свій рейтинг, заявивши, що це буде некоректно.

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