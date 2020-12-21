25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одеській області поліцейські затримали зловмисника, який зґвалтував і обікрав жінку похилого віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
За даними відомства, подія сталася тиждень тому.
"Правопорушник - 25-річний житель міста Татарбунари - вночі пробрався в будинок 73-річної жінки та, застосувавши фізичну силу, проти волі потерпілої вступив з нею в інтимний зв'язок. Залишаючи чужий будинок, зловмисник одягнувся в обнови, які знайшов в одній з кімнат, і пішов", - сказано в повідомленні.
Викрили чоловіка поліцейські за кілька днів. Він зізнався в злочині, пояснюючи скоєне дією алкоголю.
Після проведення всіх необхідних експертиз правопорушника оголосили підозру і взяли під варту. Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.
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почему еще не капсом? почему не подсвечена красным цветом и не выделена жирным шрифтом??
Сексуальное насилие- боль и пытка. Все возвращается бумерангом и за твой " юмор" ты, или твоя жена, или дочь,на себе испытают это " повезло".
Запомните эти свои " смешливые" посты, а потом жене, матери или дочке после трагедии процитируйте себя.
Эти отписавшиеся "женщины" мечтают о сексе с бухим, грязным, неадекватным существом?
Аминь.
Это же так классно по мнению Валеры.
Многовато вас тут шутников; с замаскированным сарказмом.
Подія сталася вдень 29 серпня.
Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прокуратура Запорізької області.
"На території Комунарського району м. Запоріжжя зловмисник, переслідуючи раніше знайомого йому чоловіка, прослідував за ним до його оселі та, користуючись значною фізичною перевагою, зґвалтував. Постраждалий, щойно зміг вирватися, вибіг на вулицю та зателефонував до поліції", - йдеться у повідомленні.
Сігурні Вівер 71 рік, бабульки різні бувають, а згвалтування це згвалтування не залежно від віку.
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©