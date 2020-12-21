25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали зловмисника, який зґвалтував і обікрав жінку похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними відомства, подія сталася тиждень тому.

"Правопорушник - 25-річний житель міста Татарбунари - вночі пробрався в будинок 73-річної жінки та, застосувавши фізичну силу, проти волі потерпілої вступив з нею в інтимний зв'язок. Залишаючи чужий будинок, зловмисник одягнувся в обнови, які знайшов в одній з кімнат, і пішов", - сказано в повідомленні.

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Викрили чоловіка поліцейські за кілька днів. Він зізнався в злочині, пояснюючи скоєне дією алкоголю.

Після проведення всіх необхідних експертиз правопорушника оголосили підозру і взяли під варту. Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.



