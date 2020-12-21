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25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали зловмисника, який зґвалтував і обікрав жінку похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними відомства, подія сталася тиждень тому.

"Правопорушник - 25-річний житель міста Татарбунари - вночі пробрався в будинок 73-річної жінки та, застосувавши фізичну силу, проти волі потерпілої вступив з нею в інтимний зв'язок. Залишаючи чужий будинок, зловмисник одягнувся в обнови, які знайшов в одній з кімнат, і пішов", - сказано в повідомленні.

Дивіться: Двоє перехожих затримали і здали поліції 22-річного зловмисника, який зґвалтував 50-річну жінку, - поліція Харківщини. ФОТО

Викрили чоловіка поліцейські за кілька днів. Він зізнався в злочині, пояснюючи скоєне дією алкоголю.

Після проведення всіх необхідних експертиз правопорушника оголосили підозру і взяли під варту. Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.

25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси 01
25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси 02

Автор: 

зґвалтування (385) Одеса (5464) Нацполіція (15190) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+12
Оделся в обновы? Попандопало?
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21.12.2020 10:27
+9
не, ну прям наиважнейшая новость в 40-ка миллионной стране...
почему еще не капсом? почему не подсвечена красным цветом и не выделена жирным шрифтом??
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21.12.2020 10:28
+9
единственный выход женится
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21.12.2020 10:36
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Это не мужчина а животное.
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21.12.2020 10:25 Відповісти
Этот мужчина предпочитает зрелых женщин. У него примером служил президент Франции - Макрон
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21.12.2020 10:35 Відповісти
Ну почему. Как любят говорить в Европе, геронтофилия, как и гомосексуализм имеет право на жизнь. О грабить старушек так наша власть всегда грабила самых старых и самых пожилых так как они не дадут сдачи.
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21.12.2020 10:44 Відповісти
А почему заодно не насиловала?...
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21.12.2020 14:26 Відповісти
Капец! Джигало
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21.12.2020 10:25 Відповісти
Оделся в обновы? Попандопало?
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21.12.2020 10:27 Відповісти
Бабкина Надежда?
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21.12.2020 10:34 Відповісти
не, ну прям наиважнейшая новость в 40-ка миллионной стране...
почему еще не капсом? почему не подсвечена красным цветом и не выделена жирным шрифтом??
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21.12.2020 10:28 Відповісти
Больные "люди", уж не знаю, что сказать
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21.12.2020 10:41 Відповісти
Оц тоц пирвертоц бабушка здорова...
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21.12.2020 10:30 Відповісти
И мечтает снова.....)))
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21.12.2020 10:35 Відповісти
Скажи...
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21.12.2020 10:39 Відповісти
Люди,вот вы смеётесь, а ничего смешного в этом нет. Почитали бы когда-нибудь материалы уголовных дел по изнасилованиям, не смеялись бы никогда.
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21.12.2020 12:52 Відповісти
Клиника, ну это на самом деле страшно. Зря закрыли психушки.
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21.12.2020 10:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jDwFSpMjGuo
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21.12.2020 10:36 Відповісти
единственный выход женится
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21.12.2020 10:36 Відповісти
Живого человека,изнасиловал,во изверг...
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21.12.2020 10:43 Відповісти
Як кажуть, буває лише мало горілки...
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21.12.2020 10:47 Відповісти
свезло бабуле
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21.12.2020 10:50 Відповісти
))))))
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21.12.2020 10:57 Відповісти
Ты тоже маньяк?! Сексуальное насилие- боль и пытка. Все возвращается бумерангом и за твой " юмор" ты, или твоя жена, или дочь,на себе испытают это " повело".
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21.12.2020 12:12 Відповісти
Сытый голодного не поймет
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21.12.2020 12:25 Відповісти
Оделся в бабулины обновы?
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21.12.2020 10:56 Відповісти
это государство ничем не отличается от данного индивидуума, оно так же ограбило и оттрахало стариков с пенсией в 2000грн
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21.12.2020 10:59 Відповісти
После литра водки не бывает старых и некрасивых женщин.
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21.12.2020 11:00 Відповісти
Вам **********, а бабці тепер горіти у пеклі за єдиний у своєму житті гріх!
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21.12.2020 11:03 Відповісти
Я вот шас с большим подозрением смотрю на Макрона..
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21.12.2020 11:39 Відповісти
А на Максима Галкина? Бабуся Бриджит еще молодуха по сравнению с Пугачовой)))
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21.12.2020 11:47 Відповісти
ЯВНО ПРОРОССИЙСКИЙ ОДЕССИТ !)
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21.12.2020 11:55 Відповісти
ВИДНО НЕ ВСЕХ ГАДОВ ТАНЬКА СПАЛИЛА !!!
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21.12.2020 11:55 Відповісти
Думаю, бабка таки забере заяву. Під чесне слово
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21.12.2020 12:08 Відповісти
Вам смешно, а бабке теперь на улицу не выйти даже за хлебом до конца жизни. Засмеют соседки да и во всем селе. А в магазине к хлебу бабке будут предлогать презервативы.
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21.12.2020 12:28 Відповісти
«Я така бабуся, шо ишо и##ся»
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21.12.2020 12:08 Відповісти
Всем ухахатывающимся над изнасилованием пожилой женщины ублюдком-
Сексуальное насилие- боль и пытка. Все возвращается бумерангом и за твой " юмор" ты, или твоя жена, или дочь,на себе испытают это " повезло".
Запомните эти свои " смешливые" посты, а потом жене, матери или дочке после трагедии процитируйте себя.
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21.12.2020 12:30 Відповісти
А ти у 74 роки перепишеш цей пост?
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21.12.2020 12:33 Відповісти
Желаете пережить подобное своей матери?
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21.12.2020 12:43 Відповісти
Я тоже не понимаю, почему столько ржача в комментариях? И в основном, от мужиков. Что смешного в изнасиловании? Тем более старой женщины? Наверняка там есть и физические повреждения. Единственное смешное - это такой маленький срок за изнасилование в нашем УК.
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21.12.2020 12:55 Відповісти
Не только от мужиков, увы. Что особенно поражает.
Эти отписавшиеся "женщины" мечтают о сексе с бухим, грязным, неадекватным существом?
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21.12.2020 12:58 Відповісти
Шо завидно ? "женщины" мечтают , а тебе что, уже "труба" ?
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21.12.2020 15:34 Відповісти
Пусть с этим "повезет" самому Валере Олейнику.
Аминь.
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21.12.2020 15:42 Відповісти
А что такое?........
Это же так классно по мнению Валеры.
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21.12.2020 15:54 Відповісти
Ты что больная? Сарказм тебе не известен ?
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21.12.2020 15:58 Відповісти
Обозначай чем-нибудь свой сарказм.
Многовато вас тут шутников; с замаскированным сарказмом.
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21.12.2020 16:03 Відповісти
Обозначаю .Не надо ,милочка, завидовать тем ,кто мечтает что бы их изнасиловали .
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21.12.2020 16:07 Відповісти
Я им удивляюсь, мягко выражаясь.
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21.12.2020 16:52 Відповісти
Ты таких мечтательниц знаешь? -Твоя мать, сестра. подружка? Мечтают быть избитыми,с порывами влагалища,занесенной инфекцией? Морально униженными грязным пьяным уродом? Может ты сам мечтаешь ,чтобы тебя изнасиловали с разрывом ануса и прямой кишки? И потом -несколько операций.
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22.12.2020 11:22 Відповісти
С такими фантазиями ты точно больная .Но это лечится, психиатры тебе помогут.
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22.12.2020 14:03 Відповісти
Повезет - ментовской дубинкой в анус,хочешь такого "секса" валерик?
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22.12.2020 11:04 Відповісти
У Запоріжжі чоловік зґвалтував свого знайомого, який має інвалідність.
Подія сталася вдень 29 серпня.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прокуратура Запорізької області.

"На території Комунарського району м. Запоріжжя зловмисник, переслідуючи раніше знайомого йому чоловіка, прослідував за ним до його оселі та, користуючись значною фізичною перевагою, зґвалтував. Постраждалий, щойно зміг вирватися, вибіг на вулицю та зателефонував до поліції", - йдеться у повідомленні.
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21.12.2020 15:44 Відповісти
ну це, блін, вже вобше ..
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21.12.2020 12:45 Відповісти
25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси - Цензор.НЕТ 8775

Сігурні Вівер 71 рік, бабульки різні бувають, а згвалтування це згвалтування не залежно від віку.
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21.12.2020 13:06 Відповісти
на киче будет Алл Баарисавнай, кацапура хренов... От них все беды. Почему нет статьи КАСТРИРОВАТЬ?
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21.12.2020 13:16 Відповісти
Парню грозит до шести лет лишения свободы? а що ж ви йому інкримінуєте? В Мукачеві був подібний випадок, але там нападник тільки мастурбував на пенсіонерок і то 10-ку отримав...
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21.12.2020 13:32 Відповісти
Пусть срочно женское имя себе подбирает,а то в СИЗО ему уже обеспечено ,но выберут его чужие дяди
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21.12.2020 13:59 Відповісти
Збоченець - геронтофіл
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21.12.2020 14:32 Відповісти
Життя вдалося. Наступний етап - партія "слуга народу" і Верховна рада. *****, а я вчився в школі, потім техучилище, армія, завод, юридичний інститут... Скільки пустих проміжних ланок...
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21.12.2020 15:18 Відповісти
Бабуля ,исходя из повествования "секси с обложки".
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21.12.2020 15:31 Відповісти
"Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©
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21.12.2020 16:01 Відповісти
И тебе такого " секса" - ментовской дубинкой в анус. Посмеешься?
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22.12.2020 11:07 Відповісти
 
 