УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4567 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
33 816 64

У групу військових ЗС Азербайджану, що йшли за танком Т-90С, влучила керована ракета. ВIДЕО періоду активної фази війни

У мережі з'явився відеозапис атаки вірменських військових на колону підрозділу армії Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено одним з азербайджанських військових. На записі видно, як солдати армії Азербайджану рухаються дорогою під прикриттям танка Т-90С. Момент атаки зафіксовано на початку другої хвилини запису. Імовірно, колона була уражена протитанковою керованою ракетою. Дата запису невідома, але він зроблений під час активної фази війни в Нагірному Карабасі

Також читайте: У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Да, разлет осколков + сработавшая ДЗ танка. Командира пехоты в расход. Интервал движения в колоне, расстояние до танка не менее 10 метров. Короче.. не на войне а как на прогулке. За что и поплатились.
показати весь коментар
21.12.2020 11:20
+10
усе - видосик закончился- покажите это "нашему" омансому вислюку...
показати весь коментар
21.12.2020 10:57
+9
Проармянский цн продолжает воевать,хотя война давно закончилась полным поражением пропутинских армяшек.
показати весь коментар
21.12.2020 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усе - видосик закончился- покажите это "нашему" омансому вислюку...
показати весь коментар
21.12.2020 10:57 Відповісти
А это тут при чем?
показати весь коментар
21.12.2020 11:23 Відповісти
Это Порохобот-кремлебот опять компреметирует Сывоволосого Гетьмана в интернетах ...
показати весь коментар
21.12.2020 12:16 Відповісти
Не гунди зебибилоид.
показати весь коментар
21.12.2020 12:23 Відповісти
Як тільки група військових з танком вийшла на відкриту частину дороги, без дерев та насаджень, так відразу по танку було застосовано ПТРК. Військові Азербайджану вели себе безвідповідально, ніяк не контролювали пуски ПТРК по секторам і тому не змогли укритись від обстрілу під час пуску. Взагалі тактика наступу піхоти за танком при активованому активному захисту танка чи можливості обстрілу танків противотанковими засобами, є провальною. Піхота має унеможливлювати знищення танку протитанковими засобами, інакше для чого піхота йде у наступ з танком? Піхота має наступати першою і виявляти вогневі позиції ворога, а танк має висуватись коли вже всі позиції ворога розвідані, для нанесення вогневого ураження з безпечної відстані та позиції. А що ми бачимо на відео? Піхота була уражена уламками ПТРК та динамічного захисту власного танку, це найбільш тупа ситуація яка тільки могла бути!
показати весь коментар
21.12.2020 13:16 Відповісти
Ты, поганец, в какой области не иксперд?
показати весь коментар
21.12.2020 14:26 Відповісти
Оно, ЗЕленое, даже в конструкции антигравитационных двигателей разбирается.
показати весь коментар
21.12.2020 14:37 Відповісти
игорь как ты себе это представляешь не на бумаге - один залп башенного , и мабуте ( своей )
в радиусе 50 на 70 прийдется кантоватся на больгичку
показати весь коментар
21.12.2020 15:11 Відповісти
Танк має йти далеко позаду від піхоти 1-2 км і тримати зв'язок з піхотою по рації, пересуваючись швидкими марш-бросками з однієї захищеної позиції до іншої і працювати тільки по виявленим піхотою ворожим позиціям. Першим ділом піхота має берегти бронетехніку, бо без неї не буде шансів на перемогу! Ось в даному випадку танк вже пошкоджений, піхота вже виведена з ладу і атака провалена, а позаду немає колони і чекати на підхід підкріплення можна годинами, бо дорога прострілюється. А для поранених діє правило золотої години, коли в разі ненадання медичної допомоги вони в більшості помруть або стануть інвалідами і не зможуть продовжувати бойові дії. Піхота мала наступати двома групами з обох сторін дороги під прикриттям дороги і насаджень, виявляючи вогневі позиції ворога, по яким сзаду з відстані 1,5-2 км мав відпрацьовувати танк.
показати весь коментар
21.12.2020 15:21 Відповісти
с коробкой ты не прав , а так почти все по делу
вывод , пороха ты не нюхал , а по книжному чешешь не плохо
показати весь коментар
21.12.2020 16:11 Відповісти
Там на відео чітко показано хто був неправий і як неправильно наступати.
показати весь коментар
21.12.2020 16:27 Відповісти
Хоть бы одного в жизни увидеть,а то создается впечатление,что ареал обитания этих существ-исключительно интернет)
показати весь коментар
22.12.2020 09:41 Відповісти
Ему кажется удалось заснять старуху с косой!
показати весь коментар
21.12.2020 10:57 Відповісти
Вдалось засняти як не треба воювати. Танк без піхоти може рухатись значно скорше і в нього буде важче поцілити з ПТРК. Піхота попереду танка також може наступати більш безпечно, бо не буде уражена динамічним та активним захистом власного танку під час застосування ПТРК. Краще наступати піхотою, маючи танк позаду, який з захищеної позиції знищує вогневі позиції ворога, які виявляє піхота.
показати весь коментар
21.12.2020 13:21 Відповісти
Судя по погоде - это где-то октябрь в Карабахе. Еще до того первого ухудшения погоды, в результате которого БПЛА какое-то время не работали.
показати весь коментар
21.12.2020 10:59 Відповісти
Да, очень похоже.
показати весь коментар
21.12.2020 11:05 Відповісти
От ПТУР в танк так пехоту уложило?
показати весь коментар
21.12.2020 11:02 Відповісти
Есть и ОФС такие, не все же только бронебойные.
показати весь коментар
21.12.2020 11:04 Відповісти
по танку?
показати весь коментар
21.12.2020 11:07 Відповісти
Да, разлет осколков + сработавшая ДЗ танка. Командира пехоты в расход. Интервал движения в колоне, расстояние до танка не менее 10 метров. Короче.. не на войне а как на прогулке. За что и поплатились.
показати весь коментар
21.12.2020 11:20 Відповісти
"Командира пехоты в расход. Интервал движения в колоне, расстояние до танка не менее 10 метров" -что за глупость ты написал !?
Как ты думаешь, с какой целью пехота вообще двигается ЗА бронетехникой !?
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !
показати весь коментар
21.12.2020 15:40 Відповісти
при внезапном нападении из засады, если она грамотно организована, у нападающего приемуществ в 100 раз больше чем у обороняющегося
1 хорошо замаскированный танк может раздолбать колонну, построенную идеально в соответствии со всеми требованиями военной науки
по видимому эти люди в военной форме достаточно легкомысленно и самонадеено отнеслись к выполнению поставленной задачи
показати весь коментар
22.12.2020 04:11 Відповісти
На войне нельзя расслабляться, даже если не видно противника.
показати весь коментар
21.12.2020 11:05 Відповісти
Что в данном видео о "нельзя расслабляться"...? Ты практически никогда не увидишь подлет ПТУРа к тебе... - хоть расслабляйся, хоть нет...
показати весь коментар
21.12.2020 15:41 Відповісти
Подлёт ПТУРа увидеть проблемно, это да, а вот засечь пуск, это довольно легко, если быть внимательным.
Увидев же пуск, есть достаточно времени на реакцию, в зависимости от расстояния, от 5 до 15 секунд.
показати весь коментар
21.12.2020 18:33 Відповісти
Это всё в теории... Сколько мы не пялились - НИРАЗУ не видели подлет... Всегда было неожиданностью... Ты не в состоянии охватить ВСЮ глубину и ширину возможных мест пуска... Особенно если птички летают... (реальные птички, а не аллегория) и много еще , -почему...
показати весь коментар
21.12.2020 19:16 Відповісти
То что возможно в теории, бывает и на практике)
Бывает даже то, что невозможно)
показати весь коментар
21.12.2020 21:27 Відповісти
Ну это несерёздный разговор...
показати весь коментар
21.12.2020 21:33 Відповісти
Тем не менее, засечь пуск, вполне реально.
показати весь коментар
21.12.2020 21:34 Відповісти
Я не вижу смысла дальше обсуждать теорию вероятности...
показати весь коментар
21.12.2020 21:48 Відповісти
Проармянский цн продолжает воевать,хотя война давно закончилась полным поражением пропутинских армяшек.
показати весь коментар
21.12.2020 11:05 Відповісти
Пропутинские пропагандоны и вообще кацапы еще больше радуются проблемам армянских "соросят", чем на этом сайте симпатики азеров...
показати весь коментар
21.12.2020 11:09 Відповісти
О Аллах даруй им Высшую степень в Раю!
показати весь коментар
21.12.2020 11:24 Відповісти
Во-во...Бамбарбия киргуду
показати весь коментар
21.12.2020 11:55 Відповісти
Дибил.
показати весь коментар
21.12.2020 12:28 Відповісти
На деревьях листья зелёные.....
показати весь коментар
21.12.2020 11:29 Відповісти
Дурачкам многое не понятно в єтой жизни. Универсальний ответ: так сложись звезди)
показати весь коментар
21.12.2020 12:26 Відповісти
Кысмет
показати весь коментар
21.12.2020 12:44 Відповісти
Не ну не всё ж время Тофикам с Рафиками шерсть из жоп Самвелов и Гургенов драть. А то уже совсем Тофики и Рафики охренели - вместо бдительно пялиться по сторонам на расслабоне видосики снимать затеяли. Вот Самвелы с Гургенами их и нахлобучили, шоб те Аллаху иншалла передали.
показати весь коментар
21.12.2020 12:29 Відповісти
С птура по тшке, класика, пехота расслабилась.
показати весь коментар
21.12.2020 12:31 Відповісти
Что в данном видео про "расслабилась"...? Ты практически никогда не увидишь подлет ПТУРа к тебе... - хоть расслабляйся, хоть нет...
показати весь коментар
21.12.2020 15:43 Відповісти
Столпились. Если б не селфились, а смотрели по сторонам могли би заметить вспишку, птур несколько секунд летит.
показати весь коментар
21.12.2020 16:11 Відповісти
Ты дурачек !?
Какую "заметили бы вспышку от ПТУРА" !?
Хер ты её заметишь ! Она видна только оператору ПТУРА и то,по красному оконьку в сопле уже Летящего ПТУРА !
А в "морду" - его НЕ ВИДНО !!!!

ИДИ В ШКОЛУ - ШКОЛОТА !
показати весь коментар
21.12.2020 16:13 Відповісти
Иди нахер дибилоид.
показати весь коментар
21.12.2020 16:15 Відповісти
Не ругайся... )))
Ты лично виде подлет к себе ПТУРА !? ))
показати весь коментар
21.12.2020 16:23 Відповісти
Нету не дыма, ни особой вспышки (разве что если смотреть сзади). Только марево от перегретого двигателем воздуха. Но чтоб такое заметить - надо знать куда смотреть при том смотреть очень внимательно, и заметишь ты это с не очень то дальнего расстояния.
показати весь коментар
28.12.2020 19:10 Відповісти
Ну а я про что ...?
показати весь коментар
28.12.2020 19:28 Відповісти
танкуй бортом читерный бот
показати весь коментар
21.12.2020 12:32 Відповісти
Танк зарвалса на мине !!! Пехота шла по следом танка.пережде чем обсуждат "управляемое ракету" иногда найдите первую источник видео.а не слушат пропаганду анмяно-рашисткую рабов
показати весь коментар
21.12.2020 14:41 Відповісти
Солдаты шли в освобождем терреторие.этоже видно на видео.смеютса ,снимают видео,и все ходят рядам.не ждут атаки врага."експерти" не знаете Азербайджанское Мове -хотябы думайте галовой
показати весь коментар
21.12.2020 14:43 Відповісти
Бывает.
показати весь коментар
21.12.2020 14:55 Відповісти
шли спокойно , сразу за коробкой , в худшим из воинских построений - кучей
поймали или нашли , мы не знаем , но потери налицо , командира в штрафники переведут однозначно
показати весь коментар
21.12.2020 15:16 Відповісти
Как ты думаешь, с какой целью пехота вообще двигается ЗА бронетехникой !?
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !

И они не шли кучей !!!
показати весь коментар
21.12.2020 15:44 Відповісти
шли кучей , как стадо , командира повторюсь в штрафники
за броней ты не ходил , и даже на картинках не видал тактики пехотных подразделений , в данном случае отделение - взвод
то че ты написал большими буквами , расскажи мазуте , они тебя думаю поправят
показати весь коментар
21.12.2020 16:08 Відповісти
Я своё отходил, и таких как ты учил и вытаскивал... Которые даже автоматом пользоваться не научились...., за то все умные...
показати весь коментар
21.12.2020 16:15 Відповісти
если трубил ,то хоть вкратце расскажи о тактике передвижения ( наступления ) мотострелкового подразделения ( взвод ) по не контролированной ( пока не своей ) територии с приданными на подразделениями ( можешь сам выбрать любое )
толкового ты ниче не скажешь ( бо такого в тырнетах не пишут )
показати весь коментар
21.12.2020 16:47 Відповісти
"ТРУБИЛ" ...?
Боюсь у нас с тобой разный словарный запас... и мы не найдём общего языка...
Мне нет смысла, что то опысывать, больше - чем я уже здесь написал ! Этого достаточно для понимания !
Если ты с написаным мною не согласен ... - то наверно ты плохо "трубил"...)))
показати весь коментар
21.12.2020 16:50 Відповісти
"мазута поправит" ?? Ты еще скажи, что он задний ход неожиданно врубит... Так вот... у т-64 (основной НАШ танк) - задняя - пешего человека... Он скорее переднюю прибавит, что бы его не спалили, чем для "уклонить" - включит заднюю.
показати весь коментар
21.12.2020 16:17 Відповісти
по теме написать ни че не можешь , коробку ( танк в данном случае ) ты видел только на картинке , на видео не видел , если-б видел, такую ересь не писал
показати весь коментар
21.12.2020 16:52 Відповісти
)
Ну что ж.. тебе видней... )
показати весь коментар
21.12.2020 16:54 Відповісти
С таким постороением только всяких "террористов", сутенёров и студентов-анархистов штурмовать. Бомбочка с беспилотника или ракета с ПТРК научила тех кто выжил. Но самое интересное, у нас ведь точно так же учат наступать.
показати весь коментар
21.12.2020 23:50 Відповісти
 
 