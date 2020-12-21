У групу військових ЗС Азербайджану, що йшли за танком Т-90С, влучила керована ракета. ВIДЕО періоду активної фази війни

У мережі з'явився відеозапис атаки вірменських військових на колону підрозділу армії Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено одним з азербайджанських військових. На записі видно, як солдати армії Азербайджану рухаються дорогою під прикриттям танка Т-90С. Момент атаки зафіксовано на початку другої хвилини запису. Імовірно, колона була уражена протитанковою керованою ракетою. Дата запису невідома, але він зроблений під час активної фази війни в Нагірному Карабасі

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