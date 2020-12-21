У групу військових ЗС Азербайджану, що йшли за танком Т-90С, влучила керована ракета. ВIДЕО періоду активної фази війни
У мережі з'явився відеозапис атаки вірменських військових на колону підрозділу армії Азербайджану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено одним з азербайджанських військових. На записі видно, як солдати армії Азербайджану рухаються дорогою під прикриттям танка Т-90С. Момент атаки зафіксовано на початку другої хвилини запису. Імовірно, колона була уражена протитанковою керованою ракетою. Дата запису невідома, але він зроблений під час активної фази війни в Нагірному Карабасі
Топ коментарі
+20 Дмитрий Б #348853
показати весь коментар21.12.2020 11:20
+10 я гражданин Украины
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+9 Michelangelo Buonarroti
показати весь коментар21.12.2020 11:05
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в радиусе 50 на 70 прийдется кантоватся на больгичку
вывод , пороха ты не нюхал , а по книжному чешешь не плохо
Как ты думаешь, с какой целью пехота вообще двигается ЗА бронетехникой !?
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !
1 хорошо замаскированный танк может раздолбать колонну, построенную идеально в соответствии со всеми требованиями военной науки
по видимому эти люди в военной форме достаточно легкомысленно и самонадеено отнеслись к выполнению поставленной задачи
Увидев же пуск, есть достаточно времени на реакцию, в зависимости от расстояния, от 5 до 15 секунд.
Бывает даже то, что невозможно)
Какую "заметили бы вспышку от ПТУРА" !?
Хер ты её заметишь ! Она видна только оператору ПТУРА и то,по красному оконьку в сопле уже Летящего ПТУРА !
А в "морду" - его НЕ ВИДНО !!!!
ИДИ В ШКОЛУ - ШКОЛОТА !
Ты лично виде подлет к себе ПТУРА !? ))
поймали или нашли , мы не знаем , но потери налицо , командира в штрафники переведут однозначно
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !
И они не шли кучей !!!
за броней ты не ходил , и даже на картинках не видал тактики пехотных подразделений , в данном случае отделение - взвод
то че ты написал большими буквами , расскажи мазуте , они тебя думаю поправят
толкового ты ниче не скажешь ( бо такого в тырнетах не пишут )
Боюсь у нас с тобой разный словарный запас... и мы не найдём общего языка...
Мне нет смысла, что то опысывать, больше - чем я уже здесь написал ! Этого достаточно для понимания !
Если ты с написаным мною не согласен ... - то наверно ты плохо "трубил"...)))
Ну что ж.. тебе видней... )