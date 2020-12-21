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"Перший раз - не розумів, що робити і як. Другий раз - з'явилася впевненість. Але страшно було обидва рази", - патрульний Русецький про свою участь у боях за ДАП. ВIДЕО

Микола Русецький - воїн, доброволець, "кіборг", який захищав донецький аеропорт, а нині служить у роті тактико-оперативного реагування спецпідрозділу патрульної поліції в Миколаївській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Поліцейській хвилі" на телеканалі "Еспресо", Русецький розповів про війну і про те, що допомогло йому вижити в ДАПі.

Український воїн пройшов криваві і важкі бої. Від побратимів, за сильний характер і рішучість, отримав свій позивний - Молот.

"У березні 2014-го, коли ще ніяких боїв не було, ми з братом отримали повістки. З військкомату нас відправили в 79-ту бригаду. Я потрапив на посаду помічника кулеметника, а брат став помічником гранатометника ... Ми почали звільняти Червоний Лиман - це передмістя Слов'янська. І вже в першому бою я дістав осколкове поранення. Не пощастило просто. Наші розвідники підірвалися на фугасі. Ми зайняли оборону і почали відстрілюватися. Я спочатку навіть не зрозумів, що сталося - мене просто відкинуло в сторону", - розповідає Русецький.

Після лікування в госпіталі Русецький повернувся на фронт і разом з побратимами воював дві ротації в донецькому аеропорту. У 2017 році Русецький пройшов відбір в патрульну поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 30 листопада 2014 року українські воїни змушені були покинути старий термінал ДАП. Капітан 74-го розвідбату Олександр Старина розповів, чому наші відступили. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) донецький аеропорт (164) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+6
Перемир'я Зеленського"Первый раз - не понимал, что делать и как. Второй раз - появилась уверенность. Но страшно было оба раза", - патрульный Русецкий о своем участии в боях за ДАП - Цензор.НЕТ 4651
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21.12.2020 12:38
+4
То кацап.
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21.12.2020 13:23
+3
дякую Вам,пане Миколо за все!!Зі святом Миколая Вас.Горджуся своім земляком!
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21.12.2020 15:18
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Зря ти це розповів, можеш підти під суд як і генерал Назаров.
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21.12.2020 12:32 Відповісти
да узбагойзя. у мну знакомый с 55-ки псковскую десантуру под Луганском "гладил". рассказывал, как их "гладили" в ответ из запаребрика. в чистом поле ищешь норку и молишься, чтобы в тебя не прилетело. хорошо, если рядом посадка есть - там меньше шанс, что осколками посечёт.
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21.12.2020 13:04 Відповісти
Зато, посадки под "ноль" срезались.
Запаребриковые тоже знали, где мы укрываться могли.
Но, "гладили" их при всяком удобном случаи. Регулярно.
Они об этом очень не любят вспоминать. А многие и не могут.
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21.12.2020 15:37 Відповісти
Перемир'я Зеленського"Первый раз - не понимал, что делать и как. Второй раз - появилась уверенность. Но страшно было оба раза", - патрульный Русецкий о своем участии в боях за ДАП - Цензор.НЕТ 4651
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21.12.2020 12:38 Відповісти
Да...... а потом пошел не просто в полицию служить, а в ТОР-переименованый "Беркут. И будет людишек крепить по приказу.....
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21.12.2020 12:42 Відповісти
Ви впевнені? Маєте підстави так стверджувати? Тож викладайте, не соромтеся.
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21.12.2020 12:51 Відповісти
То кацап.
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21.12.2020 13:23 Відповісти
дякую Вам,пане Миколо за все!!Зі святом Миколая Вас.Горджуся своім земляком!
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21.12.2020 15:18 Відповісти
на 8.17 минуте у девушки - тельник шикарный !
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21.12.2020 15:19 Відповісти
В перший раз не знав шо робити,а во второй раз уже появилась увєрєность - сказав патрульний,увєрєно запихаючи в кишеню штуку гриваків...За ним з благосклонной улибкой наблюдав його старший товаріщ - екс гаїшник,а тепер тоже заслужений патрульний Петренко...
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21.12.2020 17:11 Відповісти
Кацап ?
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22.12.2020 00:14 Відповісти
 
 