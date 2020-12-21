"Перший раз - не розумів, що робити і як. Другий раз - з'явилася впевненість. Але страшно було обидва рази", - патрульний Русецький про свою участь у боях за ДАП. ВIДЕО
Микола Русецький - воїн, доброволець, "кіборг", який захищав донецький аеропорт, а нині служить у роті тактико-оперативного реагування спецпідрозділу патрульної поліції в Миколаївській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Поліцейській хвилі" на телеканалі "Еспресо", Русецький розповів про війну і про те, що допомогло йому вижити в ДАПі.
Український воїн пройшов криваві і важкі бої. Від побратимів, за сильний характер і рішучість, отримав свій позивний - Молот.
"У березні 2014-го, коли ще ніяких боїв не було, ми з братом отримали повістки. З військкомату нас відправили в 79-ту бригаду. Я потрапив на посаду помічника кулеметника, а брат став помічником гранатометника ... Ми почали звільняти Червоний Лиман - це передмістя Слов'янська. І вже в першому бою я дістав осколкове поранення. Не пощастило просто. Наші розвідники підірвалися на фугасі. Ми зайняли оборону і почали відстрілюватися. Я спочатку навіть не зрозумів, що сталося - мене просто відкинуло в сторону", - розповідає Русецький.
Після лікування в госпіталі Русецький повернувся на фронт і разом з побратимами воював дві ротації в донецькому аеропорту. У 2017 році Русецький пройшов відбір в патрульну поліцію.
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Запаребриковые тоже знали, где мы укрываться могли.
Но, "гладили" их при всяком удобном случаи. Регулярно.
Они об этом очень не любят вспоминать. А многие и не могут.