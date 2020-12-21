"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний дізнався про деякі подробиці свого отруєння, зателефонувавши одному з учасників операції ФСБ, військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Навальний в розмові представився Кудрявцеву помічником секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Переконати Кудрявцева вдалося за допомогою спеціальної програми, яка дає можливість підмінити телефонний номер під час дзвінка зі справжнього на потрібний.

Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.

"Мені здається, що так. Тільки через це. Якби там трохи довше, то можливо, все закінчилося б по-іншому. Ось бачите, збіг обставин ... Це ось найгірший фактор, який може бути в нашій роботі ... Приїхала швидка і так далі. Провели заходи первинні ... "- розповідає Кудрявцев.

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