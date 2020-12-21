"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці. ВIДЕО
Російський опозиціонер Олексій Навальний дізнався про деякі подробиці свого отруєння, зателефонувавши одному з учасників операції ФСБ, військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Навальний в розмові представився Кудрявцеву помічником секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Переконати Кудрявцева вдалося за допомогою спеціальної програми, яка дає можливість підмінити телефонний номер під час дзвінка зі справжнього на потрібний.
Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.
"Мені здається, що так. Тільки через це. Якби там трохи довше, то можливо, все закінчилося б по-іншому. Ось бачите, збіг обставин ... Це ось найгірший фактор, який може бути в нашій роботі ... Приїхала швидка і так далі. Провели заходи первинні ... "- розповідає Кудрявцев.
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Да. Инфа 100%.
но Навальный всё равно ФСБ-шная подстава.
Надо просто сравнить как работали по Немцову и Навальному.
НЕ ВЕРЮ
В одном переулке Стояли дома.
В одном из домов Жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе, Нигде, никому -
Не верил Упрямый Фома Ничему.
На улицах слякоть, И дождик, И град.
"Наденьте калоши",- Ему говорят.
"Неправда,- Не верит Фома,- Это ложь..."
И прямо по лужам Идет без калош.
Мороз. Надевают ребята коньки.
Прохожие подняли воротники.
Фоме говорят: "Наступила зима".
В трусах На прогулку выходит Фома.
Идет в зоопарке С экскурсией он.
"Смотрите,- ему говорят,- Это слон".
И снова не верит Фома: "Это ложь.
Совсем этот слон На слона не похож".
Однажды Приснился упрямому сон,
Как будто шагает по Африке он.
С небес Африканское солнце печет,
Река под названием Конго Течет.
Подходит к реке Пионерский отряд.
Ребята Фоме У реки говорят:
"Купаться нельзя: Аллигаторов тьма".
"Неправда",- Друзьям отвечает Фома.
Трусы и рубашка Лежат на песке.
Упрямец плывет По опасной реке.
Близка Аллигатора хищная Пасть.
"Спасайся, несчастный, Ты можешь пропасть!"
Но слышен ребятам Знакомый ответ:
"Прошу не учить, Мне одиннадцать лет!"
Уже крокодил У Фомы за спиной,
Уже крокодил Поперхнулся Фомой;
Из пасти у зверя Торчит голова.
До берега Ветер доносит слова:
"Непра... Я не ве..." Аллигатор вздохнул
И, сытый, В зеленую воду нырнул.
Трусы и рубашка Лежат на песке.
Никто не плывет По опасной реке.
Проснулся Фома, Ничего не поймет,
Трусы и рубашку Со стула берет.
Фома удивлен, Фома возмущен:
"Неправда, товарищи, Это не сон!"
Ребята, Найдите такого Фому
И эти стихи Прочитайте ему.
Найти убийцу, дать ему пистолет и денег, а потом убрать и его самого - в России не просто, а очень просто.
Так почему Навального не застрелили?
Ответ на этот вопрос должен базироваться как на психологическом портрете личности Путина, так и его "методах управления" властью.
Путин поручает организовать очень сложный теракт по ликвидации Навального, исходя из нескольких личных целей.
1.Навальный должен помучаться перед смертью, чисто для удовольствия лично Путина.
2.Преступление, по мнению Путина, не должно было быть раскрыто. Это даёт Путину иллюзию эксклюзивного обладания тайной и смертельной силой, ядом, оружием, "технологией".
3.Организация масштабной террористической операции вовлекает значительное число лиц в число подельников, соучастников. В трудные времена, чтобы спасти свою шкуру, они будут спасать и шкуру Путина. Ведь все будут повязаны одной цепью.
3.Третье - цель и дальше возбуждать у населения животный страх особого типа и одновременно СОПРИЧАСТНОСТЬ, когда с НЕРВНЫМ ХОХОТКОМ говорят: мол, смотри - вон Навальный доболтался - вот и умер молодым непонятного от чего. И ты не болтай!
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Но что-то пошло не так...
ФСБ совсем плоха......
Бутербродний з того світу навчився дзвонити. Чи «убійца» зовсім не убійца. Зараз цей фсбєшний хмирь буде весь світ своїми байками годувати.