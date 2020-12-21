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"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний дізнався про деякі подробиці свого отруєння, зателефонувавши одному з учасників операції ФСБ, військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Навальний в розмові представився Кудрявцеву помічником секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Переконати Кудрявцева вдалося за допомогою спеціальної програми, яка дає можливість підмінити телефонний номер під час дзвінка зі справжнього на потрібний.

Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.

"Мені здається, що так. Тільки через це. Якби там трохи довше, то можливо, все закінчилося б по-іншому. Ось бачите, збіг обставин ... Це ось найгірший фактор, який може бути в нашій роботі ... Приїхала швидка і так далі. Провели заходи первинні ... "- розповідає Кудрявцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про отруєння Навального: "Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця"

Автор: 

отруєння (945) ФСБ (1454) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+53
да да, и МН-17 вы не сбивали, и Крым с Донбассом не оккупировали, да? - КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА??? - давай заводи свою старою шарманку ФСБшная крыса)))
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21.12.2020 15:34
+51
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387752.html Україна - не росія

"Фигурант выжил потому, что самолет сел слишком рано", - химик из ФСБ Кудрявцев, участвовший в отравлении Навального, рассказал Навальному об отравлении - Цензор.НЕТ 821
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21.12.2020 15:24
+46
Думаю, что прототип -- вот это:

"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці - Цензор.НЕТ 2399

"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці - Цензор.НЕТ 5816
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21.12.2020 16:30
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вы фсё врётии. Навальный - это сын путина и его преемник.
Да. Инфа 100%.
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21.12.2020 19:49 Відповісти
"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці - Цензор.НЕТ 8128
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21.12.2020 19:51 Відповісти
Такая себе классическая береевщина, вытянутая в прямой эфир. Наследственная мокшанская раболепная низость и человеконенавистничество. Как можно с этим подобием человеческого сообщества сосуществовать?
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21.12.2020 20:16 Відповісти
Это просто медия-бомба, как спалились, я не знаю что будет дали, но Путину писец кто с ним теперь захочет говорить.
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21.12.2020 20:33 Відповісти
Хто з ним сяде за одним столом без ризику для власного життя? Та і руку йому навряд чи подадуть. Хіба що ліктем в морду.
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21.12.2020 21:59 Відповісти
Да они целый Боинг сбили с иностранными гражданами,и как с гуся вода, а тут какой-то Навальный. Будут кривить лицо но нефть и газ покупать и турбины-станки всякими способами продавать. А Навального "доведут до конца" - не мытьём так катаньем, ФСБ сейчас в бешенстве и уже готовит новую зондер-команду.
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22.12.2020 09:45 Відповісти
Новости РФ скажут что это постанова.
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21.12.2020 20:34 Відповісти
Тогда всем "Оскара".
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22.12.2020 09:47 Відповісти
поярков вже захистив хйла, сказав, що це фейк
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22.12.2020 09:54 Відповісти
"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці - Цензор.НЕТ 8075
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21.12.2020 20:39 Відповісти
Там чувак недавно умер, где то пару месяцев назад, участвовал много раз в программе "60 Минут" и там сильно критиковал власть, потом у него вдруг остановилось серце, думаю его тоже отравили, но та операция прошла успешно.
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21.12.2020 20:42 Відповісти
Нікіта Исаев, вроде. Але він там не один. Там багато хто кретикував владу і помер від раптової зупинки серця. В московії це норма.
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22.12.2020 08:08 Відповісти
И эти дебилы отжали к нас Крым ?!!!
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21.12.2020 22:06 Відповісти
Как отправитель не узнал голос Бутерброда? Отравители должны же знать все об объекте убийства.
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21.12.2020 22:22 Відповісти
Дык это ж химик, не факт, что он вообще когда-то слышал Навального, у него другая работа.
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21.12.2020 23:18 Відповісти
Вот парадокс: царь-пушка не стреляет, царь-колокол не звонит, а царскую водку нельзя пить!
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22.12.2020 01:08 Відповісти
В "Брильянтовой руке"есть кадры где идëт Путин по волнорезу,- с трусами Нального на флагштоке.Для фотошопа пойдет.
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22.12.2020 00:00 Відповісти
Пут- ін - вбивця і фашист , якого чорти в пеклі зачекались !
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22.12.2020 00:23 Відповісти
Навальний отимел фсб во все дири.
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22.12.2020 04:02 Відповісти
Блін, ну Навальний красава, АХАХА)))
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22.12.2020 05:20 Відповісти
Только теперь ему ближайшие 50 лет домой лучше не приезжать, да и в закардонье лучше не иметь постоянных мест и четкого графика для перекуса, чайку попить, штангу потягать и т.п. ...
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22.12.2020 08:48 Відповісти
"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці - Цензор.НЕТ 8463
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22.12.2020 07:27 Відповісти
Коррупция на РАБссии спасла Навального...
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22.12.2020 08:34 Відповісти
Скоро чуваку и его трусы намажут, ну или пьяный выглянет в окошко как погода и случайно перевалится на улицу
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22.12.2020 09:21 Відповісти
Гульфик и внутренние швы трусов - это интересно,
но Навальный всё равно ФСБ-шная подстава.
Надо просто сравнить как работали по Немцову и Навальному.
НЕ ВЕРЮ
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22.12.2020 09:57 Відповісти
Фома
В одном переулке Стояли дома.
В одном из домов Жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе, Нигде, никому -
Не верил Упрямый Фома Ничему.

На улицах слякоть, И дождик, И град.
"Наденьте калоши",- Ему говорят.
"Неправда,- Не верит Фома,- Это ложь..."
И прямо по лужам Идет без калош.

Мороз. Надевают ребята коньки.
Прохожие подняли воротники.
Фоме говорят: "Наступила зима".
В трусах На прогулку выходит Фома.

Идет в зоопарке С экскурсией он.
"Смотрите,- ему говорят,- Это слон".
И снова не верит Фома: "Это ложь.
Совсем этот слон На слона не похож".

Однажды Приснился упрямому сон,
Как будто шагает по Африке он.
С небес Африканское солнце печет,
Река под названием Конго Течет.

Подходит к реке Пионерский отряд.
Ребята Фоме У реки говорят:
"Купаться нельзя: Аллигаторов тьма".
"Неправда",- Друзьям отвечает Фома.

Трусы и рубашка Лежат на песке.
Упрямец плывет По опасной реке.
Близка Аллигатора хищная Пасть.
"Спасайся, несчастный, Ты можешь пропасть!"

Но слышен ребятам Знакомый ответ:
"Прошу не учить, Мне одиннадцать лет!"
Уже крокодил У Фомы за спиной,
Уже крокодил Поперхнулся Фомой;

Из пасти у зверя Торчит голова.
До берега Ветер доносит слова:
"Непра... Я не ве..." Аллигатор вздохнул
И, сытый, В зеленую воду нырнул.

Трусы и рубашка Лежат на песке.
Никто не плывет По опасной реке.
Проснулся Фома, Ничего не поймет,
Трусы и рубашку Со стула берет.

Фома удивлен, Фома возмущен:
"Неправда, товарищи, Это не сон!"
Ребята, Найдите такого Фому
И эти стихи Прочитайте ему.

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22.12.2020 18:03 Відповісти
"Фігурант вижив тому, що літак сів занадто рано", - хімік з ФСБ Кудрявцев, учасник отруєння Навального, розповів йому подробиці - Цензор.НЕТ 1239
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22.12.2020 10:06 Відповісти
Почему Навального не застрелили?

Найти убийцу, дать ему пистолет и денег, а потом убрать и его самого - в России не просто, а очень просто.
Так почему Навального не застрелили?
Ответ на этот вопрос должен базироваться как на психологическом портрете личности Путина, так и его "методах управления" властью.
Путин поручает организовать очень сложный теракт по ликвидации Навального, исходя из нескольких личных целей.
1.Навальный должен помучаться перед смертью, чисто для удовольствия лично Путина.
2.Преступление, по мнению Путина, не должно было быть раскрыто. Это даёт Путину иллюзию эксклюзивного обладания тайной и смертельной силой, ядом, оружием, "технологией".
3.Организация масштабной террористической операции вовлекает значительное число лиц в число подельников, соучастников. В трудные времена, чтобы спасти свою шкуру, они будут спасать и шкуру Путина. Ведь все будут повязаны одной цепью.
3.Третье - цель и дальше возбуждать у населения животный страх особого типа и одновременно СОПРИЧАСТНОСТЬ, когда с НЕРВНЫМ ХОХОТКОМ говорят: мол, смотри - вон Навальный доболтался - вот и умер молодым непонятного от чего. И ты не болтай!
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----------------------
Но что-то пошло не так...
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22.12.2020 11:34 Відповісти
Без Кудрявцева лоха
ФСБ совсем плоха......
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22.12.2020 11:55 Відповісти
«Я позвони своєму убійце. Он признался.»
Бутербродний з того світу навчився дзвонити. Чи «убійца» зовсім не убійца. Зараз цей фсбєшний хмирь буде весь світ своїми байками годувати.
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22.12.2020 12:03 Відповісти
Это все бред!! Если бы хотели убить, то давно бы убили как Немцова например..... ФСБ так не ошибается, думаю сам Навльный эту хрень и придумал.
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22.12.2020 13:44 Відповісти
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