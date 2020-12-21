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"Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки": курсантки ХНУВС станцювали під "блатняк", виш почав розслідування. ВIДЕО

У Харківському національному університеті внутрішніх справ 21 грудня почали службове розслідування після публікації скандального відео, на якому курсантки цього вишу танцюють під музику російської групи "Воровайки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт вишу.

"У соціальних мережах з'явилося відео, на якому дівчата у формі курсанток, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичний супровід російського шансону. За цим фактом призначено службове розслідування", - йдеться в заяві.

Відео - "Харьков Live"

Нагадаємо, російській блатній групі "Воровайки" заборонено в'їзд в Україну. Група "Воровайки" виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступала на окупованих територіях Донбасу.

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Нацполіція (15193) скандал (625) танок (18)


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Топ коментарі
+84
Харків це проросійське місто зі сталою російською кримінальною субкультурою. Тому всі юридичні вищі навчальні заклади потрібно закривати в Харкові і відкривати в Тернополі.
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21.12.2020 17:28
+76
Та нормально всё. Мусарня ж. Обычный быдлятник. Я бы удивился, если б они Лебединое озеро станцевали.
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21.12.2020 17:29
+72
Самое оно для для отпевания(ну или чего там) Кернеса.
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21.12.2020 17:26
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Класний ролік вийшов, на похоронах Кернеса прокрутіть. Вони із одної субкультури.
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22.12.2020 15:50 Відповісти
А ОБЛИЧЧЯ ТАК І СВІТЯТЬСЯ ІНТЕЛЕКТОМ
Ця музика не шансон, це смердючий кацапський блатняк.

Ректору втик
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22.12.2020 15:57 Відповісти
Дичь...
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22.12.2020 16:24 Відповісти
чудова репетиція похорон гепи....а то там війскових залучають...
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22.12.2020 17:08 Відповісти
Коли Саакашвілі вигнав ВСЮ мусорню і створив нову поліцію - це спрацювало.
Чому цього немає або чому це не працює в Україні?
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22.12.2020 17:33 Відповісти
Тому що в нас влада всюди розказує що вони не «такие» а на справді всім правлять гроші
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23.12.2020 20:06 Відповісти
Це люди які пішли навчатися в вуз який готує Українських правоохоронців. Що вони робитимуть коли їм буде надано право влади над кимось?
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23.12.2020 20:03 Відповісти
По хорошему - отчислить нах... и пусть идут танцуют
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23.12.2020 20:05 Відповісти
Вы больной, капец отчислить за что????
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23.12.2020 22:39 Відповісти
За поступки пропагандирующие воровскую субкультуру несовместимые ни с личностью сотрудника Нац полиции и будущего офицера.....
так доходчиво?
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23.12.2020 23:19 Відповісти
Или вы хотите чтоб полиция ботала по фене и работала по понятиям ?
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23.12.2020 23:21 Відповісти
А для такой больной как вы поясню ещё кое что -
Сняли бы форму и погоны - перед тем как под блатняк выплясывать - слова бы никто не сказал...
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23.12.2020 23:32 Відповісти
Шалавайки, курволайки.
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23.12.2020 20:07 Відповісти
Отстаньте от детей
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23.12.2020 22:24 Відповісти
Детьми они были в школе . Пора отвечать за свои поступки
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23.12.2020 23:22 Відповісти
Они курсанты
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23.12.2020 23:23 Відповісти
Ну танцуют - пусть танцуют, что здесь такого криминального???
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23.12.2020 23:10 Відповісти
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25.12.2020 22:50 Відповісти
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