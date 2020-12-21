"Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки": курсантки ХНУВС станцювали під "блатняк", виш почав розслідування. ВIДЕО
У Харківському національному університеті внутрішніх справ 21 грудня почали службове розслідування після публікації скандального відео, на якому курсантки цього вишу танцюють під музику російської групи "Воровайки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт вишу.
"У соціальних мережах з'явилося відео, на якому дівчата у формі курсанток, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичний супровід російського шансону. За цим фактом призначено службове розслідування", - йдеться в заяві.
Відео - "Харьков Live"
Нагадаємо, російській блатній групі "Воровайки" заборонено в'їзд в Україну. Група "Воровайки" виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступала на окупованих територіях Донбасу.
Топ коментарі
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Ця музика не шансон, це смердючий кацапський блатняк.
Ректору втик
Чому цього немає або чому це не працює в Україні?
так доходчиво?
Сняли бы форму и погоны - перед тем как под блатняк выплясывать - слова бы никто не сказал...