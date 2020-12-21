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"Плівки Тупицького": ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції. ВIДЕО

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький як районний суддя Донецька брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу. Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Про це свідчить запис розмови за участю Тупицького, який опублікували журналісти "Схем" у своєму розслідуванні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ здійснили запис розмови Олександра Тупицького в рамках кримінального провадження щодо іншого судді – колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови Конституційного суду, покликав на зустріч у кафе поблизу КСУ свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який на той момент, як виявилося, вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), в заволодінні яким підозрюється Татьков.

"Тупицький не просто був мовчазним свідком, як суддя Татьков, який, вірогідно, шляхом введення в оману отримав цей завод під контроль. А схоже, отримав і свою частку у цьому підприємстві. І справді, із 2009 року міноритарним власником заводу став Борис Румак. За допомогою реєстру довіреностей "Схеми" виявили, що суддя йому три роки поспіль довіряв керувати своїм авто", – йдеться в розслідуванні.

Дізнавшись, що бізнесмен Дрегер збирається йти на співпрацю зі слідством та в деталях свідчити про обставини втрати ним заводу, на той момент заступник голови Конституційного суду попередив його про наслідки: "Я просто прийшов на попередження цієї ситуації, що цією х*рнею займатися не варто. Хоча б особисто стосовно мене не варто, тому що вона нічим не закінчиться. Закінчиться ось лише сильно загостреними відносинами", – заявив Тупицький.

Плівки Тупицького: ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції 01

Більше того, Тупицький заявив, що готовий організувати зустріч бізнесмена із суддею-втікачем Віктором Татьковим у Австрії, щоб сторони владнали давній корпоративний конфлікт, та заявив, що хотів би отримати фінансову винагороду за участь у цих справах: "Я можу вступити в перемовний процес, ми можемо з тобою сісти у літак і полетіти до Австрії. Сісти і попити кави або чаю і поспілкуватися", – каже Тупицький.

"Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах – напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?" – заявляє на записах заступник голови КС Тупицький.

Плівки Тупицького: ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції 02

Як вдалося з'ясувати "Схемам", на момент зустрічі з Тупицьким Дрегер вже дав свідчення Генпрокуратурі щодо ролі Татькова у заволодінні Зуївським енергомеханічним заводом. І Татькову, який був у розшуку в іншій справі, оголосили ще одну підозру.

А зроблені записи мігрували з одного правоохоронного органу в інший – мірою того, як "справа Татькова" ділилася на нові епізоди та розподілялася за підслідністю. Зроблені спеціалістами СБУ на прохання слідчих Генпрокуратури, згодом вони надійшли до НАБУ, звідки зрештою у листопаді 2020 року їх передали в ДБР на виконання ухвали Печерського суду Києва.

"Схеми" пересвідчилися з декількох різних інформованих джерел серед правоохоронців, що саме в такому вигляді, без склейок та монтажу вони і були здобуті в 2018 році в межах кримінальної справи. Наразі вони виділені в окреме кримінальне провадження Державного бюро розслідувань, в якому досліджуються вже дії і самого Тупицького.

"Але якщо слідчі ДБР захочуть притягнути голову Конституційного суду до відповідальності, перепоною може стати його суддівський імунітет. І вирішення долі судді – оголошувати йому підозру чи ні – буде знаходитись в руках однієї людини, генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової", – зауважують журналісти.

Інтерес становлять і інші фрагменти розмови – розповіді Тупицького про його кар’єрний шлях та цілі роботи суддею. Наприклад, "погані спогади" про період, коли він очолював Дніпропетровський апеляційний господарський суд до приходу в Конституційний суд України.

"І мене відправили у Дніпропетровськ. Де я просидів на "підсосі". Тому що Дніпропетровськ – там лише такі реєстри. І х*р копійку хто дає. Все йде нагору і вже зверху ці всі реєстри зводяться, така ситуація. Я не надто був задоволений цією ситуацією. Звісно ж, коли Овчаренко (В’ячеслав Овчаренко – ексголова КСУ – ред.) мені запропонував перейти до Конституційного суду – то як би мені особливо нічого було втрачати. Зате доля зіграла іншу – хорошу річ...", – розповідав Тупицький.

Плівки Тупицького: ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції 03

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У розмові Тупицький також пояснює, які саме привілеї дає статус судді КС: "Під час ось цих усіх люстраційних питань Конституційний суд став найбільш захищеним стосовно цього станом на цей час. Щоб нас притягнути до чогось потрібно що? Дванадцять голосів суддів КС з викликом Генерального (генпрокурора – ред.) і з вивченням матеріалів справи. Ось якщо 12 суддів проголосують за здачу судді, тоді він піде кудись в інше місце. Але це треба вже я не знаю, що зробити, щоб 12 суддів проголосували".

Плівки Тупицького: ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції 04

На аудіозаписах також можна почути, як співрозмовники не лише згадують про участь ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова в бізнесових справах, але й обговорюють його життя в екзилі. Ось що розповідає Тупицький про свого давнього знайомого Татькова, який на момент розмови і досі перебуває в Австрії, а українське слідство підозрює його вчиненні низки злочинів в статусі судді: "У Віктора Івановича в планах може бути лише заплатити "бабки" і піти на дно. Ну хто його візьме в систему правосуддя, це треба переворот якийсь робити. Навіть припустимо, прийшов би до влади "Опозиційний блок", – що було б для нього найкращим тощо. Але йому ж після цієї історії і статей до судової влади… І з віком… А от в народні депутати – якраз годиться, вік не обмежений. "Бабло" заплатив – і ти вже зі значком і в парламенті", – розповідає Тупицький.

Плівки Тупицького: ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції 05

Бізнесмен Дрегер під час спілкуванням з журналістами підтвердив, що у 2018 році мав зустріч із Тупицьким, під час якої той намагався переконати бізнесмена не давати свідчень проти нього і Татькова. Але інших деталей Дрегер не повідомив, посилаючись на таємницю слідства.

"Схеми" звернулися до Тупицького з проханням прокоментувати розмову із бізнесменом Дрегером, а також розповісти про обставини отримання частки заводу у Зугресі через довірену особу. З Конституційного суду надійшла така відповідь за підписом Тупицького: "Хочу повідомити про те, що я не підтримую будь-яких стосунків із вказаними у вашому запиті особами. Також інформую про те, що кілька років тому, з фактично тих самих питань, що й у вашому запиті, мене було допитано як свідка слідчим Генеральної прокуратури України в межах досудового розслідування кримінального провадження. Наразі мені невідомо про результати розслідування вказаного кримінального провадження та кінцеві процесуальні рішення. З метою запобігання розголошення відомостей досудового розслідування (у випадку продовження слідства у кримінальному провадженні) змушений утриматися від надання більш детальної інформації".

Нагадуємо, упродовж 1993-2010 років Олександр Тупицький був суддею Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002–2009 роках – головою цього суду, з 2010 по 2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах, а згодом обіймав посади голови в двох останніх, у 2013 році призначений суддею Конституційного суду, у березні 2018 – став заступником голови КСУ, а у 2019 році обраний його головою.

Автор: 

КС (1427) суддя (1584) юстиція (732) Тупицький Олександр (259) Татьков Віктор (16)


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Топ коментарі
+45
в цій країні можно зупиняти будь-яку іномарку, дорожче за 40-50 тисяч долларів, і якщо за кермом не программіст - то 100500% - коррупціонер
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21.12.2020 22:14
+40
"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 4793
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21.12.2020 22:16
+27
Увы, увы. Только СМИ ворошат болото власти.
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21.12.2020 22:16
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невже, окрім компромату, немає нормальних демократичних механізмів впливу на корумпованих суддів?
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21.12.2020 22:13 Відповісти
Увы, увы. Только СМИ ворошат болото власти.
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21.12.2020 22:16 Відповісти
и давно ты из зебилоида превратился в государственника?
Тебе поверят, разве что, фоловеры из твоего профиля.
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Обнуляти..так для держави меньше гемору буде...Інакше іх нічого не виправить
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22.12.2020 08:05 Відповісти
Демократична куля.
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22.12.2020 08:58 Відповісти
Дієвий механізм впливу застосований до Чаушеску... дуже дієвий і ефективний!
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22.12.2020 14:15 Відповісти
Для этого борова лучше бы методика Каддафи подошла.
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22.12.2020 14:25 Відповісти
в цій країні можно зупиняти будь-яку іномарку, дорожче за 40-50 тисяч долларів, і якщо за кермом не программіст - то 100500% - коррупціонер
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21.12.2020 22:14 Відповісти
Эта история и ей подобные будут гвоздями в крышку политического гроба зюзи, который губу раскатил на второй срок.
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21.12.2020 22:14 Відповісти
Ты зебил?
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22.12.2020 00:07 Відповісти
"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 4793
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21.12.2020 22:16 Відповісти
Кучерявый оставил г, но зюзя и ОП не торопятся это г убрать.
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21.12.2020 22:19 Відповісти
вот ТАКИЕ очень "удобны" и прошлым и нынешним...
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21.12.2020 22:22 Відповісти
так його призначив суддею овощ в 13-ому році! Порошенко мав квоту тільки на 4 суддів!

а головою тупицький став вже за часів зюзі, після кулуарних домовленностей зюзі і богдана
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21.12.2020 23:11 Відповісти
"пленки" датированы 2018 годом - что то я не слышал никаких заявлений прокуратуры, набу, сбу, гбр времен порошенки? тихонько лежала "папочка" до "нужных времен". а почему? а выгодно такого "судью" держать за яйца!
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22.12.2020 00:44 Відповісти
от і запитання: у кого саме та "папочка" лежала?!
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22.12.2020 01:16 Відповісти
Та ти що? А хто зробив Тупіцкого головою КСУ? Тобі розповісти, чи сам здогадашся, чий він протеже?
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21.12.2020 22:23 Відповісти
стыдливо отправили тебя в спам
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21.12.2020 22:30 Відповісти
понимаю..."тема" попахивает для бывших ну, которые нынче "настоящая" оппозиция к "режиму"
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21.12.2020 22:38 Відповісти
чим саме "попахіваєт"?
там таких "суддєй" було 12 штук! Порошенко призначив новий всього лише 4-х за своєю квотою!
є ще квоти ради і самих суддєй, якщо не помиляюся!
тож не неси пургу
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21.12.2020 23:13 Відповісти
А ти зпуваж в, що "попахіваєт" лише там, де ти з'являєшся? Може то від тебе так несе? 😉
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22.12.2020 05:24 Відповісти
бо і ти і він - невеліковні дебіли
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21.12.2020 23:14 Відповісти
Чому ця курва досі не сидить? Він вже стільки не
проживе скільки має відсидіти
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21.12.2020 22:19 Відповісти
понимаю, почему "судья времен януковича" благополучно просидел пять лет при порошенке! за нынешнего молчу - дитя неразумное.
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21.12.2020 22:20 Відповісти
В разговоре Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС: "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову Генерального (генпрокурора - ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали".Источник: https://censor.net/ru/v3238300

Ты , внимательно - текст читай сначала, а уже потом говори, что - понимаешь
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22.12.2020 00:11 Відповісти
я умоляю! когда это в Украине была "проблема" убрать неудобного судью??? уж на что пчеловод ющенко был тряпкой, и то судей КС при нем убирали! вина порошенко, что дал взятку этим подонкам в виде невиданных доселе зарплат и таких же невиданных превилегий! он не систему реформировал - ПОКУПАЛ "правосудие"!
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22.12.2020 00:38 Відповісти
Теперь, еще раз, медленно, перечитай, что в статье пишут и там, как раз, Тупицкий очень доволен, что стал судьей КС и, почитай - почему.

А вот все остальное - это твои ФАНТАЗИИ. Причем, идиотические. С одной стороны - ты одобряешь Ющенко, за то что при нем убирали судей КС. А с другой - воешь, выпучив глазки, рассказывая,что Порошенко - " ПОКУПАЛ "правосудие"!"

Знаешь как это называется - Когнити́вный диссона́нс.
Хотя - собственно чем он их по-твоему купил? Официальной зарплатой? Серьезно? А если они начнут себя "плохо" вести - он им что, зарплату перестанет платить?
Знаешь, тебе не надо в Украину возвращаться. Тут и так - дебилов 73 процента, еще и ты припрешься
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22.12.2020 07:54 Відповісти
Сколько нужно объяснять дебилам, что судьи на 9 лет назначаются и президент на это не влияет?
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22.12.2020 09:32 Відповісти
Не, Панове, на места судей Вам потрибны варяги.
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21.12.2020 22:23 Відповісти
В свое время много говорилось про возможность/невозможность приглашения федерального судьи США, Богдана Футея и десятка-два американских юристов украинского происхождения для работы в системе правосудия в Украине. Но оказалось не судьба...
Но может, есть смысл вернуться к этому вопросу в диаспорах США и Канади? Ведь возможно!
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22.12.2020 07:36 Відповісти
НЕМОЖЛИВО! Мафія не дозволить!Вони ж не хочуть за грати.
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22.12.2020 14:29 Відповісти
Не отчаивайся, друже. Будет и на украинской улице праздник.
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22.12.2020 15:06 Відповісти
Современные технологии позволяют сделать запись любого голоса который вам расскажет,с вами говорит начальник советской власти Сралин Йосиф Виссарионович...,или начальник ГУЛАГа Путлер
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21.12.2020 22:26 Відповісти
Это да. Больше скажу, что их состояния им подкинули недоброжелатели.
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21.12.2020 22:38 Відповісти
Швиденько за ніч набудували маєтків, і настругали яхт. А вранці набігли з обшуком.
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22.12.2020 08:59 Відповісти
для доведення справжності чи фейковості таких записів існує 1)експертиза (але з оригіналів записів); і 2)прямі чи опосередковані підтвердження (чи спростування) учасників розмов або свідків хоча би по факту була, чи не було такої розмови. Окрім того, з яким ступенем легальності ці записи зроблені.

В цьому контексті різниця між плівками Байдена/Порошенко і Тупицького - очевидна. Якщо Тупицького писали легально - то тільки в рамках кримінальної справи, за рішенням суду. Яке повинно знайтись в архівах.
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21.12.2020 22:52 Відповісти
"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 3652"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 7604
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21.12.2020 22:29 Відповісти
это просто какой-то позор.
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21.12.2020 22:33 Відповісти
И вот это овочеве тупидло за наши гроши розвалює Україну?! Скікі там до Байдена днів вже залишилось?! Шоб оця вся гидота зєльона бєдоносна згинула, як роса на сонці!
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21.12.2020 22:36 Відповісти
точно, Байден прийде, в Україні порядок наведе...звідкіля ви такі беретесь?
ps питання риторичне, відповідати не треба.
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22.12.2020 10:14 Відповісти
Точно знаю,Максим Галкин не имитировал голос Путлера,это сделал аппарат...
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21.12.2020 22:52 Відповісти
"Плівки Тупицького": ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції - Цензор.НЕТ 5633
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21.12.2020 22:52 Відповісти
СБУ ,за наказом з Банкової, надає аудіозаписи з незакритого кримінального провадження для оприлюднення підгодованим "розслідувачам".

Це нікого не напрягає ?
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21.12.2020 22:54 Відповісти
Спалився черговий голова КС. Ну, і з Богом.
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21.12.2020 22:54 Відповісти
Нічого подібного. Бубочку це не бентежить, реакції ніякої не буде.
Тупіцький продовжить виконувати команди портнова- дерьмака- мертвечука- фуйла та коломойського.
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22.12.2020 00:30 Відповісти
Его волнует диснейленд
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22.12.2020 09:20 Відповісти
Тут и без плёнок было понятно,шо за мразь там сидит и чья она.
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21.12.2020 23:07 Відповісти
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (С)
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21.12.2020 23:18 Відповісти
Такая свинья может совершать правосудие??? субъект - король коррупции, судейского произвола и темных, незаконных схем...
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21.12.2020 23:42 Відповісти
Напомните, плиз, кто встал на защиту этой жирной свиньи- тупицкого.. ??? А, Пётр Алексеевич и партия ЕС !!! УПС..
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21.12.2020 23:48 Відповісти
встали не в защиту этой свиньи, а в защиту конституционного суда - лжешь и перекручиваешь.
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21.12.2020 23:59 Відповісти
...в КОТОРОМ и "заседает" эта самая свинья!
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22.12.2020 00:03 Відповісти
набирать новых членов, выгонять и судить судейских коррупционеров и врагов, реформировать суд... ни в коем случае не закрывать.
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22.12.2020 00:13 Відповісти
попробуй их выгони.., напалмом не выжжешь...
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22.12.2020 10:29 Відповісти
Сейчас и это опасно. ЗЕ соберёт новый суд из "юристов" Коломойского. КС будет намного хуже.
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22.12.2020 22:18 Відповісти
если в стране такой суд, то зачем он нужен...!?
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22.12.2020 10:49 Відповісти
Никто не запрещал тебе, как охеренному патриоту, не жаловаться тут на Петра Алексеевича, а пойти и отстрелить голову тому Тупицкому.
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22.12.2020 00:17 Відповісти
Да уж, отстрелить бошку председателю ксу намного проще, чем озвучить своё настоящее имя.., да, актёр Бэггинс... !?
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22.12.2020 10:52 Відповісти
Ну для тебя - явно проще требовать нарушить закон от других, чем сделать это самому.
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22.12.2020 16:37 Відповісти
пилять годами расследовать явное дело коррупции... так никаких ресурсов и времени не хавтит в борьбе.. все налицо все факты преступления... но нет в итоге он останентя невиновным, заплатит и ляжет на дно и станет депутатом. и все покругу...
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22.12.2020 00:10 Відповісти
самое печально, что так в каждом городе.. все знают кто бандит, преступник, коррупционер, но никто им не занимается...
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22.12.2020 00:11 Відповісти
схемы опять приводят к власти зе-мафию, теперь в суде
что наводит на мысли...
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22.12.2020 01:05 Відповісти
Он типичный судья для Украины. Гниль везде - снизу доверху. Воруют по возможности.
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22.12.2020 02:08 Відповісти
а бабушка у него не была пиратом ?
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22.12.2020 02:42 Відповісти
Шоб он уже удавился всем награбленным тот душевный урод татьков
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22.12.2020 03:01 Відповісти
мафия януковича
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22.12.2020 04:22 Відповісти
Ну и што? То что он перестал быть чьим-то сукиным сыном и переметнулся к другим хозяевам, так это конкуренция называется. Это и есть борьба за власть.
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22.12.2020 06:40 Відповісти
"юриЗди" з Донбассу та Харкова,які в більшості є кримінальним блатняком з погонами, повинні бути звільнені, а "вищі", що їх повипускали, розформовані...

Але хто тоді залишиться? Вихованці одеського підрахуя???
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22.12.2020 07:00 Відповісти
Мужчина видный, производит впечатление значительности. За Януковича тоже голосовали потому, что "видный мужчина". Как доходит дело до понимания сути, тут - ступор. Однако, видность на хлеб не намажешь.
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22.12.2020 07:23 Відповісти
это заплывшее свиняче рыло - видный мущина ? да уж, женщины этой страны стали совсем неразборчивыми
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22.12.2020 09:26 Відповісти
Не цікаво. От якби опублікували свідчення непричетности "тупицького" до корупції. Оце була б галактична сенсація.
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22.12.2020 08:48 Відповісти
Хтось там верещить, що вишиванка і мова нічєво нє значат. Авжеж, коли мова лише на посаді, і перед журналістами. А нутро то маасковск'.
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22.12.2020 09:02 Відповісти
Аваков скоро повернеться в Харків.гепа здох,дорога додому відкрита.
А судді всі продажні! Хто більше,хто меньше....але всі!
Тільки КИТАЙСЬКІ СУДДІ і їх рішення наведуть порядок в Україні.
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22.12.2020 09:41 Відповісти
Який жах, а при кому він став головою КСУ:
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22.12.2020 10:15 Відповісти
Чего пристали? В аптеках нынче хорошо зарабатывают. Всего каких-то 4 участка. Мелочь...
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22.12.2020 10:38 Відповісти
Аналогия. Тупицкий, еще Тупицкее...
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22.12.2020 10:39 Відповісти
Без знищення злочинної зло охоронної судової\ системи, прогресивний розвиток України не можливий?! НІКОЛИ!"!!
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22.12.2020 11:00 Відповісти
У Топицького така наїднена морда, що так і хочеться сапогом заїхати в пику цієї свині.
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22.12.2020 11:10 Відповісти
чоботом. Геть кацапізми з мови!
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22.12.2020 11:12 Відповісти
У'явімо що б таке сталося в якісь цивілізовані країні що булоб з таким суддею? тюремні нари на все життя, а тут місяць поговорили і все забули ,до того я переконаний , що він залишится головою так званого КС ,от що коли в країні править олігархат і суддова мафія.
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22.12.2020 11:28 Відповісти
Все госчиновники с окупированных территорий не должны иметь должностей в Украине. Ведь они несут прямую ответсвенность за то, что там происходит. А они, как крысы, нагадили там и теперь сюда пришли гадить.
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22.12.2020 11:51 Відповісти
Донецкое быдло пролезло во все ветви власти. По своей сути это теже кацапы,только с украинскими паспортами.
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22.12.2020 12:47 Відповісти
У нас большинство судей коррупционеры. Независимо от места их рождения. И не только там творились рейдерские захваты предприятий и поддержки этого судами.
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22.12.2020 13:30 Відповісти
Только массовые расстрелы могут спасти эту страну.
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22.12.2020 13:19 Відповісти
У нас большинство судей коррупционеры. Но интересно, что у нас за судью берутся, только когда он не угодил власти проходимцев. В данном случае КС собирался объявить неконституционным дерибан земли.
Но олигархической властью была проведена многоходовая комбинация, где рассмотрение дерибана земли было приостановлено и выперся вперёд дискредитировавший их закон о е-декларировании. КС попались как лохи. Теперь решение по дерибану земли под большой угрозой, чего и надо было мошенникам-манипуляторам.
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22.12.2020 13:25 Відповісти
вот вы знаете, такие судьи практически все... все они одинаковые... и обидно что петя порошенко за зе-дегенерата я молчу тут все ясно, так вот петя падло их всех пожалел хотя мог поганой метлой а лучше косой покосить под корень.... жаль мне тебя украинский народ и страна моя Украина....
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22.12.2020 14:00 Відповісти
 
 