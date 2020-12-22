Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу батька загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля і зобов'язав Держбюро розслідувань почати провадження про вчинення президентом Володимиром Зеленським дій, унаслідок яких бійця не вдалося врятувати.

Про це повідомляє волонтер Гліб Бабіч, передає Цензор.НЕТ.

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"Перша, маленька, але - перемога у справі Ярослава Журавля. Печерський суд задовільнив скаргу його батька Сергія Журавля на ДБР. Яке відмовилося відкривати справу щодо розслідування дій і бездіяльності В. Зеленського, які сприяли загибелі морпіха.

Суд зобов'язав ДБР внести заяву до єдиного реєстру, і розпочати слідчі дії, до яких їх зобов'язує Закон", - написав Бабіч у коментарі.

Цензор.НЕТ знову публікує поданий батьком Журавля позов проти президента Володимира Зеленського.





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Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойового травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

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Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна й обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".