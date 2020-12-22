Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим. ВIДЕО
Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу батька загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля і зобов'язав Держбюро розслідувань почати провадження про вчинення президентом Володимиром Зеленським дій, унаслідок яких бійця не вдалося врятувати.
Про це повідомляє волонтер Гліб Бабіч, передає Цензор.НЕТ.
"Перша, маленька, але - перемога у справі Ярослава Журавля. Печерський суд задовільнив скаргу його батька Сергія Журавля на ДБР. Яке відмовилося відкривати справу щодо розслідування дій і бездіяльності В. Зеленського, які сприяли загибелі морпіха.
Суд зобов'язав ДБР внести заяву до єдиного реєстру, і розпочати слідчі дії, до яких їх зобов'язує Закон", - написав Бабіч у коментарі.
Цензор.НЕТ знову публікує поданий батьком Журавля позов проти президента Володимира Зеленського.
Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойового травмування.
Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.
Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.
Детальніше про Миколу Іліна й обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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А хто по завишених цінах купив бронежилети? А хто визначив, що вони пробиваємі? А хто поставляв непробиваємі бронежитети і не по завишеним цінах? Такі хоч є? А які торжества в Києві і хто їх там зробив? Це Ваша дурна кацапська пропаганда. Бо на той момент в Києві не було ні однієї військової частини, навіть 101 президенстський полк пішов на схід, бо інших не було. Навіть не було міліції, вона після зради розбіглася. І потрібно було демонструвати, що там є війська, щоб сцикливі кацапи туди не лізли своїми ДРГ. Для проведення АТО там вистачало наших сил, нікому і в голову не могло дійти, що зайдуть регулярні війська московії. А провина за загибель наших військових лежить виключно на російсько-терористичних військах, які називали себе "братами" і тайком перелізли через кордон і вбивали наших зі всіх видів зброї. Бо деякі наші навіть не могли спочатку стріляти в російськиі війська нападу, все ще вважали їх братами. А Ваші зелені проводили гастролі в московії і на Донбасі, заробляли бабоси і "косили" від армії.
І ще,- ні зелені, ні білі, ні голубі, ні російськи ВОНИ НЕ МОЇ !
Так, я голосував за зелених, ну то що? Не перши й не останній раз я наступив на грблі, як і багато інших українців! Але я не піду з цього приводу вішаться у Голосіївському лісі. ...
Як і за збитий Боїнг.
Порошенко відбив у ***** 2/3 Донбасу.
Вони ненавидять Порошенка за те, що той послав ***** і Россію на Х.
Що Порошенко довів: Україна, не «малінькая слабая страна хахлов», як вшито у мізках совкохохла, а країна, Добробати і Армія якої, на страх і подив Європи, зуміла поламати всі плани «грозного *****», якого малараси «уважають».
От саме за те, малараси і ненавидять Порошенка, що він послав їх тайних кумирів ***** і Рашку.
Яких вони: «сцю-значіт, уважаю»
Майор Ковальов тобі в поміч.