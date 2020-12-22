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Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу батька загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля і зобов'язав Держбюро розслідувань почати провадження про вчинення президентом Володимиром Зеленським дій, унаслідок яких бійця не вдалося врятувати.

Про це повідомляє волонтер Гліб Бабіч, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля. ВIДЕО

"Перша, маленька, але - перемога у справі Ярослава Журавля. Печерський суд задовільнив скаргу його батька Сергія Журавля на ДБР. Яке відмовилося відкривати справу щодо розслідування дій і бездіяльності В. Зеленського, які сприяли загибелі морпіха.

Суд зобов'язав ДБР внести заяву до єдиного реєстру, і розпочати слідчі дії, до яких їх зобов'язує Закон", - написав Бабіч у коментарі.

Цензор.НЕТ знову публікує поданий батьком Журавля позов проти президента Володимира Зеленського.

Суд зобовязав ДБР розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим 01
Суд зобовязав ДБР розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим 02Суд зобовязав ДБР розслідувати умисні дії Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим 03

Також дивіться: "Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському. ВIДЕО

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойового травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій загиблий під Зайцевим воїн - сержант 35 ОБМП Ярослав Журавель

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Детальніше про Миколу Іліна й обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) смерть (6757) суд (11698) Донбас (22356) 35 окрема бригада (65)


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Топ коментарі
+46
политические проститутки ради своего паблисити запиливают гундосики тебе на радость...
Отец потерял сына. Отцу теперь жить с пониманием того, какие муки перенес сын, истекая кровью на 35-градусной жаре из-за намеренной бездеятельности безъяйцевого сценического идиота. Этот президент-клоун, а ну-ка, напомни мне, что уплетал твой идиот квартальный с улыбочкой на очередном гундосике, взяв дело под свой личный контроль...
Какие бы меры не принимались против этой зеленой срани, накрывшей часть моей Украины, они все идут только на пользу и самоочищение.
Пойми, наконец, не может и не имеет права клоун, бряцавший х'ем по клавишам, насмехаашийся над страной, протестующими людьми и верой, не может и не должно это дерьмо зеленое допускаться к власти... над тобой, кстати, тоже.
Все еще не дошло до тебя?
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22.12.2020 10:28
+30
Похорони сына,мы поддержим твой пиар. Ты совсем зебуин животное
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22.12.2020 10:16
+26
Що вибори в США житворящі роблять.)

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо можливої держзради народного депутата Андрія Деркача. Справу також порушили щодо можливого втручання Деркача у діяльність державного діяча.

Про це повідомив https://antac.org.ua/news/ofis-henprokurora-vidkryv-spravu-pro-derzhavnu-zradu-nardepa-derkacha/ «Центр протидії корупції» .

Активісти нагадали, що ще в жовтні подали в Офіс генпрокурора заяви щодо депутата Деркача, а також нардепа Олександра Дубінського. «Центр протидії корупції» звернувся до Офісу генпрокурора через оприлюднення так званих плівок Деркача та заяви вказаних депутатів про необхідність розслідувати нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Крім того, Дубінський та Деркач ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

«Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов'язав Офіс генпрокурора відкрити відповідне провадження. Тепер же в Офіс генпрокурора повідомили, що справа відкрита», - зазначили активісти.
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22.12.2020 10:13
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Ну да. А тьі шо, думаешь что умньій?
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22.12.2020 12:31 Відповісти
Ага, чего то тварь *************, ни кучму ни януковоща не вспоминает, они же белые и пушистые!!!!! Мрази кремлевские, сволочи конченные, ни разу не палятся, утырки.
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22.12.2020 12:30 Відповісти
Слабенько, так ты нелоха не отмажешь.
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22.12.2020 11:42 Відповісти
я не адвокат и не прокурор и
соответственно не имею полномочий отмазывать
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22.12.2020 11:52 Відповісти
Тьі дурак. Ето сразу видно
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22.12.2020 12:32 Відповісти
Сам дурак!
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22.12.2020 12:57 Відповісти
ник смени.
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22.12.2020 13:44 Відповісти
Нет не сменю, ибо этот ник очень притягивает тупое быдло что то вякнуть
и меня по развлекать .
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22.12.2020 14:49 Відповісти
JFYI, "поразвлекать" пишется слитно.
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04.01.2021 09:29 Відповісти
смотря как будешь развлекать
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20.01.2021 07:51 Відповісти
Но стараешься. Действительно, зачем мешать Янелоху пилить бюджет и вводить во власть рыгов? Давайте начнём с Кравчучки, потом Чучмы , ведь надо дать Нелоху время пригласить миротворцев параши
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22.12.2020 15:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/455455

А хто по завишених цінах купив бронежилети? А хто визначив, що вони пробиваємі? А хто поставляв непробиваємі бронежитети і не по завишеним цінах? Такі хоч є? А які торжества в Києві і хто їх там зробив? Це Ваша дурна кацапська пропаганда. Бо на той момент в Києві не було ні однієї військової частини, навіть 101 президенстський полк пішов на схід, бо інших не було. Навіть не було міліції, вона після зради розбіглася. І потрібно було демонструвати, що там є війська, щоб сцикливі кацапи туди не лізли своїми ДРГ. Для проведення АТО там вистачало наших сил, нікому і в голову не могло дійти, що зайдуть регулярні війська московії. А провина за загибель наших військових лежить виключно на російсько-терористичних військах, які називали себе "братами" і тайком перелізли через кордон і вбивали наших зі всіх видів зброї. Бо деякі наші навіть не могли спочатку стріляти в російськиі війська нападу, все ще вважали їх братами. А Ваші зелені проводили гастролі в московії і на Донбасі, заробляли бабоси і "косили" від армії.
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22.12.2020 12:14 Відповісти
Вибачте, але я не буду шукати статті на підтведження свого коменту. Я знаю одне - я про це читав. Мені так запам*яталося...
І ще,- ні зелені, ні білі, ні голубі, ні російськи ВОНИ НЕ МОЇ !
Так, я голосував за зелених, ну то що? Не перши й не останній раз я наступив на грблі, як і багато інших українців! Але я не піду з цього приводу вішаться у Голосіївському лісі. ...
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22.12.2020 12:33 Відповісти
Чувак, доля Ярослава Журавля, це результат також, і твого вибору...
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Бо за чотири дні можна було знайти спосіб врятувати пораненого. А його по наказу пісюніста кинули помирати під пекучим сонцем.
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22.12.2020 13:44 Відповісти
Так, це мудаковатий наказ! Тим більше, що це не його справа. Нехай відповідає за цій свій вчинок...
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22.12.2020 15:38 Відповісти
Рано, чи пізно відповість ху@ло і його терористичні війська.
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22.12.2020 12:34 Відповісти
Відповість ДРГ Россіі.
Як і за збитий Боїнг.
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Головнокомандувач відповідає за Україну.
Порошенко відбив у ***** 2/3 Донбасу.
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22.12.2020 12:54 Відповісти
Тепла Роса, у нас війна. Відомий ворог - парашна московія, яка запускає свої дрони і ДРГ на територію України, має купу своїх тут малоросів і навіть серед військових, поліції і СБУ. Чи Ви зможете мене переконати, що хтось із патріотів країни, чи головнокомандувач знищував склади з ************? Але тут мова не про це, тут мова про преЗедента, який залишив помирати під відкрититм небом, під палющим сонцем пораненого, стікаючого кров'ю свого захисника - сержанта Журавля і медика Ілїна, а сам поїхав жерти морепродукти, поставивши цей епізод на свій особистий контроль. Не повідомив в ООН, чи інші міжнародні структури, щоб спасти захисника України. Інший випадок - перевезти труп мера Харкова з Німіччини, де всі рухи заборонені, бо локдаун Тут всі сепарсько-малороські сили вийшли на німців і добилися свого через дипломатичні установи. А чому за життя Журавля не боролися і не грюкали в дваері німців, які є у Нормандській групі?
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Та хохломанкурти/малараси все це прекрасно знають.
Вони ненавидять Порошенка за те, що той послав ***** і Россію на Х.
Що Порошенко довів: Україна, не «малінькая слабая страна хахлов», як вшито у мізках совкохохла, а країна, Добробати і Армія якої, на страх і подив Європи, зуміла поламати всі плани «грозного *****», якого малараси «уважають».
От саме за те, малараси і ненавидять Порошенка, що він послав їх тайних кумирів ***** і Рашку.
Яких вони: «сцю-значіт, уважаю»
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22.12.2020 13:07 Відповісти
За Іловайськ питай тих, хто хотів відтиснути ЗуГРЕС у Ахмєтова.
Майор Ковальов тобі в поміч.
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22.12.2020 12:47 Відповісти
За "зелений коридор" відповість ху@ло і тварини з мокшандії, які себе називали офіцерами і дали позорне "слово" не стріляти.
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Там Хомчак домовлявся і ще парочка хенералів - цікаво де він зараз...... Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим - Цензор.НЕТ 5197 напевно в судді, чи - не дай Бог керує військами..... Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим - Цензор.НЕТ 5197
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22.12.2020 12:59 Відповісти
Юріка йому зараз призвали туди на поміч.
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22.12.2020 13:02 Відповісти
А Муженко хіба такий дурний, що повірив у зелений коридор? Думаю, навмисне.
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22.12.2020 13:50 Відповісти
Там Хомчак домовлявся і ще парочка хенералів - цікаво де він зараз...... напевно в судді, чи - не дай Бог керує військами.....
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22.12.2020 12:59 Відповісти
Это все бред!!! Покойный, был контрактным военнослужащим ВСУ и прекрасно знал на что шел, если идешь воевать - будь готов получить пулю или наступить на мину.
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22.12.2020 13:41 Відповісти
шел бы ты отсюда, кацапосрань. Это вас как собак нерезаных полно на рассее, а здесь своих ценят.
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22.12.2020 13:47 Відповісти
Судячи з ніка, то серб. Але вони однакові, їх теж за людей не вважають.
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22.12.2020 13:54 Відповісти
прийдёт весна - зелень сажать будем.
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22.12.2020 14:02 Відповісти
Обращаюсь к проукраинским адвокатам - патриотам! Сделайте себе имя или подтвердите свою высококлассную репутацию - окажите поддержку и помогите отцу вона - героя Ярослава Журавля, помогите украинской армии, помогите всей воюющей Украине добиться справедливости и привлечь к ответственности убийцу или убийц Ярослава Журавля.... Украинские воины герои не должны погибать из-за трусости, тупости, подлости, продажности , предательства своих военачальников, своих командиров, своего главнокомандующего....
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22.12.2020 15:06 Відповісти
Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим - Цензор.НЕТ 6376
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23.12.2020 01:23 Відповісти
бесперспективная туфта.
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23.12.2020 04:16 Відповісти
Еще не поздно выводить на чистую воду изменников предателей и врагов нации!
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23.12.2020 09:32 Відповісти
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