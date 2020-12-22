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Ваше "за" чи "проти" ніякого значення не має: Екснардеп Розенблат планує забудувати територію між будинками в Житомирі, ігноруючи протести місцевих жителів. ВIДЕО

21 грудня в Житомирі мешканці багатоповерхівок на вулиці Героїв Десантників організували громадські слухання щодо будівництва житлових будинків на місці колишнього стадіону у дворі. На переговори до людей прийшов представник компанії-забудовника, екснардеп Борислав Розенблат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Це місце – це колишнє болото, плавуни. Коли ще будували військові будівельники, вони його обійшли будинками кругом. Тут по проєкту мав бути дитячий садок. Будинок №35, 33, 29 – тріщини вже пішли по всіх будинках тут і в 27 будинку. Будинок вже нахилений. Будівельники перевіряли. Зараз аварійний стан і будинок може впасти в яр".

Представник компанії-забудовника Борислав Розенблат каже, що за адресою: вулиця Героїв Десантників, 25а та 27а планують збудувати дві дев’ятиповерхівки на 296 квартир:

Як передає телеграм-канал "PavlovskyNews", Розенблат на зустрічі з городянами заявив, що ділянку між будинками під забудову він вже купив і громадські слухання жодним чином не вплинуть на його рішення. З доводами про те, що в документах є помилки, екснардеп рекомендував звертатися в прокуратуру. Крім того, встановлений паркан він назвав приватною власністю, за пошкодження якої передбачена відповідальність.

"Я просто хочу поставити питання. Які за або проти? Ми що, будемо питати у кожного з вас: ви за чи проти? Так мені байдуже, вибачте, ви за чи проти. Я просто прийшов пояснити, що тут буде будуватися. Ваше "за" чи "проти" ніякого значення не має", - сказав Розенблат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні отримати дозвіл на будівництво на законних підставах просто неможливо, - екскерівник ДАБІ Кудрявцев

Автор: 

Житомир (577) будівництво (3021) Розенблат (189)


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Топ коментарі
+35
А все потому,что не посадили в свое время ярого борца с янтарной мафией.
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22.12.2020 11:54
+22
А зараз що, вже пізно садити?
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22.12.2020 11:57
+22
Ваше "за" или "против" никакого значения не имеет: Экс-нардеп Розенблат планирует застроить территорию между домами в Житомире, игнорируя протесты местных жителей - Цензор.НЕТ 5769
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22.12.2020 12:10
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быдлота обрезанная...
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22.12.2020 12:23 Відповісти
а шо этот бурштыновый маланец еще не сидит...???. да зельц, с твоей рехформой не только капитализма , а и сраный социализм с отощавшим лицом не построишь.... боишься ты их всех , этих еврейских олигархов , а значит никакой ты не президент, так, клоун номер отбывающий! скоро 2 года как муму за хвост тянешь.....
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22.12.2020 12:26 Відповісти
А вышли бы сотня вооруженных граждан и сразу же значение появилась бы.
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22.12.2020 12:34 Відповісти
Этот ворюга бурштына оперился при зеленском!! наверное делится добычей янтаря с Зеленским!!
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22.12.2020 12:38 Відповісти
Это да. При Петре он неоперенным щенком был. Ну так, какие-то там мелочи, хабари на сотни тысяч доларов обсуждал.
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22.12.2020 12:45 Відповісти
Наивные люди. Сначала им пофигу на такую принудиловку, как скажем вакцинация...
А потом они удивляются, что их мнение никто не слушает...
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22.12.2020 12:40 Відповісти
А каким боком тут вакцинация? И почему она должна быть принудиловкой?
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22.12.2020 12:46 Відповісти
А Вы попробуйте без прививок ребенка в садик или школу устроить - вот и узнаете.
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22.12.2020 14:26 Відповісти
тоесть жил жил и насосал на стройку двух домов депутат а вы смерды не в теме
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22.12.2020 12:50 Відповісти
A чому вiн ще не за граиами?!
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22.12.2020 13:20 Відповісти
Зеленский слил судебную систему Портнову, Богданову, Вовкам, ...
Эта мразь должна сидеть долго и тихо в тюрьме, вместо этого оно угрожает на камеру людям!
САМОСУД!
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22.12.2020 19:24 Відповісти
Розовый еврей плевать хотел на мнение жителей. У него "лапа" в Кабмине!
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22.12.2020 13:20 Відповісти
Вот почему Поросенко позорно просрал выборы. На что он вообще надеялся с таким окружением?
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22.12.2020 13:34 Відповісти
А якби обрали порошенка то цей горе- будівник взагалі б нічого не пояснював.
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22.12.2020 13:36 Відповісти
В нього би були інші аргументи. Наприклад:" Чого ви тут зібралися і хитаєте будку ? Хочете, щоб ***** напало? "
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22.12.2020 13:43 Відповісти
Дебил, це питання до Гройсмана, а не до Порошенка. Дурень зелений.
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22.12.2020 17:26 Відповісти
Те що ти дебіл мене не цікавить,звертайся до свого песвинарника,всі дебіли там.
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22.12.2020 19:37 Відповісти
Наглая жидовская рожа. Жаль что в свое время его не посадили. Впрочем, никого так и не посадили.
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22.12.2020 15:15 Відповісти
Они на сегодня "правят бал"..А в былые времена только на выселках он бы и иже с ним, обустраивались.
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22.12.2020 17:30 Відповісти
Мнение украинцев жида не интересует. Вот бы и в Израиле так, понаехавший украинец евреям бы указывал как жить на их земле.
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22.12.2020 15:37 Відповісти
А указывает он потому что большинство 73% дебилы
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23.12.2020 08:22 Відповісти
Розенблат! Де бурштин українського народу? Де гроші за нього?
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Радуйтесь что он Ваши доиа вместе с Вами не купил,и не отправил Вас на янтарные прииски.
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22.12.2020 17:57 Відповісти
дружбан шоколадного...
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22.12.2020 18:11 Відповісти
Для тех кто тут пи₴дит про то что в команде Пороза затесались разные уроды- открою тайну. В 1991 году были только коммунисты и Народный Рух в который входили все кто был против красных дирректоров и обкомовцев. Но это не значит что все демократические партии, отколовшиеся потом от Руха- руховцы и идеологи национал-демократии. Точно так же и с теми кто временно был в команде других кандидатов- Юща, Пороха. Есть например такой древний город Чернигов, в котором местная верхушка всегда! Перекрашивается в цвета текущей власти- как в вашем случае определять их партийную принадлежность- парт.функционеры совка & их внучата Ккучмисто-яныко-порохо-зеленые?
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22.12.2020 18:14 Відповісти
Начать хотя бы на местном уровне пыцькать галочки не за цвет партии или за гречу а за других людей. Ну как вариант. Не?
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23.12.2020 09:01 Відповісти
там половина жителей десантники 95 бригады и военнослужащие запаса, если захотят - там ничего не построится, с гранатомета могут прямо из окна шмалять из 6-ти домов вокруг того места))))
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22.12.2020 18:19 Відповісти
Пора возвращать крепостное право, а то народец слишком много о себе думать стал.
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22.12.2020 18:37 Відповісти
ПОЧЕМУ ОН ЕЩЕ ЖИВ?!!
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22.12.2020 19:22 Відповісти
ДА ОН ПРОСТО МРАЗЬ КОНЧЕННАЯ !!! РАССТРЕЛЯТЬ ЕГО НАДО !!!
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22.12.2020 20:26 Відповісти
Быдло есть быдло! Ежал бы лучше на свою историческую родину и там рассказывал!
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22.12.2020 22:10 Відповісти
Розенблат - це як надгробок недоторканості депутатів. Великий символізм в уяві, нуль на виході.
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22.12.2020 23:06 Відповісти
Посадить сегодня бывшего депутата от БПП Розенблата - это дать возможность Порошенко и Ко кричать о политических преследованиях. Готов поспорить на бутылку коньяка, что на этом сайте громче всех будут возмущенно кричать, если он окажется на нарах. Так что, "за что боролись"
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22.12.2020 23:48 Відповісти
птенец пеци...мля
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22.12.2020 23:59 Відповісти
мнение 73% быдла действительно мало кого интересует, что зеленую недовласть, что примазавшегося в прошлом к БПП розенблата)))
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23.12.2020 01:18 Відповісти
без удивления бесстыжий наглый мерзкий человек...
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23.12.2020 06:22 Відповісти
Прально говорит. Выборы то уже закончились. Теперь только смотреть и слушать. Как шариковы.. до следующих выборов. Кто доживет.
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23.12.2020 08:57 Відповісти
Если документы в порядке то жители идут лесом. Мне вон тоже не нравится что сосед строит двухэтажный дом ещё и серого цвета. Ужас какой.
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23.12.2020 11:26 Відповісти
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