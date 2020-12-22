Ваше "за" чи "проти" ніякого значення не має: Екснардеп Розенблат планує забудувати територію між будинками в Житомирі, ігноруючи протести місцевих жителів. ВIДЕО

21 грудня в Житомирі мешканці багатоповерхівок на вулиці Героїв Десантників організували громадські слухання щодо будівництва житлових будинків на місці колишнього стадіону у дворі. На переговори до людей прийшов представник компанії-забудовника, екснардеп Борислав Розенблат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Це місце – це колишнє болото, плавуни. Коли ще будували військові будівельники, вони його обійшли будинками кругом. Тут по проєкту мав бути дитячий садок. Будинок №35, 33, 29 – тріщини вже пішли по всіх будинках тут і в 27 будинку. Будинок вже нахилений. Будівельники перевіряли. Зараз аварійний стан і будинок може впасти в яр".

Представник компанії-забудовника Борислав Розенблат каже, що за адресою: вулиця Героїв Десантників, 25а та 27а планують збудувати дві дев’ятиповерхівки на 296 квартир:

Як передає телеграм-канал "PavlovskyNews", Розенблат на зустрічі з городянами заявив, що ділянку між будинками під забудову він вже купив і громадські слухання жодним чином не вплинуть на його рішення. З доводами про те, що в документах є помилки, екснардеп рекомендував звертатися в прокуратуру. Крім того, встановлений паркан він назвав приватною власністю, за пошкодження якої передбачена відповідальність.

"Я просто хочу поставити питання. Які за або проти? Ми що, будемо питати у кожного з вас: ви за чи проти? Так мені байдуже, вибачте, ви за чи проти. Я просто прийшов пояснити, що тут буде будуватися. Ваше "за" чи "проти" ніякого значення не має", - сказав Розенблат.

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