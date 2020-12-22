Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів. ВIДЕО
Лідер Bellingcat Грозєв назвав геніальною операцію українських спецслужб щодо "вагнерівців" і заявив, що її провал на фінальному етапі, найімовірніше, є або наслідком зради, або політичним боягузтвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.
"Українська військова розвідка разом з СБУ придумали план, як обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ і вагнерівців ... Це все було придумано геніально. І раптом зараз ваш уряд каже, що такого не було ніколи і що це вигадка російських спецслужб. Такий хороший проєкт, який зробив з російських спецслужб посміховисько, клоунів, а держава відмовляється від цього виграшу. Я такого ніколи не бачив ... Якщо була б зрада, то це було б дуже-дуже засекреченим дзвінком або натяком навіть, які нашими засобами не виявити. Найпростіше пояснення - це був страх, це було рішення не створювати таку конфронтацію з Росією. Зрада або політичний страх - я не впевнений, але якщо навіть політичне боягузтво, то і це дуже погано", - сказав Грозєв.
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до этого был скандал что министр ин. дел делал заявления не согласовывая их с Зе и потому начали хватать даже родственников соседей Зе и понаставляли слуг везде. На конечном этапе операции просочилась инфа, что грядет чтото крупное, и их вызвали по сути на доклад дать подробности
Документальный фильм о сливе россиянам украинской спецоперации с вагнеровцами будет готов в течение года - к осени. Его планируют выдвинуть на Оскар https://news.liga.net/politics/news/chvk-vagnera-bellingcat-snimaet-film-o-spetsoperatsii-ukrainy
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.