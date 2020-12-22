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"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні". ВIДЕО

У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Романом Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише український журналіст Роман Цимбалюк і публікує відеозапис.

"Найвеселіший момент з інтерв'ю з Романом Доброхотовим, шефредактором The Insider. Так, почалося! В Москві вже скандують "Слава Україні". Роман - учасник розслідування з пошуку отруйників Навального."Всім лежати і боятися: працює/труїть ФСБ", - прокоментував запис Цимбалюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях. ФОТО

Автор: 

москва (1249) інтерв’ю (222) Цимбалюк Роман (51) Доброхотов Роман (7)


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Топ коментарі
+104
Героям Слава!
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22.12.2020 12:50
+89
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 209
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22.12.2020 12:58
+71
Путин, это тебя с Рождеством! Смотри это видео и помни, что Украина кацапской никогда на будет.
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22.12.2020 12:57
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Героям Слава!
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Путин, это тебя с Рождеством! Смотри это видео и помни, что Украина кацапской никогда на будет.
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22.12.2020 12:57 Відповісти
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 209
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22.12.2020 12:58 Відповісти
ялинка зараз що на софіїсвькій що під кремльом кажуть однакова.
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22.12.2020 14:16 Відповісти
Шоб Вы были мне здоровы!Таки да с Рождеством!
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22.12.2020 21:37 Відповісти
ЗачОт !!))
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22.12.2020 12:51 Відповісти
зря они.
Это было бы к месту, и принято было б с благодарностью - в 14 г.

А сейчас...
Сейчас тут нет Украины, остался один гундосый квартал.
Позорище.
Нечего и некого славить.
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22.12.2020 12:56 Відповісти
Украина была,есть и будет .и не такую плесень переживала...
и славить есть чего,для любой страны достаточно,даже самой большой.
а позорище- раиська...
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22.12.2020 13:15 Відповісти
Даже в телеграмм каналах типа топор и т.д. мокшане раньше писали на Украине, а потом когда мы начали им "объяснять" шо это не правильно и за это можно получить по рогам и надо говорить и писать в Украине и уважать наши традиции, историю и культуру - молодежь на кацапстане довольно быстро поняла, шо мы не шутим с такими вещами))
Так шо все будет Киев! Слава Украине!
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22.12.2020 12:56 Відповісти
не путай художественное творчество с правилами правописания...поэты иногда для сохранения размера и рифмы очень даже интересные слова изобретают
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22.12.2020 13:17 Відповісти
Ти призвіще Тараса Григоровича не паплюж.
То твій бульбофюрер - Ригайловічь.
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22.12.2020 13:27 Відповісти
а кацаня у ті роки писала з ятями та твердими знаками.та ще багато інших букв використовували,ще з грецької...
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22.12.2020 13:28 Відповісти
Поцікався графіті на стінах Софії Київської.
Якщо ти ьілорус, то нічого собі не зламаєш.
А написам тим вже 1000 років.
На місті Москви, тоді лише жаби кумкали.
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22.12.2020 13:42 Відповісти
Лапоть..., с такой твое' ущербной логикой нужно говорить/писать:
НА россосии, НА Польше, НА Германии и т.д !?
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22.12.2020 21:35 Відповісти
та й шо?ти знаєш,який тоді був правопис?
мова йде про теперешні правила україньскої мови,які потрібно виконувати.
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22.12.2020 13:26 Відповісти
тут справа ще глибше...кацапня це каже російскою,хоча в правописі іхньму нема такої форми відносно країн...мова вапше не про українську,а про те,шо вони і своєї не знають
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22.12.2020 13:35 Відповісти
словаки так про угорців кажуть "на ракузьку",шо означає в угорщині.про чехів кажуть "в чехах"
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22.12.2020 13:58 Відповісти
Це тому, що прабатьківщина України є Русь.
Тому й казали «на Русі». І далі перейшло «на Україні».
Це народна назва.
І це якраз і підтвержує зв'язок України з її прадавньою назвою Русь (не рОССИЯ !!!!!!).
Це Московський Улус/Московія, присвоїв собі історичну назву Русі-України, одночасно згидивши і перекрутивши її в 1721 році на рОССИЯ.
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22.12.2020 13:36 Відповісти
за ************** правилами правопису потрібно писати "роїся" , а синонимічно буде так: "хрюкляндія", "ху№лостан", "кацапія" та інші загально прийняті географічні назви
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22.12.2020 13:52 Відповісти
паРаша, она же рассея...


роиссявперде, ура-яяяя!


"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 5178




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22.12.2020 18:59 Відповісти
Сынок-знаток запомни и заруби себе на носу: на Руси, но в Украине!
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22.12.2020 18:55 Відповісти
Кацапи прекрасно розуміються на транскрипціі і знають, що правильно пишеться сролучник "В", маючи на увазі державу, але стали вживати "НА" щоб таким чином заперечити нашу державність і нав"язати поняття Украіни як територіі,, що є окраіною Росіі , тому на своіх політичних балаганах всіма способами обсмоктують слова "окраина і оукраина".
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22.12.2020 14:02 Відповісти
як вважаемо правильним...

вже всi давно визначились, як вiрно-


в Україні.



тому закiнчуй свiй триндьож.
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22.12.2020 19:02 Відповісти
Браво! Подписываюсь под каждым словом. Именно так и именно по-этому уже 7 лет мы здесь на Цензоре начали активно противостоять распространению мокшанского вируса "на". К сожалению этим вирусом инфицировано порядка 73% населения Украины.
Все внезапно сошли с ума и стали как попугаи "накать".
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22.12.2020 19:00 Відповісти
та і на московії... а згодом, на москальщині...
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22.12.2020 14:13 Відповісти
на раші
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23.12.2020 08:43 Відповісти
Кто будет говорить "на Украине", а не "в Украине", того мы будем сдавать не "в органы", а "на органы". С ув.ваши бандеровцы.
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Легко! Главное чтобы их пропитые органы хоть кто-то взял
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22.12.2020 17:22 Відповісти
але є упороті, що упорно осознано кажуть на.
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22.12.2020 14:17 Відповісти
вони з часом повиздихають...
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22.12.2020 22:01 Відповісти
у Німеччині живуть з логікою рашки і не вихдихають, ще дітей плодять і їх повчають... бо книжки мацковські читають.
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22.12.2020 23:38 Відповісти
нічого вони не читають,вони без перерви дивляться паРаша телебачення...
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23.12.2020 00:15 Відповісти
нє, читають. у німецьких бібліотеках стоять книжки з рашки, наприклад Успенського "Старьіе сказки на новьій лад", у Молодильних яблуках два старших братів беруть 1: бухло на ночне сторожування яблуні, 2. бабу.
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23.12.2020 00:19 Відповісти
проведи експеримент, візьми клеєм по краю замаж, щоб сторінки заклеїлись, без зусиль їх можна розкрити без шкоди для книжки, і прийди через міся, два, пів року і побачиш, що вони так і будуть заклеєні.
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23.12.2020 08:45 Відповісти
їх читають. по наявності на поличці видно.
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23.12.2020 12:22 Відповісти
а вчилки у школах мовних все ще розказують, що у казці "лягушка-путешественниці" - лягушка - хвастуха. І все під лозунгом "інтеграція, лише мізків не вистачає написати куди, у яку культуру. але явно не у німецьку.
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23.12.2020 00:21 Відповісти
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 4083
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23.12.2020 00:37 Відповісти
вони не можуть назвати свій бізнес ніяк інакше, як ПАБЄДА (авіакомпанія). У книжках не хватає клепки замінити радянську каску зелену із зіркою на нейтральну будівельну. і щоб забрати книжку у дитини, щоб не позоритись, звізда із психодипломом замість кокошника бреше як послєдня.
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23.12.2020 00:24 Відповісти
просто НА это как бы определяет местность -район (на Урале , на Сахалине , на острофе , на дереве , и они чтоб ПРИНИЗИТЬ и НАСОЛИТЬ нам СПЕЦИАЛЬНО так говорят , они и НА донбасе (для нас ) они говорят , что В донбасе (обрати внимание ) донбасс , такой страны нет , есть ГЕОГРАФИЧЕСКИ определяющая тер-ия !!!
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22.12.2020 15:44 Відповісти
легко любить родину из Москвы
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22.12.2020 12:56 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3389454.html Супер-радостная новость: "вагнеровцев" покрошили в Африке!

Сегодня снова засветилась ЧВК «Вагнер», но в хорошем смысле и из необычного места.
Новостные агентства распространяют положительную информацию о том, что вагнеров знатно покрошили в Центрально-Африканской республике. Мы пока не встречали конкретных данных по потерям, но комментарии идут такого плана, что их там чуть ли не всех положили. И казалось бы, сама новость о том, что вагнеров где-то упаковали в цинковые макинтоши - положительна и самодостаточна, но здесь - особый случай.

Все, что известно об этом инциденте, сводится к указанию местности, где их уничтожили.
Все произошло возле города Мбати, префектура Лобайе, находящемся в 107 км от столицы Банги. Российские СМИ пишут о том, что «президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями». Но очевидно, что выполнять функции телохранителей с расстояния более 100 км от столицы, несколько затруднительно.
Но даже будь они в столице, телохранители из них были никакие.

Дело в том, что телохранителей готовят специально, по соответствующим программам и с тщательным отбором кандидатов. Использовать вагнеров как телохранителей - это все равно, что выдать водопроводчику фагот и усадить его в оркестр, чтобы он сыграл партию в 9-й симфонии Бетховена. Такие басни могут пройти в самой РФ или в странах, где эти «телохранители» не наследили, а всем остальным - вполне понятно, что это такое.

По сути это - диверсионно штурмовые группы, способные работать с большой степенью автономности. Они очень редко имеют полноценную поддержку артиллерии, авиации либо чего-то подобного. В общем, это - либо диверсанты, либо партизаны, в зависимости от обстоятельств. Основной вид их деятельности - различного рода террористические акты и другие силовые действия, запрещенные конвенциями о правах человека и способах ведения войны.

По сути это нечто среднее между зондеркомандой и айнзац группой.
То есть, это - каратели, в самом прямом смысле этого слова,которые изначально готовы исполнять роль палачей. Прямо сейчас в Ливии, в местах стойбищ вагнеров, находят десятки захоронений с трупами, которые имеют признаки пыток и казней. Именно эту роль Вагнеры и призваны играть в ЦАР, являясь личными головорезами президента Таудеры, далекого наследника императора ЦАР - Бокассы, который не имел наемников, зато сам казнил своих противников и даже ел их.

Но во всей этой истории интересно то, что различные вооруженные группировки, оперирующие в ЦАР и часто - враждующие между собой, временно объединились для того, чтобы уничтожить чужаков - вагнеровцев.
И очень похоже на то, что их специально втянули в бой на местности, которая была выгодна противнику, чем тот и воспользовался.
В этот раз, вагнеров покрошили не ВСУ, не американские или турецкие военные, а любители, хуже вооруженные и не имеющие специальной подготовки. Так что их начали душить просто те, кого они приехали убивать в виде собственной работы.

И вот еще что важно понимать. Вагнер сейчас впитывает самых отчаянных и подготовленных вояк из РФ.
А это значит, что пока есть уникальная возможность легко ликвидировать всю эту дрянь скопом. Ведь известно, что на большую рыбку всегда найдется рыбка побольше. Если Пригожин платит наемникам, чтобы они убивали кого-то за пределами РФ, то можно ожидать, что после 20 января вполне может открыться финансирование специальных команд, которые будут выбивать вагнеров везде, где они есть. Причем, без плена и всякой чепухи.
Наемников в плен не берут, они - не конвенционные.

А что самое интересное, их уничтожение не будет противоречить даже российскому законодательству, поскольку в РФ наемничество пока еще считается уголовным преступлением. В общем, это могут быть армейские спецы какой-то державы или «охотники», которых профинансирует неизвестный меценат и тем самым сделает атмосферу Земли намного чище.

В любом случае, в Африке сегодня было показано, что эту разползшуюся по миру заразу можно и нужно уничтожать везде, куда она добралась, и это правильно.
https://defence-line.org/2020/12/vagner-poradoval/ «Линия обороны»
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22.12.2020 12:57 Відповісти
Яка сумна новина!
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Я аж сльозинку пустив ......... від радості
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22.12.2020 13:44 Відповісти
авжеж, це Африка, Екваторіальна Африка
край работоргівців і рабів
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22.12.2020 14:24 Відповісти
А медаль "За взятие Мбати" посмертно им дадут, очень сильно интересуюсь?
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22.12.2020 14:33 Відповісти
Текст годный, но хотелось бы поконкретнее показать то, что "в Африке сегодня было показано".
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22.12.2020 14:52 Відповісти
Автор текста -- https://defence-line.org/2020/12/vagner-poradoval/
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22.12.2020 14:58 Відповісти
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 8680
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22.12.2020 17:59 Відповісти
паРаша направила 300 военных инструкторов в ЦАР

"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 8245

Министерство иностранных дел паРаши сообщило, что москвабад отправил в Центрально-Африканскую Республику 300 военных инструкторов(будущий груз 200) «для обучения военнослужащих национальной армии». Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.

«рассея в рамках оказания содействия нБанги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», - говорится в сообщении.

подробнее на рЭбЭкЕ:
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2020/5fe20f139a794718e0c41bca?from=from_main_1
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22.12.2020 18:05 Відповісти
Что началось, даже по опросам Левада рейтинг Навального упал с 4 до 3%, а проходившие на видео вполне могут быть с Украины.
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22.12.2020 12:58 Відповісти
Как же вы, боты, легко палитесь с этим с своим "с" и "на"...
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22.12.2020 13:26 Відповісти
И их не забили и не посадили ?
Если в центре Киева начать выкрикивать их лозунги ...
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22.12.2020 12:59 Відповісти
Там в центре Киева целая фракция депутатов зажжоповцев выкрикивает их лозунги. И по многим украинским каналам тв повторяют тоже. И никого не забили или посадили.
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22.12.2020 13:13 Відповісти
Может твой дедуля ,в году так 45м,орал посреди Киева:"хайль гитлер",и ему ничего за это не было?
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22.12.2020 13:14 Відповісти
Наступного разу крикнуть: "Слава нації!"
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22.12.2020 13:02 Відповісти
*Смерть ..********* ! *
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22.12.2020 13:05 Відповісти
Героям слава!
)))
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22.12.2020 13:03 Відповісти
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 9662
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22.12.2020 13:03 Відповісти
Все, що створює хаос у ворожій країні - на користь України.
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22.12.2020 13:38 Відповісти
А-ха-ха
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22.12.2020 13:05 Відповісти
Ставлю жирнющий лайк!
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22.12.2020 13:07 Відповісти
процЭсс пошол...
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Цілком може бути і постановка самих журналістів для більшої розкрутки...
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22.12.2020 13:12 Відповісти
Не всі ж в Росіі такі ідіоти, як Ахметушка - понимают что к чему.
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22.12.2020 14:05 Відповісти
Запоребриковий, у тебе в слові "кацапстан" 9 помилок.
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22.12.2020 14:58 Відповісти
обычный журналистский трёп. Ничего не началось.
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22.12.2020 13:26 Відповісти
там уже операция "перехват" давно обьявлена )))
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22.12.2020 13:31 Відповісти
Ой, как много треллей в этой тееме. Верим-верим, что это постановочное видио, проходивших мимо гасторбайтеров. Именно поэтому, в тебе так много публикаций откровенно шовиниского, людей которые никогда под другим темам не пишут
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22.12.2020 14:29 Відповісти
видЕо, убогий.)
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22.12.2020 17:55 Відповісти
"гастОрбайтеров", "шовиниского", "под другим темам", "видИо", "треллей", "поэтому, в тебе".

Таке враження, що ти не писав, а свій понос по стіні розмазував.
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22.12.2020 18:17 Відповісти
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22.12.2020 14:31 Відповісти
Теперь осталось только борщ на Красной площади сварить да гопак станцевать, пока чеченцы будут лезгинку жечь
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22.12.2020 14:51 Відповісти
Журналістам окремий респект . Молодці . героям слава .
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22.12.2020 16:19 Відповісти
там все інтерв'ю цiкаве. Цензор, де посилання на все інтерв'ю?

Роман Доброхотов о разоблачении отравителей Навального:
повоевали в Украине - пошли на повышение


https://youtu.be/kiTk1s5KR5U
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Героям Слава !!!
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22.12.2020 18:26 Відповісти
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 6577
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22.12.2020 18:47 Відповісти
а ще краще так
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 7345
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22.12.2020 18:54 Відповісти
Так у зели тоже любимая технология "недореагирование" ! Оман - атака на музей-незаконное изъятие - гибель десантника - обстрелы - татаров .... недо...недо.. недо... просто жопой об асфальт....
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22.12.2020 19:06 Відповісти
Прогрессивный район))))
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22.12.2020 20:59 Відповісти
Не факт, что не постановка, судя по реакции человека, берущего интервью.
Но, всеравно, приятно. )
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22.12.2020 21:14 Відповісти
15% населення Мордору здатне видати:
- "В Украине";
- "независимая".
Дані мовці постійно перебувають під різноманітними загрозами від років 😟.
А 85% людиноподібних істотат, які перебувають на Московії дані визначення і власні назви неможливі до розуміння у зв'язку із генетичною патологією.
Тому і з'являються такі спотворені фонетичні явища як:
- на Украінє;
- нєзалєжная... 😡
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09.01.2021 23:51 Відповісти
 
 