"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні". ВIДЕО

У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Романом Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише український журналіст Роман Цимбалюк і публікує відеозапис.

"Найвеселіший момент з інтерв'ю з Романом Доброхотовим, шефредактором The Insider. Так, почалося! В Москві вже скандують "Слава Україні". Роман - учасник розслідування з пошуку отруйників Навального."Всім лежати і боятися: працює/труїть ФСБ", - прокоментував запис Цимбалюк.

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