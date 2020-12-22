"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні". ВIДЕО
У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Романом Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише український журналіст Роман Цимбалюк і публікує відеозапис.
"Найвеселіший момент з інтерв'ю з Романом Доброхотовим, шефредактором The Insider. Так, почалося! В Москві вже скандують "Слава Україні". Роман - учасник розслідування з пошуку отруйників Навального."Всім лежати і боятися: працює/труїть ФСБ", - прокоментував запис Цимбалюк.
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Это было бы к месту, и принято было б с благодарностью - в 14 г.
А сейчас...
Сейчас тут нет Украины, остался один гундосый квартал.
Позорище.
Нечего и некого славить.
и славить есть чего,для любой страны достаточно,даже самой большой.
а позорище- раиська...
Так шо все будет Киев! Слава Украине!
То твій бульбофюрер - Ригайловічь.
Якщо ти ьілорус, то нічого собі не зламаєш.
А написам тим вже 1000 років.
На місті Москви, тоді лише жаби кумкали.
НА россосии, НА Польше, НА Германии и т.д !?
мова йде про теперешні правила україньскої мови,які потрібно виконувати.
Тому й казали «на Русі». І далі перейшло «на Україні».
Це народна назва.
І це якраз і підтвержує зв'язок України з її прадавньою назвою Русь (не рОССИЯ !!!!!!).
Це Московський Улус/Московія, присвоїв собі історичну назву Русі-України, одночасно згидивши і перекрутивши її в 1721 році на рОССИЯ.
роиссявперде, ура-яяяя!
вже всi давно визначились, як вiрно-
в Україні.
тому закiнчуй свiй триндьож.
Все внезапно сошли с ума и стали как попугаи "накать".
Сегодня снова засветилась ЧВК «Вагнер», но в хорошем смысле и из необычного места.
Новостные агентства распространяют положительную информацию о том, что вагнеров знатно покрошили в Центрально-Африканской республике. Мы пока не встречали конкретных данных по потерям, но комментарии идут такого плана, что их там чуть ли не всех положили. И казалось бы, сама новость о том, что вагнеров где-то упаковали в цинковые макинтоши - положительна и самодостаточна, но здесь - особый случай.
Все, что известно об этом инциденте, сводится к указанию местности, где их уничтожили.
Все произошло возле города Мбати, префектура Лобайе, находящемся в 107 км от столицы Банги. Российские СМИ пишут о том, что «президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями». Но очевидно, что выполнять функции телохранителей с расстояния более 100 км от столицы, несколько затруднительно.
Но даже будь они в столице, телохранители из них были никакие.
Дело в том, что телохранителей готовят специально, по соответствующим программам и с тщательным отбором кандидатов. Использовать вагнеров как телохранителей - это все равно, что выдать водопроводчику фагот и усадить его в оркестр, чтобы он сыграл партию в 9-й симфонии Бетховена. Такие басни могут пройти в самой РФ или в странах, где эти «телохранители» не наследили, а всем остальным - вполне понятно, что это такое.
По сути это - диверсионно штурмовые группы, способные работать с большой степенью автономности. Они очень редко имеют полноценную поддержку артиллерии, авиации либо чего-то подобного. В общем, это - либо диверсанты, либо партизаны, в зависимости от обстоятельств. Основной вид их деятельности - различного рода террористические акты и другие силовые действия, запрещенные конвенциями о правах человека и способах ведения войны.
По сути это нечто среднее между зондеркомандой и айнзац группой.
То есть, это - каратели, в самом прямом смысле этого слова,которые изначально готовы исполнять роль палачей. Прямо сейчас в Ливии, в местах стойбищ вагнеров, находят десятки захоронений с трупами, которые имеют признаки пыток и казней. Именно эту роль Вагнеры и призваны играть в ЦАР, являясь личными головорезами президента Таудеры, далекого наследника императора ЦАР - Бокассы, который не имел наемников, зато сам казнил своих противников и даже ел их.
Но во всей этой истории интересно то, что различные вооруженные группировки, оперирующие в ЦАР и часто - враждующие между собой, временно объединились для того, чтобы уничтожить чужаков - вагнеровцев.
И очень похоже на то, что их специально втянули в бой на местности, которая была выгодна противнику, чем тот и воспользовался.
В этот раз, вагнеров покрошили не ВСУ, не американские или турецкие военные, а любители, хуже вооруженные и не имеющие специальной подготовки. Так что их начали душить просто те, кого они приехали убивать в виде собственной работы.
И вот еще что важно понимать. Вагнер сейчас впитывает самых отчаянных и подготовленных вояк из РФ.
А это значит, что пока есть уникальная возможность легко ликвидировать всю эту дрянь скопом. Ведь известно, что на большую рыбку всегда найдется рыбка побольше. Если Пригожин платит наемникам, чтобы они убивали кого-то за пределами РФ, то можно ожидать, что после 20 января вполне может открыться финансирование специальных команд, которые будут выбивать вагнеров везде, где они есть. Причем, без плена и всякой чепухи.
Наемников в плен не берут, они - не конвенционные.
А что самое интересное, их уничтожение не будет противоречить даже российскому законодательству, поскольку в РФ наемничество пока еще считается уголовным преступлением. В общем, это могут быть армейские спецы какой-то державы или «охотники», которых профинансирует неизвестный меценат и тем самым сделает атмосферу Земли намного чище.
В любом случае, в Африке сегодня было показано, что эту разползшуюся по миру заразу можно и нужно уничтожать везде, куда она добралась, и это правильно.
https://defence-line.org/2020/12/vagner-poradoval/ «Линия обороны»
край работоргівців і рабів
Министерство иностранных дел паРаши сообщило, что москвабад отправил в Центрально-Африканскую Республику 300 военных инструкторов(будущий груз 200) «для обучения военнослужащих национальной армии». Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.
«рассея в рамках оказания содействия нБанги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», - говорится в сообщении.
подробнее на рЭбЭкЕ:
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2020/5fe20f139a794718e0c41bca?from=from_main_1
Если в центре Киева начать выкрикивать их лозунги ...
)))
Таке враження, що ти не писав, а свій понос по стіні розмазував.
Роман Доброхотов о разоблачении отравителей Навального:
повоевали в Украине - пошли на повышение
https://youtu.be/kiTk1s5KR5U
Но, всеравно, приятно. )
- "В Украине";
- "независимая".
Дані мовці постійно перебувають під різноманітними загрозами від років 😟.
А 85% людиноподібних істотат, які перебувають на Московії дані визначення і власні назви неможливі до розуміння у зв'язку із генетичною патологією.
Тому і з'являються такі спотворені фонетичні явища як:
- на Украінє;
- нєзалєжная... 😡