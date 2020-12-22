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"Вова, виходь": ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт "Кварталу-95". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Приватні підприємці вийшли на Майдан Незалежності в Києві на акцію протесту проти обмежень роботи ФОПів на час локдауну, а також вимагають ухвалення законопроєктів щодо скасування фіскалізації підприємницької діяльності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У центрі Києва відбувається акція протесту представників руху "SaveФОП". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), № 3993. ФОПи вимагають скасування фіскалізації та наполягають на тому, що відтермінування запровадження касових апаратів на рік їх "не врятує". Підприємці зазначають, що допомога від держави в розмірі 8000 гривень жодним чином не поліпшить їхнє фінансове становище і вимагають скасування запровадження локдауну в січні 2021 року. Протестувальники закликають створити комісію за участю представників "SaveФОП" для того, щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.

Також читайте: Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, - ОП

У планах представників пройти ходою через урядовий квартал, пікетувати Офіс Президента, а також мітингувати під Палацом Україна під час проведення там концерту "Кварталу-95".

Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 01
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 02
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 03
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 04
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 05
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 06
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 07
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 08
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 09
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 10
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 11
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 12
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 13
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 14
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 15
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 16
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 17
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 18
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 19
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 20
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 21
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 22
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 23
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 24
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 25
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 26
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 27
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 28
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 29
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 30
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 31

Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 32
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 33
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 34
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 35
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 36
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 37
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 38
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 39
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 40
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 41
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 42
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 43
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 44
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 45
Вова, виходь: ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт Кварталу-95 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

карантин (18172) Квартал-95 (183) Київ (19530) підприємці (619) протест (2398) малий бізнес (281) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+46
Чом грустим? За Зе весело стадом голосували? То ж мажте на хліб, по пріколу...
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22.12.2020 15:11
+40
Дивні люди - обрали собі кловуна, а тепер бунтують. Може розуму набрались? Хоча ні - просто їсти хочеться.
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22.12.2020 15:13
+35
"Я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко!" Верю!!! Потому что помню те бюллетени...

https://twitter.com/DedaIgor/status/1216398353518473219/photo/1
"Вова, виходь": ФОПы вышли на протест в центре Киеве, планируют пикетировать ОП и концерт "Квартала-95" - Цензор.НЕТ 6153
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22.12.2020 15:16
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За Юльку ти вже був, за Зебілів був. ЩО на черзі? ОПЗЖоповці?
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22.12.2020 17:15 Відповісти
А чому не такий, як Дуда в Польщі - в Польщі зарплати ВТРИЧІ ВИЩІ, ніж у Лукашенки!
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22.12.2020 18:25 Відповісти
"Вова, виходь": ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 9814
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22.12.2020 16:35 Відповісти
Байден стопудово все розрулить і дозволить ФОПам не платити податків. )))
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22.12.2020 16:53 Відповісти
Если сделать надоги, как на Крите, то автоматом все разрулится. Тевевому бизнесу не нужно прятаться, налоги в принципе не уменьшатся. Только вот жадность тупых депутатов не позволяет им понять очевидные истины.
Ты бы стал прятать налоги при 10%, рискуя получить уголовку?! Сомневаюсь!
А ведь закончится именно этим, т.к. все просто и это не велосипед даже.
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22.12.2020 17:30 Відповісти
а если козломордых с тремя паспортами поставить к стенке и нажать на гажетку ПКМа, можно будет выполнить бюджет так как все станут платить налоги.
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22.12.2020 18:21 Відповісти
перепрацювався ..oFF, засвітив постійне місце роботи? Если сделать надоги ...
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22.12.2020 19:07 Відповісти
Порохоботи , бувайте і вибачайте якщо щось не так. Трошки , по старій пам*яті вийшов на форум розім*ятись і вас поганяти. Бай-бай , до зустрічі.
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22.12.2020 16:59 Відповісти
Ти до фопів?
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22.12.2020 17:03 Відповісти
Ні я в ванну.Після тяжкоЇ зміни попарити старі кісточки бажаю.Бувай ,Іренко. І не ображайся.То я пошуткував.
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22.12.2020 17:08 Відповісти
Бувай, Джамал! Мийся, хоча я б тебе краще у лазню відправила. Не шуткував ти, а жирно тролив.
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22.12.2020 17:45 Відповісти
Поганяв ТАК що побіг обісраний.
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22.12.2020 17:19 Відповісти
А шо вы хотели от невдахи мента-коррупционера. Это он сам себя самолайкнул... кент членограя вовы.
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22.12.2020 20:13 Відповісти
ЕвроБляХеров не хватает для полноты картинки
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22.12.2020 17:01 Відповісти
Підприємці - не футбольна пацанва,здатна лишень кидати коктейлі...Це серйозні люди,здатні організуватись,самофінансуватись і - головне! - висунути зі свого середовища справжніх лідерів...Можливо,вони навіть здатні створити власну партію - константу в Україні,бо вони були,є і будуть завжди...Справа за малим - за загальноукраїнською симпатією...Але і вона прийде...відразу після першої крові...
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22.12.2020 17:17 Відповісти
Власть сцыкливая , нагнали полицейских.
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22.12.2020 17:25 Відповісти
непонять тех кто ходит и ходил на концерты 95 квартала ..зомби или дурачье ?
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22.12.2020 17:33 Відповісти
Каналы Мертвечука постоянно этот шабаш крутят, становится понятно кто там спонсор.
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22.12.2020 17:35 Відповісти
"нелох" и его тень ирмак - мерзавцы.
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса.
Для них Украина плантация, колония с рабами.
Система созданная ими, выкачивает всё с Украины, менять им не зачем.
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22.12.2020 17:44 Відповісти
А чого стільки галасу? Ну їхній же абинепорошенко при владі, гарний хлопець, не краде, хоть порожом. Дивно.
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22.12.2020 17:46 Відповісти
Геть і не знаю хто правий .
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22.12.2020 17:58 Відповісти
ой, а кто его выбрал, а кто это сделал, не те же барыги, "купить в Китае, продать лохам по-дороже", "маникюр/педикюр/отосос на дому" и т.д.?
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22.12.2020 18:12 Відповісти
Что то у протестующих лица невесёлые....а помниться какие были весёлые и восторженные лица у нарота-когда Зе на стадионе "перчил" Порошенко....а какие счастливые лица были у моих соседей ФОПовцев,когда выиграл Зе-теперь мол заживём как короли!!!
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22.12.2020 18:48 Відповісти
От так, зебіли. Тепер 95-й квартал буде виступати під охороною Нацгвардії. Воістину народні артисти. Хоча, так вам і треба!
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22.12.2020 19:35 Відповісти
Зе-мразь пора уже мабуть гнати!
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22.12.2020 22:05 Відповісти
Вова в отличие от вас, убогих ФОП, платит налоги, да да, неудивляйтесь, ОН ПЛАТИТ НАЛОГИ, и что вы ему можете предьявить убогие.
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22.12.2020 22:36 Відповісти
Предъява: членограй за плагиат еще заплатит(через суд)...https://youtu.be/sfz13Ss-Fbg Кто бы мог подумать, что этот номер будет исполнен первым лицом государства...
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23.12.2020 01:52 Відповісти
ну нехотят, и небудут, платить барыжские рыла налоги, а начинать то надо из себя в первую очередь, из себя родные рыла.
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23.12.2020 13:22 Відповісти
ПОРА НА ЗАВОДЫ ВСЕМ ОРУЖИЕ ДЕЛАТЬ !!!
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22.12.2020 23:57 Відповісти
"Вова, виходь": ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 8500
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23.12.2020 00:27 Відповісти
Не нужно терять время нужно слать делегацию в США к Байдену
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23.12.2020 12:35 Відповісти
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