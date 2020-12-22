"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті. ВIДЕО
Група жителів Челябінська підготувала звернення до обраного президента США Джозефа Байдена зі скаргою на екологічну обстановку в місті і написали лист, який збираються передати в американське посольство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення з проханням до Байдена челябінці опублікували в соцмережах.
"Шановний Джозефе Байдене, ми, жителі російського міста Челябінська, звертаємося до президента США, а також до всієї світової спільноти. Звертаємося до вас з останньою надією. Ми, жителі Челябінська перебуваємо в повному розпачі. Протягом останніх кількох років ми зазнаємо справжнього екологічного геноциду", - йдеться в зверненні.
Топ коментарі
+35 Anatoliy A #437998
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+21 Alexander Bereznuk #425456
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+18 Гельдрих
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- на колени
Если вы не отзовётесь, мы напишем. в Спортлото.. (с)
https://ibigdan.livejournal.com/26050050.html Нам не нужен Майдан, говорили они
Взяли дочь. Посадили в машину. И отвезли в тюрьму. Сами отвезли в тюрьму. Дочь.
Бессмысленные и беспощадные беларусские революционеры.
Ну да ничего. Дочка пущай посидит в тюрьме пока. Если ей там сломают ноги или ещё что приключится - это ничего, на её место в н осочках на лавочку встанет другая. Режим Лукашенко вот-вот падёт, диктатор нас боится. А дочка пусть посидит.
Главное, б...дь, что вы не майданутые.
Главное, ****, что не как в Украине.
(украл скрин у https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3132549723511906 Бабченко )
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1061855514314855 Владимир Завгородний
Назарбаев введи войска! Назарбаев услышь Челябинск! Спаси челябинских людей! Аааа!
Чеслово
"Не дуже дорогий президент ненависної нам країни. Ми тут засрали свою частину Землі. Так як вонь йде на всю Землю, то ви повинні прибрати за нами. Тільки скоріше, бо срати ми будемо ще інтенсивніше."
вокруг тока руцке мир, биндер нету, везде тока узкий ызыг, деды строго воевалы, берёзки, комары, ягель....
а им ***** Байдена подавай!
И будет чистый воздух.