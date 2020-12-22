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"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті. ВIДЕО

Група жителів Челябінська підготувала звернення до обраного президента США Джозефа Байдена зі скаргою на екологічну обстановку в місті і написали лист, який збираються передати в американське посольство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення з проханням до Байдена челябінці опублікували в соцмережах.

"Шановний Джозефе Байдене, ми, жителі російського міста Челябінська, звертаємося до президента США, а також до всієї світової спільноти. Звертаємося до вас з останньою надією. Ми, жителі Челябінська перебуваємо в повному розпачі. Протягом останніх кількох років ми зазнаємо справжнього екологічного геноциду", - йдеться в зверненні.

Також читайте: РФ розширила санкційний список причетними "до нагнітання антиросійської санкційної активності"

Автор: 

Байден Джо (2888) росія (65360) Челябінськ (4)


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Топ коментарі
+35
Я бы тоже хотел,что бы Байден очистил Челябинск от кацапов.
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22.12.2020 15:06
+21
а челябинцы почему просят без должного почтения?
- на колени
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22.12.2020 15:15
+18
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 4951
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22.12.2020 15:11
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а челябинцы почему просят без должного почтения?
- на колени
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22.12.2020 15:15 Відповісти
Пора Челябинску под внешнее управление
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22.12.2020 21:56 Відповісти
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 3845
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22.12.2020 15:16 Відповісти
Я бы тоже хотел,что бы Байден очистил Челябинск от кацапов.
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22.12.2020 15:06 Відповісти
++
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22.12.2020 15:57 Відповісти
а чего не а агенту.... Трампуше????
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22.12.2020 15:10 Відповісти
Нє, у кацапів як тільки йде тенденція про зміну сцаря вони в один момент старого починають гівном обливати
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22.12.2020 15:13 Відповісти
Вот их и предупредили! Теперь они не поедут.🙂
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22.12.2020 15:40 Відповісти
як розумні, то поїдуть
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22.12.2020 15:49 Відповісти
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
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22.12.2020 19:19 Відповісти
Хворі люди
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22.12.2020 15:06 Відповісти
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 4951
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22.12.2020 15:11 Відповісти
а слабо обратится что бы ********* стала каким то Штатом США... -хуже точно не будет
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22.12.2020 15:06 Відповісти
Походу это её сестра Саша Серая. Их в детстве разлучили.
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22.12.2020 15:10 Відповісти
Ну, в одежде-то ее мало кто узнает...
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22.12.2020 16:06 Відповісти
И с закрытым ртом
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22.12.2020 16:27 Відповісти
Бабло дєлаєт чудєсаааа...
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22.12.2020 15:11 Відповісти
Що Байден вже почав засерати "Расєю-матушку" !!)))
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22.12.2020 15:07 Відповісти
Байден вже встиг зіпсувати повітря в Чєлябінську ? Крєпко газонув ?
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22.12.2020 15:07 Відповісти
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь, мы напишем. в Спортлото.. (с)
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22.12.2020 15:08 Відповісти
что то-до 67 года я апельсинов в совке не помню вообще. ********* грузинские и только к новому году
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22.12.2020 15:53 Відповісти
Доступ к спец.распределителям у простых граждан хотя бы чутка открылся только в 86м году - ликвидаторам ЧАЭС 1й категории. А до того - только с должностей типа секретарь райкома ВЛКСМ и выше. Так что ни возрастом, ни должностью ты видать не вышел, чтобы лопать при совке израильские апельсины, болгарский ************ сок и ваще...
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22.12.2020 22:29 Відповісти
мы обедали в столовке полпредства Украины в москве: цена обычная, но ассортимент партийный, пир за 3 рубля
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23.12.2020 01:10 Відповісти
Так что ,Байден еще не чмо???
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22.12.2020 15:08 Відповісти
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 4461
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22.12.2020 15:08 Відповісти
Чому не на колінах?
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22.12.2020 15:09 Відповісти
у этих ватоголовых остатки мозгов от грязного воздуха помутились-
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22.12.2020 15:09 Відповісти
А на КАлені ***** в кАнцє пАчєму не сталі?
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22.12.2020 15:10 Відповісти
Те же люди:

https://ibigdan.livejournal.com/26050050.html Нам не нужен Майдан, говорили они
Взяли дочь. Посадили в машину. И отвезли в тюрьму. Сами отвезли в тюрьму. Дочь.
Бессмысленные и беспощадные беларусские революционеры.

Ну да ничего. Дочка пущай посидит в тюрьме пока. Если ей там сломают ноги или ещё что приключится - это ничего, на её место в н осочках на лавочку встанет другая. Режим Лукашенко вот-вот падёт, диктатор нас боится. А дочка пусть посидит.

Главное, б...дь, что вы не майданутые.
Главное, ****, что не как в Украине.
(украл скрин у https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3132549723511906 Бабченко )
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 5018

https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1061855514314855 Владимир Завгородний
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22.12.2020 15:10 Відповісти
Они - что, правда такие ипанутые?
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22.12.2020 15:11 Відповісти
Да
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22.12.2020 15:38 Відповісти
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 5212
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22.12.2020 15:12 Відповісти
Твое утро,зелебобик?
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22.12.2020 16:28 Відповісти
...не к тому обращаетесь, лапти... Вот куда вам надо...
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 3897
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22.12.2020 15:15 Відповісти
недавно же трампа просили на коленях... А теперь поняли, что трамп срал у них в подъездах и разлюбили
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22.12.2020 15:15 Відповісти
зачекай, Байден не всесильний ще до їхніх підїздів черга не дійшла
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22.12.2020 15:20 Відповісти
Обама не помог очистить подъезды?теперь просят Байдена,как то не скрепно выходит не на коленях просите великие вы наши скрепоносцы
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22.12.2020 15:19 Відповісти
Це підзнець . Навіть не лаптерогі....
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22.12.2020 15:21 Відповісти
Кацап! Щоб повітря було чистим, почни з себе - перстань срати!
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22.12.2020 15:21 Відповісти
Чего хотят то, чтоб промышленность остановила свою работу?
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22.12.2020 15:26 Відповісти
В нас в Киеве дышать нечем....Про Кривой Рог и Запорожье вообще молчим......Так что нечему радоваться.
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22.12.2020 15:27 Відповісти
Кривой Рог - курорт, в сравнении с Челябинском
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22.12.2020 18:03 Відповісти
В кривом роге нету ядреных производств...только вонь метзаводов...в челябе и то и другое
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23.12.2020 22:18 Відповісти
Та ну нах , так не буває, це мабуть прикол
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22.12.2020 15:29 Відповісти
Уяви собі хоч якусь маячню з категорії "та ну, такого не буває, люди ж не скоти" - а потім пошукай в історії або сьогоденні ********* - знайдеш обов'язково. Бо вони - оскотинені.
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22.12.2020 22:33 Відповісти
Просто важко повірити в такий тупізм
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22.12.2020 23:17 Відповісти
челяба казахский город
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22.12.2020 15:30 Відповісти
Тогда нужно к Назарбаеву обращаться.

Назарбаев введи войска! Назарбаев услышь Челябинск! Спаси челябинских людей! Аааа!
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22.12.2020 15:51 Відповісти
Татаро-башкирский...все деревни кругом татары и башкиры....
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23.12.2020 22:19 Відповісти
Не , этого он себе позволить не может , он же только сцать в подъездах и лифтах на раше учился !
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22.12.2020 15:32 Відповісти
Дебилы к своему богу-пуйлу не пробовали обращаться?
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22.12.2020 15:32 Відповісти
не спешите осуждать, это вариант "Байден введи!" для россии
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22.12.2020 15:33 Відповісти
Вагнера или Кадырова попросите-подмогнут!!!
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22.12.2020 15:33 Відповісти
хер вам ,а не чистый воздух))Крым же ваш
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22.12.2020 15:34 Відповісти
Якісь дибіли ті кацапи.
Чеслово
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22.12.2020 15:34 Відповісти
а де "Байден ввєді..!"?
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22.12.2020 15:36 Відповісти
Так что Байдену надо сделать? Разбомбить супер яхту владельца завода Зюзина? Или разбомбить сам завод?
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22.12.2020 15:39 Відповісти
БАЙДЕН, ПАМАГИИ! Байден, введи войска! Услышьте Челябинск! #SAVECHELYABINSKPEOPLE !! На колени, как перед барином Путлером!
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22.12.2020 15:41 Відповісти
ты забыл "же суи **********"!
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22.12.2020 16:19 Відповісти
Потлером епт.
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22.12.2020 17:08 Відповісти
**********,***.Стойте на месте и никуда не уходите.Отряды путлера уже выехали к вам.
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 2464
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22.12.2020 15:42 Відповісти
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 6006
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22.12.2020 15:44 Відповісти
Хай дідуган Байден їм туди А-бомбу скине, вона їм вмить повітря від смогу почистить, та й ще знищить джерела забруднення
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22.12.2020 15:44 Відповісти
Байден занят. Сейчас он в Ижевске подъезды обсыкает, а потом в Иркутск летит кнопки в лифтах жечь. Не отвлекайте по пустякам, холопы!!!
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22.12.2020 15:53 Відповісти
"Убьет наш город"?Вау)Побыстрей бы
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22.12.2020 16:11 Відповісти
Странно, ведь "челябинские мужики настолько суровые, что гладят белье катком, занимаются сексом в каске, что делают пирсинг ломом, а в ладони у них умещается две груди Анны Семенович"(с)
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22.12.2020 16:17 Відповісти
Ну,зачем,вот это,вот ... Человек он очень занятый,-только подъездов в рфиии сколько надо обос.ать,а тут ему еще дополнительную работенку нашли...
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22.12.2020 16:21 Відповісти
Трамп скоро передаст коды от кацапских подъездов Байдену
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22.12.2020 16:26 Відповісти
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 9007
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22.12.2020 17:35 Відповісти
кацапы - вйо-бнутый и беспринципный народ-паразит, убивающий всё, к чему удалось прицепиться своими зубами..
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22.12.2020 16:48 Відповісти
Сльози мішають говорити🤣🤣🤣Байден ввєді войска!
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22.12.2020 16:52 Відповісти
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 7357
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22.12.2020 17:13 Відповісти
Путин воняет, а Байден - проветривай.
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22.12.2020 17:38 Відповісти
Перекладу що кажуть копитні зовні схожі на людей.
"Не дуже дорогий президент ненависної нам країни. Ми тут засрали свою частину Землі. Так як вонь йде на всю Землю, то ви повинні прибрати за нами. Тільки скоріше, бо срати ми будемо ще інтенсивніше."
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22.12.2020 17:39 Відповісти
На колени, смерды!!!
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Спочатку "крымненаш" , простиУкраина, а вже потім, можливо, допомога.
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22.12.2020 17:43 Відповісти
эх, не тот нынче кацап пошел... не тот.
вокруг тока руцке мир, биндер нету, везде тока узкий ызыг, деды строго воевалы, берёзки, комары, ягель....
а им ***** Байдена подавай!
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22.12.2020 18:10 Відповісти
А где же великий Пуууу?
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22.12.2020 18:11 Відповісти
Вот четко желаю кацапам того же, что они желали нам - сдохнуть от холода и голода, но впрочем осознаю, что мировое сообщество этого не допустит. Орангутангов они собираются спасать, жаль что они и свинособак будут спасать, гуманисты хреновы.
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22.12.2020 18:16 Відповісти
Ну насправді несмішно. Бо там коло Челябінська є теж свій Чорнобиль озеро Карачун, куди було злито багато радіації. Один американський письменник навіть написав книжку в сюжеті якої була загроза потрапляння радіонуклідів з озера в річки.
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22.12.2020 18:20 Відповісти
Байден, введи войска!
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22.12.2020 19:51 Відповісти
Полезных санкций ем еще, просят же
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22.12.2020 20:18 Відповісти
ПУСТЬ ОН ЛУЧШЕ ОЧКО ПУТИНА ШВАБРОЙ ПРОЧИСТИ ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ РОТ ВЫЛЕЗЛА !)
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22.12.2020 20:33 Відповісти
Байден может помочь, чтобы промышленность Челябинска остановилась.
И будет чистый воздух.
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22.12.2020 21:08 Відповісти
Субординации ноль вообще
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22.12.2020 23:52 Відповісти
Уважаемый Дональд Трамп, просим вас не делать в наших подъездах того что делал экс-президент Барак Обама во время вашего президентства".
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23.12.2020 00:22 Відповісти
кванальчикова дача
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23.12.2020 01:13 Відповісти
Ну БайдынПамаги - это понятно, но что же действо с нарушением регламента?? По расяянскому скотосовкорегламенту такие челобитно-крепостные действа обязаны оканчиваться паданием на капыта в позу рака.
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23.12.2020 22:11 Відповісти
 
 