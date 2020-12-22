"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті. ВIДЕО

Група жителів Челябінська підготувала звернення до обраного президента США Джозефа Байдена зі скаргою на екологічну обстановку в місті і написали лист, який збираються передати в американське посольство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення з проханням до Байдена челябінці опублікували в соцмережах.

"Шановний Джозефе Байдене, ми, жителі російського міста Челябінська, звертаємося до президента США, а також до всієї світової спільноти. Звертаємося до вас з останньою надією. Ми, жителі Челябінська перебуваємо в повному розпачі. Протягом останніх кількох років ми зазнаємо справжнього екологічного геноциду", - йдеться в зверненні.

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