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Озброєна група штурмувала колишній офіс "Укрбуду" в Києві і чинила опір поліції: затримано 6 осіб, постраждав один правоохоронець. ВIДЕО

Група озброєних людей 22 грудня намагалася проникнути в будівлю за адресою вулиця Пушкінська, 27а, де розташовується офіс компанії "Укрбуд". Поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, близько 14:00 до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути до одного з приміщень на вулиці Пушкінській.

На місце негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, які "втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок.

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"Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізовано у лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Попередньо встановлено, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. При цьому група осіб із застосуванням фізичної сили, піротехнічних засобів намагалася зайти та захопити його. За підозрою у скоєнні хуліганських дій у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії. Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього кримінального правопорушення", - зазначається в повідомленні.

Водночас, за даними "Київ оперативний", захопити намагалися колишній офіс "Укрбуду".

Судячи з відео, опублікованого Києвом оперативним, в інциденті з боку "нападників" брало участь близько 20 осіб. Бійка супроводжувалася вибухами невідомих предметів. Події справді відбувалися біля будинку по Пушкінській, 27.

Інформацію про штурм підтвердив колишній президент держкорпорації Максим Микитась у Facebook.

"Відповідально заявляю, що до цих подій я не маю жодного стосунку! Там обидві сторони - рейдери! Як одна зі сторін, що розбиралися, яка має підроблені документи і юридичні претензії, так і друга, яка фізично незаконно контролювала будівлю останні місяці поки я був у СІЗО - жодна не має права там перебувати! Знаючи, що я вийшов із СІЗО, обидва табори занервували і поспішають - і обидва хочуть швидко продати будівлю, поки я не висунув законних вимог, але вони не довіряють один одному - звідси і розборки між ними за контроль", - написав він.

Озброєна група штурмувала колишній офіс Укрбуду в Києві і чинила опір поліції: затримано 6 осіб, постраждав один правоохоронець 01

При це 27 липня керуючий партнер сервісу оренди і покупки офісів allbc.info Антон Краєв повідомляв, що будівлю по вул. Пушкінська, 27, в якій був центральний офіс "Укрбуду", буде продано на торгах 21 серпня, зауважує Ліга. Кому зараз належить цей будинок, невідомо.

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Автор: 

Київ (19530) Нацполіція (15202) хуліганство (233) Укрбуд (136) Максим Микитась (291)


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Топ коментарі
+14
Поліція в цей час охороняла концерт Квартала 95
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23.12.2020 01:22
+11
При парашенці такого не було , він намагався всім когупціонерам руки поодрубувать ,особливо тім хто буде красти у армії .😆
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23.12.2020 00:10
+10
А скільки невдячних виборців проти ?😆 Дали коліном в зад ???
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23.12.2020 00:31
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пока наехали на татарова микитась пытается вернуть хоть что-то... видимо дали отмашку что можно уже
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23.12.2020 00:02 Відповісти
Микитася потрібно повернути в СІЗО і рейдерські розборки припиняться, бо це фактично він сам в себе віджимає будівлю, щоб продати і вкрасти майно з під застави.
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23.12.2020 00:04 Відповісти
А фесбешник Татаров не при чому .Так таки так!😈
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23.12.2020 00:11 Відповісти
А шо, на здание ареста не наложили ?
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23.12.2020 00:02 Відповісти
Хто? Татаров? Судячи з усього брати і були татаровські. З тих, що супроводжували його у НАБУ.
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23.12.2020 08:31 Відповісти
А когда это в Украине это кого-то останавливало?
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23.12.2020 10:08 Відповісти
Сытник разворотил "муравейник" ,будет нескучно.
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23.12.2020 00:03 Відповісти
що, шукали Микитася? Чи його гроші?
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23.12.2020 00:04 Відповісти
При парашенці такого не було , він намагався всім когупціонерам руки поодрубувать ,особливо тім хто буде красти у армії .😆
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23.12.2020 00:10 Відповісти
Але ж йрму недали , невдячні виборці. Так кажуть парашоботи , які оживлюють політичного трупа !😈
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23.12.2020 00:13 Відповісти
За Порошенка проголосувало 4,5 мільйони українців.
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23.12.2020 00:23 Відповісти
А скільки невдячних виборців проти ?😆 Дали коліном в зад ???
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23.12.2020 00:31 Відповісти
Так це ж були ватники.
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23.12.2020 00:38 Відповісти
А тоді, хто такі парашоботи ???😆 зовсім заплутали .
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23.12.2020 00:43 Відповісти
Ты еще и сам себе яйца лижешь лайкаешь, гыдота?
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23.12.2020 05:10 Відповісти
кацапа,фуле... .самоеды,самолизы
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23.12.2020 09:01 Відповісти
Что тебе безграмотному чмо обьяснять ты все равно не поймёшь потому что безграмотное чмо представитель 73% "наріда"
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23.12.2020 02:50 Відповісти
Порошенко поза всіма списками - він на самому передку всіх неподобств
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23.12.2020 07:21 Відповісти
Сегодня (22-го) ментов в центре немеренно было)))
А у них под носом толпа на толпу)))
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23.12.2020 00:21 Відповісти
Озброєна група штурмувала колишній офіс "Укрбуду" в Києві і чинила опір поліції: затримано 6 осіб, постраждав один правоохоронець - Цензор.НЕТ 657
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23.12.2020 00:31 Відповісти
Я оторопіла від заголовку.
Дикунство.
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23.12.2020 00:50 Відповісти
Поліція в цей час охороняла концерт Квартала 95
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23.12.2020 01:22 Відповісти
Центр Києва.Озброєні тітухани ділять нерухомість,попутно б'ючи мєнтів.
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23.12.2020 01:29 Відповісти
В 14 часов. Средь бела дня.
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23.12.2020 02:51 Відповісти
Уже веселие дошло до точки... Или история когда нет в стране справедливого суда!
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23.12.2020 07:01 Відповісти
Суд є, тільки неправий.
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23.12.2020 07:28 Відповісти
Неправий це все рівно, що його взагалі не існує.
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23.12.2020 08:22 Відповісти
"Ответственно заявляю, что к данным событиям не имею никакого отношения" - Рафик ни учем не уиноват!
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23.12.2020 07:57 Відповісти
"Цивілізація". Закон про рейдерство важко прийняти? Сомалі, конго.
Рейдерам та просто "пришел пАмочь" треба давно давати від 5 років зони.
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23.12.2020 08:03 Відповісти
Полиция квалифицировала событие как хулиганство.Источник: https://censor.net/ru/v3238548

просто , ************ трошки , і нічого страшного
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23.12.2020 10:44 Відповісти
Какое хулиганство, это разбой самый настоящий, групповой и вооруженный.
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23.12.2020 10:56 Відповісти
 
 