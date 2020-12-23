Озброєна група штурмувала колишній офіс "Укрбуду" в Києві і чинила опір поліції: затримано 6 осіб, постраждав один правоохоронець. ВIДЕО

Група озброєних людей 22 грудня намагалася проникнути в будівлю за адресою вулиця Пушкінська, 27а, де розташовується офіс компанії "Укрбуд". Поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, близько 14:00 до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути до одного з приміщень на вулиці Пушкінській.

На місце негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, які "втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок.

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"Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізовано у лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Попередньо встановлено, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. При цьому група осіб із застосуванням фізичної сили, піротехнічних засобів намагалася зайти та захопити його. За підозрою у скоєнні хуліганських дій у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії. Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього кримінального правопорушення", - зазначається в повідомленні.

Водночас, за даними "Київ оперативний", захопити намагалися колишній офіс "Укрбуду".

Судячи з відео, опублікованого Києвом оперативним, в інциденті з боку "нападників" брало участь близько 20 осіб. Бійка супроводжувалася вибухами невідомих предметів. Події справді відбувалися біля будинку по Пушкінській, 27.

Інформацію про штурм підтвердив колишній президент держкорпорації Максим Микитась у Facebook.

"Відповідально заявляю, що до цих подій я не маю жодного стосунку! Там обидві сторони - рейдери! Як одна зі сторін, що розбиралися, яка має підроблені документи і юридичні претензії, так і друга, яка фізично незаконно контролювала будівлю останні місяці поки я був у СІЗО - жодна не має права там перебувати! Знаючи, що я вийшов із СІЗО, обидва табори занервували і поспішають - і обидва хочуть швидко продати будівлю, поки я не висунув законних вимог, але вони не довіряють один одному - звідси і розборки між ними за контроль", - написав він.

При це 27 липня керуючий партнер сервісу оренди і покупки офісів allbc.info Антон Краєв повідомляв, що будівлю по вул. Пушкінська, 27, в якій був центральний офіс "Укрбуду", буде продано на торгах 21 серпня, зауважує Ліга. Кому зараз належить цей будинок, невідомо.

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