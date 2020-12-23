"Змагання" серед міністрів з приготування найсмачнішого борщу виграли Стефанішина і Ткаченко. ВIДЕО
У конкурсі на найсмачніший борщ перемогла команда віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави МКІП Олександра Ткаченка, які приготували борщ з вишнями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМУ.
"Сьогодні ми звернули увагу українців на те, що борщ є нашою традиційною родинною стравою. Борщ пройшов свій шлях крізь покоління, від бабусі до матері та сьогодні ми передаємо його рецепт своїм дітям. Для того, аби український борщ таки залишився нашим нащадкам ми прагнемо включення "Культури приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І це абсолютно можливо, уже в найближчі роки", – зауважила віцепрем'єр-міністерка.
Відео кулінарного змагання опублікувала пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
Попри те, що борщ із вишнями здобув перемогу, міністри погодились, що це не перемога інгредієнту, а перемога українського борщу в цілому на загальнонаціональному рівні.
Суддя цих "борщевих" змагань Євген Клопотенко, голова ГО "Інститут культури України", закликав міністрів: "Тепер будемо очікувати в Україні вулиць, пам'ятників на честь борщу, започаткуємо традицію відзначення світового Дня борщу та запуску тематичних телевізійних шоу".
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський долучилися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри змагалися в приготуванні найсмачнішого борщу.
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то чому він не конкурує в Україні? чому привозний турецький дешевший нашого місцевого?
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мать, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сын, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
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- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.
"Россиянам раскрыли оптимальный порядок употребления алкоголя в Новый год
После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк. Оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ Минздрава https://lenta.ru/tags/persons/*****-evgeniy/ Евгений Брюн , передает «https://lenta.ru/tags/organizations/moskovskiy-komsomolets/ Московский комсомолец ».
По словам Брюна, белое вино мягкое, чистое и не тяжелое для организма. Он добавил, что данный напиток - лучший вариант и в том случае, если новогодний стол тоже будет легким.Медик добавил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь - не стоит начинать с тяжелых.Он также не рекомендовал смешивать алкоголь со сладостями, потому что это понизит скорость восстановления организма, и с газированными напитками, так как углекислый газ увеличит всасывание спиртного, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .Брюн также посоветовал не засиживаться долго в новогоднюю ночь, потому что недостаток движения усиливает опьянение. Он призвал не показывать негативный пример употребления алкоголя детям и не устраивать «пьянку».Ранее Брюн https://lenta.ru/news/2020/12/18/alco/ назвал два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь: ритуально, например, на Новый год, или в лечебных целях. Он добавил, что главное - не злоупотреблять спиртными напитками. Нарколог подчеркнул, что в целом разрешенная доза алкоголя - «это ноль»."
Інформаційна цінність таких новин тотожня інформаційній цінності 95-го кварталу і дорівнює за словами хрюцького психіатра "ето ноль"
-Не грузи. Кофе пошли пить.Тебе Ткаченко,мне Стефашина.
-А борщ?
-А борщ нуждающимся
Сто років людство йшло до телебачення щоб херню показувать!
Перелистаєш тридцять тканалів і 95%'передач одне сміття, гадалки, екстрасенси, продажа біжутерії, Комаровський парить медицину, помста природи дебільна, песики, котики!
Фу *****, куди ми йдемо?