"Змагання" серед міністрів з приготування найсмачнішого борщу виграли Стефанішина і Ткаченко. ВIДЕО

У конкурсі на найсмачніший борщ перемогла команда віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави МКІП Олександра Ткаченка, які приготували борщ з вишнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМУ.

"Сьогодні ми звернули увагу українців на те, що борщ є нашою традиційною родинною стравою. Борщ пройшов свій шлях крізь покоління, від бабусі до матері та сьогодні ми передаємо його рецепт своїм дітям. Для того, аби український борщ таки залишився нашим нащадкам ми прагнемо включення "Культури приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І це абсолютно можливо, уже в найближчі роки", – зауважила віцепрем'єр-міністерка.

Відео кулінарного змагання опублікувала пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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Попри те, що борщ із вишнями здобув перемогу, міністри погодились, що це не перемога інгредієнту, а перемога українського борщу в цілому на загальнонаціональному рівні.

Суддя цих "борщевих" змагань Євген Клопотенко, голова ГО "Інститут культури України", закликав міністрів: "Тепер будемо очікувати в Україні вулиць, пам'ятників на честь борщу, започаткуємо традицію відзначення світового Дня борщу та запуску тематичних телевізійних шоу".

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Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський долучилися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри змагалися в приготуванні найсмачнішого борщу.