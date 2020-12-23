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"Змагання" серед міністрів з приготування найсмачнішого борщу виграли Стефанішина і Ткаченко. ВIДЕО

У конкурсі на найсмачніший борщ перемогла команда віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави МКІП Олександра Ткаченка, які приготували борщ з вишнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМУ.

"Сьогодні ми звернули увагу українців на те, що борщ є нашою традиційною родинною стравою. Борщ пройшов свій шлях крізь покоління, від бабусі до матері та сьогодні ми передаємо його рецепт своїм дітям. Для того, аби український борщ таки залишився нашим нащадкам ми прагнемо включення "Культури приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І це абсолютно можливо, уже в найближчі роки", – зауважила віцепрем'єр-міністерка.

Відео кулінарного змагання опублікувала пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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Попри те, що борщ із вишнями здобув перемогу, міністри погодились, що це не перемога інгредієнту, а перемога українського борщу в цілому на загальнонаціональному рівні.

Суддя цих "борщевих" змагань Євген Клопотенко, голова ГО "Інститут культури України", закликав міністрів: "Тепер будемо очікувати в Україні вулиць, пам'ятників на честь борщу, започаткуємо традицію відзначення світового Дня борщу та запуску тематичних телевізійних шоу".

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Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський долучилися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри змагалися в приготуванні найсмачнішого борщу.

Автор: 

Кабмін (14104) Міністерство культури (760) традиції (21) їжа (429)


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Топ коментарі
+7
Їм мацу потрібно пекти ,вона їм ментально ближча .😆
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23.12.2020 01:27
+6
- Товарищ жена, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мать, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сын, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Товарищ жена, что-то жарко. Выключи атомный реактор в подвале.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.

"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 4791
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23.12.2020 01:17
+4
пилять.. вот где людям нехрен делать.....трутни
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23.12.2020 03:21
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Так Борщагівка вже є. Вам депілам що ще потрібно? Борщаїна ??? Чи це підбирається під ЗЕЛЕНИЙ борщ?
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23.12.2020 00:43 Відповісти
Їм мацу потрібно пекти ,вона їм ментально ближча .😆
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23.12.2020 01:27 Відповісти
а столи ніззя було людські зробить - повище?
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23.12.2020 00:46 Відповісти
Українські цементні заводи можуть закритися через надмірний турецький імпорт, - експерти
https://stopcor.org/**********-czementni-zavody-mozhut-zakrytysya-cherez-nadmirnyj-tureczkyj-import-eksperty/
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23.12.2020 00:49 Відповісти
"Ми випускаємо цемент європейської якості, тому що наш цемент вільно конкурує на європейському рівні», - коментує очільник асоціації виробників цементу України Павло Качур."

то чому він не конкурує в Україні? чому привозний турецький дешевший нашого місцевого?
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23.12.2020 07:42 Відповісти
В голливудских фильмах русские на завтрак всегда едят борщ с водкой. Даже семейка супергероев.

"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 2668
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23.12.2020 00:53 Відповісти
- Товарищ жена, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мать, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сын, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Товарищ жена, что-то жарко. Выключи атомный реактор в подвале.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.

"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 4791
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23.12.2020 01:17 Відповісти
" В голливудских фильмах русские всегда едят борщ с водкой". А это потому, что борщ тоже нацональное русское блюдо. Хохлы борщ варить не умеют.
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23.12.2020 05:18 Відповісти
помои под названием щи ваше блюдо, коцап.
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23.12.2020 07:44 Відповісти
мля, новина якраз для цензора. У мене є от краща, ну майже така само:
"Россиянам раскрыли оптимальный порядок употребления алкоголя в Новый год

После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк. Оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ Минздрава https://lenta.ru/tags/persons/*****-evgeniy/ Евгений Брюн , передает «https://lenta.ru/tags/organizations/moskovskiy-komsomolets/ Московский комсомолец ».

По словам Брюна, белое вино мягкое, чистое и не тяжелое для организма. Он добавил, что данный напиток - лучший вариант и в том случае, если новогодний стол тоже будет легким.Медик добавил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь - не стоит начинать с тяжелых.Он также не рекомендовал смешивать алкоголь со сладостями, потому что это понизит скорость восстановления организма, и с газированными напитками, так как углекислый газ увеличит всасывание спиртного, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .Брюн также посоветовал не засиживаться долго в новогоднюю ночь, потому что недостаток движения усиливает опьянение. Он призвал не показывать негативный пример употребления алкоголя детям и не устраивать «пьянку».Ранее Брюн https://lenta.ru/news/2020/12/18/alco/ назвал два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь: ритуально, например, на Новый год, или в лечебных целях. Он добавил, что главное - не злоупотреблять спиртными напитками. Нарколог подчеркнул, что в целом разрешенная доза алкоголя - «это ноль»."
Інформаційна цінність таких новин тотожня інформаційній цінності 95-го кварталу і дорівнює за словами хрюцького психіатра "ето ноль"
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23.12.2020 01:01 Відповісти
"пастухи в амбаре пьют "Шанель" и обсуждают новое бьеннале..."
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23.12.2020 04:45 Відповісти
Так вот и варили бы борщи , блин министры пальцем сделанные!
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23.12.2020 01:04 Відповісти
Слушай Игорь Валерьевич,а тебе чей борщ до смаку?
-Не грузи. Кофе пошли пить.Тебе Ткаченко,мне Стефашина.
-А борщ?
-А борщ нуждающимся
"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 5499
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23.12.2020 01:05 Відповісти
А ГДЕ ЭТО !?
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23.12.2020 01:28 Відповісти
В принципе не важно.Будь то ад або рай.Они всегда вместе,бо их ценности однаковi.И эти ценности сведут их друг с другом,даже они очнутся на разных полюсах Земли
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23.12.2020 01:40 Відповісти
(Eric Clapton) Autumn Leaves - Gabriella Quevedo https://youtu.be/Q0CUNwQ61Hs
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23.12.2020 01:42 Відповісти
А АХМЕТКА ЕЩЕ ТОТ ПРИТУЛА )))
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23.12.2020 01:29 Відповісти
В цій справі ,головне щоб ні хто з конкурентів ,в борщ той як його , не нас&ав ! Цю новину важко переоцінить !Коли в країні такі дрібні проблеми !😈
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23.12.2020 01:19 Відповісти
так, після власних штанів, в які і досі ще зеленим сере Порох, головне вберегти каструлю з борщем.
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23.12.2020 01:32 Відповісти
это ты про то что в штанах у соевого давно уже совсем другой шоколад?
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23.12.2020 01:54 Відповісти
А Я ДУМАЛ СЕЙЧАС ПОВЯЗКИ И АППАРАТЫ ИВЛ НУЖНЫ !?
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23.12.2020 01:27 Відповісти
да, тебе ещё и мозгоправ
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23.12.2020 01:55 Відповісти
ДИВА БУДЬ МИЛА !)
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23.12.2020 02:21 Відповісти
афігітєльна "новина"..
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23.12.2020 01:31 Відповісти
shokolad, не те слово. Борщ, зварений ресторатором і міністром, стане головним досягненням 2020 року Зеленського і його команди.
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23.12.2020 05:13 Відповісти
Судья Клопотенко нормальный? Борщ с вишней и борщ с жареной капустой. "Теперь будем ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща." Сумашедшие министры и судья.Радостные такие. Да. Весь мир с вами. Э-э, нет. МИР со смеху упал. Мишлен ещё не отправили на миротворец? Позорники, эти министры и министерки. Испанский стыд.
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23.12.2020 02:07 Відповісти
"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 2641
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23.12.2020 02:40 Відповісти
Министры варят борщ. Вот и сбылась мечта миллионов что каждая кухарка может стать министром.
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23.12.2020 02:48 Відповісти
пилять.. вот где людям нехрен делать.....трутни
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23.12.2020 03:21 Відповісти
Отлично! Всех отправить в столовую №5 барнаульского завода по заточке булавок...
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23.12.2020 04:01 Відповісти
Мокша, жри свои помои -щи и сри в ведро в своем бараке с тараканами и клопами. Тебе до украинцев, как раку до воды задним ходом.
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23.12.2020 05:09 Відповісти
Чмо кацапське , бояру тут сьогодня не наливають для вас довбойобів , валі нах в свій Козлостан
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23.12.2020 06:44 Відповісти
"Еліта" з жиру біситься. Банкет підчас чуми. В Украіні проблем для зеленоі плісняви вже нема, все прішали, тепер бавляться в кулінарів. Краще б ці придурки борщ варили, а не закони приймали.
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23.12.2020 05:07 Відповісти
кожен має робити те,що вміє---от Клопотенко -повар це і робить.І конкурси по варінню борщу.
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23.12.2020 10:09 Відповісти
А почему слово Соревнования в кавычках стои́т?
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23.12.2020 06:44 Відповісти
а вы думали шо вони працюють на благо...щас хрен вам с борщом... они кучкуются и от скуки уже конкурсы жлобские проводят.
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23.12.2020 08:55 Відповісти
Ну да!
Сто років людство йшло до телебачення щоб херню показувать!
Перелистаєш тридцять тканалів і 95%'передач одне сміття, гадалки, екстрасенси, продажа біжутерії, Комаровський парить медицину, помста природи дебільна, песики, котики!
Фу *****, куди ми йдемо?
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23.12.2020 11:35 Відповісти
Не хрен чем заняться? Все уже сделали? м-Даки
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23.12.2020 11:54 Відповісти
 
 