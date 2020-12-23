Українське суспільство не підтримає відмову від курсу на ЄС і НАТО, - Разумков. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна не зможе прибрати з Конституції пункти про пріоритетність курсу на ЄС і НАТО. За його словами, навіть якщо Україна піде на таку поступку Росії, це не зупинить війну на Донбасі та окупацію Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Бази НАТО і так стоять біля кордонів Росії. Це може подобатися, може не подобатися, але це факт. І я думаю, що навіть якщо б не було питання НАТО, з'явилося б інше питання - наприклад, питання Європейського Союзу, якби не він - виникло б питання суверенітету, незалежності, кольору прапора, будь-яка річ, яку "аргументовано" можна використовувати для того, щоб продовжувати в тому числі окупацію Криму і війну на сході", - зазначив спікер парламенту.

Разумков не вірить, що зміни до Конституції можуть відбутися.

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"Курс на ЄС, на НАТО закріплений в Конституції держави. Для зміни цих питань потрібна довга процедура, рішення КСУ, два голосування в парламенті, друге - 300 голосів. Я не думаю, що це підтримає українське суспільство. Ключовим моментом були події 2013-2014 років, і я не впевнений, що хтось буде ці питання порушувати", - підкреслив Разумков.