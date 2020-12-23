Українське суспільство не підтримає відмову від курсу на ЄС і НАТО, - Разумков. ВIДЕО
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна не зможе прибрати з Конституції пункти про пріоритетність курсу на ЄС і НАТО. За його словами, навіть якщо Україна піде на таку поступку Росії, це не зупинить війну на Донбасі та окупацію Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Бази НАТО і так стоять біля кордонів Росії. Це може подобатися, може не подобатися, але це факт. І я думаю, що навіть якщо б не було питання НАТО, з'явилося б інше питання - наприклад, питання Європейського Союзу, якби не він - виникло б питання суверенітету, незалежності, кольору прапора, будь-яка річ, яку "аргументовано" можна використовувати для того, щоб продовжувати в тому числі окупацію Криму і війну на сході", - зазначив спікер парламенту.
Разумков не вірить, що зміни до Конституції можуть відбутися.
"Курс на ЄС, на НАТО закріплений в Конституції держави. Для зміни цих питань потрібна довга процедура, рішення КСУ, два голосування в парламенті, друге - 300 голосів. Я не думаю, що це підтримає українське суспільство. Ключовим моментом були події 2013-2014 років, і я не впевнений, що хтось буде ці питання порушувати", - підкреслив Разумков.
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Стосовно НАТО - жодного референдуму законодавством не передбачено.
бо навряд там такі вже... ідейні ))))
Вот только делами мы всё дальше от ЕС и НАТО. Самая бедная страна в Европе ...
Ну да, закреплен. И что с этого. Только самообман. Во-первых Украину там не ждут. А во вторых Украина присоединиться к ЕС никак не сможет. С разваленной и продолжающей падать экономикой и всепоглощающей с низу до верху коррупцией и неуправляемостью нам там нечего делать. Это все балачки и окозамылювання.
Т.е. ЗЕленые начали уже прощупывать отказ от ЕС и НАТО.
Чувствуется крепкий альянс СН с ОПЗЖ.
Тому маємо провал за провалом.
Українці, не будьте кацапами, бо інакше ви Європи не побачите.
Будете існувати як раби підніжки грязь моцкви.
Ми можемо бути в десять разів культурніше, виправити економіку, та зробити ще кращими збройні сили. Але поки Європа не готова піти на військовий конфлікт з Росією заради нас, ні в ЄС, ні в НАТО нам нічого не світить. Хіба що варіант фінляндизації, коли економіка орієнтується на Захід, а політика на Росію.