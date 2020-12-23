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"Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19", - Степанов. ВIДЕО
Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 387 осіб на 1 млн населення.
Про це в ході онайлн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна перебуває на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він у нас становить 387 осіб на 1 млн населення. У Польщі він 682 людини, у Франції - 932, у Великій Британії - 1004 людини", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам, провідним фахівцям, які першими створювали протокол лікування коронавірусу.
Топ коментарі
+5 Yuriy Smith
показати весь коментар23.12.2020 10:20
+5 Дорогой Я
показати весь коментар23.12.2020 11:05
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.12.2020 10:18
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А если и дальше записывать смерти в кодид-19 в "умер от стороних заболеваний" - то вообще выйдем в "0 смертей от ковида"))
степанов настолько примитивен, что ссыт зебилам прямо в глаза, утверждая что медицина в Украине круче чем в Германии, Швеции и т.д.
Стебанов, ты переплюнул почти даже Ким чЛен Ына - у которого никого нету зараженного(всех отправил в лагеря)
что это такое? У МЕНЯ БРАТ ПОМЕР ОТ ЭТОЙ ЖУТИ!!!!(как бы если бы... ггг )
Ето ни в коем случае не есть результат того, шо у нас больше людей чем у поляков умирают от других болезней
Евроапу лихорадит, не смотря на все принятые меры.
В Украине нихрена не делается и все пучком.
Может я какой то неправильный но мне от этого ДОСТИЖЕНИЯ очень грустно и стыдно .......
Очень удивлен что ОН еще не сравнил нас с рАсией !!!
возможно для них он реально что то и делал, это их выбор....
хотя 73% выбравших не лоха мпе тоже не понятен ....
Быдловчане всегда любят обворовавших их...
Думаю, всех коммунальщиков согнали, как баранов.
будут приходить целовать ему жпу
в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
Количество умерших в Украине в октябре текущего года выросло на 17,5% по сравнению с октябрем 2019 года.
+10 тысяч примерно, всё нормально степаныч, главное не тестировать и короновируса не будет
На додаток, немає жодних вірогідних пояснень, чому в сусідніх європейських країнах епідемічна ситуація виглядає гірше, ніж у Нашої Епідемії.
Цікаво, що очільник нашого славного Мінбудьздоров'я "тактовно" не згадував про те, на якому ми місці в Європі за числом тестів на мільйон населення. Бо воно передостаннє - менше тестів здійснено лише в Албанії...
До того ж, Петро Олексійович розпочав боротьбу зі своїм коронавірусом раніше за Володимира Олександровича...
Зрештою, справжні петріоти можуть заявити, що за Порошенка ніякого коронавірусу в Україні і близько не було - і це буде чистісінька правда.
-- всё-таки, надо в Украину обратно сваливать -- пока жив...
Примите, одного их пропащих своих сыновей? *)