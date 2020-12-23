"Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19", - Степанов. ВIДЕО

Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 387 осіб на 1 млн населення.

Про це в ході онайлн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна перебуває на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він у нас становить 387 осіб на 1 млн населення. У Польщі він 682 людини, у Франції - 932, у Великій Британії - 1004 людини", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам, провідним фахівцям, які першими створювали протокол лікування коронавірусу.

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