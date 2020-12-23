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"Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19", - Степанов. ВIДЕО

Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 387 осіб на 1 млн населення.

Про це в ході онайлн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна перебуває на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він у нас становить 387 осіб на 1 млн населення. У Польщі він 682 людини, у Франції - 932, у Великій Британії - 1004 людини", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам, провідним фахівцям, які першими створювали протокол лікування коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у лідерах щодо хворих за добу Київ, Запорізька та Київська області

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
чудак, ты реально не обосрался от смеха, это первое, а второе - че к тебе не едут немецкие медики и их коллеги с Израиля, "перенимать опыт" то?
Стебанов, ты переплюнул почти даже Ким чЛен Ына - у которого никого нету зараженного(всех отправил в лагеря)
что это такое? У МЕНЯ БРАТ ПОМЕР ОТ ЭТОЙ ЖУТИ!!!!(как бы если бы... ггг )
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23.12.2020 10:20
+5
Сегодня зароют гепу. Сначала труп повезут в патриархат, потом в театр, потом на кладбище. Ковидный труп! Разве это соответствует протоколу обращения с умершими от ковид? Куда смотрят здравоохранение и правоохранение?
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23.12.2020 11:05
+3
"Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19", - Степанов - Цензор.НЕТ 8593
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23.12.2020 10:18
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"Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19", - Степанов - Цензор.НЕТ 8593
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23.12.2020 10:18 Відповісти
нужно просто перестать считать - и стали на 30-м месте)
А если и дальше записывать смерти в кодид-19 в "умер от стороних заболеваний" - то вообще выйдем в "0 смертей от ковида"))
степанов настолько примитивен, что ссыт зебилам прямо в глаза, утверждая что медицина в Украине круче чем в Германии, Швеции и т.д.
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23.12.2020 12:19 Відповісти
чудак, ты реально не обосрался от смеха, это первое, а второе - че к тебе не едут немецкие медики и их коллеги с Израиля, "перенимать опыт" то?
Стебанов, ты переплюнул почти даже Ким чЛен Ына - у которого никого нету зараженного(всех отправил в лагеря)
что это такое? У МЕНЯ БРАТ ПОМЕР ОТ ЭТОЙ ЖУТИ!!!!(как бы если бы... ггг )
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23.12.2020 10:20 Відповісти
Стебанов
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23.12.2020 10:21 Відповісти
Викинули б тебе посеред ночі на вулицю з лікарні як в Іспанії ,то б зрозумів чому тут така смертність.Західна модель медицини повністю виявилась не дієздатною проти епідемії,завалили трупами всю Європу, сидять як барани в своїх суперобладнаних кабінетах і не знають що робити, лишень тикають скільки грошей потратили на твоє обстеження.
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23.12.2020 10:58 Відповісти
Это не говорит о хорошем лечении, это говорит о стойкости организма украинцев к Ковиду 19,которые из за бедности не испортили свою иммунную систему антибиотиками, хотя сейчас этой дрянь в любом продукте сидит. В 90 годы все помнят окорочка заграничные вкусные были и выходцы ссср мало болели, так как окорочка были пропитаны антибиотиком Тетрациклин
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23.12.2020 10:24 Відповісти
да ділов то : не записати у "від ковід помер". особливо, коли не всіх тестутють.
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23.12.2020 13:42 Відповісти
Ето, наверное, результат грамотного планирования, прогноза, и чёткой работы слаженной группы профессиональных менеджеров, которые ровно в 2 раза грамотнее поляков.
Ето ни в коем случае не есть результат того, шо у нас больше людей чем у поляков умирают от других болезней
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23.12.2020 10:26 Відповісти
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23.12.2020 10:28 Відповісти
Надо просто правильные цифры подавать.

Евроапу лихорадит, не смотря на все принятые меры.
В Украине нихрена не делается и все пучком.
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23.12.2020 10:34 Відповісти
Это ж уже выходит, что фули нам пули, если нас снаряды не берут. Во даёт министр!
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23.12.2020 10:43 Відповісти
Это если считать от 46 мильйонов населения и верить статистики по смертности.
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23.12.2020 10:55 Відповісти
вже давно 42
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23.12.2020 13:44 Відповісти
Прочитал 4 раза и так и не понял ЧЕМ ЭТОТ ДЯТЕЛ ГОРДИТСЯ ???
Может я какой то неправильный но мне от этого ДОСТИЖЕНИЯ очень грустно и стыдно .......
Очень удивлен что ОН еще не сравнил нас с рАсией !!!
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23.12.2020 11:05 Відповісти
Сегодня зароют гепу. Сначала труп повезут в патриархат, потом в театр, потом на кладбище. Ковидный труп! Разве это соответствует протоколу обращения с умершими от ковид? Куда смотрят здравоохранение и правоохранение?
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23.12.2020 11:05 Відповісти
куда прутся харьковчане ?
возможно для них он реально что то и делал, это их выбор....
хотя 73% выбравших не лоха мпе тоже не понятен ....
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23.12.2020 11:09 Відповісти
"куда прутся харьковчане ?" Нормальные удостовериться, что Гепа- точно ласты склеил, а ненормальные надеются Гепину жопу на прощанье облобызать.
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23.12.2020 11:17 Відповісти
куда прутся харьковчане ?

Быдловчане всегда любят обворовавших их...
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23.12.2020 11:46 Відповісти
я в шоці: вже називають Гепу батьком рідним і як тепер жити без нього? і пригадались лавочки в метро по 60 тис. ще "тих" гривень і польоти в мацкву в 2014 році. Здох сучій пьос- та х... з ним.
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23.12.2020 11:54 Відповісти
Хочу еще обратить внимание на грубейшее нарушение ковидного карантина!
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23.12.2020 12:00 Відповісти
Та ну, такой бедный протокол программы? Может харьковские аборигены еще устроят пляски у костра возле родного гробика, такое незабываемое событие.
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23.12.2020 12:10 Відповісти
Было уже на цензоре - толпа быдла, как в за водкой при горбачеве...
Думаю, всех коммунальщиков согнали, как баранов.
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23.12.2020 13:09 Відповісти
кернеса еще в мавзолей положат
будут приходить целовать ему жпу
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23.12.2020 20:11 Відповісти
Фуфло впихивает, думают что все идиоты ! В Европе процент большой потому что там людей доживших до 80,90 и 100 лет-миллионы , а этот вирус по старикам в первую очередь работает ! У нас просто нет пенсионеров с таким возрастом, Украинские старики из за отсутсвия медецины, 90% умирают до 70-75 лет !
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23.12.2020 11:13 Відповісти
В них ще тестують поголовно. Безкоштовно. В нас вистояти в черзі і віддати 50 євро не кожен біжить
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23.12.2020 12:25 Відповісти
Litve proval 1 mesto bez konkureniji v Evrope.Uzestocili karantin no nepomogajet.Vidimo budet ecio ziosce
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23.12.2020 11:13 Відповісти
https://coronavirus.d3.ru/v-germanii-zafiksirovan-naivysshii-sutochnyi-pokazatel-smertnosti-2091712/ В Германии ...

"Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19", - Степанов - Цензор.НЕТ 846

в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
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23.12.2020 11:46 Відповісти
так процентов 20 переболело, надо с прошлым годом сравнивать
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23.12.2020 13:28 Відповісти
Дойчландія більше України. І старих пердунів там дофіга із-за якості життя. А так як вони взе драють і дезинфікують, і антибіотики виписують, то там того імунітету кіт наплакав.
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23.12.2020 13:47 Відповісти
Є брехня, нагла брехня і статистика нашого МОЗ. Найгірша в Європі медична система має найкращі успіхи?
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23.12.2020 11:50 Відповісти
О,Слава великому Зе-чемпіону по боротьбі з коронавірусом!
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23.12.2020 11:59 Відповісти
Так це дивлячись як рахувати
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23.12.2020 12:35 Відповісти
Да возможно, вот только первые несколько месяцев тестов делалось ничтожно мало, и у скольких умерших был ковид не известно, да и сейчас честность в диагнозах причины смерти под большим сомнением.
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23.12.2020 13:01 Відповісти
В Украине зафиксировали резкий рост смертности: от чего умирают люди
Количество умерших в Украине в октябре текущего года выросло на 17,5% по сравнению с октябрем 2019 года.
+10 тысяч примерно, всё нормально степаныч, главное не тестировать и короновируса не будет
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23.12.2020 13:26 Відповісти
Страна в которой нет ничего даже похожего на адекватную статистику, рассуждает на каком она месте, на кого эта дичь расчитана? По селам ковид как причину смерти практически не регистрируют.
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23.12.2020 13:36 Відповісти
Бреше. Вже хоча б тому, що ніхто точно не знає, скільки в Україні того населення залишилось.
На додаток, немає жодних вірогідних пояснень, чому в сусідніх європейських країнах епідемічна ситуація виглядає гірше, ніж у Нашої Епідемії.
Цікаво, що очільник нашого славного Мінбудьздоров'я "тактовно" не згадував про те, на якому ми місці в Європі за числом тестів на мільйон населення. Бо воно передостаннє - менше тестів здійснено лише в Албанії...
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23.12.2020 13:39 Відповісти
"Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19", - Степанов - Цензор.НЕТ 4983"
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23.12.2020 13:50 Відповісти
Збільшення ковід-хворих не є виключною заслугою зенаступніків, які не змогли б досягти таких гідних результатів без вчасно провернутої папєродніками медової реформи.
До того ж, Петро Олексійович розпочав боротьбу зі своїм коронавірусом раніше за Володимира Олександровича...
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23.12.2020 14:16 Відповісти
у зе команди був рік для роботи з медсферою, був рік, щоб почати повертати у свої русла, і було літо, яке вони просрали на дороги, а не на медсферу. учора Голік у Скрипіна сказав, що скільки МОЗ запросило, стільки йому і дали та ще 6,5 млрд зверху і ще залишилось.
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23.12.2020 14:41 Відповісти
так Порошенко винен, що дятли зелені не могли спочатку вибрати міністра МОЗ, і Порошенко винен, що міністри не можуть проектувати і запрашують замало?
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23.12.2020 14:45 Відповісти
А чому винен - це ж заслуга, нє? Він же не винен у тому, що зенаступніки так і не спромоглися відновити з гідністю зреформованої ним санепідслужби.
Зрештою, справжні петріоти можуть заявити, що за Порошенка ніякого коронавірусу в Україні і близько не було - і це буде чистісінька правда.
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23.12.2020 15:07 Відповісти
чого повернули Резніченка, з команди Порошенка, у Дніпропетровську ОГА? послухай Голіка, і ти почуєш, як брехали зелені про об"єкти, на якігроші отримували. а тепер Резніченку треба їхні странки виправлять:мзаявляли, що 75% об"єкту зроблено, а в реалі лише 25% було зроблено. а це значит, прийде менше грошей, чи по карманам розкладуть, і об"єкт не закінчать. Зато порох буде винний.
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23.12.2020 14:50 Відповісти
Интересно, сколько стран в Европе?
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23.12.2020 14:29 Відповісти
напряжи пальчик - потикай у гугл.
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23.12.2020 14:42 Відповісти
Утруждал себя мне давать совет, не мог сразу написать, О какой ты.
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23.12.2020 18:25 Відповісти
на форумах ніхто не відповідає. усе лише умнічають.
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23.12.2020 18:30 Відповісти
Та, понятно... -- все "призы" берёт ЕС.
-- всё-таки, надо в Украину обратно сваливать -- пока жив...
Примите, одного их пропащих своих сыновей? *)
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23.12.2020 15:51 Відповісти
ТАК, тому що в Європі багато старих, які в більшості і вмирають від того китайського вірусу, а в Україні до старості НЕ ДОЖИВАЮТЬ!
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23.12.2020 20:39 Відповісти
 
 