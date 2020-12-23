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Позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході під Києвом, - ЗМІ. ВIДЕО

У Київській області позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія сталася біля села Березівка ​​на Житомирській трасі. Нині на місці працює патрульна поліція.

"Позашляховик "Порш" збив двох людей, насмерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли через пішохідний", - йдеться в повідомленні.

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Позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході під Києвом, - ЗМІ 01

Автор: 

ДТП (4473) Київська область (4047)


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Топ коментарі
+33
Как я ненавижу такие переходы по трассе через шесть полос
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23.12.2020 10:33
+24
Судя по машине решение полиции и суда будет очевидным
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23.12.2020 10:30
+20
Вангую-прокурор или мент.
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23.12.2020 10:29
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Вангую-прокурор или мент.
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23.12.2020 10:29 Відповісти
Порш панамера хорошая машина. Откупится мажер, век воли не видать... жаль людей, на ровном месте такая трагедия...
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23.12.2020 10:30 Відповісти
Я ошибся, там порш каен походу
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23.12.2020 10:41 Відповісти
тормозной путь у внедорожника очень длинный

Чого не пише, що люди відлетіли більше чим на 100 метрів під переходу.
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23.12.2020 12:46 Відповісти
100м? Таке буває? За звичай якщо більше метрів 10 то там тільки частини тіл залишаються
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24.12.2020 09:14 Відповісти
Треба було зупинитись і фотку зробити?
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24.12.2020 10:02 Відповісти
Тут вы батенька не прав. Может чья то успешная жена или 18 летний успешны сынок бизнесмен
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23.12.2020 10:31 Відповісти
Какая разница(В.Зеленский).
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23.12.2020 10:54 Відповісти
ще може бути мєладзе... для нього це не в перший раз! і для наших мусарів - теж
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23.12.2020 14:10 Відповісти
девятицилиндровый
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23.12.2020 10:38 Відповісти
Почти как велик Зеленского...
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23.12.2020 11:08 Відповісти
Судя по машине решение полиции и суда будет очевидным
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23.12.2020 10:30 Відповісти
Поверь мойша, тебе ни кто не позавидует когда убьешь пару человек, будь ты хоть на мазерати.
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23.12.2020 11:53 Відповісти
єто как сказать, кто-то может и позавидует. но то такое... зависть нам ни к чему, а вот ответственность у тебя на таврии( или на каком тьі там тазике ездишь) , и у меня - совсем разная будет. точнее у тебя будет, а у меня - нет
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12.01.2021 12:31 Відповісти
Выдержка из протокола полиции: Потерпевшие дорогу не переходили, а переползали. Причем в белых маскхалатах.
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23.12.2020 10:32 Відповісти
Как я ненавижу такие переходы по трассе через шесть полос
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23.12.2020 10:33 Відповісти
Підтримую! І вони (переходи) через трасу потрібні? Чи краще і безпечніше - мостик?
Плюс розворти через зустрічну, замість розв'язок.
У Німеччині, все, що не може рухатися швидше за 60 км/год. не має права з'являтися на автобані. А тут пішоходи.
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23.12.2020 10:44 Відповісти
Это и является главной причиной подобных ДТП! А у нас вместо переходов (надземных/подземных) камеры автоматической фиксации вешают на каждом столбе. Это все что нужно знать про организацию дорожного движения в Украине.
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23.12.2020 10:53 Відповісти
100% вместо камер по цене под 1000000 грн лучше бы развязки строили.
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23.12.2020 14:23 Відповісти
Следать мост это потратить деньги, поставить камеру это заработать деньги. И мусорам по барабану, что мост + ограждение(нормальное, а не "шоб було") будет спасать 100% людей. Им главное рубануть $
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23.12.2020 18:53 Відповісти
100% + почуття зверхності над простим людом (а це взагалі безцінно)
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24.12.2020 09:15 Відповісти
Вы только подумайте о цепочке принятия таких решений.
Один ганд...он рисует это на бумаге. Еще несколько смотрят и утверждают. Последний критин ставит под этим всем подпись и начинается гамно-стройка.
https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU Еще один пример современной гамно-стройки
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23.12.2020 13:37 Відповісти
ми, колись, переходили пішохідний перехід на набережно-лугову від автоцентра мітцубісі!
ото був треш! по-перше ми, с дружиною, стояли на узбіччі хвилин 10, усіляко демонструючи бажання перейти дорогу, перш ніж нас помітив водій в крайній смузі... коли він зупинився, тільки секунд через 30 це помітили в другій смузі і теж зупинилися... ми тіки зробили перші кроки з узбіччя, а вже хтось ледь не вїхав в зад авто, що зупинилася у другій смузі, коли ми дійшли до края 2-гої смуги - ми секунд 20 вигладали за зупинившимся авто, щоб нас побачили у третій смузі... коли нас побачив водій в 3-ій смузі він почав гальмувати так, наче побачив стовп перед собою... це при тому, що ми ховалися за авто в другій смузі... такого жаху нікому не побажаєшь, а це був звичацній літній день
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23.12.2020 14:18 Відповісти
В первый раз вижу, чтобы "пешеходный переход" упирался прямо в отбойник разделителя полос. Не, ну если пешеходы пострадали от Порша, то им можно.
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23.12.2020 20:23 Відповісти
По этому строить дороги - это зло. Уж пусть лучше они будут раздолбанными, если у нас все срали на правила. Пусть объезжают ямы. И пусть лучше водитель развалит себе ходовую, чем чью-то жизнь!!!
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23.12.2020 10:40 Відповісти
внедорожник на дороге - моветон
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23.12.2020 10:42 Відповісти
К стати вторую мировую войну совки выиграли как раз по причине отсутствия нормальных дорог. Немцы приехали, а тут бездорожье и гавно и сразу загрузли))) Ну а потом дедываивале по хорошим дорогам, с ветерком, дошли до Берлина)))
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23.12.2020 10:44 Відповісти
сразу вспомнился https://youtu.be/rjd2ffmgANs
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23.12.2020 10:48 Відповісти
немцы уже давно ушли а в совке так дорог и не построили !
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23.12.2020 11:01 Відповісти
По нашим дорогам надо на раллийной машине ездить. Я так и делаю и не жду милости от автодора.
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23.12.2020 13:38 Відповісти
дураки и дороги
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23.12.2020 14:09 Відповісти
Желаю Вам ездить по таким дорогам и все время тратить на ремонт подвески
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23.12.2020 14:25 Відповісти
да, просто пройтись к магазину и не использовать с 50-100 матов - не получится. это же вообще - я так и говорю - И ЭТО ХОЧЕТ В ЕВРОПУ?????
дануивонапутина
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23.12.2020 10:52 Відповісти
в Европе пешеходных переходов через скоростную трассу уже давно нет , да и строить так заправки давно запретили .
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23.12.2020 10:58 Відповісти
RIP
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23.12.2020 10:43 Відповісти
не в коем случаи не защищаю водителя но многие пешеходы считают что авто останавливается на раз - два !!!
загородная трасса и погода и видимость и понятно что не 80 была скорость - КУДА СПЕШИТЬ, можно было и пропустить авто а потом переходить .
некоторые вообще оборзели (доставщики ) на весосипедах и мопедах переезджают по переходу и еще возмущаются что их не пропустили ...
есть очень хорошее слово - ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ !!!
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23.12.2020 10:51 Відповісти
Есть еще одно хорошее понятие ЗДРАВЙ СМЫСЛ, но как показали последние президентские выборы, это не про нашу страну....
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23.12.2020 10:57 Відповісти
у нас пішоходи достойні наших водіїв
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23.12.2020 14:21 Відповісти
Пішоходи свято вірять в те, що машини на слизькій дорозі перед переходом повинні ставати як вкопані.
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23.12.2020 10:59 Відповісти
Перед пішохідним пеереходом водій зобов'язаний знизити швидкість, куріть ПДР. Що не відміняє упоротості більшості пішоходів, які вперто не звертають увагу на умови руху, як, втім і водії. Люди ж і за за рулем, і на переході однакові за менталітетом.
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23.12.2020 11:30 Відповісти
Пешеходы могут верить, во что хотят. Они - КОРОЛИ на дорогах. Именно АВТО должны отвечать за себя и за пешехода. Именно на них ответственность, при любом раскладе. Но только не в Украине.
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23.12.2020 12:17 Відповісти
А хто буде атвечать за слизьку неприбрану дорогу?
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23.12.2020 13:03 Відповісти
Ті, яких ви вибрали й повинні контролювати. Я щось не бачу протестів проти слизьких доріг, тільки скігління і інтернеті.
А от водії, яка б дорога не була, повинні пристосовуватися до неї. Слизька - міняй шини на зимові, з доброю гумою. І їдь тихше, щоб самому додуму доїхати і інших не відправити на той світ.
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Якщо дорога - лід, то ніяка гума не спасе.
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23.12.2020 14:40 Відповісти
Якщо дорога "як лід" врятує здоровий глузд а не гума , але де у власника порше здоровий глузд ? він же у цьому житті цар і бог , а навколо нього бидло яке повинне на нього молитися і поклони бити перед тачанкою барина Тут іще багато написали про переходи - не врятують вони від хамів на дорогах , подивіться як наші " згімнапани" по пішоходних переходах літають пробки об"їзджаючи і людей давлячи ! У мене на сьогодні 35 років безперервного водійського стажу , за цей час дурнів і серед пішоходів , і серед водіїв надивився вдосталь , але у конкретно взятому цьому випадку той хто був за кермом порше - ІДІОТ !
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23.12.2020 23:22 Відповісти
Як не дивно , якби закон у нас діяв , "атвечать" потрібно водію , бо згідно до ПДР він повинен був обрати БЕЗПЕЧНУ швидкість згідно до правил та погодних умов .
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23.12.2020 23:11 Відповісти
давят холопов...
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23.12.2020 11:17 Відповісти
Є народне прислів'я " Легше зупинити свою дупу на засніженій дорозі, ніж авто на великій швидкості!" Ці пішоходи страх втратили
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23.12.2020 11:24 Відповісти
водій повинен мати здоровий глузд і не гнати авто в таку погоду на великій швидкості!
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23.12.2020 14:22 Відповісти
Наверное забыли в какой стране живут. Переходя дорогу мало посмотреть по сторонам и оценить ситуацию, нужно ещё и оглянуться. А баран который сидел за шофёркой явно был чем то занят.
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23.12.2020 11:25 Відповісти
как чем .? телефоном .))
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23.12.2020 19:02 Відповісти
Нужен флешмоб подожги дорогой внедорожник ,иначе он тебя задавит и твоих близких . Украинцы пока не начнут кровную с месть , этот беспредел не остановить 😡😡😡😡😡 . В Одесской области пару дне назад ,тоже забили двоих 😡
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23.12.2020 11:28 Відповісти
А мозги проспиртованные тебе поменять не надо?
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23.12.2020 15:51 Відповісти
Резина летняя была? На зимней резине зимой сразу бы остановился (у людей панацея-зимняя резина спасет, хотя устойчивости процентов на 5-10 добавляет, а уж при заносе вообще все равно какая)
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23.12.2020 11:42 Відповісти
Очень длинным был тормозной путь, нычит? Такой, какой бывает при превышении скорости?
Быдло вонючее, принесло людям такое горе и еще его отмазывать УЖЕ пытаются.
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23.12.2020 12:15 Відповісти
це тільки у нас такий дебілізм, на трасах пішоходні переходи, у нормальних країнах будують шляхопроводи.
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23.12.2020 12:19 Відповісти
В Киевской области внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе. Источник: https://censor.net/ru/v3238590

ОКРІМ ЯК РОБИТИ ЛЕЖАЧІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗА 10 МЕТРІВ ВІД ПІШОХОДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, НІЧОГО НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ, ДУМАЮ ТАК
Там швидкість скинуть хочуть чи не хочуть
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23.12.2020 12:32 Відповісти
В цивилизованных странах пешеходов нет на трассах и магистралях.
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23.12.2020 13:33 Відповісти
Ну да, це як що траса національного значення не перерізає населений пункт на дві частини чи проходить по його краю
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23.12.2020 22:30 Відповісти
Нам до цивілізації ще попотіти потрібно спробуйте в цивілізованій Франції на дорозі аналогічній тій на якій у нас аварія сталася швидше 80 км/год поїхати у суху сонячну погоду , а тоді розкажете мені свої враження від спілкування з місцевими поліцейськими Ось така цивілізація P.S. Між іншим , поцікавтеся де в Україні автомагістраль прокладена і яка її довжина !
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23.12.2020 23:34 Відповісти
не скинуть! такі позашляховики облаштовані пневмо-підвіскою, вона ті ліжачі поліцейскі не помічає
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23.12.2020 14:23 Відповісти
Навіть з такою підвіскою як що буде оголошено по всій Україні такі заходи безпеки водії будуть скидати швидкість хоча б тому що там можуть будуть встановлені камери фотофіксації.
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23.12.2020 22:31 Відповісти
у голодранцев во всем виноваты генералы и владельцы внедорожников. Объяснять неимущим что либо дело малоперспективное , и все же. Езжу полвека. Два года назад еду на внедорожнике на ЧИСТО ЗИМНЕЙ НОВОЙ резине со скорость 50 км. Метров за 70 вижу что светофор переключается на желтый. Начинаю плавно притормаживать и вижу что машина никак не реагирует .Начинаю сигналить что бы привлечь внимание пешеходов. А там с пониманием только маты. С трудом но машина стала на льду как зеркало. ПЕШЕХОДУ НЕХРЕН ДЕЛАТЬ НА ТРАССЕ!
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23.12.2020 13:28 Відповісти
в нашій країни майже ніхто на бажає розуміти іншу точку зору!
те що дорога може покритися льдом за 15 хвилин до проїзду там авто, нікого не цікавить - водій повинен бути вангою і все передбачати!
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23.12.2020 14:25 Відповісти
А пешеход на трассе нихера и не делал ! Он двигался по пешеходному переходу ! Як "голодранець" у якого теж є позашляховик на НОВІЙ ЧИСТО ЗИМОВІЙ гумі " генералу " - беріть до уваги те , що на слизькій дорозі від АВС одна тільки шкода і від нової гуми у цих випадках користь тільки тоді , якщо ця гума - презерватив !
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23.12.2020 23:41 Відповісти
Правила пешедралам до одного места. То что они ОБЯЗАНЫ убедиться в безапасности для себя их не волнует. Правила и законы не для них. Надо нещадно штрафовать пешеходов как в Минске и все будет намного лучше.
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23.12.2020 13:31 Відповісти
Чого ж? Переходити дорогу на зебрі перед фурою яка іде під 80 км/г не буде навіть імбіцил
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23.12.2020 22:33 Відповісти
Буквально вчера еду по городу. Пустой переход. Стоят две дворняги. Одна смотрит на меня. Притормаживаю, останавливаюсь. Они вдвоем переходят дорогу. Это я к чему. Даже четвероногие смотрят перед тем как переходить дорогу пусть и в положенном месте. Люди... хомосапиенсы, имейте интеллект хотя бы на уровне дворняги. Убедитесь что машина видит вас и останавливается, В КАЖДОЙ полосе. Ну "повезло" вам жить в бантустане, ну имейте хотя бы инстинкт самосохранения что ли. Это уже не плохо с точки зрения эволюции Бо у меня иногда такое ощущение что половина населения, как минимум, не имеет даже этого. Особенно те особи которые в снежную скользкую погоду перебегают шесть полов через двойную сплошную в час пик, чтобы успеть на тралик. Ну этим уже ничего не поможет, там дарвин отдыхает, и даже местные дворняги смотрят на такое с ужасом и удивлением.
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23.12.2020 14:17 Відповісти
Не согласен с тобой. У нас такие же водители, как и пешеходы.
Если будешь стоять, то хер кто остановиться, будут ехать дальше.
А есть и такие, кто тебя будет на переходе объезжать.
Один мне недавно на переходе кричал из форточки своего авто, ты что, мол, не мог подождать? Типа, Я же еду мля, а ты прешься тут.
Я, как пешеход, рассуждаю так. если в подобной ситуации возле перехода стоит машина даи то все тормозят аж бегом и видят пешехода за сто метров в густом тумане. Значит в остальных случаях водитель не прав.
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23.12.2020 18:11 Відповісти
лавры зайцевой не дают покоя долбоводителям
уверен , если-бы на месте пешиков был трактор или 40ка тонник , сученок - бы притормозил
власть проводит геноцид населения похлеще врагов
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23.12.2020 15:02 Відповісти
Ну ти порівняв трактор чи 40-тонник 2 на 3 метри габаритами обліпленого світловідбивачами і маленького пішохода у всьому чорному (як більшість ходить), що раптово виринає з темряви за 3 сек до твого бамперу
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24.12.2020 09:26 Відповісти
соблюдай пдд и все будет ок
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24.12.2020 19:46 Відповісти
Не однократно замечал как пешеход не смотрит в сторону транспорта , уверено переходя зебру думая что он защищен . Не всегда это работает , порой можно и нужно пропустить идиота который летит на скорости . От этого зависит наша единственная жизнь.
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23.12.2020 15:12 Відповісти
15 минут назад поставил машину , а голове одни маты на этих дибелоидов. Быдлу дали право ! Стоит колонна машин метров на 250 а они одно за одним диффелируют по переходу. Причем с таким гордым видом , что хочется выйти и дать нагой поз зад ,что бы булками шевелило. Подобная хрень творилась и в 17 когда голодранцы получили право творить беспредел.
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23.12.2020 15:48 Відповісти
ждем обвинения погибших в комментариях... зависит от места сидения главной точки... жгите, обвиняйте, автомобилисты.
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23.12.2020 16:11 Відповісти
странно .люди же видят знают что на таких машинах ездят отмороженные осиби .пропусти он свое дерево найдет в своей жизни рано или поздно
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23.12.2020 18:58 Відповісти
Дорогу дідусь з бабусею переходили , вони коли на перехід вийшли , могли того грьобаного порше навіть не бачити , бо він на тій швидкості від них був ще метрів за 200
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23.12.2020 23:45 Відповісти
І зразу відмазка - дорога слизька. А водій, що не бачив яка дорога? Чи не знає правил, де сказано, що потрібно робити за таких дорожніх умов - знизити швидкість. Винен автодор, а не водії які літають по засніжених дорогах...
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23.12.2020 19:50 Відповісти
Прикинь едешь по дороге и вдруг лед и придурошный пешкодрал вишенкой на торте.
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23.12.2020 22:57 Відповісти
не верзи дурниць! я, колись, недалеко від пєтровкі, теперешньої Почайної, літом, наїхав... на лист чи то ДВП чи то ДСП... так, гальма спрацювали, колеса зупинилися, от тіки авто "поїхало" на тому листі, як на ковзнах! як я міг передбачити таке влітку? тіки повний аматор, в якого досвіду 0 буде так як ти оцінювати цю подію! несподіванки трапляються
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24.12.2020 01:27 Відповісти
а где пешеходный переход?
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23.12.2020 19:52 Відповісти
Ну как же, вы никогда не видели пешеходный переход, который заканчивается на разделительном заграждении между полосами? Посмотрите еще раз видео
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23.12.2020 20:27 Відповісти
за 100 метрів перед тим місцем куди покійних порше дотягнув тепер порахуйте яка у нього швидкість була щоб таку відстань з двома трупами під колесами просунутися від переходу !
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23.12.2020 23:47 Відповісти
Феодальный строй, ****...
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23.12.2020 21:58 Відповісти
Я сам водитель с 20-летним стажем. Скажу так, что тут мог оказаться и крутой внедорожник и Таврия. Дело не в цене авто. Тормозной путь на снегу не может быть показателем скорости. Зимняя или летняя резина тут не сыграет решающего значения. Решающее значение это скорость. Кто виновен? Водитель! Но... Неужели надо ещё пару десятков (а то и сотен) трупов, чтобы дошло до властей - на трассах, на широких оживлённых улицах только НАДЗЕМНЫЕ (подземные) переходы! Сохраните жизни людям! Я из Запорожья. Местные знают Набережную магистраль. По три полосы в каждую сторону. Проектировалась как объездная дорога. Ранее там даже были знаки 80 км/ч. И что? Переходики без светофоров. Через 6 полос! Какой пи....р это придумал? А ночью когда не зги не видно? Только в одном месте (возле ресторанов) есть надземник. Ну что ж за власть такая? Ну сделайте хоть что-то для народа!
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24.12.2020 09:32 Відповісти
 
 