Позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході під Києвом, - ЗМІ. ВIДЕО
У Київській області позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Аварія сталася біля села Березівка на Житомирській трасі. Нині на місці працює патрульна поліція.
"Позашляховик "Порш" збив двох людей, насмерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли через пішохідний", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Андрюша Украинец
показати весь коментар23.12.2020 10:33
+24 Юрий Петров #225294
показати весь коментар23.12.2020 10:30
+20 Сергей Андрейчев
показати весь коментар23.12.2020 10:29
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Чого не пише, що люди відлетіли більше чим на 100 метрів під переходу.
Плюс розворти через зустрічну, замість розв'язок.
У Німеччині, все, що не може рухатися швидше за 60 км/год. не має права з'являтися на автобані. А тут пішоходи.
Один ганд...он рисует это на бумаге. Еще несколько смотрят и утверждают. Последний критин ставит под этим всем подпись и начинается гамно-стройка.
https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU Еще один пример современной гамно-стройки
ото був треш! по-перше ми, с дружиною, стояли на узбіччі хвилин 10, усіляко демонструючи бажання перейти дорогу, перш ніж нас помітив водій в крайній смузі... коли він зупинився, тільки секунд через 30 це помітили в другій смузі і теж зупинилися... ми тіки зробили перші кроки з узбіччя, а вже хтось ледь не вїхав в зад авто, що зупинилася у другій смузі, коли ми дійшли до края 2-гої смуги - ми секунд 20 вигладали за зупинившимся авто, щоб нас побачили у третій смузі... коли нас побачив водій в 3-ій смузі він почав гальмувати так, наче побачив стовп перед собою... це при тому, що ми ховалися за авто в другій смузі... такого жаху нікому не побажаєшь, а це був звичацній літній день
дануивонапутина
загородная трасса и погода и видимость и понятно что не 80 была скорость - КУДА СПЕШИТЬ, можно было и пропустить авто а потом переходить .
некоторые вообще оборзели (доставщики ) на весосипедах и мопедах переезджают по переходу и еще возмущаются что их не пропустили ...
есть очень хорошее слово - ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ !!!
А от водії, яка б дорога не була, повинні пристосовуватися до неї. Слизька - міняй шини на зимові, з доброю гумою. І їдь тихше, щоб самому додуму доїхати і інших не відправити на той світ.
Быдло вонючее, принесло людям такое горе и еще его отмазывать УЖЕ пытаются.
ОКРІМ ЯК РОБИТИ ЛЕЖАЧІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗА 10 МЕТРІВ ВІД ПІШОХОДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, НІЧОГО НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ, ДУМАЮ ТАК
Там швидкість скинуть хочуть чи не хочуть
те що дорога може покритися льдом за 15 хвилин до проїзду там авто, нікого не цікавить - водій повинен бути вангою і все передбачати!
Если будешь стоять, то хер кто остановиться, будут ехать дальше.
А есть и такие, кто тебя будет на переходе объезжать.
Один мне недавно на переходе кричал из форточки своего авто, ты что, мол, не мог подождать? Типа, Я же еду мля, а ты прешься тут.
Я, как пешеход, рассуждаю так. если в подобной ситуации возле перехода стоит машина даи то все тормозят аж бегом и видят пешехода за сто метров в густом тумане. Значит в остальных случаях водитель не прав.
уверен , если-бы на месте пешиков был трактор или 40ка тонник , сученок - бы притормозил
власть проводит геноцид населения похлеще врагов