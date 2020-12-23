Позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході під Києвом, - ЗМІ. ВIДЕО

У Київській області позашляховик насмерть збив двох людей на пішохідному переході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія сталася біля села Березівка ​​на Житомирській трасі. Нині на місці працює патрульна поліція.

"Позашляховик "Порш" збив двох людей, насмерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли через пішохідний", - йдеться в повідомленні.

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