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Степанов про коронавірус: Після 8 січня ми побачимо наслідки новорічних святкувань. ВIДЕО
У Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання сезонних захворювань і кількості хворих на коронавірус в Україні у січні.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Наполягаю на локдауні з 8 до 24 січня, бо нам треба підготувати країну до сезонного зростання захворюваності на грип зокрема. Ми впевнені, що в січні також буде збільшення кількості хворих на коронавірус. Гадаю, що після 8 січня ми побачимо наслідки новорічних святкувань", - зазначив він.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
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+2 Дорогой Я
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+2 Привет
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https://coronavirus.d3.ru/v-germanii-zafiksirovan-naivysshii-sutochnyi-pokazatel-smertnosti-2091712/ В Германии зафиксирован наивысший суточный показатель смертности
в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
Логичнее было бы не допустить вспышки...нежели потом с ней бороться...
Включил Степанов " дурака"..Конечно будут последствия. Вся Европа ужесточилась мерами на празднования.У нас решили после, да еще, и "величайший" пригласил всех провести праздники на Банковой, в сказочном городке...Такое впечатление, что Степанов был против, но к нему не прислушались.)
Треба всю цю "професійну команду" разом з "новими ліцамі" на уранові копальні: може у них відбудеться мутація і між вухами почнуть зароджуватись мізки...
Или сейчас такой штам, что только вирус в нос, сразу нюх пропал?