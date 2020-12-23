Степанов про коронавірус: Після 8 січня ми побачимо наслідки новорічних святкувань. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання сезонних захворювань і кількості хворих на коронавірус в Україні у січні.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Наполягаю на локдауні з 8 до 24 січня, бо нам треба підготувати країну до сезонного зростання захворюваності на грип зокрема. Ми впевнені, що в січні також буде збільшення кількості хворих на коронавірус. Гадаю, що після 8 січня ми побачимо наслідки новорічних святкувань", - зазначив він.

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