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Степанов про коронавірус: Після 8 січня ми побачимо наслідки новорічних святкувань. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання сезонних захворювань і кількості хворих на коронавірус в Україні у січні.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Наполягаю на локдауні з 8 до 24 січня, бо нам треба підготувати країну до сезонного зростання захворюваності на грип зокрема. Ми впевнені, що в січні також буде збільшення кількості хворих на коронавірус. Гадаю, що після 8 січня ми побачимо наслідки новорічних святкувань", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення свят і вечірок у закладах громадського харчування заборонено, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А после похорон гепы в Харькове? Стебанов, там тыщи людей пришли, труп с ковидлой лежит не по протоколу, хотя рожа протокольная))) Вчера юная беркутня защищала дыбилов из 95 квартала, а в первой столице порядок навести не могут...
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23.12.2020 11:42
+2
Быдловчане чуть раньше: толпа уродов сегодня закапывает ковидного гепу.
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23.12.2020 11:49
+2
Тогда почему локдаун с 8 числа..а не с 25-31 декабря...??
Логичнее было бы не допустить вспышки...нежели потом с ней бороться...
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23.12.2020 12:02
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А после похорон гепы в Харькове? Стебанов, там тыщи людей пришли, труп с ковидлой лежит не по протоколу, хотя рожа протокольная))) Вчера юная беркутня защищала дыбилов из 95 квартала, а в первой столице порядок навести не могут...
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23.12.2020 11:42 Відповісти
Потрібно робити всі дні робочими, без вихідних та святкових, а вихідні давати людям по гнучкому графіку серед тижня. І ніяких локдаунів, бо це лише погіршить епідемічну ситуацію. Почнуть ходити в гості, пити-їсти і захворіють гарантовано!
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23.12.2020 11:50 Відповісти
Украина -- не Германия... ???
https://coronavirus.d3.ru/v-germanii-zafiksirovan-naivysshii-sutochnyi-pokazatel-smertnosti-2091712/ В Германии зафиксирован наивысший суточный показатель смертности

Степанов о коронавирусе: После 8 января мы увидим последствия новогодних празднований - Цензор.НЕТ 83

в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
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23.12.2020 11:44 Відповісти
И в этом приросте будет большая заслуга 95-й квартальной шоблы.
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23.12.2020 11:45 Відповісти
Быдловчане чуть раньше: толпа уродов сегодня закапывает ковидного гепу.
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23.12.2020 11:49 Відповісти
И после концерта квартала 95 тоже
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23.12.2020 11:51 Відповісти
одновременно ко всему, колличество тестов увеличат. ну шоб показать, шо не ошиблись в своём ванговании и фсё у них под контролем )). хотя в реале, и сёдня, ситуация при равном подходе будет выглядеть не хужее чем будет 8 го ))
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23.12.2020 11:55 Відповісти
Тогда почему локдаун с 8 числа..а не с 25-31 декабря...??
Логичнее было бы не допустить вспышки...нежели потом с ней бороться...
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23.12.2020 12:02 Відповісти
Хотя ответ то известен...что бы квартал девяностопятый подзаработать мог..
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23.12.2020 12:03 Відповісти
Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3238611
Включил Степанов " дурака"..Конечно будут последствия. Вся Европа ужесточилась мерами на празднования.У нас решили после, да еще, и "величайший" пригласил всех провести праздники на Банковой, в сказочном городке...Такое впечатление, что Степанов был против, но к нему не прислушались.)
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23.12.2020 12:06 Відповісти
Яке недолуге непорозуміння на посаді міністра! Воно геть не має логічного мислення. В одній фразі кричить про наслідки новорічних свят, що триватимуть ДО 8 січня, і про необхідність локдауну ПІСЛЯ 8 січня! Чи так вигідніше для кишені ("тут можна нєплохо прібарахліться")?
Треба всю цю "професійну команду" разом з "новими ліцамі" на уранові копальні: може у них відбудеться мутація і між вухами почнуть зароджуватись мізки...
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23.12.2020 12:07 Відповісти
По той статистике которую решите "продать" населению.
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23.12.2020 12:14 Відповісти
Спокойной ночи, малыши. Каркуша продолжает расскаывать на ночь свои ужастики...
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23.12.2020 12:14 Відповісти
а две недели до первых симптомов ?
Или сейчас такой штам, что только вирус в нос, сразу нюх пропал?
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23.12.2020 12:33 Відповісти
з сумом вважаю, що ми побачимо не "паслєствія" новорічних свят, а результат безкарной непрофесійной бездіяльності нинішних керманичів від здоровозахоронення, але вони не одні такі в світі ідіоти нажаль, з таким поводженням з власним населенням зтикаються і інші країни
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23.12.2020 12:51 Відповісти
Ключевое слово "сезонных", но короноверующие до сих пор испытывают первобытный страх перед соплями и чиханием))
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23.12.2020 13:38 Відповісти
Хорошего вам зрения, Степанов с компашкой дятлов.
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23.12.2020 14:07 Відповісти
в какой нибудь цивилизованой стране, а не в нашей сомали , степашку уже бы через суд натянули на несколько десятков тысяч ойро за разжигание панических настроений и морального буллинга населения.
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23.12.2020 14:50 Відповісти
Последствия - это пьянючая в хламину зекоманда, которая будет бухарить весь карантин. А барашки дальше будут слушать степашу.
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23.12.2020 15:24 Відповісти
 
 