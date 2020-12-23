Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

Іран неодноразово заявляв про завершення роботи над звітом щодо катастрофи літака компанії МАУ, проте Україна документів не отримувала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні. Відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується впродовж одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт", - зазначив Єнін.

За словами заступника голови МЗС, остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі базуватиметься як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які тривають переговори з іранською стороною.

"Наразі зарано коментувати звіт, оскільки ми самі з нетерпінням чекаємо завершення технічного розслідування, лише після цього буде коректно коментувати справжні причини авіакатастрофи. Можу зазначити лише, що українська сторона наполягає на об’єктивному і неупередженому розслідуванні. Ми неодноразово наголошували іранській стороні, що будь-які спроби підкупити нас, обміняти правду на той чи інший рівень компенсацій у цьому випадку не пройдуть", - додав Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран заявив, що передав Україні фінальний звіт про катастрофу літака МАУ

Раніше Іран заявив, що передав Україні фінальний звіт про катастрофу літака МАУ

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.