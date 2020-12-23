"Без цензури" в прямому ефірі: Культ Кернеса. Арешт Татарова. Хто цькує Сенцова? Знову вибори? ФОПи і "Квартал". ВIДЕО
Культ Кернеса в Харкові, ганебні хованки Татарова, огидне цькування Олега Сенцова, а ще - ФОПи, які знову не дають спокійно жити - сьогодні в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!
Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговоримо таке:
- Що спільного у Кернеса і Сталіна? Спойлер: їхні похорони.
Культ особистості, черги простолюду на "попрощатися з великим" і все, що, на жаль, не вмерло разом з Радянським Союзом.
- Є нахабство і велика нахабність. А ще - є Олег Татаров, який розповідає, що директор НАБУ загрався і арешту не буде. Що ж, принаймні, чесно. Чи є хоч якісь шанси побачити Татарова в тюрмі?
- "Хто не з нами, той проти нас". Як прихильники Петра Порошенка накинулися на Олега Сенцова в кращих традиціях обожнювачів "царя-батюшки", і коли це нарешті припиниться?
- Невгамовні ФОПи. Протестувальники посягнули на святе і прийшли псувати нерви "Кварталу 95". Що це може дати?
- Перевибори, не переможена пандемія і високі тарифи. Чого ще чекають українці в 2021 році - в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи".
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без Цензури" в прямому ефірі!
Будь ласка, зачекайте...
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Удивляет не само заявление, а какая-то потрясающая его своевременность: когда антирейтинг реально зашкаливал и президентские были с треском провалены, Сенцов молчал. Когда перед парламентскими объединение было предельно актуально - Сенцова никто из коробочки не доставал.
Но как только рейтинг ЕС почти сровнялся со слугами и рыгами, хоба! - и Порошенко должен уйти.
Прости, родной, но нет.
Во-первых, не должен.
Во-вторых, «порохоботы» - это не тот электорат, который «задрав штаны побежит за комсомолом», за условным Вакарчуком или за очередным красивым «националистом», родом с Лубянки.
А в-третьих, неужели не противно быть марионеткой в политических играх после того, что ты пережил?
Но посмотрите как красиво: Порох должен уйти, Зеленский будет с Путиным сотрудничать, Бенины майбахи допиливать активы, Юля на бєквокале, рыги свечку подержат.
А вдалеке, на галёрке, буде стояти Славко, як втілення національної ідеї всьо про#бать, і тихенько співати сумних пісень за тяжку українську долю.