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"Без цензури" в прямому ефірі: Культ Кернеса. Арешт Татарова. Хто цькує Сенцова? Знову вибори? ФОПи і "Квартал". ВIДЕО

Культ Кернеса в Харкові, ганебні хованки Татарова, огидне цькування Олега Сенцова, а ще - ФОПи, які знову не дають спокійно жити - сьогодні в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговоримо таке:

- Що спільного у Кернеса і Сталіна? Спойлер: їхні похорони.

Культ особистості, черги простолюду на "попрощатися з великим" і все, що, на жаль, не вмерло разом з Радянським Союзом.

- Є нахабство і велика нахабність. А ще - є Олег Татаров, який розповідає, що директор НАБУ загрався і арешту не буде. Що ж, принаймні, чесно. Чи є хоч якісь шанси побачити Татарова в тюрмі?

- "Хто не з нами, той проти нас". Як прихильники Петра Порошенка накинулися на Олега Сенцова в кращих традиціях обожнювачів "царя-батюшки", і коли це нарешті припиниться?

- Невгамовні ФОПи. Протестувальники посягнули на святе і прийшли псувати нерви "Кварталу 95". Що це може дати?

- Перевибори, не переможена пандемія і високі тарифи. Чого ще чекають українці в 2021 році - в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи".

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без Цензури" в прямому ефірі!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+24
Сенцов сегодня заявил, что Порошенко должен уйти из политики. Ради Украины, ради объединения всех проукраинских сил.
Удивляет не само заявление, а какая-то потрясающая его своевременность: когда антирейтинг реально зашкаливал и президентские были с треском провалены, Сенцов молчал. Когда перед парламентскими объединение было предельно актуально - Сенцова никто из коробочки не доставал.
Но как только рейтинг ЕС почти сровнялся со слугами и рыгами, хоба! - и Порошенко должен уйти.
Прости, родной, но нет.
Во-первых, не должен.
Во-вторых, «порохоботы» - это не тот электорат, который «задрав штаны побежит за комсомолом», за условным Вакарчуком или за очередным красивым «националистом», родом с Лубянки.
А в-третьих, неужели не противно быть марионеткой в политических играх после того, что ты пережил?
Но посмотрите как красиво: Порох должен уйти, Зеленский будет с Путиным сотрудничать, Бенины майбахи допиливать активы, Юля на бєквокале, рыги свечку подержат.
А вдалеке, на галёрке, буде стояти Славко, як втілення національної ідеї всьо про#бать, і тихенько співати сумних пісень за тяжку українську долю.
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23.12.2020 20:59
+22
****** ему более подходит
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23.12.2020 21:01
+16
Сенцову не тре було пхати свого писка у справи в яких він не петрає. Відгріб і правильно.
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23.12.2020 21:01
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ну ты сравнил.... железную лэди с пальцем............
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24.12.2020 07:45 Відповісти
Ты еврей? есть разница между тем как согнали быдло(а за Сралина - под страхом сам знаешь чего) и тем шо тетчер действ. уважали(кроме шахтеров и некоторых других) хотя бы за то что королевские вмс разогнали аргентинцев(блин, это типо как я разогнал бы ворОн))
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26.12.2020 16:31 Відповісти
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