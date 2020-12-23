"Без цензури" в прямому ефірі: Культ Кернеса. Арешт Татарова. Хто цькує Сенцова? Знову вибори? ФОПи і "Квартал". ВIДЕО

Культ Кернеса в Харкові, ганебні хованки Татарова, огидне цькування Олега Сенцова, а ще - ФОПи, які знову не дають спокійно жити - сьогодні в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговоримо таке:

- Що спільного у Кернеса і Сталіна? Спойлер: їхні похорони.

Культ особистості, черги простолюду на "попрощатися з великим" і все, що, на жаль, не вмерло разом з Радянським Союзом.

- Є нахабство і велика нахабність. А ще - є Олег Татаров, який розповідає, що директор НАБУ загрався і арешту не буде. Що ж, принаймні, чесно. Чи є хоч якісь шанси побачити Татарова в тюрмі?

- "Хто не з нами, той проти нас". Як прихильники Петра Порошенка накинулися на Олега Сенцова в кращих традиціях обожнювачів "царя-батюшки", і коли це нарешті припиниться?

- Невгамовні ФОПи. Протестувальники посягнули на святе і прийшли псувати нерви "Кварталу 95". Що це може дати?

- Перевибори, не переможена пандемія і високі тарифи. Чого ще чекають українці в 2021 році - в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи".

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без Цензури" в прямому ефірі!