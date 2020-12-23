Від початку загального перемир'я тактика найманців РФ на Донбасі змінилася: завдають одиночних ударів, активно риють окопи, намагаються покращити позиції. ВIДЕО

Три обстріли впродовж середи, напередодні окупанти застосували міномети різних калібрів біля Луганського. Передували тому кількаразові спроби диверсантів підступитися ближче. Воїни розповідають: ворог прагнув заволодіти стратегічною висотою.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки "5 каналу" Вікторії Ковальової, передає Цензор.НЕТ.

"По лівій стороні з тієї сторони посадки намагалися підходити декілька осіб. З другої позиції камери побачили. Що я відчуваю? Чекаємо й зустрічаємо! З цими подарунками", – показує автомат Михайло, військовослужбовець ЗСУ.

На цій ділянці фронту ворог активно використовує перемир’я для поліпшення стратегічного становища. Намагається зайняти висоти, щоб саме з них контролювати дії українського війська.

Це не перша спроба окупантів зайняти рубіж, розповідає Олександр. На цю ділянку фронту підрозділ повертається вже вдруге. Тримати тут оборону непросто. Втративши пильність, можна потрапити в оточення.

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"Тут таке вигідне місце для проходу техніки. Може, їм тут по ландшафту чи рельєфу гарно пройти. Зайняти це місце. І як попробувати пройти, то можна вже відрізати трошечки людей", – каже Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Диверсійно-розвідувальні групи діють у складі від десяти осіб. В одній зі спроб брали участь майже 40 найманців.

"Допоміжними силами, маленькими групками вони виходять на певні ділянки, створюючи плацдарми для взяття під контроль якоїсь ділянки, яку вони не контролювали раніше. Але всі мертві зони нами перекриті. І ми не даємо можливості їм це зробити", – розповідає "Єрмак", військовослужбовець ЗСУ.

Захисники розповідають: від початку перемир'я тактика окупантів на цій ділянці фронту кардинально змінилася. Нині ворог уже не розкидається боєприпасами, а намагається здійснити одиночні, проте ефективні удари.

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"Тактично, не стратегічно. На певних ділянках. Для того, щоб вибрати для себе можливість завдавати уражень більш точково снайперськими великокаліберними кулеметами. Позаяк у нас всеосяжне перемир’я і ми не маємо можливості застосовувати зброю, противник вибирає вигідні для себе позиції", – каже "Єрмак", військовослужбовець ЗСУ.

У вівторок проросійські війська навіть застосували міномети. Вранці – 82-міліметрові, надвечір ще й 120-ті. Минулося без жертв.

"Так вони пробують провокувати. Щоб ми вогонь відкрили! Але ми не піддаємося на провокації", – каже Михайло, військовослужбовець ЗСУ.

"У нас же теж стоять не маленькі діти, які спостерігають, які відбивають. Були намагання, пробували. І будуть ще не раз пробувати. Несемо службу, будимо, дивимося. Надіємося, все буде нормально", – розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Помітили воїни й активне будівництво позицій поблизу Луганського. Ворог риє окопи за допомогою вибухівки, не приховуючи своєї роботи.