Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос. ВIДЕО

Народний депутат Гео Лерос стверджує, що питання призначення Романа Лещенка неодноразово обговорюється на так званих "плівках Єрмака", а саму посаду Лещенко отримав завдяки сприянню брата глави Офісу президента

Про це Лерос заявив у своєму відеоблозі, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував частину так званих "плівок Єрмака", на яких фігурує ім'я Романа Лещенка.

За словами Лероса, саме Лещенко влаштовував колишньому голові земельного агентства Олександру Луцькому аудієнцію з президентом Володимиром Зеленським.

"Лещенко влаштовував Луцькому (Олександр Луцький, який раніше очолював земельне агентство. - Ред.) аудієнцію із Зеленським. Луцький претендує на посаду голови Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду", - стверджує Лерос.

За даними нардепа, Луцький заплатив за можливість обійняти посаду голови Геокадастру хабар у сумі 100 тис. доларів, але посаду не отримав. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив головою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що прем'єр "наклав на президента в повний зріст".

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Лерос пояснює, що після відставки уряду Гончарука (разом із очільником Держгеокадастру - ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".

Пізніше (кілька днів тому) того ж Лещенка призначили міністром агрополітики.