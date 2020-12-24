УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6795 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 131 25

Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос. ВIДЕО

Народний депутат Гео Лерос стверджує, що питання призначення Романа Лещенка неодноразово обговорюється на так званих "плівках Єрмака", а саму посаду Лещенко отримав завдяки сприянню брата глави Офісу президента

Про це Лерос заявив у своєму відеоблозі, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував частину так званих "плівок Єрмака", на яких фігурує ім'я Романа Лещенка.

За словами Лероса, саме Лещенко влаштовував колишньому голові земельного агентства Олександру Луцькому аудієнцію з президентом Володимиром Зеленським.

"Лещенко влаштовував Луцькому (Олександр Луцький, який раніше очолював земельне агентство. - Ред.) аудієнцію із Зеленським. Луцький претендує на посаду голови Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду", - стверджує Лерос.

За даними нардепа, Луцький заплатив за можливість обійняти посаду голови Геокадастру хабар у сумі 100 тис. доларів, але посаду не отримав. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив головою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що прем'єр "наклав на президента в повний зріст".

Читайте також: Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю "Дніпро" Шестаков - "алкаш" і "фунт" Кличка, - Лерос

Лерос пояснює, що після відставки уряду Гончарука (разом із очільником Держгеокадастру - ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".

Пізніше (кілька днів тому) того ж Лещенка призначили міністром агрополітики.

Автор: 

Луцький Максим (10) Мінагрополітики (1556) Держгеокадастр (301) Єрмак Андрій (1377) Комарницький (59) Лерос Гео (383) Лещенко Роман (126) Єрмак Денис (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8143
показати весь коментар
24.12.2020 00:08
+12
Подсчитывает барыш "бессребреница" наша. Не отвлекайте бабушку.
показати весь коментар
24.12.2020 00:15
+11
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8412
показати весь коментар
24.12.2020 00:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плёнки, плёнки да не смешите этим ретро материалом , уже 20 лет как носители информации изменились, а у них плёнки в голове
показати весь коментар
24.12.2020 00:06 Відповісти
Таки да. Даже торговля должностями идет по новым технологиям

Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 1558
показати весь коментар
24.12.2020 00:16 Відповісти
Весело, весело встретим Новый Год!

...где народное сопротивление, где весь тот гнев, шо тут на Цензоре возмущённо в мозгу кипит, почему Йолка ещё не в палках???

-- очень много вопросов к протестному электорату от Диаспоры... -- за шо вы боретесь с нашей помощью?
показати весь коментар
24.12.2020 00:07 Відповісти
Новый министр от новой коалиции. Какая коалиция - такой и министр.
показати весь коментар
24.12.2020 00:07 Відповісти
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8143
показати весь коментар
24.12.2020 00:08 Відповісти
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8412
показати весь коментар
24.12.2020 00:10 Відповісти
Кстати, где-то пропала(?) Юлія Володимирівна=>давненько не встречала новостей про нее ........🤔
показати весь коментар
24.12.2020 00:13 Відповісти
Подсчитывает барыш "бессребреница" наша. Не отвлекайте бабушку.
показати весь коментар
24.12.2020 00:15 Відповісти
☹️, а ведь не так давно (до весны 2019) еще такая «боевая» была......
показати весь коментар
24.12.2020 00:21 Відповісти
Она вам ещё дасть фору...так что ждите))) Она боевая лиса)))
показати весь коментар
24.12.2020 00:46 Відповісти
Вона одна працює і навіть мало спить, а Ви не зацінили її трудів. Дівуля чекає, коли пропливе труп прем'єра, вже давно купила собі його крісло, через те і мовчить, як в рот зеленого набрала.
показати весь коментар
24.12.2020 08:50 Відповісти
Такое впечатление, что Зеленский коллекционирует аферистов: ""Учора я отримав декілька запитів від журналістів. Питання у всіх одне: чи є правдою те, що Роман Лещенко дійсно працював директором мого підприємства. І чи правда те, що я подав заяву до поліції про вчинення злочину громадянином Романом Лещенком. З цього приводу хочу проінформувати суспільство, що все вищевикладене є правдою", - додав Гросанс.

За його словами, він приїхав в Україну у 2017 році з метою відкриття та розвитку агробізнесу. Цього ж року він познайомився з Романом Лещенком і у 2018 призначив його на посаду директора підприємства. Проте згодом з'ясувалося, що під час його керівництва з підприємства зник великий об'єм зерна у невідомому напрямку, а Лещенко, без його згоди безоплатно використовував техніку для обробки землі, що була у використанні підприємств, де він був вигодонабувачем.
"І останнє та значуще - Роман Лещенко без моєї згоди перерахував велику суму грошей з моєї компаній на свою, що можливо безпосередньо і було використано на його фінансування політичної партії "Слуга Народу". Все це було зроблено чинним головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на той час директором мого підприємства, дуже швидко після призначення на посаду і без мого погодження та користуючись службовим становищем", - повідомив Гросанс.

З цього приводу він подав заяву про вчинення злочину Романом Лещенком до поліції.

"Враховуючи вище наведене, а також розуміючи, що перед таким важливим призначенням президентові України точно було відомо хто такий Роман Лещенко, я здивований, як такій людині можна довіряти посаду Міністра настільки важливої для України галузі. Хочу запевнити усіх, що я зроблю все для того, щоб ситуація навколо Романа Лещенка була висвітлена в закордонних ЗМІ. Як іноземний інвестор я вболіваю за Україну та вважаю, що призначення подібних "реформаторів" руйнує інвестиційний клімат для України", - резюмував підприємець."
показати весь коментар
24.12.2020 00:22 Відповісти
зеЛю/еРмака/портнова и остальную банду ждет тюряга
показати весь коментар
24.12.2020 00:24 Відповісти
_Бандиты, грабители, враги Украины и народа - вот их главная и исчерпывающая характеристика.
показати весь коментар
24.12.2020 00:27 Відповісти
Процесс набирает обороты .. Василий Шкураков уволился с должности 1-о заместителя министра финансов. Человек просто прекрасно понимает к чему приведут игры с ОВГЗ и в момент падения этой пирамиды хочет быть как можно дальше от таблички "Міністерство фінансів України". (с)
показати весь коментар
24.12.2020 00:33 Відповісти
Що цікаво, в часи Порошенко, на Цензорі, під статтями про «свинарчуків», «мальдіви» і тому подібної фігні біли десятки сторінок коментів! А зараз- тиша.
показати весь коментар
24.12.2020 00:47 Відповісти
_По-твоему кремль должен натравить своих клавиатурных гиен (тм) на своих же зелёных слуг? Что ли спятил?
показати весь коментар
24.12.2020 01:15 Відповісти
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8988
показати весь коментар
24.12.2020 01:15 Відповісти
На заборах много чего пишут ,и редко,что правда.
показати весь коментар
24.12.2020 01:30 Відповісти
В банді свої закони, а зелебенські - банда!
показати весь коментар
24.12.2020 06:38 Відповісти
Як самокат, заніс в ОПУ бабала і обана він вже міністр, і відбиває власні кошти , які потратив на хабарі. Як мило. Йде безпощадна боротьба зеленого фарисея з корупцією за допомогою хабарів. 73% голосувальників за ідіота - Ау!
показати весь коментар
24.12.2020 07:25 Відповісти
Там залишилися ті, яких можна на пальцях перерахувати, які десь не фігурірують і не тому, що порядні, просто не встигли.
показати весь коментар
24.12.2020 08:43 Відповісти
я так думаю что в Украине главой департамента,министром,депутатом и т.д не так просто стать,надо за свою должность отстегнуть определённое количество вечно-зелёных долларов.
показати весь коментар
24.12.2020 09:10 Відповісти
Гео Лерос-это Остап Бендер на минималках.
показати весь коментар
24.12.2020 09:30 Відповісти
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 6569
показати весь коментар
24.12.2020 10:32 Відповісти
 
 