В Україні планують створити близько 50 центрів вакцинації від COVID-19 і запустити мобільні бригади з імунізації, - Степанов. ВІДЕО
Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні планують створити до 50 центрів вакцинації від коронавірусу. Вони будуть створені за прикладом деяких країн Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова відомства Максим Степанов заявив під час брифінгу.
За його словами, кожен центр працюватиме 10 годин щодня.
"Такі центри повинні бути оснащені необхідним обладнанням. Ми дивимося, щоб ми розгорнули близько 50 центрів і вони будуть працювати за нашим планом", - зазначив Степанов.
Також міністр додав, що в Україні будуть створені мобільні бригади з імунізації. Вони здатні у всіх регіонах здійснювати близько 190 тисяч щеплень за тиждень.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
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"Три венчурні фонди Кремнієвої долини - Klainer Perkyns Coufield & Bayers, Saquoia Capital і Banchmark, хочуть інвестувати близько 3 мільйонів доларів в український стартап, відомий як МОЗ", - повідомляє газета.
Зокрема, інвесторів зацікавила здібність групи інноваторів на чолі з CEO МОЗ-у Максимом Степановим блискавично адаптуватись під умови ринку, що змінюються дуже швидко, а також їх властивість успішно діяти при мінімальній кількості ресурсів.
"Максим Степанов має ключову для кожного успішного CEO властивість. Він вірить у свій продукт навіть тоді, коли в нього ніхто більше не вірить, - цитує видання одного з інвесторів слов'янського походження Олега Шпіцера. - Населення цілої України, на чиєму ринку успішно працює МОЗ, може не вірити в їх продукт і навіть голосно про це заявляти, але це зовсім не зупиняє пана Степанова. Коли продукт "Адаптивний карантин" втратив свою актуальність, разом зі своєю командою він швидко переключився на інший продукт - "Локдаун вихідного дня". А не вийшло із цим, так створюють іще новіший - "Зимові канікули заради безпеки". І ви помітили, яка чудова назва! На таких людей радо очікують тут, в Каліфорнії."
У венчурних фондах планують інвестувати 3 мільйони доларів в експансію продуктів МОЗ-у на нові ринки, зокрема в країни центральної та східної Європи.
Крім того інвестори обіцяють покрити Степанову усі витрати на підготовку й логістику його виступу на TED, який запланований на середину 2021.
б*же, і ЦЕ, ось це "працює/трудиться" міністром???
так це ващє пі...Мендель ну який пі....Зеленський оце призначив, шо 40 секунд його "спічу" думаєш про похід в сортир.
взяти бомжа Васю шоб просто прочитав нормально
Влада обіцянок та відосиків...