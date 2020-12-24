В Україні планують створити близько 50 центрів вакцинації від COVID-19 і запустити мобільні бригади з імунізації, - Степанов. ВІДЕО

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні планують створити до 50 центрів вакцинації від коронавірусу. Вони будуть створені за прикладом деяких країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова відомства Максим Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, кожен центр працюватиме 10 годин щодня.

"Такі центри повинні бути оснащені необхідним обладнанням. Ми дивимося, щоб ми розгорнули близько 50 центрів і вони будуть працювати за нашим планом", - зазначив Степанов.

Також міністр додав, що в Україні будуть створені мобільні бригади з імунізації. Вони здатні у всіх регіонах здійснювати близько 190 тисяч щеплень за тиждень.

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