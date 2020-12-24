Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали. ВІДЕО
Як думаєте, що спільного в Геннадія Кернеса і Йосипа Сталіна? Спойлер - їхні похорони! Культ особистості, черги посполитих на "попрощатися з великим" і все, що, на жаль, не вмерло разом із Радянським Союзом.
Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала найлютіший треш із цього пам'ятного дня.
Як не треба поводитися на похороні (і не тільки) політику, який має президентські амбіції? Чому з Кличком проклинає весь Фейсбук? Як прокремлівські ЗМІ намагаються ліпити з Геннадія Кернеса ідола для поклоніння? А також - хто і за що примудрився порівняти Геннадія Кернеса з принцесою Діаною? (Так, так, вам не здалося!)
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.
Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.
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ведь еще 100 лет тому украины даже в формате усср не было
.. .
памятники Ленину убраны
но не таких размеров и не на центральной площади
Але у мене питання більше до центральної влади починаючи ще з Порошенка і закінчуючи Зеленським: чому путітського холуя, організатора терористичної організації ОПЛОТ не заарештували ще в 2014 році ??
Видимо ошибался.
Радій що Пукін ще живий
а кто не выходец - тот на подтанцовке у вчерашних бандитов
Украина - это вообще-то бандитское государство
как Россия - чекистско-мафиозное
впрочем, у них вообще с пониманием не очень... подростковое сознание
вот, а потом после очередных выборов удивляются эпическим обсиронам...
Это поначлу, первый раз он так пробедил.
А потом сумел показать на контрасте, что он - лучше всех городских голов, которые были до него.
Но это стадо
А у нас почти весь лохторат такой.
Последний раз 73% умудрились проголосовать за Бубочку.
Но и до того все было плохо.
Например, головой Киева умудрились сначала избрать вора-наркомана (за гречку, да-да), а потом - отбитоголового придурка, за спиной которого банда ворья превратила Киев просто в свинарник.
А львовяне - умудрились избрать блтуна, которому еще 15 лет назад говорили - "построй мусороперерабатывающий завод" - но он предпочитал ездить по ушам лохторату патриотическими побасенками.
И т.д. и т.п.
"хуже не будет", так ведь?
а до того - "закончить войну за неделю"
а еще до того - "покращення вже сьогодни"
согласна даже терпеть
ну, терпи
терпилу можно обмануть, а потом паковаться, пока он терпит и ждет чуда
т.к. ты сейчас рассказываешь о себе
так, "Порошенко - Гетьман!"
давай, собачка, - ФАС!!!
хорошая собачка
хорошая собачка, бггг
тебя хорошо твои хозяева выдрессировали
если Кернес- "сепар-предатель-бандюк", то почему же за 5 лет (!!!) "рехформированный" Пецей суд не отправил его на нары? Как, впрочем, всю ту "ВИП"-шолупень, что припхалась его хоронить? Ну просто ОЧЕНЬ хотелось бы послушать "аналитику" по этому поводу. Либо "рехформы" судов таки не было, либо Кернес перед Украиной чист. Что скажете, громадяне?
В Украине формируется новый тип рейдерства: причастными оказались судьи Верховного Суда и известный инвестиционный банкир Игорь Мазепа
https://censor.net/ru/resonance/3238699/v_ukraine_formiruetsya_novyyi_tip_reyiderstva_prichastnymi_okazalis_sudi_verhovnogo_suda_i_izvestnyyi
А-ха-ха-ха!
...вот так!...