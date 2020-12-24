Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали. ВІДЕО

Як думаєте, що спільного в Геннадія Кернеса і Йосипа Сталіна? Спойлер - їхні похорони! Культ особистості, черги посполитих на "попрощатися з великим" і все, що, на жаль, не вмерло разом із Радянським Союзом.

Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала найлютіший треш із цього пам'ятного дня.

Як не треба поводитися на похороні (і не тільки) політику, який має президентські амбіції? Чому з Кличком проклинає весь Фейсбук? Як прокремлівські ЗМІ намагаються ліпити з Геннадія Кернеса ідола для поклоніння? А також - хто і за що примудрився порівняти Геннадія Кернеса з принцесою Діаною? (Так, так, вам не здалося!)

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.