З нагоди Різдва поліцейські виконали "Щедрик" на Софійській площі в Києві. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції Києва виконали біля головної ялинки країни на Софійській площі "Щедрик" знаменитого українського композитора Миколи Леонтовича.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала Національна поліція 25 грудня.

Твір Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва, яке сьогодні відзначають християни за Григоріанським календарем.

"Щедрик" - всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який було створено на початку ХХ століття. На Заході "Щедрик" почули в 1922 році в концертному залі Карнегі-хол в Нью-Йорку у виконанні Хору імені Олександра Кошиця. Пізніше американець українського походження Пітер Вільховський написав англомовну версію тексту "Щедрика" ("Carol of the Bells").

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