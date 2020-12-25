Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати. ВIДЕО

Лідер "Народного фронту", прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що те, що відбувається в Україні - це не реванш якихось дрібних гравців, а спроба президента РФ Володимира Путіна вилікувати свою родову травму - втрату України.

Про це він сказав у програмі Persona з Гульнарою Поготовою на першому кримськотатарському каналі ATR, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можливий реванш людей Януковича, Арсеній Яценюк наголосив: "Це – пішак, маріонетка. Іде геополітична гра, за якою стоїть виключно Путін".

"Чи змирився Путін з втратою України в 2004 році? Ні. Чи змирився Путін з втратою України в 2014 році? Ні. Чи російська п’ята колона присутня в Україні? Так. Чи залишилася тут резидентура і чи росте і квітне ця резидентура в органах безпеки України, в Збройних Силах, в органах державної влади? Так. Чи посилює Путін свій вплив в Україні? Звичайно. Путін має свою партію в Україні – це пропутінська партія ОПЗЖ", - сказав лідер "Народного фронту".

За його словам, низка новинних каналів ведуть класичну пропутінську риторику: "Принаймні три телеканали сьогодні знаходяться в пулі Медведчука. А Медведчук - це ще один пішак Путіна".

"Тому це не реванш якихось дрібних гравців. Це спроба Путіна завершити те, що для нього є родовою травмою. А родова травма для Путіна – це втрата України. І він хоче цю родову травму вилікувати. Він ніколи її не вилікує, тому що Україна ніколи не повернеться до імперії зла, яку сьогодні очолює Путін", - наголосив Яценюк.

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