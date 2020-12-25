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Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати. ВIДЕО

Лідер "Народного фронту", прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що те, що відбувається в Україні - це не реванш якихось дрібних гравців, а спроба президента РФ Володимира Путіна вилікувати свою родову травму - втрату України.

Про це він сказав у програмі Persona з Гульнарою Поготовою на першому кримськотатарському каналі ATR, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можливий реванш людей Януковича, Арсеній Яценюк наголосив: "Це – пішак, маріонетка. Іде геополітична гра, за якою стоїть виключно Путін".

"Чи змирився Путін з втратою України в 2004 році? Ні. Чи змирився Путін з втратою України в 2014 році? Ні. Чи російська п’ята колона присутня в Україні? Так. Чи залишилася тут резидентура і чи росте і квітне ця резидентура в органах безпеки України, в Збройних Силах, в органах державної влади? Так. Чи посилює Путін свій вплив в Україні? Звичайно. Путін має свою партію в Україні – це пропутінська партія ОПЗЖ", - сказав лідер "Народного фронту".

За його словам, низка новинних каналів ведуть класичну пропутінську риторику: "Принаймні три телеканали сьогодні знаходяться в пулі Медведчука. А Медведчук - це ще один пішак Путіна".

"Тому це не реванш якихось дрібних гравців. Це спроба Путіна завершити те, що для нього є родовою травмою. А родова травма для Путіна – це втрата України. І він хоче цю родову травму вилікувати. Він ніколи її не вилікує, тому що Україна ніколи не повернеться до імперії зла, яку сьогодні очолює Путін", - наголосив Яценюк.

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Автор: 

росія (65360) Яценюк Арсеній (2571) Народний фронт (656)


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Топ коментарі
+27
на тобі #уйло УКРАЇНУ!!!
Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить - Цензор.НЕТ 1305
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25.12.2020 18:18
+25
Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить - Цензор.НЕТ 2262
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25.12.2020 18:20
+19
какая родовая травма может быть у жертвы аборта? )
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25.12.2020 18:10
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***** наверняка понимает что Украину не вернуть,но мстит нам,чтоб остальным неповадно было
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25.12.2020 19:03 Відповісти
Родова травма?
Майже як в Біблії.
Народив Путін Мертвячука, народив пуйло овоча, народив пу зе...
Прямо свіноматка, що народжує манкуртів
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25.12.2020 19:07 Відповісти
Занятная лингвистика - то, что на латинском называется "Arsenicum", по-русски называется "Мышьяк".
В свете вышесказанного как-то само собою напрашивается - "Хорошего понемножку"©, один раз уже чуть не сдохли.
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25.12.2020 19:15 Відповісти
у тебя сдохнуть не получилось...жаль(((
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25.12.2020 22:28 Відповісти
Арсений - имя не латинского, а ГРЕЧЕСКОГО происхождения!

Арсе́ний - мужское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F русское личное имя греческого происхождения, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Αρσένιος; ἀρσεν - мужчина; мужской, мужественный.
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26.12.2020 10:49 Відповісти
Да хто ж против? Лингвистика - это не о именах, а о языках. Такое вот ЯЗЫКОВОЕ совпадение: по-латински - "Arsenicum", по-русски - "Мышьяк", "вот и весь хрен до копейки"©️
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26.12.2020 11:03 Відповісти
From the time of the Roman Empire all the way to the Victorian era, arsenic was considered the "king of poisons" as well as the "poison of kings."

Вот Петя и того....
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26.12.2020 14:04 Відповісти
Сеня - капітан Очевидність )))
Коли тебе почали забувати, головне говорити прописні істини з серйозним виразом обличчя.
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25.12.2020 19:15 Відповісти
Сєня може стати одним з вимог Заходу-США для приходу рятувати СВОЇМ кабміном ПРи вовці на троні тіпа англ королови (останні 6 слів з малої букви недарма) . Це не мій прогноз й доречі, з одних небагатьох рятівних - від Портнікова. Якщо хоча б Яценюк з Порошенко домовляться,а на це ще й патріойпти з тих, шо нє у дєл зараз, підтягнуться , було б непогано.
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25.12.2020 19:31 Відповісти
А що, про тебе колись хтось пам"ятав?
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26.12.2020 08:21 Відповісти
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 4889
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25.12.2020 19:18 Відповісти
хотіли б шоб він як Пашинян - спочатку згубив тисячі хлопців й мужиків, а потім отдал би...
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25.12.2020 19:34 Відповісти
Будо досить привести за шкірки 2-3 захоплених у полон "зелених чоловічки"
і показати їх захіній пресі.
Генерал Радецький із групою спецназу був готовий вилетіти в Крим, але йому заборонили.
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25.12.2020 19:56 Відповісти
західній пресі
але оці лисі придурки виконували розпорядження Юлії Тимошенко - щоб жодна куля не вилетіла, щоб жоден танк не виїхав ...
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25.12.2020 19:59 Відповісти
Тобто, три версії: якби в"язалися у війну - перемогли б самі; перемогли б з західними натівськими військами, яких Обама послав би на поміч; чи так як Пашенян, здавши ще більше територій та загубивши тисячі людей, здалися б. ПІдкажіть мені, яка версія Ваша?
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25.12.2020 20:39 Відповісти
Обама- претендент на Нобелевскую премию мира-послал бы войска против России? - Да он мог только озабоченно пукать, что и делал.
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25.12.2020 23:42 Відповісти
При чём тут Обама?
Мы бы представили российских кадровых военных без опознавательных знаков -
классический терроризм.
Все сказки про "референдум" и "выбор крымчан" превратились бы в пшик.
И в Донбасс они бы уже не сунулись.
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26.12.2020 00:07 Відповісти
Якби вв"язалися, то Новоросія Зараз була б на половину України.
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26.12.2020 08:24 Відповісти
Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на тщедушный вид, он является опасным убийцей"/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/ "Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/ О Зеленском ничего подобного СМИ РФ не сообщают. Ещё не прочли: будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский
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25.12.2020 19:39 Відповісти
Сеня вообще то несмотря на тщедушный вид жмет от груди соточку кг (есть видео его занятий в спортзале)
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25.12.2020 21:34 Відповісти
вид у него не тЩедушный, а интеллигентный. Печать разума на лице не отрицает развитых мышц.
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25.12.2020 23:44 Відповісти
для путлера терапія безсила. тільки хірургічний метод
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25.12.2020 19:42 Відповісти
Лучше бы он лечил Украину ,а не свою травму. А совсем хорошо если бы он лечил и то и другое. А мне кажется что вся эта муть затеялась что бы воровать легче было.
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25.12.2020 19:46 Відповісти
это потому что ты на бутылке сидишь тебе так кажется
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25.12.2020 21:34 Відповісти
для тебя Украина, дойная корова, лечи ее родимую, кролиКОКОЗЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.12.2020 19:52 Відповісти
И как Яценюк " доил Украину"? Факты, а не черный пиар от регионалов и опзжоповцев-? Дурень Порошенко, что сгноил Яценюка из ревности к международному признанию и по договорняку с Медведчуком - не рой яму другому.
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26.12.2020 00:05 Відповісти
яценюк самый белый и пушистый. а еще самый чесный. все остальные казлы
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26.12.2020 07:47 Відповісти
Да, да, миллиард долларов украл!
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26.12.2020 10:50 Відповісти
почему именно миллиард? человек был в теме или схеме и не факт что именно он эту схему придумал. может перело по наследству правителей типа азирова, вици и тд. а он и вся ко. не откаались. вот и все
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26.12.2020 19:47 Відповісти
Всё ясно!
Поскольку ты бы на его месте воровал - отсюда с неизбежностью следует вывод, что Сеня тоже воровал.
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27.12.2020 14:23 Відповісти
УПЛЕШИВОГО КАРЛИКА РОДОВАЯ ТРАВМА_ ЭТО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОЗГОВ!!!!!!
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25.12.2020 20:05 Відповісти
судя по количеству лохтората мертвячука такая родовая травма и у пятой части живущих в Украине. украинцами их назвать язык не поворачивается...
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25.12.2020 20:40 Відповісти
Краще лікування для путiна, як і для всієї РФ це - евтаназія
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25.12.2020 21:24 Відповісти
Расєянє про Майдан
"Він задуманий не як проект на ослаблення Росії в першу чергу, а російської нації - як стрижня Росії."- як цікаво!
Виявляється Україна є стріжнем на якому тримається вся расєя?!
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25.12.2020 21:27 Відповісти
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 3203
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25.12.2020 21:39 Відповісти
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 4575
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25.12.2020 21:51 Відповісти
Яценюк- самый разцмный,образованный и патриотичный из возможных претендентов.Но никого так не топили в черном пиаре, как его - Путин и рашпропаганда за украинофильлство и патриотизм ( национализм), регионалы за его международный авторитет и поддержку при развороте от рашки, за то же из зависти и ревности ( конкурент) - Порошенко. Скоро подключится к травле Ермак-Коломойский. Сплетни дурные прозвища- все оказалось пшиком.Но - " ложечки нашлись, а осадочек остался" у лохтората,
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26.12.2020 00:14 Відповісти
Pani Hope это Сеня Яценюк под псевдонимом!
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26.12.2020 03:49 Відповісти
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 9719
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26.12.2020 02:26 Відповісти
Сёма! Почему до сих пор нет кули в лоб? Ты обещал
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26.12.2020 06:38 Відповісти
Где забор от ПаРашки?
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26.12.2020 06:51 Відповісти
Місцеві рабіцу покрали на курники. )
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26.12.2020 07:16 Відповісти
Сеня - молодец!
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26.12.2020 10:53 Відповісти
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