Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати. ВIДЕО
Лідер "Народного фронту", прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що те, що відбувається в Україні - це не реванш якихось дрібних гравців, а спроба президента РФ Володимира Путіна вилікувати свою родову травму - втрату України.
Про це він сказав у програмі Persona з Гульнарою Поготовою на першому кримськотатарському каналі ATR, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи можливий реванш людей Януковича, Арсеній Яценюк наголосив: "Це – пішак, маріонетка. Іде геополітична гра, за якою стоїть виключно Путін".
"Чи змирився Путін з втратою України в 2004 році? Ні. Чи змирився Путін з втратою України в 2014 році? Ні. Чи російська п’ята колона присутня в Україні? Так. Чи залишилася тут резидентура і чи росте і квітне ця резидентура в органах безпеки України, в Збройних Силах, в органах державної влади? Так. Чи посилює Путін свій вплив в Україні? Звичайно. Путін має свою партію в Україні – це пропутінська партія ОПЗЖ", - сказав лідер "Народного фронту".
За його словам, низка новинних каналів ведуть класичну пропутінську риторику: "Принаймні три телеканали сьогодні знаходяться в пулі Медведчука. А Медведчук - це ще один пішак Путіна".
"Тому це не реванш якихось дрібних гравців. Це спроба Путіна завершити те, що для нього є родовою травмою. А родова травма для Путіна – це втрата України. І він хоче цю родову травму вилікувати. Він ніколи її не вилікує, тому що Україна ніколи не повернеться до імперії зла, яку сьогодні очолює Путін", - наголосив Яценюк.
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Народив Путін Мертвячука, народив пуйло овоча, народив пу зе...
Прямо свіноматка, що народжує манкуртів
В свете вышесказанного как-то само собою напрашивается - "Хорошего понемножку"©, один раз уже чуть не сдохли.
Арсе́ний - мужское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F русское личное имя греческого происхождения, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Αρσένιος; ἀρσεν - мужчина; мужской, мужественный.
Вот Петя и того....
Коли тебе почали забувати, головне говорити прописні істини з серйозним виразом обличчя.
і показати їх захіній пресі.
Генерал Радецький із групою спецназу був готовий вилетіти в Крим, але йому заборонили.
але оці лисі придурки виконували розпорядження Юлії Тимошенко - щоб жодна куля не вилетіла, щоб жоден танк не виїхав ...
Мы бы представили российских кадровых военных без опознавательных знаков -
классический терроризм.
Все сказки про "референдум" и "выбор крымчан" превратились бы в пшик.
И в Донбасс они бы уже не сунулись.
Поскольку ты бы на его месте воровал - отсюда с неизбежностью следует вывод, что Сеня тоже воровал.
"Він задуманий не як проект на ослаблення Росії в першу чергу, а російської нації - як стрижня Росії."- як цікаво!
Виявляється Україна є стріжнем на якому тримається вся расєя?!