УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
7 382 35

Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: "Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри введений режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу.

Сьогодні, 25 грудня, окупанти обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ ніхто з мирних жителів не постраждав, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомили представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також: Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС

Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло 01

Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло 02
Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло 03
Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло 04
Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло 05

Автор: 

обстріл (28672) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Зелька видит мир в глазах пыни.
показати весь коментар
25.12.2020 20:54
+19
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели" - Цензор.НЕТ 4899
показати весь коментар
25.12.2020 20:53
+12
Головне щоб стріляли не прицільно і не рікошетними кулями !!)))
показати весь коментар
25.12.2020 20:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели" - Цензор.НЕТ 4899
показати весь коментар
25.12.2020 20:53 Відповісти
Это не обстрел, это провокация.Главное, мы не поддаёмся на провокации, у нас перемирие!
показати весь коментар
25.12.2020 20:54 Відповісти
Головне щоб стріляли не прицільно і не рікошетними кулями !!)))
показати весь коментар
25.12.2020 20:56 Відповісти
Зелька видит мир в глазах пыни.
показати весь коментар
25.12.2020 20:54 Відповісти
Потому что смотрит в глаза шекалатные...
показати весь коментар
25.12.2020 20:57 Відповісти
Потому что шекалатный глаз тваво ***** сжимается
показати весь коментар
25.12.2020 21:42 Відповісти
Ты его явно вылизуеш, раз такой тупой
показати весь коментар
26.12.2020 00:31 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !! Чому тиша відносно адекватної "ответки" !!!)))
показати весь коментар
25.12.2020 20:54 Відповісти
В штабе ООС добавили, что на обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали адекватный ответ. При этом боевых потерь в пятницу среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинская правдаhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/25/7278183/
показати весь коментар
25.12.2020 22:26 Відповісти
По Таганрогу !
показати весь коментар
25.12.2020 20:59 Відповісти
Feuer!
показати весь коментар
25.12.2020 20:59 Відповісти
Россия совершенно не изменилась с того дня, когда вторглась в Украину, но не менялась она и до этого.
Столетия истории свидетельствуют о том, что формирование мирового господства через террор и насилие это традиционная методика РФ.
И единственное, что её останавливает в бесконечном круговороте сеяния хаоса по всему миру, когда она сама погружается в хаос.
показати весь коментар
25.12.2020 21:07 Відповісти
що не так?
кравчук же чесно сказав: "ми в форматі мінської ТКГ можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше".
ну то на сьогодні домовились, щоб було більше.
показати весь коментар
25.12.2020 21:10 Відповісти
А як же величний миротворець усіх часів шостий медведик барні мовчить у подушечку чи готується то зустрічі з Путіним тет на тем якась дуже загадкова ця зучтрічь тет на тет дуже романтична для Зе
показати весь коментар
25.12.2020 21:14 Відповісти
Зараз, за логікою останніх подій, повинні повилазити Арестович з Кравчуком і офіційно заявити, що це було всього лише поздоровлення українців з Різдвом від контрольованих РФ обдроченців.

Такий собі миролюбний Різдвяний мінометний обстріл хвеєрверк!
показати весь коментар
25.12.2020 21:14 Відповісти
Главное, что не обстреливают 95й квартал.
показати весь коментар
25.12.2020 21:15 Відповісти
Вам чЁ ниясна 95 кварталом всимирным приказана нистрилять ? Будите стрилять окажатесь в тюрьме,ха-ха-ха-ха-ха-тушечки - наша Марфа не пензячка а тулячечка.ох-ха хо-хо-охо русские частушкииии....
показати весь коментар
25.12.2020 21:18 Відповісти
1 Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного

======================
ЗЕблазня повідомили? Чи він принципово Цензор не читає?
показати весь коментар
25.12.2020 21:22 Відповісти
'перемирие'от зеленого мародера
показати весь коментар
25.12.2020 21:25 Відповісти
Какая разница что там в кварталах Водяного? У клоуна в резиденции стойкое перемирие, никто не стреляет.
показати весь коментар
25.12.2020 21:30 Відповісти
Надо отвести войска по Днепру а лучше вобще до Львова тогда точно стрелять небудут! да зебилы?
показати весь коментар
25.12.2020 21:32 Відповісти
Надо 95-кварталу снять смешной видосик. Как по глупым хахлам стреляют партнеры по Минску и Нормандскому формату.
показати весь коментар
25.12.2020 21:45 Відповісти
если деда никто не хочет прикрывать,тогда дед имеет право на свой личный миномет
показати весь коментар
25.12.2020 21:52 Відповісти
Угрозы военным обстрел состовлял,значит и в ответ стрелять ненадо?
Что-то смотрю военных все меньше стало.
Одни миролюбивые.
показати весь коментар
25.12.2020 21:54 Відповісти
Состовлял-не составлял.
показати весь коментар
25.12.2020 21:56 Відповісти
Несмотря на введенный режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Источник: https://censor.net/ru/v3239140

А КАЦАПИ МЕНТАЛЬНО ДОСІ В ЧЕЧНІ ВОЮЮТЬ
ТІ Ж САМІ ОБСТРІЛИ ГРОМАДСЬКИХ ОБЄКТІВ І ІНФРАСТРУКТУРИ
показати весь коментар
25.12.2020 22:15 Відповісти
Подвесить бы за яйца тех кто подписал "Мінськи угоди" ! Из за них наши воины не могут стрелять в ответ.
показати весь коментар
26.12.2020 09:23 Відповісти
Раньше , ну два года назад , я говорил , что когда сдохнет ***** это будет всенародный праздник , а теперь я знаю точно , что если тупорылая и сцикливая Осляра сдохнет от передоза , то это будет куда больший праздник.
показати весь коментар
26.12.2020 10:26 Відповісти
пока на троне шут из малороссов, местные жители не в безопасности, их всу защищать не будет, только вазелин и очком в сторону дыры.
показати весь коментар
26.12.2020 13:09 Відповісти
А что, все уже забыли - кто прос...л Крым и Донбасс? И что, это было - в последние 2 года? Что, память как у пуйла - только на короткий исторический период заточена? При ком выпускали сепаров из Славянска? При ком не был отдан приказ взять Луганск, хотя была прекрасная возможность занять за несколько дней? Задолбало, реально!!!
показати весь коментар
26.12.2020 15:06 Відповісти
А потом видосики в виде документальных фильмов от бывших ком. генштаба по телеку без остановки крутили. Все забыли, как наших ребят к сепарам на поклон отправляля, чтобы те смилостивились и пропустили киборгов в Донецкий аэропорт? Тот, при ком опустили наших ВОИНОВ до такого уровня - тот и есть САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОЗОР УКРАИНЫ!!!
показати весь коментар
26.12.2020 15:12 Відповісти
У нас десантура величайшие рейды в тыл сепаров проводила! Ребята - умнички!!! Интересно, кто-нибудь прошел потом через это унижение в Донецке и что он в это момент думал о таких договорняках?!!!!!!!!
показати весь коментар
26.12.2020 15:17 Відповісти
Для всех, у кого короткая память https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU приглашаю посмотреть этот репортаж украинского телевидения. Рекомендую досмотреть до конца - там один субъект четко рассказывает, что такие действия происходят для достижения мира. То есть, то же что и сейчас, только до такого позора наших ВОИНОВ никто не доводит. Включаем память и глаза!!!
показати весь коментар
26.12.2020 15:33 Відповісти
 
 