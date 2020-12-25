Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: "Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Попри введений режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу.
Сьогодні, 25 грудня, окупанти обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ ніхто з мирних жителів не постраждав, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомили представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Топ коментарі
+22 vitalmod
показати весь коментар25.12.2020 20:54
+19 olele
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+12 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар25.12.2020 20:56
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https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.
В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...
Украинская правдаhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/25/7278183/
Столетия истории свидетельствуют о том, что формирование мирового господства через террор и насилие это традиционная методика РФ.
И единственное, что её останавливает в бесконечном круговороте сеяния хаоса по всему миру, когда она сама погружается в хаос.
кравчук же чесно сказав: "ми в форматі мінської ТКГ можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше".
ну то на сьогодні домовились, щоб було більше.
Такий собі миролюбний Різдвяний мінометний
обстрілхвеєрверк!
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ЗЕблазня повідомили? Чи він принципово Цензор не читає?
Что-то смотрю военных все меньше стало.
Одни миролюбивые.
А КАЦАПИ МЕНТАЛЬНО ДОСІ В ЧЕЧНІ ВОЮЮТЬ
ТІ Ж САМІ ОБСТРІЛИ ГРОМАДСЬКИХ ОБЄКТІВ І ІНФРАСТРУКТУРИ