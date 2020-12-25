Найманці РФ обстріляли зі 120-мм міномета житлові квартали Водяного: "Тільки забігли в підвал - другий постріл, будинок затремтів, скло полетіло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри введений режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу.

Сьогодні, 25 грудня, окупанти обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ ніхто з мирних жителів не постраждав, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомили представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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