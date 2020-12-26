УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Відео ДТП
52 097 83

Оприлюднено кадри масштабної ДТП із перекиданням вантажівки з паливом під Києвом. ВIДЕО

У мережі показали відео масштабної ДТП, що сталася в п'ятницю на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області. Раніше повідомлялося, що там перекинулася вантажівка з паливом, заблокувавши рух.

Запись опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Момент ДТП учора на харківській трасі під Борисполем: рух кілька годин було обмежено, десятки тисяч автомобілів простояли в пробці", - йдеться у підписі до відео.

Також читайте: На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано, - поліція. ФОТО

ДТП (4472) Київська область (4043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+66
Дорога хорошая .Это видно.И видно что колесо лопнуло . За что тебе 11,50 платят?
показати весь коментар
26.12.2020 00:52
+53
Смотри имбицыл = Тема ветки - Авария на дороге . Навидео хорошо видно что дорога хорошая и причиной аварии лопнувшее колесо .Но ты приплёл уже и зеленского и коломойского и путина и даунецк . Надеюсь ты понимаешь что ты имбицыл? /
показати весь коментар
26.12.2020 01:11
+19
Пукнул абы было. Да?
показати весь коментар
26.12.2020 00:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто "бальшое строительство" зюзи просто дурилово?
чы на мендельштрассе свои ориентиры?
показати весь коментар
26.12.2020 00:50 Відповісти
Дорога хорошая .Это видно.И видно что колесо лопнуло . За что тебе 11,50 платят?
показати весь коментар
26.12.2020 00:52 Відповісти
Какая разница! Платит, и спасибо.
показати весь коментар
26.12.2020 00:56 Відповісти
Это Байден виноват, шо лопнуло калесо
показати весь коментар
26.12.2020 12:50 Відповісти
там минутний ролик - то есть из минутного ролика ти решил что вся дорога била хорошая
показати весь коментар
26.12.2020 22:59 Відповісти
Сорко, кого била дорога хорошая?
показати весь коментар
27.12.2020 17:15 Відповісти
кацап тебе не понять
показати весь коментар
27.12.2020 19:48 Відповісти
...сказав Sорко на родном матєрном.
показати весь коментар
27.12.2020 20:52 Відповісти
Пукнул абы было. Да?
показати весь коментар
26.12.2020 00:56 Відповісти
ага,долляров...за кажду букву...
у синагоги бени есть другие предложения?
показати весь коментар
26.12.2020 01:04 Відповісти
Смотри имбицыл = Тема ветки - Авария на дороге . Навидео хорошо видно что дорога хорошая и причиной аварии лопнувшее колесо .Но ты приплёл уже и зеленского и коломойского и путина и даунецк . Надеюсь ты понимаешь что ты имбицыл? /
показати весь коментар
26.12.2020 01:11 Відповісти
мне нравиццо,як ты само с собой общаешься...
видимо, даунецк твоя родина...
показати весь коментар
26.12.2020 01:15 Відповісти
Покажи где ты в теме этой ветки об аварии на дороге, нашёл Зеленского ,Мендель ,Порошенко,Коломойского .....? А ну как сверкни логикой
показати весь коментар
26.12.2020 01:17 Відповісти
Какая логика? Оно типа на работе, пукнуло то, что было в методичке
показати весь коментар
26.12.2020 10:08 Відповісти
Разверни логическую цепочку событий
показати весь коментар
26.12.2020 01:19 Відповісти
даффай сначала про даунецк,путина,тобто ***** твоего, и порошенко...
даффай цыппочку соббытий...
показати весь коментар
26.12.2020 01:22 Відповісти
Прочитай свой коментарий .Он первый сверху Ещё никто ничего не успел написать .
показати весь коментар
26.12.2020 01:35 Відповісти
и где там про путина,порошенко,даунецк и коломойшу?сгинь,тролляка...
показати весь коментар
26.12.2020 01:37 Відповісти
Твой первый коментарий про большое мендельстроительство .Где ты это нашёл?
показати весь коментар
26.12.2020 01:41 Відповісти
этот удод и зюзю и пороха сюда вплел... избиратель медведчуков
показати весь коментар
26.12.2020 07:30 Відповісти
Ти так сильно обіжаєшся за всіх перерахованих тобою, що закрадаються смутні підозри.
показати весь коментар
26.12.2020 20:37 Відповісти
ну правильно, зебил с коломойским шахтерам не доплачивают , не модернизируют(или вы знаете наоборот) технику. Вместо того, чтобы выделить деньги на замену резины, выкручивают из техники невозможное... Это как выкручивать локти наоборот. Везде сплошь и рядом грубейшие нарушения правил техэксплуатации.
показати весь коментар
28.12.2020 06:35 Відповісти
Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины . 23.12.20.- А сделай это кодлан Коломойского раньше, дорога была бы ещё лучше. И наездов колеса на инородный предмет, способного разрушить конструкцию покрышки -как основного фактора разрушения автомобильных шин -было бы меньше.
показати весь коментар
26.12.2020 17:55 Відповісти
не факт, бо "инородный предмет" міг вивалитись і попереду їдучого, якийсь час до цього.
показати весь коментар
26.12.2020 19:35 Відповісти
що шмаркляве, не подобається, а нічого, їж.
показати весь коментар
26.12.2020 10:30 Відповісти
Колесо лопнуло .
показати весь коментар
26.12.2020 00:51 Відповісти
ЧТО СЕРЬЕЗНО?????? ого, дело закрыто!
p.sp. пацаны, тут оказывается колесо лопнуло...
показати весь коментар
27.12.2020 12:44 Відповісти
Слава Богу на встречке никого не было. В газовой цистерне даже после выгрузки около 700 кг газа остаётся. Могло хорошо полыхнуть.
показати весь коментар
26.12.2020 01:17 Відповісти
Вот Оно! Мракобесие! Итить тваю!!
показати весь коментар
26.12.2020 03:04 Відповісти
Новенькая дорога, неужели это дело рук Зеленского.
показати весь коментар
26.12.2020 03:47 Відповісти
о, черговий дебіл намалювався!
показати весь коментар
26.12.2020 06:25 Відповісти
От истины не спрячешься.
показати весь коментар
26.12.2020 07:14 Відповісти
а що тобі зебілу не подрбається?
показати весь коментар
26.12.2020 10:32 Відповісти
Увы, но нет, это дело рук крепких донецких хозяйственников, когда они ещё катались между своими двумя домами в Донецке и Киеве. От Киева до Яготина дорога давно в идеальном состоянии. За исключением, конечно Борисполя, туда лучше не заезжать. Но и объехать тоже нельзя.
показати весь коментар
26.12.2020 17:37 Відповісти
На дороге с неровностями ехал бы 30-40, и такого бы не случилось однозначно
показати весь коментар
26.12.2020 07:00 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2020 07:14 Відповісти
Ползал бы ты на четвереньках, не упал бы.
показати весь коментар
26.12.2020 09:50 Відповісти
пробив би ще на виїзді )))
показати весь коментар
27.12.2020 14:14 Відповісти
К хорошим дорогам и техника нужна надежная!
показати весь коментар
26.12.2020 07:30 Відповісти
А все потому что резина наварка
Мишлен ставить надо и техосмотр проходить
показати весь коментар
26.12.2020 07:55 Відповісти
а якщо не наварка, то ти його з'їж привселюдно?
показати весь коментар
26.12.2020 13:59 Відповісти
мішлєн робиться на росіє. а звідки там ростуть руки не мені вам розповідати...
показати весь коментар
27.12.2020 14:14 Відповісти
зомбоящер мля.
показати весь коментар
28.12.2020 08:43 Відповісти
Точно так само років зо три назад, переді мною фура пішла в дім, знесши перед собою усе (дерева, газовий стояк). Плюс в тому, що в населеному пункті було і швидкість не висока. Мінус - 7 годин, народ на роботу йшов. Чудом нікого не вцепив. І тут, і там пощастило, що зустрічного не було.
А гуму на передок треба брати хорошу, перевірених брендів, а не а-ля Rotalla, Zeta China (красиво з виду і посрать, що з чого там).
показати весь коментар
26.12.2020 08:10 Відповісти
Разделитель должен быть стальным забором. Тогда и встречка страдать не будет.
показати весь коментар
26.12.2020 11:14 Відповісти
Мне нравится, как сделано на многих американских фривэях, там полосы встречного движения часто расположены очень далеко друг от друга, может быть даже по 50-100 метров между ними, и там на разделительной полосе деревья растут, а не как у нас, тупо двухметровой ширины газончик. Заодно никто не слепит встречным светом ночью.
показати весь коментар
26.12.2020 17:42 Відповісти
картинки бачив?
показати весь коментар
26.12.2020 19:30 Відповісти
Нет. А шо там?
показати весь коментар
26.12.2020 21:48 Відповісти
часто, очень, далеко, даже по 50-100 метров между ними, деревья растут -та тиша?
показати весь коментар
27.12.2020 11:52 Відповісти
Да как пишут выше и наварка у нас есть и нарезают протектор .Пока это будет ,будут такие аварии.Нужен контроль на тех осмотре и на дороге,как на западе.Ответственность несёт владелец.
показати весь коментар
26.12.2020 08:18 Відповісти
Передімною так само раз цистерна лягла в кювет, права шина вистрелила, зупинився, водій без травм. Навмисно глянув, що за колесо. А там мішка, пів протектора. Вистрелюють всі колеса, навіть самих іменитих брендів.
показати весь коментар
26.12.2020 08:52 Відповісти
сам то хоть как? Железо соберут.....
показати весь коментар
26.12.2020 08:53 Відповісти
-Поздуваю передние колеса до 1.8 что бы не лопались. Не хочу как этот грузовик кувыркаться...
показати весь коментар
26.12.2020 09:17 Відповісти
Ой зря! Учите физику! От недокачанных шин колес шины лопают еще чаще, чем от перекачанных. Шина сильно деформируется при вращении, нагревается и лопает.
Давление должно быть четко таким, как указал производитель авто!
показати весь коментар
26.12.2020 11:38 Відповісти
Так что? Шофер бензовоза ЭТОГО не знал?
показати весь коментар
26.12.2020 14:33 Відповісти
Обязательно логотипы свои лепить на все видео? на лоб себе приклейте - дауны!
показати весь коментар
26.12.2020 09:30 Відповісти
Колеса вчасно міняти треба а не їздити на лисих до кордів!
показати весь коментар
26.12.2020 09:57 Відповісти
Угу, та перед собою, пускати бригаду прибиральників, щоб жодного заліза не валялось, якщо вже пофортунило та ям не має...
показати весь коментар
26.12.2020 14:05 Відповісти
Мужику Повезло , только начал Обганять и доли секунды разделяли его от Смерти . А почему колесо лопнуло , да много Причин . И не думаю , что на транспорте с повышенной опасностью передвигался на лысых скатах.
показати весь коментар
26.12.2020 10:15 Відповісти
та всі траси завалені лопнутими скатами фур.
показати весь коментар
27.12.2020 14:11 Відповісти
Это хорошая дорога. Ремонтировали её к Евро-2012.
показати весь коментар
26.12.2020 10:35 Відповісти
Колесо лопнуло, водій-ФОП пожлобився купити нову резину
показати весь коментар
26.12.2020 10:37 Відповісти
Что это за дебильный плеер - ни остановить, не перемотать, автозатемнение изображения, а после нескольких просмотров вообще зависает на конце?
показати весь коментар
26.12.2020 12:11 Відповісти
При Зеленском вся жизнь такая - ни остановить ни перемотать - как в кино. А под конец зависает 😬
показати весь коментар
26.12.2020 14:13 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2020 15:51 Відповісти
отбойник свою функцию выполняет не особо как то
показати весь коментар
26.12.2020 12:15 Відповісти
от слова вообще!!такое ощущение что с картона сделан!!(что был что его не было)в дойчланде такого не видел(чтоб машина за пределы лайтпланки уходила)может её согнуть но машина с автобана не уйдёт.(по ходу в украине они больше бутафорские чем реально действенны)
показати весь коментар
26.12.2020 22:52 Відповісти
Водила что-то не сильно спешил выравнивать машину.
показати весь коментар
26.12.2020 20:09 Відповісти
гы!!улыбнуло!!там микросекунды на реакцию и хотел бы увидеть как ты сорок тон ,,выравнивать"будеш!!(в такой ситуации ты реально не можеш сообразить что случилось и где ты оказываешся)
показати весь коментар
26.12.2020 22:56 Відповісти
Той, хто їхав ззаду і якраз хотів обганяти бензовоз, повинен поставити богу свічку висотою з метр.
показати весь коментар
26.12.2020 20:38 Відповісти
Богу пишеться з великої літери. Ангелам-охоронцям слід подякувати також.
показати весь коментар
26.12.2020 21:00 Відповісти
В мене була така сама ситуація. Їхав ще на жигулю з дружиною по селі. І вирішив обігнати трак, бо він їхав десь 40-45 км. і коли порівнявся з кабіною в нього те саме колесо зліва під кабіною лопнуло і я бачу боковим зором, як клапті ската хлопають і завертають бризговик... Але нам повезло, що водій втримав трак на своїй полосі, а може ще й була не дуже велика швидкість. Я втопив педаль газу, але жигуль тройка помаленько обігнав трак і в заднє дзеркало побачив, як трак з'їхав на ліву обочину буквально через пару секунд, де був мій автомобіль.. Справді нам дуже повезло.
показати весь коментар
26.12.2020 22:34 Відповісти
Дякую Господу Богу і ангелам-охоронцям за це!
показати весь коментар
26.12.2020 22:36 Відповісти
Хз за конкретно этот случай, но большинство дальнобоев за планшет вместо руля держится
показати весь коментар
27.12.2020 01:12 Відповісти
Не дай Бог в єтот момент идти на обгон.
показати весь коментар
27.12.2020 09:19 Відповісти
да, водителю который записал видео, крупно повезло. он хотел на обгон пойти... была бы беда((
показати весь коментар
27.12.2020 11:28 Відповісти
соврал... не обгон, а опережение!!
показати весь коментар
27.12.2020 11:29 Відповісти
Наш дальнобойщик, работающий в Штатах рассказывал: сейчас вот буду менять всю резину, платить за неё буду частями. Дома на такой ещё месяца три ездил бы...
показати весь коментар
27.12.2020 12:57 Відповісти
Вот именно, если бы не потенциальная пилюлина от государства, то ездил бы на говне.
показати весь коментар
27.12.2020 16:34 Відповісти
Пощастило регістратору, що не встиг пійти на обгін
показати весь коментар
27.12.2020 14:09 Відповісти
Владельцы грузовых автомобилей, автобусов и маршруток, просто тупо зарабатывают деньги и им по барабану в каком техническом состоянии их транспортные средства, А работники полиции не выполняют своих прямых обязанностей по выявлению таких транспортных средств, а Авяков упортно пытается пропихнуть возвращение тех. осмотров, а толку с них вот вам видео на "лицо", СЕЙЧАС ГРУЗОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ КАК БЫ!!!??? ОСМАТРИВАЮ, А КАКОЙ С ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТ МЫ ВСЕ ХОРОШО ВИДИМ.
показати весь коментар
27.12.2020 16:17 Відповісти
У нас в Одессе по поскоту с окружной дороги фуры летят с хлором, пропаном, бензином, солярой и прочим говном на скорости 60 и более... на николаев ...Поворот с ул Заболотного и затем пр-т добровольского и до паустовского ...а далее загород
Ушлепки города и области где окружная????
показати весь коментар
27.12.2020 21:12 Відповісти
ВЫГЛЯДИТ КАК ТЕРАКТ !!! НЕОБХОДИМО ПОПРОСИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ ОЦЕНИТЬ ЭТО !!!
показати весь коментар
28.12.2020 02:51 Відповісти
 
 