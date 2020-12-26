Оприлюднено кадри масштабної ДТП із перекиданням вантажівки з паливом під Києвом. ВIДЕО

У мережі показали відео масштабної ДТП, що сталася в п'ятницю на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області. Раніше повідомлялося, що там перекинулася вантажівка з паливом, заблокувавши рух.

Запись опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Момент ДТП учора на харківській трасі під Борисполем: рух кілька годин було обмежено, десятки тисяч автомобілів простояли в пробці", - йдеться у підписі до відео.

Також читайте: На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано, - поліція. ФОТО