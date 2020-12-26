Оприлюднено кадри масштабної ДТП із перекиданням вантажівки з паливом під Києвом. ВIДЕО
У мережі показали відео масштабної ДТП, що сталася в п'ятницю на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області. Раніше повідомлялося, що там перекинулася вантажівка з паливом, заблокувавши рух.
Запись опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Момент ДТП учора на харківській трасі під Борисполем: рух кілька годин було обмежено, десятки тисяч автомобілів простояли в пробці", - йдеться у підписі до відео.
Топ коментарі
+66 Пєрєбийніс Нагибатор
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+53 Пєрєбийніс Нагибатор
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+19 Harib Da
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чы на мендельштрассе свои ориентиры?
у синагоги бени есть другие предложения?
видимо, даунецк твоя родина...
даффай цыппочку соббытий...
p.sp. пацаны, тут оказывается колесо лопнуло...
Мишлен ставить надо и техосмотр проходить
А гуму на передок треба брати хорошу, перевірених брендів, а не а-ля Rotalla, Zeta China (красиво з виду і посрать, що з чого там).
Давление должно быть четко таким, как указал производитель авто!
Ушлепки города и области где окружная????