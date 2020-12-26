Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається". ВIДЕО
Житель окупованого Донецька розповів про реальну ситуацію в захопленому терористами місті.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц).
За словами юнака з окупованого терористами "ДНР" Донецька, якщо від'їхати з центру міста на околицю, то можна побачити десятки зруйнованих будинків, покинутих їхніми власниками. І повертатися на окуповану найманцями РФ територію вони більше не планують.
"Через війну люди поїхали і повертатися сюди не планують. Оскільки або умов для проживання немає, або сенсу повертатися і сидіти в дупі немає", - розповів житель Донецька.
Він також розповів, що за 6 років окупації місто зруйновано.
"Нічого не будується, нічого не розвивається. Сумно це усвідомлювати, адже Донецьк завжди був легким на підйом і розвиток", - сказав хлопець, додавши, що закони в Україні кращі, ніж у РФ.
"В Україні дихати легше і з курсом там краще, ніж у ДНР", - зазначив він.
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говнона екс-депутата Мураева.
.........................суки сепарские.......................
Ще одна ідея - розділити ці території після визволення від кацапів між Харківською, Дніпровською і Запорізькою областями.
Мост построили без них! Во время войны!
Рыги способны только воровать и убегать в наРФию с наворованным. Моральные уроды!
процветание вообще молчу........ вы ждали что вам нормальную жизу обеспечат мэсные и по-
наехавшие бандюки ??? ну ждите дальше время играет на Украину 80% того что там сейчас
шевелится нам не нужны так шо пакуйте чемоданы и в мордор и каких бы клоунов наши оли-
гархи не понапихивали во власть проукраинская позиция останется такой же - территория наша население нет.
ские сухарики оказались эраз и совсем без масла а скоро будут даже без маргарина а потом
и их не будет и на седьмой год асвабаждения бамбаса начало доходить... болт вам а не осо
бый статус валите в свою рашку.
Їб#ть новина.... розумні люди ще у 2010 а то й раніше знали що де рашиссти там розруха, вбивства, грабіж та повна ср@ка.