Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається". ВIДЕО

Житель окупованого Донецька розповів про реальну ситуацію в захопленому терористами місті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц).

За словами юнака з окупованого терористами "ДНР" Донецька, якщо від'їхати з центру міста на околицю, то можна побачити десятки зруйнованих будинків, покинутих їхніми власниками. І повертатися на окуповану найманцями РФ територію вони більше не планують.

"Через війну люди поїхали і повертатися сюди не планують. Оскільки або умов для проживання немає, або сенсу повертатися і сидіти в дупі немає", - розповів житель Донецька.

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Він також розповів, що за 6 років окупації місто зруйновано.

"Нічого не будується, нічого не розвивається. Сумно це усвідомлювати, адже Донецьк завжди був легким на підйом і розвиток", - сказав хлопець, додавши, що закони в Україні кращі, ніж у РФ.

"В Україні дихати легше і з курсом там краще, ніж у ДНР", - зазначив він.