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Новини Відео Окуповані території
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Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається". ВIДЕО

Житель окупованого Донецька розповів про реальну ситуацію в захопленому терористами місті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц).

За словами юнака з окупованого терористами "ДНР" Донецька, якщо від'їхати з центру міста на околицю, то можна побачити десятки зруйнованих будинків, покинутих  їхніми власниками. І повертатися на окуповану найманцями РФ територію вони більше не планують.

"Через війну люди поїхали і повертатися сюди не планують. Оскільки або умов для проживання немає, або сенсу повертатися і сидіти в дупі немає", - розповів житель Донецька.

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Він також розповів, що за 6 років окупації місто зруйновано.

"Нічого не будується, нічого не розвивається. Сумно це усвідомлювати, адже Донецьк завжди був легким на підйом і розвиток", - сказав хлопець, додавши, що закони в Україні кращі, ніж у РФ.

"В Україні дихати легше і з курсом там краще, ніж у ДНР", - зазначив він.

Автор: 

Донецьк (947) окупація (6718)


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Топ коментарі
+80
Посмотришь видосы коренных донеччан типа ленки бондаренко, лукаш, бойко, кузьмина и прочих рыгов, и все они такие: в Украине все херово, биндеровци мешают им думать на радном языке, супрун развалила наилучшую советскую медицину, солдаты нато топчат землю неньки и тд и тп. Так и хочется спросить у них: а какого хера вы сидите в Киеве и ненависной вам Украине?!! Почему не возвращаетесь в родной донецк?! А все потому что у них работа такая: обсерать Украину за деньги кремля, а на родной город им наплевать. Они тут (в Киеве) - гастербайтеры, зарабатывают на шикарную жизнь их деток в ойропе и омерике.
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26.12.2020 16:26
+62
Хрущевская однушка в центре Донецка от трех до четырех тысяч баксов. И чего бы туда притаких ценах нашим избирателям ОПЗЖ не переехать?
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26.12.2020 16:10
+50
Украинцы идут в ВСУ освобождать свой дом от Окупанта!
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26.12.2020 16:15
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Даже если они переберутся сюда, всё равно, будут топить за жопу и зелёную плесень, рассуждать о хфашистах-биндеровцах, а как только медведчук объявит следующий рехферендум, побегут голосовать за новый руцкий мир...
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26.12.2020 18:21 Відповісти
я так понял, что на этой веточке некоторые уроженцы чудесного края шахтёров-кормильцев всея Украины начали забрасывать пробные шары о возможной амнистии "ошибшихся и заблудших овечек" убивавших содат ВсУ и кричавших приди-введи??? шо жо п о ш ники трудно жить стало? х у й ло подкармливать перестал потому что у себя в рашке полная ж о п а? так вот знайте , что в Украине не лохи живут и сивух среди нас очень мало!!!! сколько вы нашей стране горя принесли одному Богу известно... не знаю, когда вас украинцы простят, может лет через 200 или 300 когда несколько поколений сменится??? а пока характеристика - он из луганды , говорит о многом и отнюдь не о позитивном....
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26.12.2020 18:23 Відповісти
Это фрагмент с видоса латентного крымнашыста и ватника Ильи Варламова. Паренек на видео единственный адекватный из всех кто там принимал участие. Больше всех, с тех местных жителей , понравилась одна женщина и ее великая фраза: "Меня устраивает моя зарплата, но, прожить на нее, конечно, не могу". А так там местные типа чмырят Украину и возмущаются что у СБУ к ним вопросы, если их родственники служат в оккупационных структурах (в "попучленцах"). А еще Илюшка Варламов решил, что нужно ссылаться на говно на екс-депутата Мураева.
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26.12.2020 18:27 Відповісти
этот паренёк говорит все верно, а другой паренёк из луганды учашийся в интитуте безплатно на бюджете взял и насцал на аллее героев на мемориал участников Майдана! это я к тому что - куда лугандонрвца не целуй везде ж о п а! да сивуха???
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26.12.2020 18:30 Відповісти
Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається" - Цензор.НЕТ 3170

Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається" - Цензор.НЕТ 495

.........................суки сепарские.......................
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26.12.2020 18:31 Відповісти
цей "парад" треба щоразу демонструвати всім хто "за мир во всём мире" та "просто перестать стрелять".
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26.12.2020 19:35 Відповісти
особенно мураевскому каналу НАШ и Ньюс Вану, а также Зику и 112, а заодно Хмаре и дроздову.
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27.12.2020 23:35 Відповісти
блогер с мастюхой не хочет быть шестеркой фсб ? А я хочу чтоб там был ров с кракадилами
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26.12.2020 19:28 Відповісти
Як я бачу майбутнє Донецька - столицю області перенесуть у інше місто, а Донецьк стане новою Прип ятю, як і ДАП.

Ще одна ідея - розділити ці території після визволення від кацапів між Харківською, Дніпровською і Запорізькою областями.
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26.12.2020 19:50 Відповісти
Будет как в Славянске и Северодонецке. Ращисты сбегут за одну ночь из Украины, как только возьмут границу с Уйлостаном под контроль..
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26.12.2020 22:27 Відповісти
А в Украине что-то развивается? Даже до уровня экономики при Януковиче как до Луны раком.
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26.12.2020 21:44 Відповісти
Ни Янык, ни Азиров не смогли построить мост в Запорожье за много лет.
Мост построили без них! Во время войны!
Рыги способны только воровать и убегать в наРФию с наворованным. Моральные уроды!
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26.12.2020 22:30 Відповісти
при коммунистах были аморально построены в Запорожье многие объекты инфраструктуры. До сих пор не могут растащить. С 1991 тащат и все еще остается. Много оставили
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26.12.2020 22:36 Відповісти
З історії відомо, що основна частина важливих об'єктів будувалась німцями.
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27.12.2020 09:41 Відповісти
Та ты шо, прямо таки много построили, шо ты вместо туалетной бумаги газетой подтирался и за обоями в Ленинград ездил. Всё гигантизм строек показывали миру для понта развития, а народ в очередях за предметами первой необходимости стоял.
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27.12.2020 15:05 Відповісти
Да слышали уже, что ***** и януковощ хозяйственники, в Америке тоже вожди всё построили?
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27.12.2020 14:58 Відповісти
повне відео у Варламова
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26.12.2020 21:53 Відповісти
Одуванчик - то еще ЧМО
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27.12.2020 12:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6RVVZG8T8Dk&feature=push-sd&attr_tag=S51XW5jFMAWHoyxL%3A6 В Запорожье наконец то построили мост ! Во время войны! Доргостроище!
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26.12.2020 22:22 Відповісти
Это с ютуб-канала Варламова взяли. Но там несколько человек высказывалось, и только один этот был за возврат в Украину. Так что во-первых укажите автора видео правильно, а во-вторых показывайте весь выпуск, а не то, что вам удобно.
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26.12.2020 22:28 Відповісти
холуи кремлёвские, рыгомрази наделали резерваций в Донецкой и Луганской областях Украины и пусть там идейные дебилушки мучаются, а сами живут в Киеве, работают в ВР, жрут-пьют в три горла, проклиная время от времени нэньку и х они ложили на вас дауны вы луганско-донецкие, уже седьмой год ваши резервации для обезьян с гранатами развиваются по типу : гранат всё больше-обезьян всё меньше
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26.12.2020 23:38 Відповісти
ПроцвЯтание...
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27.12.2020 04:39 Відповісти
какая стабильность хлопчик если кремлядям нужна война а не хотя бы нормальная жизнь за
процветание вообще молчу........ вы ждали что вам нормальную жизу обеспечат мэсные и по-
наехавшие бандюки ??? ну ждите дальше время играет на Украину 80% того что там сейчас
шевелится нам не нужны так шо пакуйте чемоданы и в мордор и каких бы клоунов наши оли-
гархи не понапихивали во власть проукраинская позиция останется такой же - территория наша население нет.
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27.12.2020 08:01 Відповісти
в 2014 махали аквафрешем и встречали асвабадителей и ты видимо тоже только маскаль
ские сухарики оказались эраз и совсем без масла а скоро будут даже без маргарина а потом
и их не будет и на седьмой год асвабаждения бамбаса начало доходить... болт вам а не осо
бый статус валите в свою рашку.
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27.12.2020 08:08 Відповісти
сухарики оказались эрзац*..... (очепятка)
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27.12.2020 11:22 Відповісти
ПОРА БОМБИТЬ !)
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27.12.2020 08:47 Відповісти
В Австралии из потомков каторжан получилось нормальное общество, на Донбассе - якобы говно. Парадокс ...
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27.12.2020 10:04 Відповісти
ты забыл указать временной интервал..... лет с 300 по факту получается..
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27.12.2020 11:24 Відповісти
нічого не будується, не розвивається, афігеть, а що воно хотіло, а воно, що тепер в Україну перебралось, не на підарашу?
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27.12.2020 10:33 Відповісти
Ребята, ну чего вы все накинулись на пацана. Он сказал свое мнение.Я категорически против возврата ордло в Украину, там на 90% остались одни дебилы. У нас своих,голосующих за рыгов, хватает.
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27.12.2020 12:22 Відповісти
100%
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27.12.2020 12:53 Відповісти
Кормильцы б...я 😡😡😡
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27.12.2020 13:29 Відповісти
Хлопцю пи#дець, вже мабудь "на подвалі" чи по дорозі туди.
Їб#ть новина.... розумні люди ще у 2010 а то й раніше знали що де рашиссти там розруха, вбивства, грабіж та повна ср@ка.
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27.12.2020 13:52 Відповісти
Настоящая любовь к рабовладельцам вождям-хуйлам бескорыстна, а вы.. эх, жить хотите за их счёт. Довольствуйтесь тем, что идолы ваши в золоте купаются.
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27.12.2020 15:13 Відповісти
Цей хлопець в умовах пропаганди, ізоляції і пресінгу зберіг здоровий глузд. Шана.
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28.12.2020 06:36 Відповісти
если за 6 лет эти "жытели" не смогли пооднять восстание против кацапских оккупантов в даунбасии и на крыму - пусть молча п*здуют... такие как эти выродки лично мне на территории свободной Украины не нужны... хватит... а то уже понаехали в Западную Украину... притом часть надо не просто изгонять... а вешать за прокацапские взгляды...
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28.12.2020 08:09 Відповісти
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