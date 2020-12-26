Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї. ВIДЕО

Відбувся запуск дев'ятого українського аудіогіда в рамках проєкту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу. Цього разу - в Колізеї в Римі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує офіційний сайт Президента.

Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку "культурна дипломатія". Цей проєкт покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках.

"Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську", – розповіла Олена Зеленська.

"Голосом" аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

"Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проєкту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу", – сказав Юрій Сосков.

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За словами дружини Президента України, наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток (споруд) і третє – серед музеїв, поступаючись лише Лувру та Національному музею Китаю.