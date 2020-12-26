Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї. ВIДЕО
Відбувся запуск дев'ятого українського аудіогіда в рамках проєкту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу. Цього разу - в Колізеї в Римі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує офіційний сайт Президента.
Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку "культурна дипломатія". Цей проєкт покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках.
"Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську", – розповіла Олена Зеленська.
"Голосом" аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.
"Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проєкту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу", – сказав Юрій Сосков.
За словами дружини Президента України, наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.
Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток (споруд) і третє – серед музеїв, поступаючись лише Лувру та Національному музею Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иначе некоторые из вас считают Италию прорю. Ах нет, зависит также от организации Украинского Правительства.
ето уже слоны на дроти....
А так, да. Правда. Банят и деактивируют. Мы в Европе не ограничены в свободе слова и демократии. Это менталитет. И это приятно. Свободный человек - уже личность! Прежде всего Господь Бог нам дал свободу, и ограничивать её другие из гомо сапиенс не имеют права.
Тем более, что истину не спрячешь. Поэтому её так боятся те, кому есть что скрывать.
Ciao!
Хорошее молчание нигде не записано. Я и не обижаюсь. Равняюсь на европейские маниеры. Они здесь разделяют, где что сказать. Не все, и то правда.
Время открытия и закрытия Коллизея. Нифига вы там по ночам не походите.
Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же всё это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка?
Достаточно уже позорить страну, иди в задницу, шут номерного квартала!
Или между слугами народа и львами!
А то, никакого уважения к традициям...
- "ой будуть будуть..."
Фильм "Дежавю" 😂
https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides 2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі.
Або ні.
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/09/26/238331/ Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
Можна патронувати,бо до тебе звернулись за допомогою.А тут проект банально рейдернули,присвоївши чужі труди.Невже не було фантазії придумати своє ?
"Смартогад" в аудиогиде
ЭТО НЕ ПРОЕКТ Зеленской "Ініціативу україномовних аудіогідів у провідних музеях світу було започатковано у 2018 році пілотним проєктом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві. " https://ui.org.ua/page7028714.html вiдтепер украiнською . О том, что появиться аудиогид на укр.языке в венском музее Бельведер было сообщено послом Щербой еще в марте 2019 "Во всемирно известном венском музее Бельведер создадут аудиогид на украинском языке в течение трех-четырех месяцев. Об этом удалось договориться посольству Украины в Австрии.Об этом https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216903531433361&set=a.2738012242307&type=3&theater сообщил украинский посол Александр Щерба в Facebook."Хорошие новости, друзья. Со всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться об аудиогиде на украинском языке. Поздравляю всех украинских поклонников искусства", - написал дипломат.Он пояснил, что воспользоваться украиноязычным аудиогидом можно будет через 3-4 месяца."В ленте новостей от января 2019 "В храме Святой Софии в Стамбуле, который является одним из самых посещаемых мест Турции, появится аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига."В Стамбуле договорились о аудиогиде на украинском языке в Святой Софии. Это важно, поскольку известно, что это одно из самых популярных туристических мест страны. Это наше достоинство", - сообщил Сибига."
- "ой будуть будуть..."
Фильм "Дежавю" 😂
Треба в Україні перекладати аудіогіди на основні мови Планети.
Треба вивчати іноземні мови.
А за кордоном - перекладуть українською ті кому потрібно цим займатись.