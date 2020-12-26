У Броварах партія "За майбутнє" займалася підкупом виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Броварах кандидат від "УДАРу" викрив масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бровари 24".

Зазначається, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар (донці відомого забудовника та першому номеру в списку партії "За майбутнє"), кандидат від партії "УДАР" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії. "У пайках було борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олія", - йдеться в повідомленні на сайті.

За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка має встановити факт підкупу виборців під час отримання ними продуктових пакетів.

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"За новим законодавством в'язниця загрожує не тільки "гречкосіям", але і тим виборцями, хто продав голос за гречку", – нагадує видання.







Нагадаємо, повторні вибори депутатів міськради і мера Броварів відбудуться 17 січня.

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