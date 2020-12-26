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У Броварах партія "За майбутнє" займалася підкупом виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Броварах кандидат від "УДАРу" викрив масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бровари 24".

Зазначається, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар (донці відомого забудовника та першому номеру в списку партії "За майбутнє"), кандидат від партії "УДАР" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії. "У пайках було борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олія", - йдеться в повідомленні на сайті.

За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка має встановити факт підкупу виборців під час отримання ними продуктових пакетів.

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"За новим законодавством в'язниця загрожує не тільки "гречкосіям", але і тим виборцями, хто продав голос за гречку", – нагадує видання.

У Броварах партія За майбутнє займалася підкупом виборців 01
У Броварах партія За майбутнє займалася підкупом виборців 02
У Броварах партія За майбутнє займалася підкупом виборців 03

Нагадаємо, повторні вибори депутатів міськради і мера Броварів відбудуться 17 січня.

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Автор: 

Бровари (280) місцеві вибори (1366) підкуп (279) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+4
Партія Ми і дурні.
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26.12.2020 22:15
+3
а шо,кацапский опыт голосования на пеньках не подходит?
или в багажнике столетнего москвича...
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26.12.2020 22:12
+2
Тю,а це що за обдовбана потвора намалювалась !!)))
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26.12.2020 22:13
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а шо,кацапский опыт голосования на пеньках не подходит?
или в багажнике столетнего москвича...
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26.12.2020 22:12 Відповісти
Тю,а це що за обдовбана потвора намалювалась !!)))
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26.12.2020 22:13 Відповісти
Это ты,не узнал себя?
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27.12.2020 11:13 Відповісти
Купують мільйони доларів за копійки.
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26.12.2020 22:05 Відповісти
Партія Ми і дурні.
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26.12.2020 22:15 Відповісти
Лишили пенсионеров халявы
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26.12.2020 22:16 Відповісти
а КАК В МАЙБУТНЕ ДА БЕЗ ПОДКУПА? Не , в майбутне с пустыми руками не ходят...
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26.12.2020 22:47 Відповісти
Всего один вопрос - " Кого посадили", а так как ответ отрицательный, то о чем вообще тогда говорить. Это как за кнопкодавство в Раде, вроде как нельзя и в тоже время можно.
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26.12.2020 23:13 Відповісти
в мене є ще ліпша назва для партії : "за те щоб всєгда"
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27.12.2020 00:48 Відповісти
Раз там не было шоколадок "95 квартал" - это не подкуп.
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27.12.2020 00:52 Відповісти
А если б "Рошен"?
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27.12.2020 09:14 Відповісти
Был в Броварах-хороший городок.
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27.12.2020 09:18 Відповісти
как сказал один мудило - "никогда такого не было , и вот опять "
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27.12.2020 22:09 Відповісти
 
 