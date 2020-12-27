Пандемія COVID-19 - не остання, треба зміцнювати медичні системи і шукати вирішення глобальних проблем, - Гебреєсус. ВIДЕО

Світова спільнота повинна зміцнювати медичні системи і готуватися до нових пандемій і надзвичайних ситуацій.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєус заявив у своєму відеозверненні, записаному до Міжнародного дня протиепідемічної готовності, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ще рік тому ніхто нічого не знав про коронавіруси, а зараз світ страждає від них. "Протягом довгих років було багато повідомлень, оглядів і рекомендацій, в яких говорилося, що світ не підготовлений до пандемії", - нагадав він.

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Гебреєсус висловив упевненість, що поширення COVID-19 не буде останньою пандемією, і закликав шукати вирішення глобальних проблем - зміни клімату, захисту тварин.

Він висловився про недалекоглядну розтрату грошей на боротьбу зі спалахами хвороби на тлі відсутності підготовки до наступної спалаху.

"Історія говорить нам, що нинішня пандемія не буде останньою, і що епідемії є фактичною реальністю. Пандемія висвітлила тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети", - упевнений Гебреєсус.