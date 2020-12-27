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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 - не остання, треба зміцнювати медичні системи і шукати вирішення глобальних проблем, - Гебреєсус. ВIДЕО

Світова спільнота повинна зміцнювати медичні системи і готуватися до нових пандемій і надзвичайних ситуацій.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєус заявив у своєму відеозверненні, записаному до Міжнародного дня протиепідемічної готовності, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ще рік тому ніхто нічого не знав про коронавіруси, а зараз світ страждає від них. "Протягом довгих років було багато повідомлень, оглядів і рекомендацій, в яких говорилося, що світ не підготовлений до пандемії", - нагадав він.

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Гебреєсус висловив упевненість, що поширення COVID-19 не буде останньою пандемією, і закликав шукати вирішення глобальних проблем - зміни клімату, захисту тварин.

Він висловився про недалекоглядну розтрату грошей на боротьбу зі спалахами хвороби на тлі відсутності підготовки до наступної спалаху.

"Історія говорить нам, що нинішня пандемія не буде останньою, і що епідемії є фактичною реальністю. Пандемія висвітлила тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети", - упевнений Гебреєсус.

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Неужели кто-то еще верит в эту 9ти месячную Ковид-брехню?
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27.12.2020 00:28
+3
Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах ...
???
Серйозно ? Воно публічно визнало, що - недолуге ?
А тепер уже ВСЕ знають ? Вау.

Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных ...



Тобто, людей захищати ніхто не збирається ?

Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
Хитрий. Ще й економіст. Мільярди вже нагребли-назбирали, відібрали в людей і в країн, ці гроші можна було б витратити на соціальні, гуманітарні цілі і на ту ж охорону здоров*я. Тільки це нікому не треба. Профілактикою ніхто не займається - не вигідно. А от лікувати - то так. Правда, не всіх.

Я не знаю, чи це такий переклад, чи це справді його маячня.
Марнувати час на слухання не буду.
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27.12.2020 01:05
+3
Очевидно что те кто возомнили себя "мировым правительством" являются сбродом неисправимых кретинов, раз они наняли этого долбодятла.
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27.12.2020 08:44
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Неужели кто-то еще верит в эту 9ти месячную Ковид-брехню?
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27.12.2020 00:28 Відповісти
Дэнги давай!
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27.12.2020 00:33 Відповісти


"Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке".
Лезгинку танцевать хоть и не умеет, но речи толкает и охмуряет не хуже гроссмейстера и сына турецкоподанного Остапа Ибрагимовича в Нью-Васюках . ))
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27.12.2020 00:46 Відповісти
Зачем нам медицина, когда у нас есть найвеличнiший асфальтный ЗеМародер.
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27.12.2020 00:41 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста.
Кстати, доковидные хвори уже на свалку истории ?
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27.12.2020 00:48 Відповісти
Угу. Вони більше не існують.
Все - за бажанням.
Захотіли - є чи будуть.
Не захотіли - нема.
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27.12.2020 01:06 Відповісти
необходимо уничтожать зебильйо, это хуже вируса
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27.12.2020 00:52 Відповісти
Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах ...
???
Серйозно ? Воно публічно визнало, що - недолуге ?
А тепер уже ВСЕ знають ? Вау.

Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных ...



Тобто, людей захищати ніхто не збирається ?

Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
Хитрий. Ще й економіст. Мільярди вже нагребли-назбирали, відібрали в людей і в країн, ці гроші можна було б витратити на соціальні, гуманітарні цілі і на ту ж охорону здоров*я. Тільки це нікому не треба. Профілактикою ніхто не займається - не вигідно. А от лікувати - то так. Правда, не всіх.

Я не знаю, чи це такий переклад, чи це справді його маячня.
Марнувати час на слухання не буду.
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27.12.2020 01:05 Відповісти
Це - відверта брехня. Пересічні, може, і не знали, та грипом вже не налякаєш. А лікарі знали. І чому він каже в множині? Пробовтавсь? Це тому симптоматика 19-го - від шмарклів до проносу?
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27.12.2020 07:28 Відповісти
Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4551

и этот пастух верблюдов разводит всю планету ... Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7115
человечество превратилось в быдлостадо, управляемое клоунами... Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3138
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27.12.2020 06:10 Відповісти
Очевидно что те кто возомнили себя "мировым правительством" являются сбродом неисправимых кретинов, раз они наняли этого долбодятла.
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27.12.2020 08:44 Відповісти
он просто говорящая голова ничего не решающая как и большинство крупных чинов
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27.12.2020 10:37 Відповісти
Какой он умный! Я это мог сказать 40 лет назад.
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27.12.2020 09:24 Відповісти
перш за все де покаяння за гріхопадіння? де школи поділи Слово Боже ? причинм треба шукати а не наслідки
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27.12.2020 10:18 Відповісти
О том что будут эпидемии.. Предупреждают эпидеииологи и давно.. Но вы их не слышите.. Ни те кто на олимпе ни те ктотпод Олимпии))) час очень легко перенести любой вирус с африки к нам и наоборот... Люди зажрались.. Медицины нет.. Лаборатории нет.. Раньше когда человек приезжал из какой нибудь страны теплой его обязательно проверяли на малярию!!!! Мда..
Кстати немножко не в тему.. Вы знаете есть такое заболевание.стронгилоидоз...так вот считалось что его в украине нет.. Ага... Пока не науЧились его Выявлять Оказало ь60проц им заражения) паразиты между прочим....
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27.12.2020 11:11 Відповісти
У этого папуаса после пройоба Ковидлы репутация такая, что можно в гейбар мойщиком туалетов идти. Так что его выперды никого не интересуют.
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28.12.2020 10:52 Відповісти
 
 