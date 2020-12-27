Пандемія COVID-19 - не остання, треба зміцнювати медичні системи і шукати вирішення глобальних проблем, - Гебреєсус. ВIДЕО
Світова спільнота повинна зміцнювати медичні системи і готуватися до нових пандемій і надзвичайних ситуацій.
Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєус заявив у своєму відеозверненні, записаному до Міжнародного дня протиепідемічної готовності, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ще рік тому ніхто нічого не знав про коронавіруси, а зараз світ страждає від них. "Протягом довгих років було багато повідомлень, оглядів і рекомендацій, в яких говорилося, що світ не підготовлений до пандемії", - нагадав він.
Гебреєсус висловив упевненість, що поширення COVID-19 не буде останньою пандемією, і закликав шукати вирішення глобальних проблем - зміни клімату, захисту тварин.
Він висловився про недалекоглядну розтрату грошей на боротьбу зі спалахами хвороби на тлі відсутності підготовки до наступної спалаху.
"Історія говорить нам, що нинішня пандемія не буде останньою, і що епідемії є фактичною реальністю. Пандемія висвітлила тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети", - упевнений Гебреєсус.
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"Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке".
Лезгинку танцевать хоть и не умеет, но речи толкает и охмуряет не хуже гроссмейстера и сына турецкоподанного Остапа Ибрагимовича в Нью-Васюках . ))
Кстати, доковидные хвори уже на свалку истории ?
Все - за бажанням.
Захотіли - є чи будуть.
Не захотіли - нема.
???
Серйозно ? Воно публічно визнало, що - недолуге ?
А тепер уже ВСЕ знають ? Вау.
Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных ...
Тобто, людей захищати ніхто не збирається ?
Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
Хитрий. Ще й економіст. Мільярди вже нагребли-назбирали, відібрали в людей і в країн, ці гроші можна було б витратити на соціальні, гуманітарні цілі і на ту ж охорону здоров*я. Тільки це нікому не треба. Профілактикою ніхто не займається - не вигідно. А от лікувати - то так. Правда, не всіх.
Я не знаю, чи це такий переклад, чи це справді його маячня.
Марнувати час на слухання не буду.
и этот пастух верблюдов разводит всю планету ...
человечество превратилось в быдлостадо, управляемое клоунами...
Кстати немножко не в тему.. Вы знаете есть такое заболевание.стронгилоидоз...так вот считалось что его в украине нет.. Ага... Пока не науЧились его Выявлять Оказало ь60проц им заражения) паразиты между прочим....