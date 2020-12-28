У межах саміту "Кримської платформи" підпишуть декларацію, приєднатися до якої можуть будь-які країни, - Джапарова. ВIДЕО

За підсумками саміту "Кримської платформи" щодо деокупації півострова, який заплановано провести в травні наступного року, буде прийнято відповідну декларацію.

Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі охочі країни. Вона зафіксує, що Російська Федерація – країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму та тиску на Російську Федерацію. Зокрема, в цьому документі будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, переслідувань кримських татар. Але декларація не буде великою. Це політичний документ. Основною метою залишається деокупація Криму, але на шляху до неї ми маємо розробляти тактичні кроки. "Кримська платформа" - один із них", – сказала представниця МЗС України.

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Нагадаємо, влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в "Кримській платформі". У МЗС України раніше повідомляли, що саміт щодо деокупації Криму планують провести в Києві у травні 2021 року.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною "Кримській платформі", якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов переконаний, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе "повернути Крим".

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