"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР". ВIДЕО

Російський неонацист і садист Олексій Мільчаков, який воював у підрозділах російських терористів на Донбасі, розповів про "логіку нормальної російської людини".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мільчаков заявив, що не має моральних обмежень і ніколи не збирається каятися в будь-чому.

"У мене немає моральних обмежень. Нехай їх і у вас не буде. Ви повинні розуміти, що якщо ви зробили щось, то не повинні каятися, як в цій мерзенній книзі "Злочин і кара", яку дітям дають читати. А я вважаю, що цей твір Достоєвського дійсно мерзенний. Ви повинні розуміти, що не мусите каятися, а маєте зробити все, щоб ви були живий, здоровий, красивий і усміхнений, а противник, в кращому випадку для нього, мертвий", - заявив неонацист в інтерв'ю російським пропагандистам.

Також дивіться: Російського найманця-неонациста Раєвського в сепаратистській газеті представили як українського націоналіста. ФОТО