"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР". ВIДЕО
Російський неонацист і садист Олексій Мільчаков, який воював у підрозділах російських терористів на Донбасі, розповів про "логіку нормальної російської людини".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мільчаков заявив, що не має моральних обмежень і ніколи не збирається каятися в будь-чому.
"У мене немає моральних обмежень. Нехай їх і у вас не буде. Ви повинні розуміти, що якщо ви зробили щось, то не повинні каятися, як в цій мерзенній книзі "Злочин і кара", яку дітям дають читати. А я вважаю, що цей твір Достоєвського дійсно мерзенний. Ви повинні розуміти, що не мусите каятися, а маєте зробити все, щоб ви були живий, здоровий, красивий і усміхнений, а противник, в кращому випадку для нього, мертвий", - заявив неонацист в інтерв'ю російським пропагандистам.
.. Проект "НАВАЛЬНЭ-ПОЛИТИК" такой же провальный, как революция в Беларуси, или Хабаровск)))... - Робкая попытка некоторых адекватных полит.кругов в стране, придать России хоть какое-то ЧЕЛОВЕЧНОЕ ЛИЦО....
Но на корню, вся Россия,- это как этот оскотиневшийся Мильчаков... Поэтому в России НАВАЛЬНЭ не пройдет, а вот у Мильчакова хорошие шансы попасть в русскую политику...в компанию к Луговому(отравителю Литвиненко) и Кадырову...
PS. В Гиркина тоже был хороший шанс попасть туда..., но он допустил ошибку, начал критиковать Путина....
Ось і весь секрет
коли ця гнида буде вже годувати хробакiв? СБУ! в країнi є служба безпеки?
Belsat.eu выяснял обстоятельства посещения Беларуси российским неонацистом, участником войны в Донбассе Алексеем Мильчаковым и разбирался, кто виноват в том, что его в Беларуси не задержали.
В этом году в сентябре российский боевик Алексей Мільчаков выложил на своей странице «ВКонтакте» фотографию из белорусской деревни, где он якобы находился в отпуске.
«Отдых на даче в Беларуси. Старый домик в деревне, свежие шашлыки и природа», - указано под фотографией.
2018
Надо отметить, что Алексей Мільчаков точно имеет родственников в Беларуси. Брат его деда переехал в Беларусь из Ленинграда после Второй мировой войны. Так, известный белорусский хоккеист, вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрий Мільчаков - двоюродный брат боевика. Правда, Алексей и Дмитрий никогда не встречались и отношений не поддерживают. Спецслужбы Украины и Беларуси отмалчиваются
Как в таких условиях Алексей Мільчаков может беспрепятственно посещать соседнее с Украиной государство?
Но здесь интервью дает подонок с физиономией садиста, который дорожит своей жизнью. Он - из тех, кто будет валяться по полу и выть, вымаливая пощаду в обоссанных штанах...
Он геройствует только перед "пиджаком"-журналистом, перед связанным пленным, перед беззащитным животным...
Не дивуюся, що для цього ******** Достоєвський мерзенний. Бо Раскольніков зробив те, що я написав трохи вище (про бабцю) - але не витерпів борошна совісті, оскільки він якраз був людиною, обладнаною цією самою совістю. Тоді як кацап-АУЄшник на його місці не стане заморочуватись. Пробухає награбоване з "братвой" - і ніщо всередині не ворухнеться. Там менталітет тарантула або сколопендри: вбив-зжер-поповз далі. Жодних рефлексій вищого рівня не передбачено.
Власне чому на кацапії виникла ця гнидотна "субкультура"? Тому що АУЄ - це і є суть свинособаки. "Нормального срусского челов... пардон, организьма".
Теж саме чуємо від цієї рос. гниди
