"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР". ВIДЕО

Російський неонацист і садист Олексій Мільчаков, який воював у підрозділах російських терористів на Донбасі, розповів про "логіку нормальної російської людини".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мільчаков заявив, що не має моральних обмежень і ніколи не збирається каятися в будь-чому.

"У мене немає моральних обмежень. Нехай їх і у вас не буде. Ви повинні розуміти, що якщо ви зробили щось, то не повинні каятися, як в цій мерзенній книзі "Злочин і кара", яку дітям дають читати. А я вважаю, що цей твір Достоєвського дійсно мерзенний. Ви повинні розуміти, що не мусите каятися, а маєте зробити все, щоб ви були живий, здоровий, красивий і усміхнений, а противник, в кращому випадку для нього, мертвий", - заявив неонацист в інтерв'ю російським пропагандистам.

Також дивіться: Російського найманця-неонациста Раєвського в сепаратистській газеті представили як українського націоналіста. ФОТО

Автор: 

росія (67219) Донбас (22359) неонацизм (35)
Топ коментарі
+70
Жалко, что этот клиент еще не стал перегноем
28.12.2020 13:17 Відповісти
+55
"У вас не должно быть ограничений. Вы не должны раскаиваться за сделанное. "Преступление и наказание" Достоевского - это мерзкая книга", - воевавший за "Л/ДНР" российский неонацист Мильчаков - Цензор.НЕТ 54
28.12.2020 13:19 Відповісти
+38
Ще живе падло....
28.12.2020 13:18 Відповісти
собгались как то двое гыжих под запись погасуждать пго пгеступления , пго спину вгага и пга истина гуских...насяльника мана, а хто из вас мана руцкий, микрофон мана ?
28.12.2020 15:41 Відповісти
Самый веский довод в бесполезности нашего сбу - это то, что это еще живое. Хотя, как в случае с вагнеровцами, вполне возможно, что это, наоборот, их заслуга.
28.12.2020 15:54 Відповісти
Воно навіть зовні не схоже на живу людину.
Мрець-зомбі.
28.12.2020 16:19 Відповісти
Мої кохані, милі вороги!
Я мушу вам освідчитись в симпатії.
Якби було вас менше навкруги, -
людина може вдаритись в апатію.
Мені смакує ваш ажіотаж.
Я вас ділю на види і на ранги.
Ви - мій щоденний, звичний мій тренаж,
мої гантелі, турники і штанги.
Спортивна форма - гарне відчуття.
Марудна справа - жити без баталій.
Людина від спокійного життя
жиріє серцем і втрачає талію.
Спасибі й вам, що ви не м'якуші.
Дрібнота буть не годна ворогами.
Якщо я маю біцепси душі -
то в результаті сутичок із вами.
Отож хвала вам!
Бережіть снагу.
І чемно попередить вас дозвольте:
якщо мене ви й зігнете в дугу,
то ця дуга, напевно, буде вольтова.

https://mena.org.ua/blog/mena-varshava-nastupna-stantsiya-bryussel/
28.12.2020 16:20 Відповісти
Как бы человек.
28.12.2020 16:26 Відповісти
Ой, нежданчік. А це не той Мєльчаков якого вже раз п'ять похоронили і останній, шостий в Сирії? Він скоро прийде і обісцить Баканову двері. Звісно, що булоб куди цікавіше щоб ці двері виявилися дверями спальні Зеленського.
показати весь коментар
28.12.2020 16:52 Відповісти
Це не син мільчакова,який брав участь у вбивстві Щербаня?
28.12.2020 17:45 Відповісти
Воно ще не сдохло, яка жахлива новина...
28.12.2020 17:53 Відповісти
Мішки під очима , скоро кінець.
28.12.2020 18:29 Відповісти
подивися на мішки під очами в Кучми або Кравчука а їм по 100 років вже скоро
28.12.2020 23:04 Відповісти
по сученку эшафот плачет - а он жив , надеюсь моторылу скоро встретит
показати весь коментар
жив.кули с этим отбросом станется? А Хараберюш и Буданов мертвы,потому что СБУ занимается *ер знает чем но только не выпиливанием врагов нашего государства.
28.12.2020 22:32 Відповісти
СБУ татарова отмазує... 🤢
28.12.2020 22:36 Відповісти
Хороший из него бы русский политик получился... Русским такие нравятся...

.. Проект "НАВАЛЬНЭ-ПОЛИТИК" такой же провальный, как революция в Беларуси, или Хабаровск)))... - Робкая попытка некоторых адекватных полит.кругов в стране, придать России хоть какое-то ЧЕЛОВЕЧНОЕ ЛИЦО....
Но на корню, вся Россия,- это как этот оскотиневшийся Мильчаков... Поэтому в России НАВАЛЬНЭ не пройдет, а вот у Мильчакова хорошие шансы попасть в русскую политику...в компанию к Луговому(отравителю Литвиненко) и Кадырову...
PS. В Гиркина тоже был хороший шанс попасть туда..., но он допустил ошибку, начал критиковать Путина....
28.12.2020 18:33 Відповісти
Краткая аннотация к роману Ф.Достоевского "Преступление и наказание" - рассказ про то, как Родион Раскольников нарубил "бабок".
28.12.2020 18:46 Відповісти
Або: "В романе Достоевского `Преступление и наказание` Раскольников отозвал лицензию у микрофинансовой организации" 😁
29.12.2020 06:11 Відповісти
а вот нашли бы его хлопцы из внешней разведки нашей...и онлайн порезали бы на ремни...ка он это делал с пленными
28.12.2020 19:06 Відповісти
Якби ти, паскуда, євреям напакостив, то давно згнив би в купі свинячого гною. А в Украіні тебе нема кому підвішати на гілляці, бо при владі така ж сама сволота, як ти.
28.12.2020 19:22 Відповісти
Українці зобов'язані щодо кацапів діяти в три і більше разів жорсткіше.
Ось і весь секрет
28.12.2020 19:50 Відповісти
що за розкосий монголоїд. воно рюзьге ?

коли ця гнида буде вже годувати хробакiв? СБУ! в країнi є служба безпеки?
28.12.2020 19:59 Відповісти
нема.
28.12.2020 22:37 Відповісти
Ещё один спикер дедушки Пу.
28.12.2020 20:16 Відповісти
Хворий.
28.12.2020 20:47 Відповісти
это все, что нужно знать про "кацапов" - полуазиатов-получухонцев ... жаль только об одном, что у нас до сих пор нет спецслужбы типа Моссада, которая бы эту кацапскую падаль зажмурила вместе с его подельниками-нелюдями...
28.12.2020 20:49 Відповісти
Воно думає, що ще живе
28.12.2020 20:58 Відповісти
___Только по Басне https://rvb.ru/18vek/krylov/ И. А. Крылов а. и только по басне.Такой должен Итог.. !
"ВОЛК НА ПСАРНЕ"

Волк, ночью, думая залезть в овчарню,
попал на псарню..."
28.12.2020 21:17 Відповісти
Это тот нацист что резал и убивал животных по началу ????? И на фронте фоткался на фоне трупов ???!!!
28.12.2020 21:27 Відповісти
так, це воно.

"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 2685
28.12.2020 21:34 Відповісти
Парни из АТО уберите эту нечисть с планеты пожалуйста
28.12.2020 21:29 Відповісти
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6883
28.12.2020 21:34 Відповісти
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 285
28.12.2020 21:35 Відповісти
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7994
28.12.2020 21:35 Відповісти
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 1972
28.12.2020 21:39 Відповісти
Рассматривая фотографии с бойцами «ЧВК Вагнера» на базе, расположенной у завода Хаян в сирийской провинции Хомс, «Фонтанка» встретила знакомое лицо. Несомненно, это был он - прищуренный азиопский уродец и живодер ляксей мильчаков.

"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3264Бассейн на заводе Хаян под Пальмирой
осень 2017 года


https://m.fontanka.ru/2017/10/19/101/



"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 9334
28.12.2020 21:46 Відповісти
«Меня белорусские власти не выдадут». Почему неонацист, которого обвиняют в военных преступлениях, беспрепятственно посещает Беларусь?



https://naviny.belsat.eu/ru/news/menya-belorusskie-vlasti-ne-vydadut-pochemu-neonatsist-kotorogo-obvinyayut-v-*******-prestupleniyah-besprepyatstvenno-poseshhaet-belarus/



Belsat.eu выяснял обстоятельства посещения Беларуси российским неонацистом, участником войны в Донбассе Алексеем Мильчаковым и разбирался, кто виноват в том, что его в Беларуси не задержали.
В этом году в сентябре https://naviny.belsat.eu/ru/news/neonatsist-aleksej-milchakov-kotoryj-otrezal-ushi-ukrainskom-soldatam-pohvastalsya-otdyhom-v-belarusi/ российский боевик Алексей Мильчаков выложил на своей странице «ВКонтакте» фотографию из белорусской деревни, где он якобы находился в отпуске.
«Отдых на даче в Беларуси. Старый домик в деревне, свежие шашлыки и природа», - указано под фотографией.
2018
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 8487

Надо отметить, что Алексей Мильчаков точно имеет родственников в Беларуси. Брат его деда переехал в Беларусь из Ленинграда после Второй мировой войны. Так, известный белорусский хоккеист, вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси https://www.svaboda.org/a/27781448.html Дмитрий Мильчаков - двоюродный брат боевика . Правда, Алексей и Дмитрий никогда не встречались и отношений не поддерживают.Спецслужбы Украины и Беларуси отмалчиваются
Как в таких условиях Алексей Мильчаков может беспрепятственно посещать соседнее с Украиной государство?
28.12.2020 21:52 Відповісти
Погодите, кацапы его ещё и фюрером выберут, как ботоксный кони двинет...
28.12.2020 21:56 Відповісти
Кажется, именно так натаскивали бойцов советского спецназа : "погасить любые эмоции - сострадание, жалость, страх. Пусть останутся только злость и ненависть".

Но здесь интервью дает подонок с физиономией садиста, который дорожит своей жизнью. Он - из тех, кто будет валяться по полу и выть, вымаливая пощаду в обоссанных штанах...
Он геройствует только перед "пиджаком"-журналистом, перед связанным пленным, перед беззащитным животным...
28.12.2020 22:28 Відповісти
Не здохло ще падло
28.12.2020 22:41 Відповісти
Типовий маніфест кацапського АУЄ - "видишь бабку, которая снимает пенсию в банкомате - уе[b]и по башке и забери свое". Тому що - "закон джунглей" і "кто сильнее, кого больше, у кого нож - тот и прав".
Не дивуюся, що для цього ******** Достоєвський мерзенний. Бо Раскольніков зробив те, що я написав трохи вище (про бабцю) - але не витерпів борошна совісті, оскільки він якраз був людиною, обладнаною цією самою совістю. Тоді як кацап-АУЄшник на його місці не стане заморочуватись. Пробухає награбоване з "братвой" - і ніщо всередині не ворухнеться. Там менталітет тарантула або сколопендри: вбив-зжер-поповз далі. Жодних рефлексій вищого рівня не передбачено.
Власне чому на кацапії виникла ця гнидотна "субкультура"? Тому що АУЄ - це і є суть свинособаки. "Нормального срусского челов... пардон, организьма".
28.12.2020 22:41 Відповісти
такі да "хто сильніше - той і правий" - це державна політика того гадюшника. Тому і накачують свій охлос агресією з зомбоящика так, що у багатьох останні клепки зриває
29.12.2020 14:00 Відповісти
Починав ще підлітком з шкуродерства
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 5266
28.12.2020 22:48 Відповісти
А що дивуватися? Усе по-путінськи "наші війська стануть ПОЗАДУ жінок і дітей"
Теж саме чуємо від цієї рос. гниди
"У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3274
28.12.2020 22:53 Відповісти
Самое страшное, что даже если у нас соберется группа патриотов казнить этого питара, ее сдаст высшее руководство нашей страны... Пилять! Если б поймали вагнеровцев, эта тварь уже б не выступала по телеку, а с звериным страхом рыла б себе нору где-то в окрестностях Чукотки... А Зеля продолжает мироточить... А ведь он гораздо блаже, чем мильчаков...
28.12.2020 23:14 Відповісти
Мильчаков *****, тебя в этом костюме с придурошным галстуком похоронят.
28.12.2020 23:48 Відповісти
МЕРЗОПАКОСТЬ ПЛЕШИВАЯ !!! ПОКА БЕЗ ОТРЕЗАННОЙ ГОЛОВЫ !?)
29.12.2020 01:25 Відповісти
ТОГДА КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ ДОЛЖЕН УБИТЬ 4 РОССИЯНИНА !!! В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА !)
29.12.2020 01:40 Відповісти
Вот настоящее лицо российского фашизма, в это Путлер стремится превратить всех руське от мордвы до бурят.
29.12.2020 01:59 Відповісти
Він ще говорить тому що, і минула і теперішня українська влада імпотентна.
29.12.2020 03:20 Відповісти
Криминальный психопат. Таких только вешать прилюдно.
29.12.2020 05:05 Відповісти
Знайшов на prikol.i.ua. Цитати з учнівських творів за темою:

Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями.
***
У Родиона были высокие цели, но они блекнут перед самопожертвованием Сони Мармеладовой, телом своим кормившей бедную семью.
***
Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором.
***
Роман «Преступление и наказание» раскрывает загадку личности проститутки.
***
Мне кажется, что Раскольников мог бы работать дворником, но он этого не делал. Когда понадобились деньги, то он пошел и убил старушку.
***
Соня Мармеладова изо всех сил занималась проституцией.
***
И тогда Раскольников вопрошает: «Тварь я ходячая или кто?»
***
Проблема романа «Преступление и наказание» заключается практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?»
***
Достоевский писал глубокие и сложные литературные произведения. Я перечитывал его "Преступление и наказание" много раз, прежде чем начал что-то понимать.
***
Раскольников получает не "вышку", а только десять лет каторги, хотя я лично считаю, что он свое отмотал еще на воле.
***
В нем просыпается совесть и начинает его мучить. И в конце романа Раскольников становится совсем больным.
***
Да, она нашла легкий способ зарабатывания денег. «Если не я, то кто же», - говорит она.
***
Соня живет в физической грязи.
***
Раскольников получил письмо матери, прочитал и немедленно убил старуху-процентщицу.
***
Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения.
***
Петербургские комнаты сравнивают с гробами, в которых происходят убийства.
***
Раздавленный нуждой чиновник Мармеладов окончательно погиб под колёсами лошадей.
***
Такие женщины, как Соня Мармеладова, - будущее страны.
***
У Мармеладова осталась только одна надежда - потусторонний мир.
***
Мармеладов и Катерина Ивановна встретились, когда оба были вдовцами.
***
"Преступление и наказание" звонит по нашим сердцам медным колоколом и кричит.
***
Социальные и нравственные истоки бунта Раскольникова находились в его мозгу и в каморке, больше похожей на туалет.
29.12.2020 06:30 Відповісти
С кем оно воевало? Ничтожество, распиаренное как моторыло, гиви. Не ставший ничем существенным, потому сумевший удрать и остаться пока целым. Существо, в удовольствие убивавшее беззащитных животных априори не имеет смелости на сражения с равноценным противником. Такая тварь прекрасно осознает, что так же легко прикончат и его. То, что прикончат- оно даже не сомневается, иначе ему никакой необходимости небыло бы постоянно себе и другим доказывать свое "геройство".
29.12.2020 07:28 Відповісти
А ось добре що є таке інтервю, яке показує СПРАВЖНЄ обличчя "русскага мира". Тикати ним у фейси спікерам з зажопних телеканалів, які призивають до дружби з рашкою, ну і краще потім випи...дувати їх копняком в ДНРи, там де і є якраз концентрація таких виродків і по факту квазідержава на чолі з ними. Нехай там побудують оспіваний ними світ, а ми подивимось.
29.12.2020 08:02 Відповісти
Цей виродок ще живий? Надіюся, що не на довго
29.12.2020 08:14 Відповісти
В ці очі зазирни, Володимиру,
І знайдеш в них ще більш,
"бажання миру".
29.12.2020 09:19 Відповісти
Знаєте, у мене питання..Нам так тихенько з інтригою шепотіли на вухо що моторило і о те опущене гиви та алкоголіків захрінченків "зпрацювали" наші "томикрузи", у що я щиро не вірю бо не невіглас імені зеленмана та поросятини а трохи тямлю у спецопераціях..Я наскільки міг вівчив диспозиції циз "операцій" та обставини..Зібрав в одне ціле ситуації і тому стверджую що як би наші затіяли такі операції - то було б питання - чи спрацювало б і при цьому були б втрати з нашого боку і не такі щоб можна було сховати. Бо там самі не алкоголіки даунбабве організовували а ні охорону а ні нагляд. Це робили НКВДшники *****. Це все - специфіка. Тому не вірю бо те, що нам видали - брехня за для підняття духу українців. Це звісно добре, як намір, але не так і вже занадто тупо. Такий розклад як нам представили - це , повірте - як мінімум - "найкращі спецслужби світу - і то велика вдача", або кацапські рукосраки які мали доступ і яких пустили близько підійти а далі - якісь інтереси кацапів. Не треба робити з хороброго та відданного ,але давайте правду, -и не дуже досвідченного поки що загону - українських "томів крузів", а з колоборанських та кацапських покидьків зовсім дебілів ( не до такого ступеню..). То ж як що наші хлопці такі "боги" - що робить на цьому світі - оця кацапська тварина хвора на макітру? Оце лайно може охороняють щільніше за тих кого замочили? Чи просто воно поки не заважає кацапам? Відповідь наявна - на сьогодні дістати - немає кому, немає як, а купити загін який здатен ліквідувати - владі не потрібно.вона краде кошти де може та їй і насрати на тих хто загинув від цієї купи лайна. І попередня крала, и позапопередня..і всі..тільки розмах різний та підхід різний..Ось все що треба знати у питанні чому ця тварина ще пердить у світ..
29.12.2020 11:18 Відповісти
живой мразь....
29.12.2020 12:57 Відповісти
Тут скорее вопрос к психиатрам. Скорее всего этот дибил подпадает под вполне конкретный диагноз связанный с нарушением психики. В нормальном обществе это создание скорее всего должно было бы быть заперто в психушке. Но дырляндии такиее на все золота.
29.12.2020 13:34 Відповісти
психопатія та шизофренія - то для нарасії взагалі майже норма
29.12.2020 13:56 Відповісти
А этому обмылку-мильчакову никто не подсказал, что Достоевский написал ещё и роман "Идиот"?
29.12.2020 13:50 Відповісти
рузьгє тварина не має каяття. Як для тварини - це взагалі норма
Тож і нам не треба розводити саплєй
29.12.2020 13:55 Відповісти
ось де обговорюють цю тварину. прошу-

https://2ch.hk/b/arch/2020-12-28/res/236339810.html
29.12.2020 14:36 Відповісти
Я выпью шампусика кода эту гниду найдут в своей квартире потыканую ножиком с ног до головы и признают это самоубийством. А это будет. На ватастане все так заканчивают. гиви, моторолы и прочие захарченки... и это будет в там же.
30.12.2020 10:18 Відповісти
писец, шоб критикувати книгу іі ***.. треба прочитати спочатку, Раскольнікова не совість замучила , а страх щьо його викриють
25.06.2021 22:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 