"Окопна війна": "Дуже бракувало родини", - воїн ЗСУ, громадський діяч Гліб Бабіч про перше Різдво на фронті. ВIДЕО

Записуючи чергове відео до рубрики "Окопна війна" неподалік селища Піски Донецької області, ми потрапили під сильний снігопад, справжня Різдвяна погода, яку очікують у мирній країні. Через кілька годин в цьому районі почав іти дощ, сніг розтанув, але нам вдалося записати розмову з реальним військовим Сантою, коли навкруги панувала зима.

Щоб ви розуміли, нашим співрозмовником у рубриці "Окопна війна" був боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", громадський діяч – Гліб Бабіч. На фронті Гліба знають як запеклого ворога російсько-терористичних військ і справжнього Санта Клауса, який катається на бронемашині в зоні бойових дій, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

На мирних теренах країни він воює з тими, хто намагається послабити нашу армію, боротьбу патріотів з московськими окупантами. А віднедавна, коли нашій країні почав загрожувати COVID-19, Гліб разом із громадською організацією "Справа громад" почав воювати проти цього злощасного вірусу.

У вільний від бойових дій час Гліб пише пісні і активно працює в цьому напрямку з українським рок-гуртом "Kozak System".

Оскільки наша розмова була записана 25 грудня, коли світ відзначає Різдво Христове, ми говорили про різдвяне святкування, тільки уже на передовій.

- Глібе, пригадуєте перше Різдво на фронті, яким воно було?

- В ті роки, як тільки розпочалася війна, ми всі активно воювали. Було гаряче і часу щось святкувати – не мали. Вони гатили по нас, ми давали відповідь. Якщо бути чесними, то не вистачало родини, до якої звик. Згодом сім’ю нам замінили побратими, з якими йшли в наступ, відбивали атаки окупантів. Тому, коли тепер згадую Різдво 2015 року і далі, перед очами постають запеклі бої…

- Ви згадали про те, що бракувало родини на фронті на початку війни. У вас є різдвяна пісня під назвою "Донечка", де приблизно передані емоції українських воїнів, які борються з російськими окупантами, проте не забувають, що на них дома чекають найдорожчі...

- Саме так – ця пісня передає все, що відбувається з нами в окопах, бліндажах, степах, розвалених будинках. Адже, як би там не було, але ти подумки з тими, хто чекає на тебе.

- Багато українців відзначають Різдво все-таки 7 січня, хоча більшість християнського світу – 25 грудня. Яка ваша думка з цього приводу?

- Пройде трохи часу і ми всі будемо разом святкувати День народження Христа. Проте на мою думку, головне, щоб це свято було в наших серцях. Син Божий народився, з ним народилося щось нове в цьому світі, чисте.

- Вся Україна бачила, як ви одягали офіційний костюм Санти і їздили фронтом. Як українські воїни реагували на це?

- Веселилися, адже кожному хочеться свята. Дехто навіть з хлопців впізнавав мене згодом.

- Сьогодні ви на фронті як громадський активіст, а не боєць з автоматом. Що привело вас на Донбас?

- Ми зараз воюємо ще проти одного ворога українського народу – "коронавірусу". Тут – російські окупанти, там – COVID-19. Як не крути, а допомога потрібна всім. Тому ми разом з громадською організацією "Справа громад" та фондом Петра Порошенка привезли на Донбас кисневі концентратори для військового госпіталю і цивільних жителів регіону. Дехто вважає, що ми займаємося політикою, проте це не правда. Адже завтра про політиків забудуть, а кисневі концентратори залишаться і будуть рятувати життя хворих...

- Сьогодні Різдво (відео записувалося 25 грудня), може, заколядуєте нашим читачам?

- Я колядник ще той, але постав краще в кінці відео якусь із колядок, хай люди слухають.

Поки записувалося відео, ми всі замерзли. Адже на вулиці було мінус вісім градусів і дув холодний вітер, який кидав сніг прямо нам в обличчя та сліпив очі нашому оператору Олегу, який мужньо терпів примхи природи.

В цьому і полягає задум рубрики "Окопна війна" на Цензор.НЕТ. Жодної фальші, нічого зайвого і пафосного, тільки правда, яка б гірка вона не була. Тому слідкуйте за нами, дивіться нас, адже все, що показуємо ми, отримане з перших вуст у районі бойових дій.

До речі, раджу додивитися відео до кінця, особливо тим, хто воював або воює в 10 бригаді ЗСУ... На всіх чекає сюрприз.

Христос Народився!