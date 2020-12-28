УКР
Громадянин Туреччини возив через український кордон до Польщі нелегалів з Іраку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

62-річний громадянин Туреччини вже 20 років займається перевезенням нелегалів до Європи через різні країни. Одну групу вихідців з Іраку знайшли в його квартирі, іншу - затримали на кордоні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатором каналу незаконного переправлення мігрантів через державний кордон України є 62-річний іноземець, який отримував за свої "послуги" грошову винагороду - по 1600 доларів США з особи", - сказано в повідомленні.

Він зняв для нелегалів 2 квартири в центрі Львова і збирався переправити їх до Польщі.

Провадження розслідують за статтею ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Організатору схеми переправлення нелегалів загрожує до 7 років за ґратами.

Громадянин Туреччини возив через український кордон до Польщі нелегалів з Іраку 01
Громадянин Туреччини возив через український кордон до Польщі нелегалів з Іраку 02
Громадянин Туреччини возив через український кордон до Польщі нелегалів з Іраку 03
Громадянин Туреччини возив через український кордон до Польщі нелегалів з Іраку 04

Автор: 

нелегали (384) Нацполіція (15423) Львівська область (2522)
+1
Хммм....
ПолякИ сами на зароботки по европам ездят! Какой поляк нанимает иностранцев и на какую работу - НЕ ПОНЯТНО !!!
28.12.2020 23:13 Відповісти
Ну почему,я видел на заводе в Польше и индусов.Ну они так,то пдметают,то шото носят-подсобниками.Правда начальник был итальянец.
28.12.2020 23:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421235

Индус на родине зарабатывает 40 зеленых в месяц. В Польше в 10,8 , 20 раз больше.
Индусские общины присутствуют ВО ВСЕХ развитых европейских и американских странах )Канада, Америка). Индусы молодцы - они своим семьям и родстенникам шлют огромные деньги живя в нищете там, на "золотом западе".

Начальники итальянцы большие жмоты и беспардонные хамы! Работая на фирму Миролио в Альбе куратор моей работу набил мне большую шишку на лбу не придержав дверь входа на выставку текстиля в киеве. У них не принято подавать руку при сходе женщины по ступенькам... они, падлюки, не платят за ресторан... они беспардонно залазят в твою кровать когда сопроводили тебя в "домус" и нахально вошли в номер...
29.12.2020 00:03 Відповісти
Крутой сюжет - многонациональный.
28.12.2020 23:15 Відповісти
в этой новости прекрасно всё..
28.12.2020 23:17 Відповісти
Шо за банкноты,кАшмар...
28.12.2020 23:18 Відповісти
чувак со старыми баксами по миру шастает а мне такие же в банке завернули а в обменке мурло сказало что возьмет с дисконтом ***********
28.12.2020 23:19 Відповісти
А як нелегально прибула до України родина Зеленського? Може їх назад треба відправити??
28.12.2020 23:38 Відповісти
чувак або комусь недоплатив, або заплатив комусь не тому, іншого не може бути, бо він професіонал в том бізнесі
29.12.2020 00:06 Відповісти
Ну возив з Туреччини до ЭС, яке нам діло. Нехай ЄС і ловить. Країна кукукнута на всю голову. Замість того щоб охороняти кордон від РФ вони пасуться біля доларових порушників.
29.12.2020 07:36 Відповісти
 
 