Громадянин Туреччини возив через український кордон до Польщі нелегалів з Іраку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

62-річний громадянин Туреччини вже 20 років займається перевезенням нелегалів до Європи через різні країни. Одну групу вихідців з Іраку знайшли в його квартирі, іншу - затримали на кордоні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатором каналу незаконного переправлення мігрантів через державний кордон України є 62-річний іноземець, який отримував за свої "послуги" грошову винагороду - по 1600 доларів США з особи", - сказано в повідомленні.

Він зняв для нелегалів 2 квартири в центрі Львова і збирався переправити їх до Польщі.

Провадження розслідують за статтею ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Організатору схеми переправлення нелегалів загрожує до 7 років за ґратами.







