Семеро українських моряків півтора року не можуть покинути суховантаж New Orion, заарештований в Китаї, - родичі. ВIДЕО

Екіпаж суховантажу New Orion, серед яких сім громадян України, майже півтора року не може зійти з судна, що є на стоянці в Китаї.

Про це повідомила в Facebook дочка одного з моряків Наталія Слободянюк-Цапура, передає Цензор.НЕТ.

"Екіпаж перебуває на борту судна без зарплати понад рік і без заміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні і стали нормою", - зазначила Слободянюк-Цапура.

За словами жінки, на борту заарештованого владою КНР судна перебуває скорочений удвічі екіпаж із дев'яти осіб. Із них семеро є громадянами України (всі - з Одеської області), один громадянин Грузії і один - РФ.

Зазначається, що власником суховантажу New Orion (IMO 9250141, прапор Камеруну) є компанія Vercania Holdings LTD. Судно стоїть на якірній стоянці річки Янцзи більше року, зарплату морякам, як стверджує Слободянюк-Цапура, не виплачують від 12 до 16 місяців.

"А з 15 грудня 2020 року представники фірми Vercania Holdings LTD взагалі перестали виходити на зв'язок, не відповідають на листи і дзвінки моряків", - заявила вона.

За інформацією Укрінформ, Профспілка працівників морського транспорту України в березні 2019 року застерігала моряків від працевлаштування на суднах недобросовісних судновласників, зокрема називався New Orion. Також повідомлялося, що "на судні постійно затримують виплати заробітної плати і поставки".