Семеро українських моряків півтора року не можуть покинути суховантаж New Orion, заарештований в Китаї, - родичі. ВIДЕО

Екіпаж суховантажу New Orion, серед яких сім громадян України, майже півтора року не може зійти з судна, що є на стоянці в Китаї.

Про це повідомила в Facebook дочка одного з моряків Наталія Слободянюк-Цапура, передає Цензор.НЕТ.

"Екіпаж перебуває на борту судна без зарплати понад рік і без заміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні і стали нормою", - зазначила Слободянюк-Цапура.

За словами жінки, на борту заарештованого владою КНР судна перебуває скорочений удвічі екіпаж із дев'яти осіб. Із них семеро є громадянами України (всі - з Одеської області), один громадянин Грузії і один - РФ.

Читайте також: 20 українських моряків застрягли в Туреччині: їм обіцяли роботу, але посередник виявився шахраєм

Зазначається, що власником суховантажу New Orion (IMO 9250141, прапор Камеруну) є компанія Vercania Holdings LTD. Судно стоїть на якірній стоянці річки Янцзи більше року, зарплату морякам, як стверджує Слободянюк-Цапура, не виплачують від 12 до 16 місяців.

"А з 15 грудня 2020 року представники фірми Vercania Holdings LTD взагалі перестали виходити на зв'язок, не відповідають на листи і дзвінки моряків", - заявила вона.

За інформацією Укрінформ, Профспілка працівників морського транспорту України в березні 2019 року застерігала моряків від працевлаштування на суднах недобросовісних судновласників, зокрема називався New Orion. Також повідомлялося, що "на судні постійно затримують виплати заробітної плати і поставки".

арешт (2548) Китай (4816) корабель (1622) моряки (927)
Топ коментарі
+5
Живут же люди - море, романтика, никаких проблем.
А приедут в Украину - Зеленский, Медведчук, коммуналка ...
показати весь коментар
28.12.2020 23:49 Відповісти
+3
Пусть начинают пилить судно и сдавать на метлолом!
показати весь коментар
29.12.2020 10:18 Відповісти
+2
Что ты козел знаешь о работе моряков? Ты обосрешься жидко когда попадешь хотя бы в небольшой шторм.
показати весь коментар
29.12.2020 01:09 Відповісти
...а министерство? а пофиг это ж не рашка с путиным!)
показати весь коментар
28.12.2020 23:49 Відповісти
Живут же люди - море, романтика, никаких проблем.
А приедут в Украину - Зеленский, Медведчук, коммуналка ...
показати весь коментар
28.12.2020 23:49 Відповісти
Пусть не расслабляются, а грузят вакцину и айда домой!
показати весь коментар
28.12.2020 23:54 Відповісти
Ну да хороша романтика, сидишь полтора года без денег на железном корыте и думаешь как там семья в Украине выживает без кормильца.
показати весь коментар
28.12.2020 23:58 Відповісти
Больше года... без зарплаты.. не могут сойти.... Ой брешет кто-то! А жрут, пьют они что целый год? Не могут сойти - видимо не очень то и хотят. Это как если бы сказали: Вася Педалькин не может выйти из кухни... Люди из тюрем и лагерей бегут, да из каких тюрем.. А эти с неохраняемой лодки сойти не могут? Ну вот не верю, не верю. В конце концов сойти не можешь - так прыгни с другого борта в воду и айда...
показати весь коментар
29.12.2020 00:04 Відповісти
Что ты козел знаешь о работе моряков? Ты обосрешься жидко когда попадешь хотя бы в небольшой шторм.
показати весь коментар
29.12.2020 01:09 Відповісти
а шторм, видимо, на реке Янцзы?
показати весь коментар
29.12.2020 11:44 Відповісти
А они все время стояли в реке?
показати весь коментар
30.12.2020 09:49 Відповісти
да уж больше года стоят НА реке
показати весь коментар
30.12.2020 12:24 Відповісти
И до этого стояли?
показати весь коментар
04.01.2021 19:18 Відповісти
Их невыплаченная зарплата держит.
показати весь коментар
29.12.2020 08:00 Відповісти
их проблема вот в чем

ОНИ НЕ АМЕРИКАНЦЫ, а дешёвое, никому не нужное, мясо - украинцы.
показати весь коментар
29.12.2020 00:10 Відповісти
Так, чомусь термін їх перебування на судні дуже близький до терміну, що вже відбув нинішній преЗЕдент України.
показати весь коментар
29.12.2020 00:26 Відповісти
Главное, шоб Нелох не взял "под личный контроль". Бо там и похоронят😁
показати весь коментар
29.12.2020 00:34 Відповісти
А ВЫ ЧТО ТАТРОМОНГОЛ ЗАБЫЛИ !!!??? ИХ ГЕНЕРАЛЫ В КИТАЙ УДРАЛИ КАК ПАРШИВЫЕ ТВАРИ !!!
показати весь коментар
29.12.2020 00:35 Відповісти
ЛУЧШЕ ГЛОБАЛЬНО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ !!! ГОТОВТЕСЬ К ХУДШЕМУ !!!
показати весь коментар
29.12.2020 00:37 Відповісти
Не выходят на связь? Тогда отчаливайте и идите в Украину. Там распил корабля и всем зарплаты с этого.
показати весь коментар
29.12.2020 01:50 Відповісти
Хм, шото они не выглядят измождёнными. Бачылы очи шо купувалы...
показати весь коментар
29.12.2020 02:06 Відповісти
пох наних(( ))))))))))))))))))
показати весь коментар
29.12.2020 03:11 Відповісти
а кто их посылал на работу в камерун?
показати весь коментар
29.12.2020 10:14 Відповісти
Пусть начинают пилить судно и сдавать на метлолом!
показати весь коментар
29.12.2020 10:18 Відповісти
медь провода меньше заметно )))
показати весь коментар
29.12.2020 10:33 Відповісти
Ну вообще-то, такими видосиками такие проблемы не решаются. Первым делом ребятам нужно было звонить в ITF. (Это междугародный морской профсоюз) Надеюсь они это уже сделали. И тут налицо серьезные финансовые проблемы у компании. И если компания не может их решить, то обычно судно выставляется на аукцион, на продажу. И этим ребятам нужно будеть сидеть и ждать когда это судно кто-то выкупит, и только тогда они смогут получить выплаты по зарплатам и улететь домой...А это может тянуться годами..Помнится наше пассажирское судно ,,Одесса'' так-же стояло так под арестом в Италии порядка 5 лет....Ребята оказались заложниками ситуации. Единственное что их держит на борту судна - невыплаченная за полтора года зарплата. А это огромные деньги. И тут, или нужно сидеть до упора - до ,,победного конца''- до продажи судна и получения денег. Или же втихаря продать часть судового имущества и на вырученные деньги купить себе билет домой, и уехать без денег. История знает и такие случаи. Выбор за ними....
показати весь коментар
29.12.2020 11:37 Відповісти
 
 